Termine und Veranstaltungen der Gesprächskreise

An jedem Samstag informieren wir Sie über die Termine für Veranstaltungen von Gesprächskreisen der NachDenkSeiten. Heute liegen Informationen für Termine in Neumünster, Berlin, Hamburg, Schweinfurt, Würzburg und Bad Segeberg vor. Wenn Sie auch in der weiteren Zeit auf dem Laufenden bleiben wollen, dann schauen Sie hier. Da werden mögliche neue Termine ergänzt. Außerdem bitten wir hiermit auch auf diesem Wege die Verantwortlichen in den Gesprächskreisen, uns rechtzeitig Termine zu melden.



NachDenkSeiten-Gesprächskreis Südholstein | nachdenken-in-suedholstein.de

Am Mittwoch, 4. Dezember 2024, um 18:30 Uhr

Thema: „… und Friede auf Erden” – Ein Abend mit Gedichten von Kästner bis Fried und Musik

Redner/Diskussionspartner: Kabarettist Bengt Kiene, Berlin

Ort: KDW

Waschpohl 20

Neumünster

18:30 Uhr Meet&Greet, 19:00 Uhr Beginn

Homepage/Veranstaltungshinweise unter nachdenken-in-suedholstein.de

Der Eintritt ist frei. Ein angemessener Beitrag für Künstlergage und Reisekosten wird jedoch am Ausgang erbeten.

Anmeldung bitte unter lets-meet.org/reg/523cb87d392e6b0c31

Zum Nikolaustag stellt so mancher seine Stiefel vor die Tür, damit Nikolaus seine Wünsche erfüllt. Und da wird doch der eine oder andere kleine Frieden reinpassen, oder?

Zu allen Zeiten der große Menschheitstraum: Frieden. Eine Annäherung mit Gedichten von Kästner bis Erich Fried. Die großen Religionen kommen zu Wort, nordamerikanische Indianer, eine alleinerziehende Mutter und Jesus. Tucholsky (natürlich), angereichert durch Weisheiten von Karl Kraus, Brecht und Konfuzius. Einfache Menschen sind dabei, Politiker nicht – dafür Bob Dylan und Marlene.

30 Jahre Kabarett, und mit der Plandemie war erst einmal Schluss mit lustig. Wir freuen uns ganz besonders, den Berliner Kabarettisten Bengt Kiene bei uns auf der Hamburger Rudolf-Steiner-Bühne willkommen heißen zu können.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Berlin | nachdenken-in-berlin.de

Am Mittwoch, 4. Dezember 2024, um 18:30 Uhr

Thema: „Corona – Das große Versagen“ – Diskussionsabend zur Aufarbeitung der Corona-Krise

Redner/Diskussionspartner: Bastian Barucker und Erich Freisleben – Moderation Gabriele Gysi

Ort: Rudolf Steiner Haus,

Bernadottestr. 90/92

14195 Berlin-Dahlem

Zur Webseite der Veranstaltung

Informationen zur Veranstaltung

Einlass 18:00 Uhr, Beginn 18:30 Uhr

Der Eintritt ist frei, wir bitten um Spenden.

Der Diskussionsabend will einen Beitrag leisten zu einer ehrlichen Aufarbeitung der Corona-Krise. Diese wichtige Aufgabe darf trotz aller anderen Krisen, die uns täglich in Atem halten, nicht vernachlässigt werden. Die Aufarbeitung muss nicht nur zentral in den Parlamenten erfolgen, sondern dezentral mit vielen Menschen an vielen Orten. Das Terrain, das es aufzuräumen gilt, ist gewaltig und undurchsichtig. Es kann an einem Abend nicht annähernd vollständig beleuchtet und diskutiert werden.

Wir richten den Blick zurück auf Entscheidungen in Politik, Justiz und Medien, in Kirchen, Berufsverbänden und in „der Wissenschaft“, die vor März 2020 unvorstellbar schienen; auf katastrophale Folgen für das persönliche Leben vieler Menschen, für das Zusammenleben in der Gesellschaft bis in Familien, Freundeskreise, Nachbarschaftsbeziehungen, Vereine und Betriebe hinein; schließlich auch für die demokratischen Grundrechte und für Wirtschaft und Wohlstand. Und mit Blick auf die Zukunft werden Fragen zu stellen sein, welche Lehren aus dieser verheerenden Zeit zu ziehen sind. Wo liegen, so eine zentrale Frage, die systemischen Fehler?

Wie bei den Gesprächskreisen der NachDenkSeiten üblich, werden nach dem Podiumsgespräch auch die Teilnehmer im Publikum ausführlich Gelegenheit für Fragen und Anmerkungen erhalten.

Gabriele Gysi wird moderieren. Sie ist Schauspielerin, Regisseurin, Autorin und Teilnehmerin an Gesprächsrunden zu drängenden Themen unserer Zeit. Sie hinterfragt am Beispiel Ulrike Guérot, warum Menschen von den Leitmedien mit dem Prädikat „umstritten“ diskreditiert werden. Sie thematisiert, wie links und rechts umgekehrt werden, was Aktivismus ist, die wahren Bedeutungen von Nationalsozialismus, Faschismus und Totalitarismus sowie die Hintergründe des Kampfes der Blockparteien gegen die AfD.

Bastian Barucker ist ausgebildeter Wildnispädagoge und lehrte auch an verschiedenen Hochschulen. Seit vier Jahren arbeitet er aufgrund des Corona-Geschehens als freier Journalist und Publizist. Bei einer initialen Teilauswertung der geleakten RKI-Protokolle und deren Präsentation in einer Pressekonferenz im Juli 2024 zusammen mit der Journalistin Aya Velasquez und Professor Stephan Homburg hat er sich auf die Rolle von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie spezialisiert.

Dr. med. Erich Freisleben ist seit 47 Jahre ärztlich tätig, davon 36 Jahre als niedergelassener Arzt in Berlin. Er ist Autor mehrerer Bücher, darunter „Medizin ohne Moral“. Während der Corona-Zeit führte Dr. Freisleben trotz seiner frühen Zweifel an Wirksamkeit und Sicherheit anfänglich Corona-Impfungen durch, stoppte dies jedoch schon bald, als er von schweren Nebenwirkungen erfuhr. Oft wurden diese Impfschäden jedoch nicht (an)erkannt und behandelt, woraufhin sich immer mehr Patienten aus ganz Deutschland an Dr. Freisleben wandten. Daraufhin vertiefte sich Erich Freisleben in die Analyse und Erhebung von schweren Nebenwirkungen nach mRNA-Injektion.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Hamburg | nachdenken-in-hamburg.de

Am Donnerstag, 5. Dezember 2024, um 18:30 Uhr

Thema: „… und Friede auf Erden” – Ein Abend mit Gedichten von Kästner bis Fried und Musik

Redner/Diskussionspartner: Kabarettist Bengt Kiene, Berlin

Ort: Rudolf-Steiner-Haus

Mittelweg 11-12

Hamburg

18:30 Uhr Meet&Greet, 19:00 Uhr Beginn

Homepage/Veranstaltungshinweise unter nachdenken-in-hamburg.de

Der Eintritt ist frei. Ein angemessener Beitrag für Künstlergage und Raummiete wird jedoch am Ausgang erbeten.

Anmeldung bitte unter lets-meet.org/reg/0c866188f034c87250

Zum Nikolaustag stellt so mancher seine Stiefel vor die Tür, damit Nikolaus seine Wünsche erfüllt. Und da wird doch der eine oder andere kleine Frieden reinpassen, oder?

Zu allen Zeiten der große Menschheitstraum: Frieden. Eine Annäherung mit Gedichten von Kästner bis Erich Fried. Die großen Religionen kommen zu Wort, nordamerikanische Indianer, eine alleinerziehende Mutter und Jesus. Tucholsky (natürlich), angereichert durch Weisheiten von Karl Kraus, Brecht und Konfuzius. Einfache Menschen sind dabei, Politiker nicht – dafür Bob Dylan und Marlene.

30 Jahre Kabarett, und mit der Plandemie war erst einmal Schluss mit lustig. Wir freuen uns ganz besonders, den Berliner Kabarettisten Bengt Kiene bei uns auf der Hamburger Rudolf-Steiner-Bühne willkommen heißen zu können.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Berlin | nachdenken-in-berlin.de

Am Freitag, 6. Dezember 2024, um 19:00 Uhr

Thema: „Glück gehabt – Textdurcheinander mit Happy-End und Musik”

Redner/Diskussionspartner: Bengt Kiene (Kabarettist)

Ort: Sprechsaal

Marienstr. 26

10117 Berlin

Zur Webseite der Veranstaltung

Informationen zur Veranstaltung

Der Eintritt ist frei, wir bitten um Spenden.

Flyer zur Veranstaltung: hier

Gerade in schlechten Zeiten (wir sind mittendrin!) ist es wichtig, sich an Situationen zu erinnern, in denen etwas gerade so gut gegangen ist. Nach großer Aufregung die Freude, dass man davongekommen ist. Zwar knapp – aber immerhin.

Bengt Kiene hat eine Sammlung aus der großen und der kleinen Literatur zusammengetragen, angereichert mit eigenen Texten, die alle gemeinsam haben, dass sie in ein gutes Ende münden. Wie lange dieses dann andauert, ist eine andere Geschichte.

Musik gibt es auch, vielleicht ein bis zwei Lieder. Bringt eure verhärmten, schlecht gelaunten, von Angst zerfressenen Nachbarn und Verwandten mit. Manchmal passieren kleine Wunder.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg und Deutscher Freidenkerverband Schweinfurt/Würzburg

Am Montag, 9. Dezember 2024, um 19:30 Uhr

Thema: Kosovo, Ukraine – und die fatalen Folgen der NATO-Osterweiterung

Redner/Diskussionspartner: Michael Kraus

Ort: TV Schweinfurt-Oberndorf / Gaststätte

Hermann-Gräf-Allee 1

97424 Schweinfurt

Informationen zur Veranstaltung

1999 führte das Ex-Verteidigungsbündnis NATO seinen ersten völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, den „Kosovokrieg“. Angeblich ging es um die Verteidigung der Menschenrechte, tatsächlich um „Out of Area or Out of Business“, sinngemäß: „Entweder Kriege außerhalb der NATO oder Auflösung der NATO“.

Danach kündigte das Kriegsbündnis NATO fast alle Abrüstungsverträge aus dem „Kalten Krieg“ mit der Sowjetunion auf, rüstete auf und erweiterte sein Bündnisgebiet bis zur Grenze Russlands. 2022 antwortete Russland darauf mit dem Ukrainekrieg, laut dem Politologen Prof. Dr. John J. Mearsheimer.

Der Politologe Michael Kraus erläutert die Hintergründe und Zusammenhänge dieser Entwicklung. Dabei belegt er insbesondere die westliche Kriegspropaganda und zeigt friedliche Alternativen auf. Herzliche Einladung zu Vortrag und Diskussion! Der Eintritt ist frei.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Hamburg | nachdenken-in-hamburg.de

Am Mittwoch, 11. Dezember 2024, um 18:30 Uhr

Thema: „Testzentrum – Eine satirische Lesung“

Redner/Diskussionspartner: Die Kabarettistinnen Christine Prayon und Felicia Binger

Ort: Rudolf-Steiner-Haus (Saal)

Mittelweg 11-12

Hamburg

18:30 Uhr Meet&Greet, 19:00 Uhr Beginn

Homepage/Veranstaltungshinweise unter nachdenken-in-hamburg.de

Der Eintritt ist frei. Ein freiwilliger Beitrag zur Kostendeckung von Gage sowie Saal- und Technikkosten wird erbeten. 15 Euro wären wünschenswert.

Anmeldung erwünscht unter lets-meet.org/reg/ebf65fa38e89b096ed

„Infektion oder Injektion – für einige kein Thema mehr, für andere ist seitdem alles anders. Zwei davon stehen heute auf der Bühne und erzählen davon. Wer jetzt hofft, dass das ein anstrengender Abend wird, der wird bitter enttäuscht werden: Die Schauspielerinnen Felicia Binger und Christine Prayon haben zwar zusammen so viele Symptome wie Karl Lauterbach Fernsehauftritte, aber als Clowns funktionieren sie noch prima. … Und wenn die beiden in der Pause nicht vergessen, ihre hochdosierten Vitamine zu nehmen, wird es im zweiten Teil auch noch eine feine Diskussion geben. Analog. Miteinander. Vielleicht sogar mit allen.

Für alle, die auch irgendein Long Dingsbums haben und denken, damit allein zu sein. Beziehungsweise für alle, die den Irrsinn dieser Zeit nur mit Humor ertragen wollen.

Felicia Binger ist Schauspielerin und Aktivistin. An dieser Stelle würden jetzt eigentlich die Preise und Filme aufgezählt werden, die auf den vielversprechenden Start ihrer Schauspielkarriere gefolgt wären. Im Mai 2021 ließ sie sich allerdings im Alter von 27 Jahren gegen Corona impfen und erkrankte dadurch schwer. Sie machte ihre Erkrankung gegen den gut gemeinten Rat von Management und Castern schließlich öffentlich. …

Christine Prayon ist Kabarettistin und Schauspielerin. Sie hat für ihre Bühnenprogramme zahlreiche Auszeichnungen erhalten, unter anderem den Deutschen Kleinkunstpreis und den Dieter-Hildebrandt-Preis. Von 2011-2022 war sie als „Birte Schneider“ regelmäßig in der ZDF heute-show zu sehen. Seit der Impfung gegen und der Infektion mit Sie-wissen-schon-was ist sie keinen Tag mehr symptomfrei gewesen.“ (Auszug aus dem Ankündigungstext)

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg und Deutscher Freidenkerverband Schweinfurt/Würzburg

Am Donnerstag, 12. Dezember 2024, um 19:30 Uhr

Thema: Nord-Stream-Terroranschlag: Wer ist verantwortlich?

Redner/Diskussionspartner: Florian Warweg

Ort: TV Schweinfurt-Oberndorf / Gaststätte

Hermann-Gräf-Allee 1

97424 Schweinfurt

Informationen zur Veranstaltung

Am 26. September 2022 zerstörten Sprengsätze in der Ostsee drei der vier Nord-Stream-Gasröhren zwischen Deutschland und Russland. Bis heute wird über die Verantwortlichen für diesen Terroranschlag auf die kritische Energieinfrastruktur Deutschlands und Europas gerätselt.

Florian Warweg, Journalist und Korrespondent der NachDenkSeiten bei der Bundespressekonferenz, berichtet über die aktuelle Faktenlage, bisher kaum bekannte Hintergründe und darüber, mit wie wenig Aufklärungsinteresse dieses Thema auf der Bundespressekonferenz behandelt wird.

Herzliche Einladung zu Vortrag und Diskussion! Der Eintritt ist frei.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg und Deutscher Freidenkerverband Schweinfurt/Würzburg

Am Freitag, 13. Dezember 2024, um 19:30 Uhr

Thema: Nord-Stream-Terroranschlag: Wer ist verantwortlich?

Redner/Diskussionspartner: Florian Warweg

Ort: Buchladen Neuer Weg

Sanderstr. 23-25

97070 Würzburg

Informationen zur Veranstaltung

Am 26. September 2022 zerstörten Sprengsätze in der Ostsee drei der vier Nordstream-Gasröhren zwischen Deutschland und Russland. Bis heute wird über die Verantwortlichen für diesen Terroranschlag auf die kritische Energieinfrastruktur Deutschlands und Europas gerätselt.

Florian Warweg, Journalist und Korrespondent der NachDenkSeiten bei der Bundespressekonferenz, berichtet über die aktuelle Faktenlage, bisher kaum bekannte Hintergründe und darüber, mit wie wenig Aufklärungsinteresse dieses Thema auf der Bundespressekonferenz behandelt wird.

Herzliche Einladung zu Vortrag und Diskussion! Der Eintritt ist frei.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Berlin | nachdenken-in-berlin.de

Am Dienstag, 17. Dezember 2024, um 18:30 Uhr

Thema: „China – Wirtschaft, Armutsüberwindung, Neue Seidenstraße, BRICS, Uiguren, …“ – Vortrag und Diskussion

Redner/Diskussionspartner: Uwe Behrens

Ort: Zunftwirtschaft,

Arminiusstr. 2-4

10551 Berlin (U-Bhf. Turmstraße)

Lageplan

Zur Webseite der Veranstaltung

Informationen zur Veranstaltung

Anmeldung bitte unter [email protected]

(Die Anzahl der Plätze ist begrenzt)

Uwe Behrens, geboren 1944, Studium der „Ökonomie des Seeverkehrs” in Dresden und Rostock. Promotion, Deutsche Reichsbahn, Vertreter der DDR bei Intercontainer in Basel, Logistiker bei Deutrans-Transcontainer. Ab 1990 arbeitete er in China für verschiedene Logistikunternehmen, ab 2000 auch im Management eines französischen Joint Ventures in Indien. Rückkehr nach Deutschland 2017, seither tätig als Buchautor, Publizist und Vortragsredner.

Bücher

In der Zunftwirtschaft richten wir einen Büchertisch ein. Dort sind die Bücher von Uwe Behrens erhältlich:

„Feindbild China. Was wir alles nicht über die Volksrepublik wissen.”

„Der Umbau der Welt. Wohin führt die Neue Seidenstraße?“

Zunftwirtschaft

Den Veranstaltungsraum stellt uns die Zunftwirtschaft kostenlos zur Verfügung, dafür sind wir dankbar! Bitte bringt etwas Durst mit, damit sich auch der Wirt über unseren Gesprächsabend freut. Wenn ihr essen möchtet und genügend Zeit habt, speist vielleicht in der Gastwirtschaft schon vor dem Beginn des Gesprächsabends. Und bringt vielleicht fürs Bezahlen ein paar kleine Geldscheine oder sogar Münzen mit, damit der Zunftwirtschaft nicht das Wechselgeld ausgeht.

Gespräche und Gedankenaustausch

Die Veranstaltung beginnt im Versammlungsraum um 18:30 Uhr. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr aber gerne schon früher kommen. Wir treffen uns ab 17:30 Uhr in der Gastwirtschaft. Dort könnt ihr politisch interessierte Menschen kennenlernen und mit ihnen ins Gespräch kommen (und schon mal euren Sitzplatz im Versammlungsraum reservieren).

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Hamburg und Südholstein | nachdenken-in-hamburg.de sowie nachdenken-in-suedholstein.de

Am Sonntag, 29. Dezember 2024, um 17:00 Uhr

Thema: Ein „kunstvoller“ Rück- und Ausblick aufs Geschehen

Redner/Diskussionspartner: Überraschungsgast

Ort: Comeback

Tennis-Clubhaus

Marienstraße 13

Bad Segeberg

Im letzten Jahr war Patrik Baab unser Überraschungsgast. Auch diesmal schaut jemand Besonderes rein. Versprochen.

Homepage/Veranstaltungshinweise unter nachdenken-in-hamburg.de sowie nachdenken-in-suedholstein.de

Ein Beitrag zur Hutkasse wird erbeten.

Anmeldung aus Platz- und Gastrogründen erbeten unter lets-meet.org/reg/0f65feb9d36bdf3811

Wie schon in den vergangenen Jahren ist es eine Gemeinschaftsproduktion zweier NDS-Gesprächskreise (Hamburg und Südholstein), verbunden mit der Einladung auch an NDS-Leser aus benachbarten Einzugsgebieten (Wedel, Kiel und Lübeck). Das Programm beruht auf mitgebrachten Eigenbeiträgen und eben auch den Beiträgen eines Überraschungsgastes. Ein „kunstvoller“, aufbauender Rück- und Ausblick in schwierigen Zeiten, ein Mut- und Muntermacher so kurz vor dem Start des neuen Jahres und unserer kurzlebigen neuen Vorsätze ;-)

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Hamburg | nachdenken-in-hamburg.de

Am Donnerstag, 16. Januar 2025, um 18:30 Uhr

Thema: „Über Akteure und Interessen im Nahostkonflikt und die deutsche Staatsräson im Krieg gegen Gaza“

Redner/Diskussionspartner: Karin Leukefeld

Ort: Christuskirche Altona

Suttnerstraße 18

Hamburg

In Kooperation von Friedensinitiative Fried.A, Hamburger Forum und NachDenkSeiten-Gesprächskreis Hamburg

Journalistin Karin Leukefeld berichtet

Anmeldung unter lets-meet.org/reg/c60e0a6baa783443bc