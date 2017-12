dazu: Bimbes – Die schwarzen Kassen des Helmut Kohl Vor zwei Jahren sorgte Wolfgang Schäuble mit einer Behauptung zu Helmut Kohls Spendenaffäre von 1999/2000 für Aufsehen. In einer SWR/ARD-Dokumentation von Stephan Lamby behauptete Schäuble: „Es gibt keine anonymen Spender. Es gab aus der Zeit von Flick schwarze Kassen.“ Schwarze Kassen? Flick-Zeit? Hatte Helmut Kohl 1999 gelogen, als er öffentlich erklärte „zwischen 1993 und 1998 bis zu zwei Millionen DM von Spendern entgegen genommen zu haben“? War das legendäre „Ehrenwort“ des Altkanzlers, „die Namen der Spender nicht zu nennen“, erfunden? Seit eineinhalb Jahren recherchieren Stephan Lamby und Egmont R. Koch in Kooperation mit dem SPIEGEL, was es mit dem Ehrenwort von Helmut Kohl wirklich auf sich hatte. Sie stießen auf entlarvende Dokumente und sprachen mit vielen Zeitzeugen, auch nach Helmut Kohls Tod. Die Recherche der Autoren führte bis in die 60er und 70er Jahre zurück, als deutsche Konzerne ein weit verzweigtes, illegales Spendensystem anlegten – ein System, von dem Helmut Kohl so sehr profitierte wie kein anderer Politiker. Quelle: ARD

Unabhängig vom eigentlichen Vorgang innerhalb des Bundesvorstands, auf den die NachDenkSeiten noch zurückkommen werden, zeigt sich hier abermals, dass auch auf Medien wie das Neue Deutschland kein Verlass ist. Als Hintergrund dazu ist folgender Facebook-Kommentar vom Vorstandsmitglied Ralf Krämer sehr interessant …

Wichtige Zusatzinformationen: Die Abstimmung war 18 ja, 7 Nein (darunter ich) und 5 Enthaltungen, also sehr umstritten. Die Darstellung des ND ist insoweit unzutreffend, als eine „Unterstützung des umstrittenen Journalisten Ken Jebsen“ gar nicht zur Diskussion stand. Ebensowenig hat der PV beschlossen, „die Entscheidung des Berliner Kultursenators Lederer, eine Preisverleihung an Jebsen im Kino Babylon zu verhindern“ zu unterstützen (Das stand gestern in der ND-Meldung, jetzt geändert in „Distanzierung“ und „intervenieren“). Im Gegenteil wurde von den Befürwortern des Beschlusses immer wieder betont, Klaus Lederer habe ja nur seine persönliche Kritik geäußert (auch wenn das mehr Beleidigungen waren) und keineswegs als Amtsperson etwas untersagen wollen, von Zensur könne also keine Rede sein.

Am 17. November hatte Oskar Lafontaine in einem Interview mit der „Saarbrücker Zeitung“ gesagt: „Die linken Parteien in Deutschland aber auch in Europa verlieren immer mehr an Einfluss. Deshalb werbe ich jetzt für eine neue Sammlungsbewegung der Linken… Ich denke an Corbyn in Großbritannien – eine glaubwürdige Person und ein Programm für die Mehrheit. Oder Podemos und „La France insoumise“ in Spanien und Frankreich, eine aus der Gesellschaft entstehende (!) Sammlungsbewegung all derjenigen, die mehr soziale Gerechtigkeit wollen und für eine friedliche Außenpolitik eintreten. Die politische Linke verliert mehr und mehr an Einfluss. SPD und Linke haben zusammen noch nicht einmal 30 Prozent.“

Drei Tage später, am 20. November las man im Redaktionsnetzwerk Deutschland: „Kipping richtet einen Appell ‚an alle fortschrittlichen Kräfte, kritische Köpfe und Gewerkschaften‘. Man müsse eine Sammlungsbewegung bilden, nicht wie der französische Linke Jean-Luc Mélenchon, sondern jenseits einer Partei“!

