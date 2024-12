Termine und Veranstaltungen der Gesprächskreise

An jedem Samstag informieren wir Sie über die Termine für Veranstaltungen von Gesprächskreisen der NachDenkSeiten. Heute liegen Informationen für Termine in Berlin, Bad Segeberg und Hamburg vor. Wenn Sie auch in der weiteren Zeit auf dem Laufenden bleiben wollen, dann schauen Sie hier. Da werden mögliche neue Termine ergänzt. Außerdem bitten wir hiermit auch auf diesem Wege die Verantwortlichen in den Gesprächskreisen, uns rechtzeitig Termine zu melden.



NachDenkSeiten-Gesprächskreis Berlin | nachdenken-in-berlin.de

Am Dienstag, 17. Dezember 2024, um 18:30 Uhr

Thema: „China – Wirtschaft, Armutsüberwindung, Neue Seidenstraße, BRICS, Uiguren, …“ – Vortrag und Diskussion mit Uwe Behrens

Redner/Diskussionspartner: Uwe Behrens

Ort: Zunftwirtschaft,

Arminiusstr. 2-4

10551 Berlin (U-Bhf. Turmstraße)

Anmeldung bitte unter [email protected]

(Die Anzahl der Plätze ist begrenzt)

Uwe Behrens, geboren 1944, Studium der „Ökonomie des Seeverkehrs” in Dresden und Rostock. Promotion, Deutsche Reichsbahn, Vertreter der DDR bei Intercontainer in Basel, Logistiker bei Deutrans-Transcontainer. Ab 1990 arbeitete er in China für verschiedene Logistikunternehmen, ab 2000 auch Management eines französischen Joint Ventures in Indien. Rückkehr nach Deutschland 2017, seither tätig als Buchautor, Publizist und Vortragsredner.

In der Zunftwirtschaft richten wir einen Büchertisch ein. Dort sind die Bücher von Uwe Behrens erhältlich:

„Feindbild China. Was wir alles nicht über die Volksrepublik wissen.”

„Der Umbau der Welt. Wohin führt die Neue Seidenstraße?“

Zunftwirtschaft

Den Veranstaltungsraum stellt uns die Zunftwirtschaft kostenlos zur Verfügung, dafür sind wir dankbar! Bitte bringt etwas Durst mit, damit sich auch der Wirt über unseren Gesprächsabend freut. Wenn ihr essen möchtet und genügend Zeit habt, speist vielleicht in der Gastwirtschaft schon vor dem Beginn des Gesprächsabends. Und bringt vielleicht fürs Bezahlen ein paar kleine Geldscheine oder sogar Münzen mit, damit der Zunftwirtschaft nicht das Wechselgeld ausgeht.

Gespräche und Gedankenaustausch

Die Veranstaltung beginnt im Versammlungsraum um 18:30 Uhr. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr aber gerne schon früher kommen. Wir treffen uns ab 17:30 Uhr in der Gastwirtschaft. Dort könnt ihr politisch interessierte Menschen kennenlernen und mit ihnen ins Gespräch kommen (und schon mal euren Sitzplatz im Versammlungsraum reservieren).

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Hamburg und Südholstein | nachdenken-in-hamburg.de sowie nachdenken-in-suedholstein.de

Am Sonntag, 29. Dezember 2024, um 17:00 Uhr

Thema: Ein „kunstvoller“ Rück- und Ausblick aufs Geschehen

Redner/Diskussionspartner: Überraschungsgast

Ort: Comeback

Tennis-Clubhaus

Marienstraße 13

Bad Segeberg

Im letzten Jahr war Patrik Baab unser Überraschungsgast. Auch diesmal schaut jemand Besonderes rein. Versprochen.

Homepage/Veranstaltungshinweise unter nachdenken-in-hamburg.de sowie nachdenken-in-suedholstein.de

Ein Beitrag zur Hutkasse wird erbeten.

Anmeldung aus Platz- und Gastrogründen erbeten unter lets-meet.org/reg/0f65feb9d36bdf3811

Wie schon in den vergangenen Jahren ist es eine Gemeinschaftsproduktion zweier NDS-Gesprächskreise (Hamburg und Südholstein), verbunden mit der Einladung auch an NDS-Leser aus benachbarten Einzugsgebieten (Wedel, Kiel und Lübeck). Das Programm beruht auf mitgebrachten Eigenbeiträgen und eben auch den Beiträgen eines Überraschungsgastes. Ein „kunstvoller“, aufbauender Rück- und Ausblick in schwierigen Zeiten, ein Mut- und Muntermacher so kurz vor dem Start des neuen Jahres und unserer kurzlebigen neuen Vorsätze ;-)

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Hamburg | nachdenken-in-hamburg.de

Am Donnerstag, 16. Januar 2025, um 18:30 Uhr

Thema: „Über Akteure und Interessen im Nahostkonflikt und die deutsche Staatsräson im Krieg gegen Gaza“

Redner/Diskussionspartner: Karin Leukefeld

Ort: Christuskirche Altona

Suttnerstraße 18

Hamburg

In Kooperation von Friedensinitiative Fried.A, Hamburger Forum und NachDenkSeiten-Gesprächskreis Hamburg

Journalistin Karin Leukefeld berichtet

Anmeldung unter lets-meet.org/reg/c60e0a6baa783443bc