Videohinweise am Mittwoch

SANKTIONIERT: Oberst Jacques Baud erklärt, warum er ins Visier der EU geraten ist

SANCTIONED: Col Jacques Baud Explains Being the EU’s TARGET

[Oberst Jacques Baud erklärt, dass er am 12. Dezember über Radio Free Europe erfahren habe, dass sein Name auf einer Sanktionsliste der EU stehen würde. Nachdem er sich an seine Botschaft in Brüssel (wo er lebt) gewandt hatte, erhielt er keine weitere Rückmeldung. Am 15. Dezember veröffentlichte die EU die Sanktionen offiziell, was als einzige Benachrichtigung diente. Seitdem sind seine Bankkonten eingefroren und er darf nicht mehr innerhalb der EU reisen, was ihn daran hindert, in sein Heimatland zurückzukehren. Er sagt, er werde beschuldigt, pro-russische Propaganda und Desinformation zu verbreiten, darunter angeblich die Förderung einer Verschwörungstheorie, wonach die Ukraine 2022 ihre eigene Invasion durch Russland inszeniert habe. Er bestreitet dies vehement und erklärt, er habe lediglich Äußerungen von Oleksiy Arestovych, dem damaligen Berater von Präsident Selenskyj, aus dem Jahr 2019 über das Risiko eines Krieges zitiert, sollte die Ukraine die NATO-Mitgliedschaft anstreben. Er betont, dass das Zitieren eines ukrainischen Beamten als Beweis dafür gewertet werde, dass er als russischer Agent agiere, obwohl er behauptet, keine Verbindungen zu Russland zu haben. Der Redner betont, dass er vor Verhängung der Sanktionen weder von den EU-, belgischen oder schweizerischen Behörden gewarnt oder kontaktiert wurde noch Gelegenheit zur Stellungnahme erhielt. Er argumentiert, dass die Entscheidung politisch und nicht rechtlich motiviert sei: Es habe kein Gerichtsurteil gegeben, keine Anklage nach geltendem Recht, kein Recht auf Verteidigung und keine echte Möglichkeit zur Berufung. Er erklärt weiter, dass er es bewusst vermieden habe, in russischen Medien aufzutreten, Einladungen von Medien wie RT abgelehnt habe und sich in seiner Arbeit weitgehend auf ukrainische und US-amerikanische Quellen stütze, um akademische Objektivität zu wahren. Er betont, dass Propaganda an sich nach europäischem Recht kein Verbrechen sei, und sagt, er habe stets versucht, in seinen Analysen eine präzise und differenzierte Sprache zu verwenden. Insgesamt präsentiert er seinen Fall als Beweis für eine ernsthafte Aushöhlung der Demokratie und der Meinungsfreiheit in Europa und argumentiert, dass eine objektive Analyse des Krieges zwischen Russland und der Ukraine als „pro-russisch“ bezeichnet werde. Er beschreibt die Sanktionen als eine faktische Beschlagnahmung seiner Existenzgrundlage ohne ordentliches Verfahren und sagt, dass er nun Schwierigkeiten habe, seine Grundbedürfnisse zu decken, bis eine mögliche humanitäre Ausnahmegenehmigung für den Zugang zu begrenzten Mitteln für lebensnotwendige Güter wie Lebensmittel erteilt werde. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Daniel Davis / Deep Dive



Colonel Jacques Baud: Sanctioned, Not Silent

Quelle: Dialogue Works, 23.12.2025



Scott Ritter : EU Silences Col. Jacques Baud.

Quelle: Judge Napolitano – Judging Freedom, 22.12.2025



Anmerkung: Alle Videohinweise sind wie immer Zitate, müssen nicht automatisch der redaktionellen Meinung entsprechen und dienen der politischen Meinungsbildung und freien Meinungsäußerung gemäß Artikel 5 des Grundgesetzes.