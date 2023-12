Termine und Veranstaltungen der Gesprächskreise

An jedem Samstag informieren wir Sie über die Termine für Veranstaltungen von Gesprächskreisen der NachDenkSeiten. Heute liegen Informationen für Termine in Potsdam, Darmstadt, Berlin und Limburg vor. Wenn Sie auch in der weiteren Zeit auf dem Laufenden bleiben wollen, dann schauen Sie hier. Da werden mögliche neue Termine ergänzt. Außerdem bitten wir hiermit auch auf diesem Wege die Verantwortlichen in den Gesprächskreisen, uns rechtzeitig Termine zu melden.



NachDenkSeiten-Gesprächskreis Potsdam

Am 18. Dezember 2023 um 19:00 Uhr

Thema: Keynes Bancor Plan als Beipiel einer gerechten internationalen Wirtschaftsordnung

Redner/Diskussionspartner: Norbert Schneider

Ort: Bürgertreff Waldstadt/Potsdam

Saarmunder Straße 44

(neben der Bibliothek)

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Darmstadt

Am 20. Dezember 2023 um 18:00 Uhr

Thema: „Energie und Geopolitik“ / „Energieträger Wasserstoff“ / „Israel – Palästina – Konflikt“

Ort: GEW Haus (Gewerkschaft, Erziehung und Wissenschaft)

Gagernstr. 8

64283 Darmstadt

Informationen zur Veranstaltung

Wir laden alle ein, die sich mit anderen Menschen über gesellschaftliche und politische Themen austauschen wollen, und bieten jenen eine regionale Anlaufstelle, die in den Leitmedien kein ausreichend kritisches Meinungspotenzial mehr erkennen.

Im ersten Teil des Abends beschäftigen wir uns im Rahmen der Reihe „Energie und Geopolitik“ mit dem „Energieträger Wasserstoff“.

Nach der sich dem Vortrag anschließenden Frage-und-Antwort-Runde zu diesem Themenkomplex beabsichtigen wir im zweiten Teil des Abends, uns zum „Israel – Palästina – Konflikt“ auszutauschen und geben zum Einstieg einen kurzen geschichtlichen Abriss (ca. 10 bis 15 Minuten) bis zum 7. Oktober 2023.

Wir freuen uns auf Euer Kommen und einen regen Meinungsaustausch.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Berlin | nachdenken-in-berlin.de

Am 21. Dezember 2023 um 19:30 Uhr

Thema: „… und Friede auf Erden!“ – Ein Abend mit Gedichten, Texten und Musik mit Bengt Kiene

Redner/Diskussionspartner: Bengt Kiene

Ort: Terzo Mondo (nahe Savignyplatz)

Grolmanstraße 28

10623 Berlin

Zur Webseite der Veranstaltung

Eine Annäherung an den Frieden mit Gedichten von Erich Kästner bis Erich Fried.

Die großen Religionen kommen zu Wort, nordamerikanische Indianer, eine alleinerziehende Mutter und Jesus. Tucholsky (natürlich), angereichert durch Weisheiten von Karl Kraus, Brecht und Konfuzius. Einfache Menschen sind dabei, Politiker nicht. Dafür Bob Dylan und Marlene.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Limburg

Am 19. Januar 2024 um 19:00 Uhr

Thema: „Auf beiden Seiten der Front – meine Reisen in die Ukraine“ mit dem Autoren Patrik Baab

Redner/Diskussionspartner: Patrik Baab

Ort: Restaurant „Zur Turnhalle“

Ste.-Foy-Str. 16

65549 Limburg an der Lahn

Informationen zur Veranstaltung

Der Politikwissenschaftler und Journalist Patrik Baab stellt sein neuestes Buch vor. Dazu hat er „die Ukraine bereist – den Westen vor Beginn des Krieges, den Osten nach dem russischen Einmarsch. Gemäß der journalistischen Handwerksregel ‚audiatur et altera pars‘ – auch die andere Seite soll gehört werden – hat er auf beiden Seiten der Front recherchiert. Patrik Baab kennt die Schicksale der Bauern und Wanderarbeiter, der Soldaten und ausgebombten Zivilisten. Hier erzählt er die Geschichte hinter den Schlagzeilen und der Propaganda: vom Maidan-Putsch 2014 über den Bürgerkrieg im Donbass zum Stellvertreterkrieg zwischen Russland und der NATO.“ (Ausschnitt Verlagsinfo)

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Die Veranstaltung des NachDenkSeiten-Gesprächskreises wird unterstützt von aufstehen Diez-Limburg, der Jenny Marx Gesellschaft und dem Deutschen Freidenkerverband Hessen & Rheinland-Pfalz / Saar.