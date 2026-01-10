Videohinweise am Samstag

US-Angriff auf Ziele in Venezuela: Was sagt das Völkerrecht? [Kai Ambos]

Wie das Vorgehen der USA rechtlich einzuordnen ist und welche Folgen es für die internationale Ordnung haben könnte, wurde auf tagesschau24 in einem Gespräch mit dem Völkerrechtler Kai Ambos von der Universität Göttingen vertieft.

Quelle: tagesschau, 05.01.2026



Tagesschau [Auszüge transkribiert, CG]: “Wenn ein solcher Einsatz ohne Folgen bleibt, was heißt das dann eben für andere Konflikte, etwa mit Blick auf China und Taiwan oder auch auf Diskussion über mögliche US-Asprüche auf Grönland? Wächst dann die Gefahr, dass Staaten künftig sagen, im Zweifel gilt das Recht des Stärkeren?

Kai Ambos: “Das ist genau die Gefahr. Ich meine, die globale Ordnung, wie wir sie im Zweiten Weltkrieg errichtet haben aufgrund der äh Erfahrung des Zweiten Weltkriegs und äh in einem multilateralen System, die beruht ja darauf, dass Staaten kooperieren, dass sie auch in Fällen von Meinungsverschiedenheiten nicht leichtfertig militärische Gewalt anwenden. Und wenn wir zurückkommen in einer Ordnung, quasi eine Vorkriegsordnung, wo Staaten militärische Gewalt anwenden, dann wird das nur Staaten äh privilegieren, wie die USA, wie China, wie Russland, die überhaupt diese Möglichkeiten haben. Auch Deutschland, auch Europa wird in einer in einer solchen Weltordnung zwischen diesen Staaten zerrieben. Deswegen ist es in unserem ureigensten Interesse auch als Deutschland hier das Völkerrecht hochzuhalten und zumindest deutlich zu sagen, dass das eine Völkerrechtsverletzung ist, trotz der diplomatischen Rücksichtnamen gegenüber Herrn Trump.”

Jeffrey Sachs: The US is a violent regime

Shortly after US President Donald Trump announced on social media that American forces had carried out military actions against Venezuela, President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores were forcibly taken to New York City to face US charges including narco-trafficking. Speaking with CGTN’s Tian Wei, Columbia University professor Jeffrey Sachs warned that such actions reflect a broader pattern of militarized US foreign policy. By sidelining international law and disregarding the UN Charter, Washington is undermining the very framework meant to safeguard global peace and prevent another era of devastating wars.

Timecodes: 00:00 – International law violation 2:04 – Oil and power politics 5:14 – Latin America at risk 8:06 – A global ripple effect 9:28- The UN Charter under threat 12:14 – Who speaks for the U.S.? 14:24 – What comes next?

Quelle: CGTN, 04.01.2026



Ex-Oberst Wilkerson – Venezuela, Deutschland & der Zerfall des US-Imperiums

In dieser Folge von Die Quelle spricht unser Gründer und unterstützender Redakteur Zain Raza mit Oberst Lawrence Wilkerson (a.D.), dem ehemaligen Stabschef von US-Außenminister Colin Powell, über die US-Aggression gegen Venezuela und was sie über den aktuellen Kurs der amerikanischen Macht und Außenpolitik verrät.

Das Gespräch wendet sich dann der Ukraine zu, wo die so genannte „Koalition der Willigen“ über die Entsendung multinationaler Truppen als Sicherheitsgarantie diskutiert. Wilkerson schätzt ein, ob Russland eine solche Vereinbarung jemals akzeptieren würde, wie sich Deutschland und Europa positionieren und ob diese Initiativen den Konflikt wahrscheinlich zu einer Lösung führen werden – oder ihn in eine größere Konfrontation treiben.

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.

ÜBER LAWRENCE WILKERSON: Lawrence Wilkerson ist derzeit leitender Mitarbeiter am Quincy Institute for Responsible Statecraft und war zuvor angesehener außerordentlicher Professor für Politik und öffentliche Verwaltung am College of Williams and Mary. Lawrence Wilkersons letzte Positionen in der Regierung waren die des Stabschefs von Außenminister Colin Powell (2002-05), des stellvertretenden Direktors des Stabs für Politikplanung des Außenministeriums unter der Leitung von Botschafter Richard N. Haass und des Mitglieds dieses Stabs, das für Ostasien und den Pazifikraum sowie für politisch-militärische und legislative Angelegenheiten zuständig war (2001-02). Vor seiner Tätigkeit im Außenministerium diente Wilkerson 31 Jahre lang in der US-Armee. Während dieser Zeit war er Mitglied der Fakultät des U.S. Naval War College (1987 bis 1989), Sonderassistent von General Powell, als dieser Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff war (1989-93), sowie Direktor und stellvertretender Direktor des U.S. Marine Corps War College in Quantico, Virginia (1993-97). Wilkerson schied 1997 als Oberst aus dem aktiven Dienst aus und begann als Berater von General Powell zu arbeiten. Außerdem lehrte er nationale Sicherheitsfragen im Honors Program der George Washington University. Derzeit arbeitet er an einem Buch über die erste Regierung von George W. Bush.

ENG: To view the English version [LINK]

Quelle: acTVism Munich, 09.01.2026



Wurde Maduro verraten? – Was hinter dem US-Angriff auf Venezuela steckt

48 Stunden nach der Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die US-Streitkräfte stellt sich die Frage, ob der venezolanische Staatschef von ihm nahestehenden Personen verraten worden ist. Um zu untersuchen, ob Maduro möglicherweise von Verrätern in seiner eigenen Regierung hintergangen wurde, spricht Dimitri Lascaris mit dem Journalisten José Luis Granados Ceja. Dimitri und José Luis diskutieren auch darüber, was die Regierungen Lateinamerikas tun müssen, um sich gegen künftige Angriffe des Trump-Regimes zu behaupten.

Dieses Video wurde von Reason2Resist produziert und am 4. Januar 2026 auf deren YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um zur Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus beizutragen.

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.

ÜBER DIMITRI LASCARIS: Dimitri Lascaris ist Journalist und Rechtsanwalt. Als Anwalt ist er auf Sammelklagen, internationales Recht und Menschenrechte spezialisiert. Er war Mitglied der Schattenkabinette der Grünen Parteien Kanadas und Quebecs. Im Jahr 2020 kandidierte er für den Vorsitz der Grünen Partei Kanadas und belegte den zweiten Platz. Er ist außerdem Gründer und Herausgeber des YouTube-Kanals „Reasons 2 Resist with Dimitri Lascaris: @reason2resist

ÜBER JOSÉ LUIS GRANADOS CEJA: José Luis Granados Ceja ist Journalist und politischer Analyst und lebt in Mexiko-Stadt. Er ist außerdem Mitbegründer von Soberanía: The Mexican Politics Podcast und schreibt für Drop Site News, wo er über Lateinamerika berichtet.

Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.

Quelle: acTVism Munich, 07.01.2026



Zweierlei Völkerrecht: Trumps Raubtierangriff auf Venezuela – Weltwoche Daily DE

Zweierlei Völkerrecht: Trumps Raubtierangriff auf Venezuela.

Crans-Montana: Das ist nicht die Schweiz.

Kommen die USA jetzt auf die EU-Sanktionsliste?

Quelle: DIE WELTWOCHE, 05.01.2026



Protestkundgebung gegen US-Angriff auf Venezuela – Rede von Sevim Dagdelen

Quelle: antikriegTV, 03.01.2026

