Termine und Veranstaltungen der Gesprächskreise

An jedem Samstag informieren wir Sie über die Termine für Veranstaltungen von Gesprächskreisen der NachDenkSeiten. Heute liegen Informationen für Termine in Frankfurt am Main, Nienburg, Offenbach, Berlin, Karlsruhe, Hamburg, Speyer, Düsseldorf und Neuenstein vor. Wenn Sie auch in der weiteren Zeit auf dem Laufenden bleiben wollen, dann schauen Sie hier. Da werden mögliche neue Termine ergänzt. Außerdem bitten wir hiermit auch auf diesem Wege die Verantwortlichen in den Gesprächskreisen, uns rechtzeitig Termine zu melden.



NachDenkSeiten-Gesprächskreis Frankfurt am Main & Freidenker Verband e.V.

Am Montag, 17. Februar 2025, um 19:00 Uhr

Thema: Parteien- und Kandidatenvorstellung zur Bundestagswahl 2025

Redner/Diskussionspartner: Prof. Ulrike Guérot

Ort: SAALBAU Südbahnhof, Anne Bärenz-Saal,

Hedderichstraße 51

60594 Frankfurt am Main

Die Reihe „Frankfurter FriedensGespräche“ des NachDenkSeiten-Gesprächskreises Frankfurt lädt gemeinsam mit unserem Kooperationspartner, dem Freidenker-Verband, herzlich zu einer Veranstaltung “Parteien- und Kandidatenvorstellung zur Bundestagswahl 2025” ein.

Parteien- und Kandidatenvorstellung zur Bundestagswahl 2025 Prof.

Moderation: Prof. Ulrike Guérot

Wir möchten den Bundestagswahlkampf 2025 aktiv begleiten. Dafür haben wir die Parteien und ihre Kandidaten eingeladen, ihre Positionen zu unserem Leitthema „Frieden und soziale Gerechtigkeit“ vorzustellen.

Sobald konkrete Zusagen vorliegen, werden wir diese bekannt geben.

Ziel der Veranstaltung ist es, eine Plattform zu schaffen, die politische Inhalte in den Mittelpunkt stellt, konstruktive Debatten ermöglicht und eine breite Beteiligung fördert.

Diese Veranstaltung bietet Euch die Möglichkeit, verschiedene Perspektiven zu hören, Eure Fragen zu stellen und gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern der Parteien über zentrale gesellschaftliche Themen zu diskutieren.

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und eine lebhafte Diskussion!

Anmeldung: Bitte melden Sie sich per E-Mail an: [email protected].

Der Eintritt ist frei, es wird aber ausdrücklich um Spenden zur Finanzierung der Veranstaltung gebeten.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Nienburg

Am Donnerstag, 20. Februar 2025, um 19:00 Uhr

Thema: “Wem gehört Deutschland?”, Vortrag von Jens Berger

Redner/Diskussionspartner: Jens Berger

Ort: Bistro im Kulturwerk Nienburg

Mindener Landstr. 20

31582 Nienburg

2014 erschien das Buch des Journalisten, Publizisten und Redakteurs der NachDenkSeiten Jens Berger “Wem gehört Deutschland?”. Da die Entwicklung seitdem weit fortgeschritten ist, was die Eigentumsverhältnisse und die großen Vermögen betrifft, hat Berger das Buch überarbeitet und neu herausgebracht. Die augenfälligste Veränderung ist die Beschleunigung einerseits beim Anwachsen großer Vermögen und andererseits bei der Verarmung weiter Bevölkerungskreise. Die sogenannte Schere geht immer weiter auf. Dass die UNO schon seit vielen Jahren von der deutschen Regierung fordert, dagegen und besonders gegen die Kinderarmut etwas zu tun, spiegelt sich zwar in Absichtsbekundungen wider, allein die Taten der verantwortlichen deutschen Politiker bewirken in der Gesamtschau weiterhin das Gegenteil. Bestes Beispiel ist die fehlende Vermögenssteuer, die seit dem Urteil des BVG 1998 in der Schublade liegt und um die unsere Politiker seitdem einen großen Bogen machen.

Doch wie stellen sich die Eigentumsverhältnisse dar, wer sind die Mächtigen? Als Volkswirt hat Jens Berger das Know-how, dem Publikum dazu Zusammenhänge, Erklärungen und vor allem Zahlen bieten zu können.

Eintritt frei, Spenden erbeten

Kontakt: [email protected]

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Frankfurt am Main & Offenbacher Friedensinitiative

Am Donnerstag, 20. Februar 2025, um 19:00 Uhr

Thema: Der lange Weg zum Krieg

Redner/Diskussionspartner: Günter Verheugen

Ort: Parkside Studios Offenbach

Friedhofstr. 59

63065 Offenbach

Die Reihe „Frankfurter FriedensGespräche“ des NachDenkSeiten-Gesprächskreises Frankfurt lädt gemeinsam mit dem Kooperationspartner Friedensinitiative Offenbach herzlich zu einem Vortrag und Diskussion mit Günter Verheugen ein. Ziel der Veranstaltung ist es, einen Beitrag zur Meinungsbildung für friedliche Lösungen globaler Konflikte zu leisten.

Russland, die Ukraine und der Westen – Eskalation statt Entspannung

Referent: Günter Verheugen

Der langjährige SPD- und EU-Politiker Günter Verheugen erläutert am 20. Februar 2025 die Inhalte seines aktuellen Buches “Der lange Weg zum Krieg“ (Untertitel: “Russland, die Ukraine und der Westen – Eskalation statt Entspannung“). Im Fokus des Vortrags stehen die Vorgeschichte des Ukraine-Krieges, die geopolitischen Interessen der beteiligten Akteure sowie Perspektiven für eine nachhaltige Friedensordnung in Europa.

Zudem wird Verheugen aktuellste Entwicklungen bis unmittelbar vor dem 20. Februar 2025 analysieren und kommentieren.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden zur Finanzierung der Veranstaltung wird jedoch ausdrücklich gebeten.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Berlin | nachdenken-in-berlin.de

Am Freitag, 21. Februar 2025, um 18:00 Uhr

Thema: “Inside Tagesschau – für eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“

Redner/Diskussionspartner: Alexander Teske, Annekatrin Mücke, Sevim Dagdelen, Thilo Haase (Moderation)

Ort: Zunftwirtschaft,

Arminiusstr. 2-4

10551 Berlin (U-Bhf. Turmstraße)

Lageplan

Informationen zur Veranstaltung

Anmeldung bitte hier: lets-meet.org/reg/a7e65a9afbdcb91cd4

(Die Anzahl der Plätze ist begrenzt)

Der Eintritt ist frei, wir bitten um Spenden.

Alexander Teske

ist ein Tagesschau-Insider. Über seine Erfahrungen in der Nachrichtenredaktion der ARD schrieb er ein Buch, das zum Bestseller wurde: “Inside Tagesschau”.

Das Buch: buchkomplizen.de/inside-tagesschau.html

Annekatrin Mücke

ist ebenfalls Insiderin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Zusammen mit Kollegen hat sie das Manifest “Meinungsvielfalt jetzt“ veröffentlicht, das für eine tiefgreifende Reform des ÖRR plädiert.

Das Manifest: meinungsvielfalt.jetzt

Sevim Dagdelen

stellt die Positionen des BSW zur Zukunft des ÖRR vor. Das BSW unterstützt die Forderungen von “Meinungsvielfalt jetzt”. Es will einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der seinen Programmauftrag erfüllt und seine Beitragszahler ernst nimmt und nicht erziehen will.

Thilo Haase (Moderation)

ist Koordinator von NachDenkSeiten-Gesprächskreisen in Berlin

Bücher

In der Zunftwirtschaft richten wir einen Büchertisch ein.

Zunftwirtschaft

Den Veranstaltungsraum stellt uns die Zunftwirtschaft kostenlos zur Verfügung, dafür sind wir dankbar! Bitte bringt etwas Durst mit, damit sich auch der Wirt über unseren Gesprächsabend freut. Wenn ihr essen möchtet und genügend Zeit habt, speist vielleicht in der Gastwirtschaft schon vor dem Beginn des Gesprächsabends. Und bringt vielleicht fürs Bezahlen ein paar kleine Geldscheine oder sogar Münzen mit, damit der Zunftwirtschaft nicht das Wechselgeld ausgeht.

Gespräche und Gedankenaustausch

Die Veranstaltung beginnt im Versammlungsraum um 18:00 Uhr. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr aber gerne schon früher kommen. Wir treffen uns ab 17:00 Uhr in der Gastwirtschaft. Dort könnt ihr politisch interessierte Menschen kennenlernen und mit ihnen ins Gespräch kommen (und schon mal euren Sitzplatz im Versammlungsraum reservieren).

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Lübeck

Am Samstag, 22. Februar 2025, um 16:00 Uhr

Thema: Der Ukrainekrieg und die Gefahren einer nuklearen Katastrophe

Redner/Diskussionspartner: Prof. Klaus-Dieter Kolenda

Ort: Christian-Häuer-Haus des CVJM Lübeck

Große Petersgrube 11

23552 Lübeck

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Südholstein | nachdenken-in-suedholstein.de

Am Sonntag, 23. Februar 2025, um 17:00 Uhr

Thema: NDS-Extra am Wahlabend – Wahlparties sind sowas von OUT – Wir organisieren ein Wahl-Debakel ;-)

Ort: Habichtshorst 8 oder Marienstraße 14

23795 Bad Segeberg

(der Treffpunkt wird den angemeldeten Besuchern nach Anmeldeschluss mitgeteilt, da die Teilnehmerzahl über den Ort entscheidet)

Ergebnisse erleben und diskutieren. Es wird am Wahlabend der Bundestagswahl jede Menge Diskussionsbedarf geben.

Unser Gast (zeitweise zugeschaltet): Florian Warweg, NDS-Korrespondent in der Hauptstadt und der Bundespressekonferenz

Der Eintritt ist frei. Gegebenenfalls wird um einen Beitrag für Getränke und Imbiss erbeten.

Anmeldung ist erwünscht bis zum 20. Februar, 12:00 Uhr, unter https://lets-meet.org/reg/571d60e47cace1652a

Mit Freunden Siege oder Niederlagen zu feiern, das nehmen sich die Parteien vor. So wollen sie gemeinsame Erfolgserlebnisse kreieren oder auch Niederlagen überstehen. Wir NachDenkSeiten-Leserinnen und -Leser schauen jenseits der tagesaktuellen Ergebnisse auf die Ursachen und Folgen solcher Wahltage. Und dieser Sonntag wird es in sich haben – so oder so. Nichts ist klar, ausser, dass alles offen ist.

An diesem Wahlsonntag wird ein Ergebnis wegen der zu erwartenden knappen Ergebnisse für diese und jene Gruppierung und vor allem für mögliche Koalitionen erst spät zu bestaunen und zu diskutieren sein. Mit dem NDS-Redakteur Florian Warweg werden wir einen kompetenten Korrespondenten der NachDenkSeiten zuschalten, um uns seine ersten Einschätzungen für die Diskussion zu liefern.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Karlsruhe

Am Dienstag, 25. Februar 2025, um 18:30 Uhr

Thema: “Wie Meinungsmanipulation unser Leben und die Politik bestimmt”

Redner/Diskussionspartner: Albrecht Müller & Anette Sorg

Ort: Restaurant “Treffpunkt 1721″

Adenauerring 32

76131 Karlsruhe

Informationen zur Veranstaltung

Der Amtseid der regierenden Politiker, ihre Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen, seinen Nutzen zu mehren und Schaden von ihm abzuwenden, zeigt sich inzwischen als leere Phrase!

Im Zusammenhang mit der Coronakrise und dem Ukrainekrieg lassen sich die Tatsachen und Hintergründe in der offiziellen Presse suchen. Von unseren Politikern werden sie nicht genannt. Wir wissen, dass Politiker und die großen Mainstream-Medien Meinungen im Sinne der USA verbreiten. Tatsachen und Hintergründe werden weggelassen, man ist bestrebt, wirtschaftliche, finanz- und politische Ziele durchzusetzen, um dabei ideologische Ziele zu verwirklichen. Die Liebe zur Wahrheit findet man bei Politikern und der Presse wenig.

Dennoch gibt es zum Glück im öffentlichen und politischen Leben Persönlichkeiten, die die Hintergründe einer vermeintlich alternativlosen Politik aufzeigen, um sich der politischen Wahrheit zu nähern. Eine solche Persönlichkeit ist Albrecht Müller. Er ist Urgestein der SPD, aufrechter Demokrat und immer bestrebt, die Wahrheit hinter den Kulissen aufzuspüren. Albrecht Müllers Buch mit dem Titel “Glaube wenig, Hinterfrage alles, Denke selbst” könnte als Programm einer Demokratie bezeichnet werden. Die Basis des demokratischen Staates ist der aufgeklärte Bürger. Nur auf den Säulen einer aufgeklärten Gesellschaft kann eine menschengerechte und naturverbundene Kultur wachsen.

Der NachDenkSeiten-Gesprächskreis in Karlsruhe freut sich, zu seinem ersten Jahrestag Albrecht Müller, Gründer der NachDenkSeiten, zu einer Diskussionsrunde begrüßen zu dürfen. Zur Einleitung spricht er über das Thema “Wie Meinungsmanipulation unser Leben und die Politik bestimmt”. Lokale Vertreter der NachDenkSeiten sind anwesend, ebenso Anette Sorg, die Koordinatorin der Gesprächskreise, die inzwischen weltweit existieren.

Es wird gebeten, während der Veranstaltung nichts zu essen. Wer Hunger verspürt, kann ab 17:00 Uhr hervorragend speisen.

Der Eintritt ist frei, da Kosten entstehen, werden Spenden gerne angenommen. Anmeldung bitte per E-Mail: [email protected]

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Hamburg | nachdenken-in-hamburg.de

Am Donnerstag, 27. Februar 2025, um 18:30 Uhr

Thema: „Die Bundestagswahl und ihre Folgen“

Redner/Diskussionspartner: Udo Fröhlich, Bürgermeister a. D., Bad Segeberg

Ort: Forum Sasel

Saseler Markt 1

Hamburg

Ein Anmeldung ist erwünscht unter lets-meet.org/reg/0675f115f8f0eb915d

Wir wollen das Ergebnis der Wahl analysieren und mögliche Konsequenzen daraus diskutieren.

Kennenlernen beim Essen ab 18:30 Uhr, Beginn 19:30 Uhr.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Speyer

Am Mittwoch, 5. März 2025 um 19:00 Uhr

Thema: Meinungsvielfalt und Medienkonzentration – Theorie und Praxis der modernen Medienwirklichkeit

Redner/Diskussionspartner: Dieter Urban, Roland Kern

Ort: Gaststätte Delphi, Nebenzimmer

Tullastr. 50

67346 Speyer

Essen oder Trinken bestellen um 18:00

Veranstaltungsbeginn um 19:00

Der Eintritt ist frei.

Spenden sind willkommen.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Frankfurt am Main & Freidenker Verband e.V.

Am Montag, 10. März 2025, um 19:30 Uhr

Thema: Russland – und wie weiter?

Redner/Diskussionspartner: Prof. Dr. Gabriele Krone-Schmalz

Ort: SAALBAU Titus Forum

Walter-Möller-Platz 2

60439 Frankfurt am Main

Die Reihe „Frankfurter FriedensGespräche“ des NachDenkSeiten-Gesprächskreises Frankfurt lädt gemeinsam mit unserem Kooperationspartner, dem Freidenker-Verband, herzlich zu einer Veranstaltung mit der renommierten Journalistin und Russland-Expertin Prof. Dr. Gabriele Krone-Schmalz ein.

Prof. Dr. Gabriele Krone-Schmalz

„Russland – und wie weiter?“

Freuen Sie sich auf eine spannende und hochaktuelle Veranstaltung mit Prof. Dr. Gabriele Krone-Schmalz. Unter dem Titel „Russland – und wie weiter?“ wird sie die aktuellen geopolitischen Entwicklungen, das Verhältnis zwischen Russland und Europa sowie mögliche Wege zur Konfliktbewältigung beleuchten.

Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, fundierte Analysen zu hören, kritische Fragen zu stellen und gemeinsam über Perspektiven für Frieden und Verständigung zu diskutieren.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und eine lebhafte Diskussion!

Anmeldung: Bitte melden Sie sich per E-Mail an: [email protected].

Der Eintritt ist frei, es wird aber ausdrücklich um Spenden zur Finanzierung der Veranstaltung gebeten.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Düsseldorf

Am Donnerstag, 20. März 2025, um 19:00 Uhr

Thema: Professor Dr. Ulrike Guérot und Thomas Geisel, Abgeordneter des EU Parlaments und ehemaliger Oberbürgermeister Düsseldorfs, über die Zukunft Europas

Redner/Diskussionspartner: Prof. Dr. Ulrike Guérot und Thomas Geisel

Ort: Brauhaus am Dreieck

Blücherstraße 6

40477 Düsseldorf-Derendorf

Die ursprünglichen Werte und Ziele der EU, ein souveränes Europa und eine kontinentale Friedensordnung zu schaffen, sind nicht nur bedroht, sondern werden durch die entscheidenden Gremien der EU laufend verletzt. Statt für Wohlstand im gemeinsamen Markt und einen fairen Welthandel zu sorgen, beteiligt sich Europa an Wirtschaftssanktionen und Handelskriegen und redet einem neuen Kalten Krieg und einer historisch beispiellosen Aufrüstung das Wort.

Wird Europa die Kraft finden, Konflikte auf unserem Kontinent mit diplomatischen Mitteln zu lösen und die Spaltung Europas überwinden? Welche Rolle kann Europa spielen vor dem Hintergrund globaler Herausforderungen, seien sie nun ökologischer, wirtschaftlicher oder militärischer Natur?

Darüber werden Ulrike Guérot und Thomas Geisel sprechen und im Anschluss Fragen beantworten. Selbstverständlich werden aktuelle Entwicklungen in der internationalen Politik mit einbezogen.

Wir bitten um Anmeldung zur Teilnahme: [email protected]

Zur Deckung unserer Unkosten erheben wir 12 Euro Eintritt.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Hohenlohe

Am Donnerstag, 27. März 2025, um 19:00 Uhr

Thema: CANCEL CULTURE – Wie Propaganda und Zensur den Debattenraum zerstören

Redner/Diskussionspartner: Prof. Michael Meyen

Ort: Grünbühl

74632 Neuenstein

Wir fragen an diesem Abend nicht, ob und wann die „Vierte Gewalt“ in Deutschland zurückkommt, versprochen!

2. „Grünbühler Gespräch“

Prof. Michael Meyen

Diplomjournalist und Kommunikationswissenschaftler, seit 2002 Professor am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München

Private Veranstaltung mit begrenzter Teilnehmerzahl, verbindliche Anmeldung per E-Mail: [email protected]

Unkostenbeitrag 12,00 Euro