Videohinweise am Samstag
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Sensationsmeldung: USA geben zu, dass Maduro kein Kartell angeführt hat – aber die CIA hat in Venezuela Drogen gehandelt
- EU legalisiert Strafen ohne Gerichtsverfahren
- Russland und der Westend- Podcast ǀ Gabriele Krone-Schmalz
- Ein Angriff auf Venezuela wird das US-Imperium zerstören | Botschafter Chas Freeman
- Dr. Petra Erler – “Russland – für immer ein Feind?” – 27.11.2025 – Goslarer Friedensgespräche
- Geopolitische Katerstimmung | Dirk Pohlmann, Jürgen Rose und Werner Rügemer im MANOVA-Gespräch
- RTL WEST Kommentar: Jörg Zajonc zum „Politische-Werbung-Transparenz-Gesetz“
- Dr. H.-Joachim Maaz: Normopathische Demokratie – zur Notwendigkeit einer innerseelischen Demokratie
- Corona – die Abschaffung der Wirklichkeit. Vortrag von Dr. Gunter Frank
- Jugoslawiens Zerfall und NATOs gefährlicher Präzedenzfall für gewaltsame Grenzverschiebungen
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke an die Adresse [email protected] schicken. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Sensationsmeldung: USA geben zu, dass Maduro kein Kartell angeführt hat – aber die CIA hat in Venezuela Drogen gehandelt
Bombshell: USA admits Maduro didn’t lead cartel – but CIA did traffic drugs in Venezuela
[Um die Bombardierung Venezuelas und die Entführung von Präsident Nicolás Maduro zu rechtfertigen, beschuldigte Donald Trump ihn fälschlicherweise, das sogenannte „Cartel de los Soles” angeführt zu haben. Das US-Justizministerium musste jedoch zugeben, dass dieses „Sonnensyndikat” gar nicht existiert. Die USA haben gelogen – während die CIA tatsächlich Drogen in Lateinamerika gehandelt hat. Ben Norton berichtet.
Themen: 0:00 USA greifen Venezuela an 0:21 (CLIP) Trump will Venezuelas Öl 1:12 Trumps Kolonialkrieg gegen Venezuela 2:08 US-Justizministerium gibt zu, dass es über Maduro gelogen hat 3:25 92-jähriger Richter leitet Schauprozess 3:53 „Cartel de los Soles” existiert nicht 5:05 Lüge über Massenvernichtungswaffen 5:46 Venezuela produziert KEIN Fentanyl 6:28 Kokain produzierende Länder 7:12 (CLIP) Biden-Beamter gibt die Wahrheit zu 8:21 CIA handelte mit Drogen in Venezuela 11:01 (CLIP) 60 Minutes über den Drogenhandel der CIA 11:42 DEA-Agent beschuldigt CIA des Drogenhandels 12:58 CIA, Kokain, nicaraguanische Contras 14:47 Trump begnadigte honduranischen Drogenhändler 16:13 (CLIP) Juan Orlando Hernández 16:39 Ecuadors drogenverbundener Präsident Noboa 17:42 Kolumbiens Drogenbaron Álvaro Uribe 18:50 USA bewaffneten mexikanische Kartelle 19:34 US-Verbündete in Mexiko sind Narcos 20:23 Drogenverbindungen zu Argentiniens Javier Milei 20:43 Marco Rubios Verbindungen zum Kokainhandel 22:52 Verbindungen der US-Spezialeinheiten zu Drogen 23:55 Trump greift den kolumbianischen Präsidenten Petro an 24:37 Opiumproduktion in Afghanistan 25:59 Opioid-Epidemie in den USA 26:34 Purdue Pharma und die Familie Sackler 28:55 US-Imperialismus basiert auf Lügen 29:42 Outro
Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Geopolitical Economy Report auf X [LINK]
Ben Norton auf X [LINK]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 08.01.2026
- EU legalisiert Strafen ohne Gerichtsverfahren
In ihrem Bestreben, Russland zu besiegen, hat die EU begonnen, ihre eigenen Bürger sowie die von Drittstaaten – wie meine Landsleute Nathalie Yamb und Jacques Baud – zu sanktionieren. Doch was sind diese Sanktionen eigentlich im internationalen Rechtssystem? Um diese Frage zu beleuchten, ist Dr. Alexandra Hofer, Assistenzprofessorin für Öffentliches Völkerrecht an der juristischen Fakultät der Universität Utrecht, zu Gast.
Kapitelmarken: 00:00:00 Einführung: Was ist Sanktionsrecht? 00:04:50 Rechtliche Begründungen und die Zielrichtung auf Einzelpersonen 00:10:49 Die Grenzen der gerichtlichen Überprüfung (EuGH) 00:18:22 Menschenrechtswege und die EU-Grundrechtecharta 00:26:02 Verfassungsmäßiger Schutz vs. Exekutivgewalt 00:31:01 Anfechtung des Sanktionsregimes und der Mitgliedstaaten 00:42:49 Diplomatische Immunität und politische Lösungen 00:57:47 Unternehmens-Compliance und Schlussfolgerung
Neutrality Studies Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 02.01.2026
- Russland und der Westend- Podcast ǀ Gabriele Krone-Schmalz
Zwischen Russland und dem Westen herrscht Eiszeit. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 sind die ohnehin abgekühlten Beziehungen auf einem historischen Tiefpunkt angelangt und scheinen auf lange Sicht irreparabel zu sein. Nichtsdestotrotz ist eine neue europäischen Friedensoradnung erforderlich, die Russland mit einschließt. Das Land ist Teil unseres Kontinents. Wie konnte es so weit kommen, nachdem die Ost-West-Konfrontation Ende der 80er Jahre überwunden schien? Wie lässt sich die Eskalationsspirale stoppen? Welche Rolle kann Diplomatie spielen? Helfen Sanktionen? Was ist mit den Waffenlieferungen? Welche Perspektiven sind denkbar? Wie weit ist die Gesellschaft in der Unterstützung der Ukraine bereit zu gehen, wenn damit den eigenen Interessen geschadet wird, sowohl wirtschaftlich als auch mit Blick auf Frieden?
Über all diese existenziellen Fragen muss in einer demokratisch strukturierten Gesellschaft offen, respektvoll und faktenbasiert gestritten werden. Frau Krone-Schmalz bietet eine Analyse der bisherigen Entwicklungen und richtet den Blick auch vorsichtig in die Zukunft. Die Aufzeichnung entstand am 21.11.2025 im Theater Ost in Berlin.
Quelle: Westend Verlag, 25.12.2025
- Ein Angriff auf Venezuela wird das US-Imperium zerstören | Botschafter Chas Freeman
Kann eine Supermacht einfach einen ausländischen Staatschef entführen und ihn anklagen, weil er auf seinem eigenen Boden Waffen besitzt? Jetzt, da die USA in Venezuela praktisch „den Wagen gefangen“ haben, stellt sich die Frage: Gibt es überhaupt noch einen Weg für das Völkerrecht, oder sind wir endgültig im Zeitalter des Gesetzlosen angekommen?
Um diese beispiellose Aggression zu verstehen, habe ich Botschafter Chas Freeman zurück eingeladen. Als ehemaliger stellvertretender Verteidigungsminister und Botschafter in Saudi-Arabien kennt Chas die Maschinerie des Imperiums von innen, und seine Einschätzung dieser jüngsten Intervention – und der damit einhergehenden verfassungsrechtlichen Krise – ist ebenso erschütternd wie unverzichtbar.
Zeitmarken: 00:00:00 Trumps Angriff auf Venezuela 00:10:30 US-Interventionismus: Öl & historische Parallelen 00:20:34 Die Anklage wegen „automatischer Waffen“ & juristischer Imperialismus 00:30:53 Neue Institutionen entwerfen: Was soll von der UNO bleiben? 00:35:01 Wie die globale Mehrheit das System „auftauen“ kann 00:40:23 Sanktionen von unten & Überwindung der Trägheit 00:48:02 Fazit: Deepfakes & das Ende der Ordnung
Neutrality Studies Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 06.01.2026
US-Angriff auf Ziele in Venezuela: Was sagt das Völkerrecht? [Kai Ambos]
Wie das Vorgehen der USA rechtlich einzuordnen ist und welche Folgen es für die internationale Ordnung haben könnte, wurde auf tagesschau24 in einem Gespräch mit dem Völkerrechtler Kai Ambos von der Universität Göttingen vertieft.
Quelle: tagesschau, 05.01.2026
Tagesschau [Auszüge transkribiert, CG]: “Wenn ein solcher Einsatz ohne Folgen bleibt, was heißt das dann eben für andere Konflikte, etwa mit Blick auf China und Taiwan oder auch auf Diskussion über mögliche US-Asprüche auf Grönland? Wächst dann die Gefahr, dass Staaten künftig sagen, im Zweifel gilt das Recht des Stärkeren?
Kai Ambos: “Das ist genau die Gefahr. Ich meine, die globale Ordnung, wie wir sie im Zweiten Weltkrieg errichtet haben aufgrund der äh Erfahrung des Zweiten Weltkriegs und äh in einem multilateralen System, die beruht ja darauf, dass Staaten kooperieren, dass sie auch in Fällen von Meinungsverschiedenheiten nicht leichtfertig militärische Gewalt anwenden. Und wenn wir zurückkommen in einer Ordnung, quasi eine Vorkriegsordnung, wo Staaten militärische Gewalt anwenden, dann wird das nur Staaten äh privilegieren, wie die USA, wie China, wie Russland, die überhaupt diese Möglichkeiten haben. Auch Deutschland, auch Europa wird in einer in einer solchen Weltordnung zwischen diesen Staaten zerrieben. Deswegen ist es in unserem ureigensten Interesse auch als Deutschland hier das Völkerrecht hochzuhalten und zumindest deutlich zu sagen, dass das eine Völkerrechtsverletzung ist, trotz der diplomatischen Rücksichtnamen gegenüber Herrn Trump.”
Jeffrey Sachs: The US is a violent regime
Shortly after US President Donald Trump announced on social media that American forces had carried out military actions against Venezuela, President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores were forcibly taken to New York City to face US charges including narco-trafficking. Speaking with CGTN’s Tian Wei, Columbia University professor Jeffrey Sachs warned that such actions reflect a broader pattern of militarized US foreign policy. By sidelining international law and disregarding the UN Charter, Washington is undermining the very framework meant to safeguard global peace and prevent another era of devastating wars.
Timecodes: 00:00 – International law violation 2:04 – Oil and power politics 5:14 – Latin America at risk 8:06 – A global ripple effect 9:28- The UN Charter under threat 12:14 – Who speaks for the U.S.? 14:24 – What comes next?
Quelle: CGTN, 04.01.2026
Ex-Oberst Wilkerson – Venezuela, Deutschland & der Zerfall des US-Imperiums
In dieser Folge von Die Quelle spricht unser Gründer und unterstützender Redakteur Zain Raza mit Oberst Lawrence Wilkerson (a.D.), dem ehemaligen Stabschef von US-Außenminister Colin Powell, über die US-Aggression gegen Venezuela und was sie über den aktuellen Kurs der amerikanischen Macht und Außenpolitik verrät.
Das Gespräch wendet sich dann der Ukraine zu, wo die so genannte „Koalition der Willigen“ über die Entsendung multinationaler Truppen als Sicherheitsgarantie diskutiert. Wilkerson schätzt ein, ob Russland eine solche Vereinbarung jemals akzeptieren würde, wie sich Deutschland und Europa positionieren und ob diese Initiativen den Konflikt wahrscheinlich zu einer Lösung führen werden – oder ihn in eine größere Konfrontation treiben.
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER LAWRENCE WILKERSON: Lawrence Wilkerson ist derzeit leitender Mitarbeiter am Quincy Institute for Responsible Statecraft und war zuvor angesehener außerordentlicher Professor für Politik und öffentliche Verwaltung am College of Williams and Mary. Lawrence Wilkersons letzte Positionen in der Regierung waren die des Stabschefs von Außenminister Colin Powell (2002-05), des stellvertretenden Direktors des Stabs für Politikplanung des Außenministeriums unter der Leitung von Botschafter Richard N. Haass und des Mitglieds dieses Stabs, das für Ostasien und den Pazifikraum sowie für politisch-militärische und legislative Angelegenheiten zuständig war (2001-02). Vor seiner Tätigkeit im Außenministerium diente Wilkerson 31 Jahre lang in der US-Armee. Während dieser Zeit war er Mitglied der Fakultät des U.S. Naval War College (1987 bis 1989), Sonderassistent von General Powell, als dieser Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff war (1989-93), sowie Direktor und stellvertretender Direktor des U.S. Marine Corps War College in Quantico, Virginia (1993-97). Wilkerson schied 1997 als Oberst aus dem aktiven Dienst aus und begann als Berater von General Powell zu arbeiten. Außerdem lehrte er nationale Sicherheitsfragen im Honors Program der George Washington University. Derzeit arbeitet er an einem Buch über die erste Regierung von George W. Bush.
ENG: To view the English version [LINK]
Quelle: acTVism Munich, 09.01.2026
Wurde Maduro verraten? – Was hinter dem US-Angriff auf Venezuela steckt
48 Stunden nach der Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die US-Streitkräfte stellt sich die Frage, ob der venezolanische Staatschef von ihm nahestehenden Personen verraten worden ist. Um zu untersuchen, ob Maduro möglicherweise von Verrätern in seiner eigenen Regierung hintergangen wurde, spricht Dimitri Lascaris mit dem Journalisten José Luis Granados Ceja. Dimitri und José Luis diskutieren auch darüber, was die Regierungen Lateinamerikas tun müssen, um sich gegen künftige Angriffe des Trump-Regimes zu behaupten.
Dieses Video wurde von Reason2Resist produziert und am 4. Januar 2026 auf deren YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um zur Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus beizutragen.
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER DIMITRI LASCARIS: Dimitri Lascaris ist Journalist und Rechtsanwalt. Als Anwalt ist er auf Sammelklagen, internationales Recht und Menschenrechte spezialisiert. Er war Mitglied der Schattenkabinette der Grünen Parteien Kanadas und Quebecs. Im Jahr 2020 kandidierte er für den Vorsitz der Grünen Partei Kanadas und belegte den zweiten Platz. Er ist außerdem Gründer und Herausgeber des YouTube-Kanals „Reasons 2 Resist with Dimitri Lascaris: @reason2resist
ÜBER JOSÉ LUIS GRANADOS CEJA: José Luis Granados Ceja ist Journalist und politischer Analyst und lebt in Mexiko-Stadt. Er ist außerdem Mitbegründer von Soberanía: The Mexican Politics Podcast und schreibt für Drop Site News, wo er über Lateinamerika berichtet.
Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.
Quelle: acTVism Munich, 07.01.2026
Zweierlei Völkerrecht: Trumps Raubtierangriff auf Venezuela – Weltwoche Daily DE
Zweierlei Völkerrecht: Trumps Raubtierangriff auf Venezuela.
Crans-Montana: Das ist nicht die Schweiz.
Kommen die USA jetzt auf die EU-Sanktionsliste?
Quelle: DIE WELTWOCHE, 05.01.2026
Protestkundgebung gegen US-Angriff auf Venezuela – Rede von Sevim Dagdelen
Quelle: antikriegTV, 03.01.2026
- Dr. Petra Erler – “Russland – für immer ein Feind?” – 27.11.2025 – Goslarer Friedensgespräche
Wir bitten um Verständnis, dass es sich hier nicht um einen professionell produzierten Mitschnitt handelt. Mit einfacher Ausstattung haben wir versucht, das Beste herauszuholen. Die Fragen aus dem Publikum ab Minute 45 wurden entfernt, um das Video ein wenig zu kürzen. Die Antworten sind in sich verständlich und bieten über den eigentlichen Vortrag hinaus weitere Einsichten.
Außerdem bitten wir darum, den Kanal zu ABONNIEREN und auf „ALLE“ Benachrichtigungen zu klicken. Wir werden nach und nach weitere Vorträge aus der Reihe „GOSLARER FRIEDENSGESPRÄCHE“ hochladen. Wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, das „Wort“ zu verbreiten, also den YouTube-Algorithmus für weitere Interessierte zu stimulieren, dann
• klicken Sie bitte auf „DAUMEN HOCH“,
• schauen Sie das Video möglichst lange und
• kommentieren Sie bitte… gerne lobend, aber natürlich auch kritisch.
Vielen Dank! Kontakt kann unter der E-Mail-Adresse [email protected] aufgenommen werden.
„Wer dem Hass verfällt, schadet der Demokratie“
Dr. Petra Erler setzt auf Dialog statt Feindbilder
Im voll besetzten Saal „Arcachon“ des Kulturmarktplatzes in Goslar begrüßte Moderator Gerhard Stein vom veranstaltenden Friedensbündnis die Anwesenden mit einem bekannten Zitat des Kabarettisten Volker Pispers: „Wenn der Feind bekannt ist, hat der Tag Struktur“. Denn die ehemalige Staatssekretärin für Europafragen Dr. Petra Erler sprach am 27. November 2025 zur spannenden Frage „Russland – für immer ein Feind?“. Erlers Ausführungen stützten sich auf den 2024 gemeinsam mit dem ehemaligen EU-Kommissionsvizepräsidenten Günter Verheugen verfassten Spiegel-Bestseller „Der lange Weg zum Krieg“.
Frau Dr. Erler war Mitglied der einzigen demokratisch gewählten Regierung der DDR. Nach der Wende war sie parteilose Staatssekretärin im Amt des Ministerpräsidenten Lothar de Maizière. Später wurde sie Kabinettschefin von EU-Kommissionsvizepräsident Günter Verheugen. Durch ihre lange Erfahrung im politischen Dienst gilt Erler als Expertin im Bereich der Europapolitik. Sie publiziert regelmäßig geopolitische Analysen z.B. die „Nachrichten einer Leuchtturmwärterin“ auf der Autorenplattform Substack.
Quelle: Goslarer Friedensgespräche, 09.12.2025
- Geopolitische Katerstimmung | Dirk Pohlmann, Jürgen Rose und Werner Rügemer im MANOVA-Gespräch
Im Manova-Gespräch diskutiert Walter van Rossum mit den Autoren Dirk Pohlmann und Werner Rügemer sowie dem Oberstleutnant a. D. Jürgen Rose über die letzten aber gefährlichen Zuckungen der westlichen Hegemonie.
Inhaltsverzeichnis: 00:00 Einleitung 00:48 Angriff auf Putins Residenz 10:32 Friedensverhandlung / Gebietsabtretung 27:30 Sicherheitsgarantien 37:11 Warum torpediert Europa die Friedensverhandlungen? 42:34 Neue Nationale Sicherheitsstrategie der USA 50:21 Zinslast als Abstiegsindikator von Imperien 52:47 Eingetroffene Ziele des Rand-Cooperation-Dokuments von 2022 54:58 Einbahnstraße Krieg / Ausverkauf Europas 01:01:06 Geschichtliche Selbstähnlichkeiten 01:02:24 Abbau des Sozialstaats 01:05:10 Die Monroe/Trump-Doktrin / Angriff auf Venezuela 01:14:19 Wo die US-Army in Deutschland stationiert ist 01:17:16 Welche Rolle spielt Taiwan?
Quelle: Manova, 06.01.2026
- RTL WEST Kommentar: Jörg Zajonc zum „Politische-Werbung-Transparenz-Gesetz“
Noch gut ein Jahr, dann wird in NRW gewählt und politische Werbung könnte das Netz dann fluten. Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) will sie deshalb mit einem neuen Gesetz strenger regeln. Das „Politische-Werbung-Transparenz-Gesetz“ soll offenlegen, wer im Netz für politische Inhalte wirbt. Kritiker bemängeln aber unklare Definitionen und komplizierte Vorgaben. Gegner warnen außerdem, dass aus Angst vor Sanktionen politische Werbung ganz verschwinden könnte. Zumal nicht klar ist, was genau politische Werbung eigentlich ist. Dazu ein Kommentar von RTL WEST Geschäftsführer Jörg Zajonc.
Quelle: RTL WEST, 07.01.2026
- Dr. H.-Joachim Maaz: Normopathische Demokratie – zur Notwendigkeit einer innerseelischen Demokratie
Dr. Hans-Joachim Maaz, Bestsellerautor, Psychiater und Psychoanalytiker, war Chefarzt der Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik des Diakoniekrankenhauses Halle. In seinem Buch „Das falsche Leben: Ursachen und Folgen unserer normopathischen Gesellschaft“ erklärt er, warum so viele Menschen äußerlich funktionieren, aber innerlich leer bleiben. Er beschreibt unsere gesellschaftliche Krise als „Normopathie”, die auf emotionaler Entfremdung und einem „falschen Leben“ beruht und zeigt daran das Entstehen eines kollektiven Wahns in einer durch Entfremdung und Gefühlsstau überangepassten Gesellschaft auf.
Referat zum Symposium „Vom Freiheits- zum Überwachungsstaat?“ des Netzwerks Kritische Richter und Staatsanwälte – KRiStA [LINK] , 29.11.2025 im Volkspark Halle (Saale)
Quelle: Netzwerk Kritische Richter und Staatsanwälte, 23.12.2025
- Corona – die Abschaffung der Wirklichkeit. Vortrag von Dr. Gunter Frank
Wie konnte es gelingen, in rechtsstaatlichen Demokratien eine ungeprüfte und riskante Arzneimitteltechnologie im Eilverfahren durchzusetzen – und freie, offene Gesellschaften in Richtung eines neuen Totalitarismus umzuformen?
Diese Fragen stehen am Anfang von Dr. Gunter Franks Vortrag bei der IDA-Veranstaltung „Organisatoren der Unfreiheit“ im Dezember 2025. Der Mediziner und Bestsellerautor zerlegt die Corona-Politik und zeigt nachvollziehbar, dass Corona nicht das eigentliche Thema war, sondern der Hebel für etwas Größeres: die Schaffung künstlicher Märkte, die exorbitante Gewinne für wenige ermöglichen – auf Kosten der Allgemeinheit.
In seiner umfassenden Analyse entfaltet Frank die zentrale These seines neuen Buches „Der Staatsverrat“. Er identifiziert zwei unheilvolle Trends, die sich zu einer gefährlichen Allianz verbinden: einen neuen, moralisch aufgeladenen Kollektivismus und einen hyperkapitalistischen Machtblock, der Institutionen, Medien und Politik für seine Zwecke nutzt. Das Ergebnis ist eine Politik, die Wirklichkeit ersetzt – durch Narrative, Angst und Gehorsam.
Quelle: Initiative für Demokratie und Aufklärung e.V., 07.01.2026
- Jugoslawiens Zerfall und NATOs gefährlicher Präzedenzfall für gewaltsame Grenzverschiebungen
NATO- und EU-„Juristen“ versuchen uns zu erklären, dass Kosovo ein „sui generis“-Fall sei – also ein Fall, der mit keinem anderen davor oder danach vergleichbar ist. Wie praktisch, denn es ist der erste Fall, den die NATO nutzte, um die Bombardierung fremden Territoriums (Serbien) zu rechtfertigen. Heute werden wir uns eingehend mit Kosovo, der Geschichte des Konflikts und seiner Hintergründe beschäftigen.
Zu Gast ist Dr. Sandra Davidovich, Expertin für jugoslawische Geschichte und das moderne Kosovo.
Kapitelmarken: 00:00:00 Einführung 00:00:41 Sandras Verbindung & Forschungsinteressen 00:02:22 Geschichte und der jugoslawische Rahmen 00:10:44 Ethnische Identität vs. nationale Projekte 00:23:12 Ausländische Intervention und der Weg zu 1999 00:38:08 Die Rolle der NATO und die Bombardierung 1999 00:48:51 Nordkosovo und der Sezessionsstreit 00:58:09 Versöhnung und Zukunftsperspektiven
Neutrality Studies Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 22.12.2025
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Wenn Recht egal wird: Maduro, Ukraine, Grönland – Küppersbusch TV
Ein Präsident wird gefangen genommen und plötzlich fehlen die Worte. Warum heißt es bei Maduro nicht das, was es bei der Ukraine ist? Und damit: Frohes Neues! Wir sind zurück! Die USA nehmen Nicolás Maduro fest, andere nennen es Entführung, Russland spricht von „Sicherheitsinteressen“ und die USA von „Ordnung im Hinterhof“. Wir beleuchten lustig flexible Begriffe wie Völkerrecht, Intervention und Angriffskrieg. Viel Spaß und gute Unterhaltung!
0:00 Unfreiwillige Auszeit 0:11 Was darf man noch sagen? 5:07 Die wahre Erbin Grönlands 6:39 Jürgen Ohls spricht! 8:25 Küppis musikalisches Quiz (feat. @Friesenhahn)
Quelle: Küppersbusch TV, 08.01.2026
B&B #146 Burchardt & Böttcher: 2026 – das Jahr der herrlichsten Deutschen.
Die einzig wahre Prognose für 2026 (dank B&B-Kristallpyramide, made in germany) ** Trumps Krieg gegen Dänemark und die Folgen ** Friedrich d. G. II. und die neuen Bundesländer: Freiwilliger Anschluss von Russland und China an die BRD ** Friedensvertrag BRD/USA nach erstem Oreschniktreffer (Washington) ** Blühende Landschaften statt Zielkonflikten: Die endgültige Lösung aller Rohstoff-KI-und-Demographiefragen ** Von der Rollbahn zur Autobahn: Wirtschaftswunder 3.8 ** Das dünne Ende: Dank Oezempic für alle kein einziger Übergewichtiger mehr in EURRUSCHUSA (= BRD 2.0) ** Aufgebohrt – das Ende der Anonymität und des privaten Schließfaches ** Historische Wende: Richterbund regt an, die BRD erstmals zum Rechtsstaat zu machen. ** Wir brauchen Eier: Musterung und Vorsorge im Doppelpack. ** Für Wettkönige: 100% richtige Vorhersage der ESC-und-WM-Sieger 2026.
Quelle: B&B – Burchardt & Böttcher – Wir müssen reden, 04.01.2026