Videohinweise am Mittwoch
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- SO würde Ökonom Flassbeck die Rente reformieren!
- Und sie bewegt sich doch!
- Der Hintergrund der Ukraine-Krise | Erich Vad & Alexander Neu
- Trump hat die Wahrheit zugegeben: Er will Venezuelas Öl.
- Von der EU sanktioniert, von der Schweiz im Stich gelassen | Nathalie Yamb
- Die USA sabotieren absichtlich eine Ukraine-Russland-Lösung / Oberstleutnant Daniel Davis
- Macron oder Merz – wer wird über Europa herrschen?
- ALLES WIRD GUT | Das 3. Jahrtausend #124
- Jacques Baud: «Ich bekomme viel Unterstützung, aber keine aus der offiziellen Schweiz»
- Alexander Rahr: Wie der Westen an seiner Moral scheitert
- Why did a Nazi-linked ally of USA & Israel win Chile’s presidential election?
- Pädagogen für Menschenrechte e. V. „Alles unter den Teppich kehren“
- „Glyphosat nur durch Korruption auf Markt“ – Punkt.PRERADOVIC mit Dr. H.-M. Hackenberg u. Dr. Wodarg
- Warum wird Bargeld systematisch abgeschafft?
- Krise, Krieg, Kontrolle: 5 Bücher, die man jetzt lesen muss
- „Endlich: Impfung gegen Unfälle!“ – IDA-Sprechstunde mit Dr. Gunter Frank und Dr. Kay Klapproth
- „Kein Fremdschutz” und andere Absonderlichkeiten | Prof. Homburg
- Pfeif drauf! Monty Pythons Weihnachtsbotschaft – von Jonny Rieder
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke an die Adresse [email protected] schicken. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- SO würde Ökonom Flassbeck die Rente reformieren!
Ökonom Heiner Flassbeck im Interview bei Tom Wellbrock über das Rentenpaket, die Junge Union und wie er die Rente reformieren würde.
Artikel | Zu viele Rentner, zu wenig Kinder? Nein, zu viel Ungleichheit!

Inhalt: 00:00:00 Intro 00:03:25 Das neue Rentenpaket 00:06:17 Das “Rentenproblem” der Jungen Union 00:11:07 Junge Union will keine Schulden 00:21:37 Ist das Rentensystem kaputt? Die Lösung! 00:26:22 Fazit 00:27:48 Outro
Maurice Höfgen, Ökonom, unabhängiger Publizist und Youtuber.
Quelle: Geld für die Welt — Maurice Höfgen, 16.12.2025
- Und sie bewegt sich doch!
Meine Europapolitische Beraterin sollte eine versöhnliche Jahresabschlussrede schreiben. Smiley! Sehen Sie selbst, was dabei herauskam… Besinnliche Feste!
Quelle: Martin Sonneborn, 19.12.2025
- Der Hintergrund der Ukraine-Krise | Erich Vad & Alexander Neu
Wenn politische Rhetorik zunehmend von Konfrontation geprägt ist, sind Stimmen unverzichtbar, die Verständigung ins Zentrum rücken. Erich Vad analysiert die Hintergründe der Ukraine- und EU-Krise und zeigt, wie Frieden entsteht: nicht durch Eskalation, sondern durch Dialog, Verhandlungen und den Mut zu politischer Klugheit.
Die Aufzeichnung dieser Veranstaltung erfolgte am 15.12.25 im Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel in Berlin. Moderation: Alexander Neu.
Quelle: Westend Verlag, 21.12.2025
- Trump hat die Wahrheit zugegeben: Er will Venezuelas Öl.
Donald Trump verhängte eine Seeblockade gegen Venezuela und gab zu, dass er das Öl des Landes an sich reißen und US-Konzernen zuspielen wolle: „Sie haben uns unsere Ölrechte genommen. Wir hatten dort große Ölvorkommen. Sie haben unsere Firmen vertrieben, und wir wollen das Öl zurück.“ Ben Norton erklärt, wie Washingtons Kolonialkrieg auf einen Regimewechsel abzielt.
Themen: 0:00 Einleitung 0:36 Venezuela verstaatlicht riesige Ölreserven 1:36 Trump behauptet, die USA besäßen Venezuelas Öl 2:32 (Ausschnitt) Trump über Venezuelas Öl 3:19 Trumps erster Putschversuch in Venezuela 4:32 (Ausschnitt) Trump wollte das Land „übernehmen“ 4:44 ExxonMobil-Chef Rex Tillerson 6:04 Stephen Miller: Die USA besitzen Venezuelas Öl 7:23 Marco Rubio, Kriegstreiber 7:52 Seeblockade Venezuelas 8:33 Piraterie: USA beschlagnahmen Öltanker 9:14 Chevron darf die Blockade passieren 9:46 USA drosseln Exporte und Importe 11:26 „Die Wirtschaft zum Schreien bringen“ 12:33 US-Putschversuche 13:00 US-Sanktionen gegen Venezuela 14:24 Propaganda der Konzernmedien 16:49 UN-Experten: US-Sanktionen sind illegal 19:05 Imperialer Krieg Aggression 20:29 Abspann




Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 18.12.2025
Ruhe vor dem Sturm in Venezuela und Kolumbien mit Patrick Lancaster und Angelo Giuliano



Quelle: The Duran, 23.12.2025
- Von der EU sanktioniert, von der Schweiz im Stich gelassen | Nathalie Yamb
Neunundfünfzig Personen sind inzwischen von der Europäischen Union sanktioniert worden, um Russland für den Krieg in der Ukraine zu bestrafen. Viele von ihnen sind russische Staatsbürger, doch zunehmend setzt die EU auch ihre eigenen Bürger und die von Drittstaaten auf diese Liste – aus Gründen, die oft wenig mit Russland zu tun haben. Eine davon ist meine Landsfrau Nathalie Yamb, die tatsächlich die erste Schweizer Bürgerin war, die bereits im Juni 2025 auf die Liste gesetzt wurde.
Zeitmarken: 00:00:00 Einführung & Gründe für Sanktionen 00:03:08 Finanzielle De-Plattformierung & Eingefrorene Vermögenswerte 00:13:18 Reiseverbote & Mitteilung über Sanktionen 00:18:28 Verweigerung konsularischer Unterstützung & Überwachung 00:28:14 Rechtliche Schritte & Die juristische Falle 00:38:01 Politisch exponierte Personen (PEP) & Bankwesen 00:43:24 Psychologische Auswirkungen & Unterstützungssysteme 00:45:11 Überlebensratschläge & Digitale Souveränität

Original Video
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 23.12.2025
- Die USA sabotieren absichtlich eine Ukraine-Russland-Lösung / Oberstleutnant Daniel Davis
Danny argumentiert, dass einflussreiche Stimmen in den USA realitätsfern sind und eine Verhandlungslösung im Ukraine-Konflikt aktiv behindern. Sie beziehen sich dabei insbesondere auf Äußerungen des pensionierten Generals Jack Keane, der einen „Frieden“ propagiert, der durch von den USA geführte multinationale Streitkräfte mit Bodentruppen, Luftstreitkräften über der Ukraine und Seestreitkräften im Schwarzen Meer erzwungen werden soll. Der Redner behauptet, diese Vorschläge würden Russlands Ablehnung garantieren, da sie genau jene Bedingungen institutionalisieren – NATO-Beteiligung, fehlende Neutralität und fortgesetzte Militarisierung –, die Russland als Hauptursachen des Krieges identifiziert hat. Laut dem Redner erfordert jede Verhandlungslösung die Zustimmung aller Parteien, und es gibt kein realistisches Szenario, in dem Russland westliche Streitkräfte in der Ukraine oder Sicherheitsgarantien, die Artikel 5 des NATO-Vertrags ähneln, akzeptieren würde. Das Drängen auf solche Bedingungen wird als bewusste Sabotage der Diplomatie durch US-amerikanische und europäische Akteure dargestellt, die wissen, dass Russland ablehnen wird. Die Kritik erstreckt sich auch auf Senator Lindsey Graham, der als einer der Hauptbefürworter einer Eskalation beschrieben wird. Grahams Forderung, der Ukraine Langstreckenraketen vom Typ Tomahawk zu liefern und im Falle einer Ablehnung dieser Bedingungen „alles auf eine Karte zu setzen“, wird als rücksichtslos und gefährlich charakterisiert, da sie potenziell zu einem direkten Krieg mit dem atomar bewaffneten Russland führen könnte. Der Redner argumentiert, dass eine solche Eskalation weder Russland zwingen noch die Sicherheit der USA verbessern würde, sondern vielmehr einen katastrophalen Konflikt riskieren würde. Insgesamt kommt der Redner zu dem Schluss, dass diese eskalationsorientierten Strategien, kombiniert mit dem Einfluss von Persönlichkeiten wie Keane und Graham in der US-Politik, eine Verhandlungslösung in naher Zukunft höchst unwahrscheinlich machen. Stattdessen wird der Krieg als ein Prozess dargestellt, der auf eine fortgesetzte Konfrontation, einen diplomatischen Zusammenbruch und eine wachsende Gefahr zusteuert, die durch westliche Heuchelei, moralische Widersprüchlichkeit und einen ungezügelten Appetit auf militärische Lösungen verursacht wird.


Quelle: Daniel Davis / Deep Dive, 22.12.2025
- Macron oder Merz – wer wird über Europa herrschen?
Macron oder Merz – wer wird Europa regieren? The Duran: Folge 2418

Quelle: The Duran, 22.12.2025
- ALLES WIRD GUT | Das 3. Jahrtausend #124
Herzlich willkommen zur großen 3. Jahrtausend Show zum Jahresende! Für diese Sendung haben wir uns vorgenommen, nur gute Nachrichten zu berichten. Wochenlang haben wir danach gesucht und sogar die KI gefragt. Aber: Die hat auch nix gefunden. Es gibt einfach derzeit keine guten Nachrichten. Aber am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.
Die komplette Sendung und alle Links dazu gibt es auf unserer Webseite
Die Themen im Einzelnen: 00:00:00 Beginn 00:02:32 DAS IST DER GIPFEL – Regelbasierte EU-Kriminalität 00:15:12 KAFKA IN BRÜSSEL – EU im Sanktionswahn [Der Fall Jacques Baud] 00:47:50 WIR DANKEN UNSEREN SPENDERN! 00:54:31 PAX AMERICANA AM ENDE – Und jetzt? 01:20:43 ALLES WIRD GUT – Unsere Wünsche fürs Neue Jahr
Quelle: ExoMagazinTV, 18.12.2025
- Jacques Baud: «Ich bekomme viel Unterstützung, aber keine aus der offiziellen Schweiz»
«Ich bekomme viel Unterstützung, aber keine aus der offiziellen Schweiz»: EU-Sanktionsopfer Jacques Baud über die Nicht-Reaktion unserer Behörden
Quelle: DIE WELTWOCHE, 20.12.2025
SANKTIONIERT: Oberst Jacques Baud erklärt, warum er ins Visier der EU geraten ist
SANCTIONED: Col Jacques Baud Explains Being the EU’s TARGET
[Oberst Jacques Baud erklärt, dass er am 12. Dezember über Radio Free Europe erfahren habe, dass sein Name auf einer Sanktionsliste der EU stehen würde. Nachdem er sich an seine Botschaft in Brüssel (wo er lebt) gewandt hatte, erhielt er keine weitere Rückmeldung. Am 15. Dezember veröffentlichte die EU die Sanktionen offiziell, was als einzige Benachrichtigung diente. Seitdem sind seine Bankkonten eingefroren und er darf nicht mehr innerhalb der EU reisen, was ihn daran hindert, in sein Heimatland zurückzukehren. Er sagt, er werde beschuldigt, pro-russische Propaganda und Desinformation zu verbreiten, darunter angeblich die Förderung einer Verschwörungstheorie, wonach die Ukraine 2022 ihre eigene Invasion durch Russland inszeniert habe. Er bestreitet dies vehement und erklärt, er habe lediglich Äußerungen von Oleksiy Arestovych, dem damaligen Berater von Präsident Selenskyj, aus dem Jahr 2019 über das Risiko eines Krieges zitiert, sollte die Ukraine die NATO-Mitgliedschaft anstreben. Er betont, dass das Zitieren eines ukrainischen Beamten als Beweis dafür gewertet werde, dass er als russischer Agent agiere, obwohl er behauptet, keine Verbindungen zu Russland zu haben. Der Redner betont, dass er vor Verhängung der Sanktionen weder von den EU-, belgischen oder schweizerischen Behörden gewarnt oder kontaktiert wurde noch Gelegenheit zur Stellungnahme erhielt. Er argumentiert, dass die Entscheidung politisch und nicht rechtlich motiviert sei: Es habe kein Gerichtsurteil gegeben, keine Anklage nach geltendem Recht, kein Recht auf Verteidigung und keine echte Möglichkeit zur Berufung. Er erklärt weiter, dass er es bewusst vermieden habe, in russischen Medien aufzutreten, Einladungen von Medien wie RT abgelehnt habe und sich in seiner Arbeit weitgehend auf ukrainische und US-amerikanische Quellen stütze, um akademische Objektivität zu wahren. Er betont, dass Propaganda an sich nach europäischem Recht kein Verbrechen sei, und sagt, er habe stets versucht, in seinen Analysen eine präzise und differenzierte Sprache zu verwenden. Insgesamt präsentiert er seinen Fall als Beweis für eine ernsthafte Aushöhlung der Demokratie und der Meinungsfreiheit in Europa und argumentiert, dass eine objektive Analyse des Krieges zwischen Russland und der Ukraine als „pro-russisch“ bezeichnet werde. Er beschreibt die Sanktionen als eine faktische Beschlagnahmung seiner Existenzgrundlage ohne ordentliches Verfahren und sagt, dass er nun Schwierigkeiten habe, seine Grundbedürfnisse zu decken, bis eine mögliche humanitäre Ausnahmegenehmigung für den Zugang zu begrenzten Mitteln für lebensnotwendige Güter wie Lebensmittel erteilt werde. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Quelle: Daniel Davis / Deep Dive (274.000 Abonnenten)
Colonel Jacques Baud: Sanctioned, Not Silent
Quelle: Dialogue Works, 23.12.2025
Scott Ritter : EU Silences Col. Jacques Baud.
Quelle: Judge Napolitano – Judging Freedom (657.000 Abonnenten), 22.12.2025
Anmerkung: Alle Videohinweise sind wie immer Zitate, müssen nicht automatisch der redaktionellen Meinung entsprechen und dienen der politischen Meinungsbildung und freien Meinungsäußerung gemäß Artikel 5 des Grundgesetzes.
- Alexander Rahr: Wie der Westen an seiner Moral scheitert
Er war jahrzehntelang Berater deutscher Politiker, arbeitete für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik und erhielt das Bundesverdienstkreuz – heute gilt er als „Putin-Versteher“.
Der Politikwissenschaftler Alexander Rahr spricht mit Patrik Baab über sein neues Buch „Das goldene Tor von Kiew“, über den Niedergang der westlichen Debattenkultur, den moralischen Absolutismus Europas – und darüber, warum Realismus und Demut die einzige Chance für Frieden sind.
Ein Gespräch über Literatur, Macht, Zivilisation und die Zukunft Europas.
Buch-Tipp: Das goldene Tor von Kiew: Politthriller von Alexander Rahr
Kapitel: 00:00 – Intro & Vorstellung Alexander Rahr 02:10 – Warum ein Politikwissenschaftler einen Roman schreibt 05:45 – Zeitzeuge einer Epoche des Umbruchs 10:32 – Völkerverständigung nach dem Kalten Krieg 15:40 – Kritik an der heutigen Cancel Culture 20:55 – Der Verlust echter Debattenkultur 25:12 – Der neue Moralismus im Westen 31:45 – Realismus vs. Wertepolitik 37:10 – Der globale Machtwandel: China, Russland, Indien 42:36 – Europa als moralische Weltmacht ohne Einfluss 48:22 – Der Krieg als Kulturkampf 55:18 – Der Turm von Babylon: Symbol des Westens 59:47 – Transhumanismus und Hybris 1:04:25 – Putins Psychologie und der russische Blick auf den Westen 1:09:50 – Warum die Chinesen gewinnen werden 1:14:35 – Eine multipolare Weltordnung entsteht 1:18:50 – Was Friedrich Merz verstehen sollte: Mehr Demut in der Politik 1:21:10 – Schlusswort & Buchtipp
Quelle: Patrik Baab, 21.12.2025
- Why did a Nazi-linked ally of USA & Israel win Chile’s presidential election?
The winner of Chile’s presidential election, José Antonio Kast, is the son of a German Nazi official. He is a US-backed far-right extremist who loves Donald Trump, Israel, and fascist former dictator August Pinochet. He is also very anti-China, and will assist in Washington’s attempt to impose its imperialist Monroe Doctrine. Ben Norton explains.
Topics: 0:00 US interventions in Latin America 2:18 Javier Milei’s Argentina 2:51 Chile’s President-elect José Antonio Kast 3:27 Map of political balance in Latin America 4:28 Marco Rubio 4:55 US war on Venezuela 5:27 Chilean dictator Augusto Pinochet 6:53 Operation Condor (Plan Cóndor) 7:14 Cold War Two 7:44 CIA support for Nazis 8:23 Nazis who fled to South America 8:55 José Antonio Kast’s Nazi father 10:36 Neoliberal Chicago Boys 12:14 Myth of Pinochet’s “economic miracle” 15:18 Economic growth rates in Chile 16:20 Corrupt privatizations under Pinochet 17:50 Javier Milei deindustrializes Argentina 18:40 José Antonio Kast supports Pinochet 20:24 Kast loves Israel 20:42 Kast hates China 22:18 Brazil’s far-right coup leader Bolsonaro 23:04 Kast loves Donald Trump 23:33 Kast wants mass privatizations 24:43 Chile: world’s top copper producer 25:30 Lithium reserves in South America 27:42 Failure of President Gabriel Boric 28:35 Boric supports Ukraine 29:18 US corporate media praised Boric 30:58 Boric: pro-US, NGO-funded fake “left” 34:02 “Nothing will fundamentally change” 34:46 Political balance in Latin America 36:17 Trump meddles in Honduras 36:35 US empire targets Latin America 37:34 Outro


Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 15.12.2025
Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten "Der Pinochetismus kehrt in Chile an die Macht zurück"
- Pädagogen für Menschenrechte e. V. „Alles unter den Teppich kehren“
Eine ausdrucksstarke Politische Kunstperformance zur Erinnerung an die Corona-Maßnahmen im deutschen Bildungssystem
Die Pädagogen fordern eine Anerkennung der erfolgten Kindeswohlverletzungen als Voraussetzung für einen klärenden und vergebenden Dialog, der gesellschaftliche Gräben schließen und die entstandenen Wunden heilen kann.
Homepage
Quelle: Die entfesselte Kamera, 20.07.2025 KARLSRUHE
- „Glyphosat nur durch Korruption auf Markt“ – Punkt.PRERADOVIC mit Dr. H.-M. Hackenberg u. Dr. Wodarg
Es ist ein Paukenschlag in der Diskussion um das umstrittene Pestizid Glyphosat. Die zentrale Studie FÜR den Unkrautvernichter wurde nach 25 Jahren wegen schwerer ethischer Mängel zurückgezogen. Vorwurf: Hersteller Monsanto hätte an der Studie mitgeschrieben und die Autoren bezahlt. Die Ärzte Dr. Hans-Michael Hackenberg und Dr. Wolfgang Wodarg haben gleichzeitig ein wegweisendes Buch aus den USA zu Glyphosat übersetzt. „Tödliches Vermächtnis“ soll die Gefährlichkeit für Mensch, Tier und Umwelt des Pestizids belegen. So löse Glyphosat u.a. Krankheiten wie Autismus, Alzheimer und Krebs aus.
Quelle: Punkt.PRERADOVIC, 12.12.2025
- Warum wird Bargeld systematisch abgeschafft?
Hansjörg Stützle kommt vom Bodensee und hat als Unternehmensberater kleinen Unternehmen bei der Sanierung geholfen. Irgendwann stellte er sich die Frage, warum Menschen erst handeln, wenn die Hütte brennt – und wechselte zu präventiver Beratung. Heute beschäftigt er sich intensiv damit, wie Menschen mit Geld umgehen, welche psychologischen Mechanismen beim Bezahlen greifen und warum Bargeld mehr ist als nur ein Zahlungsmittel. Mit seiner Nähe zur Schweiz – dort ist der Name “Stützle” verwandt mit “Stutz”, einem umgangssprachlichen Wort für Franken – hat er eine besondere Perspektive auf den Wert und die Symbolik von Geld.
Im Gespräch mit Jasmin Kosubek geht es um weit mehr als Scheine und Münzen. Stützle erklärt, warum Menschen mit Bargeld 18 bis 23 Prozent weniger ausgeben als mit Karte, welche Rolle Schmerzempfinden beim Bezahlen spielt und wie digitales Bezahlen systematisch zur Überschuldung führt. Er analysiert, warum der 500-Euro-Schein als “Bin Laden Schein” kriminalisiert wurde, wie Banken, Politik und Handel gemeinsam daran arbeiten, Bargeld zu verdrängen, und welche Konsequenzen das für Datenschutz, Freiheit und Demokratie hat. Am Ende steht eine konkrete Herausforderung: eine Woche nur Bargeld, eine Woche nur digital – um selbst zu spüren, was diese Entscheidung mit uns macht.
Kapitel: 00:00:00 Intro & 500€-Limit an Bankautomaten 00:06:00 Bargeld vs. Digital: Der psychologische Unterschied 00:10:00 Schmerzempfinden beim Bezahlen – Warum Bargeld schmerzt 00:16:50 Studien: Menschen geben mit Karte 18-23% mehr aus 00:28:40 Digitales Bezahlen führt zu Überschuldung 00:40:45 Wie Banken an digitalem Bezahlen verdienen 00:47:00 Bargeldquote in Deutschland – Die aktuellen Zahlen 00:52:50 Schweiz vs. Deutschland – 1000 Franken vs. 500€ 00:59:15 Die Abschaffung des 500€-Scheins 01:09:55 Die 10%-Falle – Wann kommt das Verhältnismäßigkeitsprinzip? 01:11:55 “Bin Laden Schein” – Kriminalisierung von Bargeld 01:16:35 Abschluss & Die Bargeld-Challenge
Hansjörg Stützle Bargeld-Petition
Aufklärungsvideo Deutsch
Quelle: Jasmin Kosubek, 14.12.2025
- Krise, Krieg, Kontrolle: 5 Bücher, die man jetzt lesen muss
Was läuft schief im Westen? Michael Meyen spricht über fünf aktuelle Sachbücher, die helfen, die Gegenwart besser zu verstehen – jenseits von Schlagzeilen und Empörung. Es geht um Demokratie und Macht, um permanente Krisen, um Stadt und Land, um Krieg und Frieden – und um die Frage, wo heute noch Hoffnung entstehen kann. Die vorgestellten Bücher liefern keine einfachen Antworten, aber sie eröffnen Perspektiven für Nachdenken, Besinnen und einen möglichen Neustart.
Rainer Mausfeld · Markus Vahlefeld · Michael Beleites · Fabian Scheidler · André Lecloux
Kapitelübersicht: 00:00 – Worum wird es gehen? 00:46 – Aufbau und Ziel des Videos 02:12 – Rainer Mausfeld: Hegemonie oder Untergang 11:19 – Markus Vahlefeld: Die Krisenmaschine 21:03 – Michael Beleites: Dorf-Ethos 30:51 – Fabian Scheidler: Friedenstüchtig 38:11 – André Lecloux: Tiefflieger
Quelle: Michael Meyen, 22.12.2025
- „Endlich: Impfung gegen Unfälle!“ – IDA-Sprechstunde mit Dr. Gunter Frank und Dr. Kay Klapproth
00:03:18 „Säuberungsaktionen“ an den Universitäten: Ist die Freiheit von Forschung und Lehre am Ende? Störaktionen, Blockaden, Diffamierungskampagnen – Methoden, wie man sie aus totalitären Systemen kennt, sind die Waffen der Antifa. Und nun auch die Mittel linksextremistischer Studenten. Kritiker werden verfolgt, Studenten mit abweichender Meinung markiert. Für ihre versuchten „Säuberungsaktionen“ müssen sie keine Konsequenzen befürchten. Jetzt traf es den Bielefelder Jura-Professor Martin Schwab. Was ist los an unseren Universitäten? Sind sie zu „rechtsfreien“ und „wissenschaftsfreien“ Räumen geworden?
00:22:25 Mehr oder weniger Tote: Das RKI geht von knapp 200.000 COVID-Toten in Deutschland aus. Die NZZ fragt nun, ob die Zahl der Corona-Toten hierzulande nicht sogar unterschätzt wurde. Diese These steht jedoch im Widerspruch zu den eigenen Falldefinitionen: Ein erheblicher Teil der offiziell als COVID-19-Todesfälle erfassten Personen starb nicht an einer typischen respiratorischen Erkrankung. Zugleich zeigt eine neue Studie, dass die Übersterblichkeit stärker mit der Impfquote als mit dem Infektionsgeschehen korreliert.
00:31:29 Impfung gegen Unfälle: Eine neue Studie soll angeblich belegen, dass die mRNA-Impfstoffe gegen COVID-19 noch besser sind als gedacht: Sie schützen nicht nur vor COVID, sondern vor allen Erkrankungen – und sogar vor Unfällen. Mit Auftragsforschung und verzweifelter „Junk Science“ versuchen die Verantwortlichen der Impfkampagne, sich gegen eine überwältigende Zahl von Studien zu immunisieren, die auf fehlende Wirksamkeit und relevante Risiken dieser Impfungen hinweisen.
[Umfangreiche Quellenangaben in der Youtube-Videobeschreibung]
Quelle: Initiative für Demokratie und Aufklärung e.V., 17.12.2025
- „Kein Fremdschutz” und andere Absonderlichkeiten | Prof. Homburg
Die Sendung dokumentiert die Befragung des früheren Bundesgesundheitsministers Jens Spahn in der Corona-Enquetekommission des Deutschen Bundestags am 15.12.2025
[Internetlinks zur Sendung in der Videobeschreibung]
Quelle: Prof. Stefan Homburg, 17.12.2025
- Pfeif drauf! Monty Pythons Weihnachtsbotschaft – von Jonny Rieder
„Oh du fröhliche“ heißt ein bekanntes Weihnachtslied. Nicht etwa „Oh, du ängstliche“ oder „Oh du verzweifelte“ – auch wenn dies realistischer erscheinen mag angesichts einer zwanghaft destruktiven Machtmenschenkaste, die alles tut, um unsere Welt in den Abgrund zu navigieren. Verzweiflung und Angst sind allerdings keine ideale Voraussetzung, um das Leben in Würde zu meistern. Wie wär’s stattdessen mit Humor und Optimismus? Schön und gut, aber wo soll der herkommen? Die beste Quelle ist immer das eigene Humor-Reservoir. Und wenn das gerade leer ist? Dann gibt es immer noch Monty Python – die Gottväter der Witzschöpfung. Ihre filmische Lachbibel „Das Leben des Brian“ hat unseren Autor Jonny Rieder zu einer Weihnachtsbotschaft inspiriert. Hören Sie seinen Beitrag: „Pfeif drauf!“.
Quelle: Radio München, 22.12.2025
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Am Küchentisch mit Helmut Schleich und Franz Esser-Die Hoffnung sind WIR!
Von wokem Wahn und Denunziantentum auf deutschen (und österreichischen) Bühnen bis hin zum Ringschluß der Faschisten von lechts und rinks ist in dieser munteren Folge vom vorweihnachtlichen Küchentisch die Rede, und eine Lanze für die Anerkennung der Frau wird auch noch… gebrochen.
Helmut Schleich Website
Franz Esser Website
Quelle: Franz Esser, 13.12.2025
Hot Mic in Berlin!
#DeepFakeSatire
Quelle: Snicklink, 15.12.2025
Psst! – Advent
Quelle: Marco Rima, 07.12.2025
Seltsame neue Reklame…
#DeepFakeSatire
Quelle: Snicklink, 20.12.2025
„Unsere Demokratie“
Quelle: _horizont_, 13.11.2025
B&B #144 Burchardt & Böttcher: Alles Schurken außer Mutti!
Früher war weniger Lametta: Orden für Merkel, Auszeichnungen für Drosten, Fernsehserien für die Stasi. ** Niemand entkommt der Aktuellen Kamera ** Staatschützer in guter Verfassung, Grundgesetz abgeschafft ** Australien geht voran: Social Media nur noch für Erwachsene ** Hauptschülerin Bärbel rettet den Haushalt: Rente erst ab 75 für Akademiker ** 4 Anrufe bis zur Gosse: Abschaffung der Armen neu geregelt ** Edel, hilfreich, gut: Woke Jugend verteidigt zugewanderte Jugend im Schützengraben Ost ** Alleingang der Weltbesten: Deutschland gegen Russland, China und die USA ** Kein Anschluss unter dieser Nummer: Verantwortung als Fremdwort ** Wiederbelebung ausgeschlossen: Krankensystem gesund, Patient tot ** Beunruhigung verboten: England erklärt Daten zu Übersterblichkeit zur Verschlusssache ** Zu spät, zu wenig, zu leise: Das Murmeln der prominenten Impfgeschädigten hinter Bezahlschranken ** Nürnberger Prozesse 2.0 schon 2026 oder erst nach dem Krieg?
Quelle: B&B – Burchardt & Böttcher – Wir müssen reden, 14.12.2025
Beachtlich – Frieden auf Erden / Steimles Aktuelle Kamera / Ausgabe 213 / Zu Gast: Antje Hermenau
Könne wir das alles noch glauben? Vom Lumumba-Verbot bis zum Ritt auf der Rasierklinge!
Haben wir den Verstand verloren? Kuschelklöße, Kriegskredite & der helle Wahnsinn.
Rettet uns die Gemütlichkeit? Warum wir jetzt einen längeren Atem brauchen als Friedrich Merz.
Quelle: Steimles Welt, 21.12.2025
Das politische (Jahres-)Ende – Küppersbusch TV [Kompakt]
Es weht ein eisiger Wind. Nicht nur draußen, sondern auch in der Politik.
Quelle: Küppersbusch TV, 22.12.2025
