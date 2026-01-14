Videohinweise am Mittwoch

Massenproteste im Iran: Kommt jetzt ein Umbruch? Seit mehr als zwei Wochen demonstrieren Iraner:innen gegen das autoritäre Herrschaftssystem. Die durch eine Wirtschaftskrise ausgelösten Proteste haben eine landesweite Dimension angenommen. Der Sicherheitsapparat reagiert mit brutaler Härte. Es sind die schwersten Proteste im Iran seit Jahren. Bundeskanzler Merz rechnet angesichts der Massenproteste laut eigenen Worten mit einem baldigen Ende der dortigen Staatsführung. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier auch gerade die letzten Tage und Wochen dieses Regimes sehen“, sagte der CDU-Politiker während seines Indien-Besuchs. Quelle: tagesschau, 13.01.2026

Niels-Olaf Lüders [Auszüge transkribiert, CG]: “Es ist ein Schlag ins Gesicht aller BSW-Wähler, die zu Recht von den gewählten Abgeordneten BSW-Politik erwarten und nun ein abgewählte Weiter so erhalten werden. […] Wir haben als Regierung versucht, die Entwicklung zu immer mehr Militarisierung der Gesellschaft aufzuhalten und zu verlangsamen. Wir sind stolz als BSW, dass Brandenburg der Aufrüstung und der Wehrpflicht im Bundesrat dank uns nicht zugestimmt hat. Denn es ist so, von der AfD bis zur linken sprechen sich alle anderen Parteien auf die eine oder andere Weise für die Aufrüstung aus. Nun soll unser Gesundheitssystem und der zivile Katastrophenschutz kriegsbereit gemacht werden und die Rüstungsindustrie ist angeblich der Heilsbringer für die Wirtschaft. Na prima. Besser wäre es endlich alle schädlichen US- und EU-Sanktionen, die unsere Wirtschaft strangulieren, abzuschaffen. Ich fürchte jedoch, SPD und CDU werden bei dieser vernünftigen Politik nicht mitspielen. Deswegen ein kleiner Hinweis an diejenigen, die behaupten, sich den Werten des BSW verbunden zu fühlen und nun einer nicht gewählten Regierung ins Amt zu helfen. Wer in der aktuellen gesellschaftlichen Situation daran mitwirkt, mit dem BSW die einzig konsequente Friedenspartei in Deutschland aus der Regierung zu befördern und ihr öffentlich schaden zu wollen, betreibt das Geschäft der Rüstungsfans und der Kriegsbesoffenen Hallodries. Ein Ergebnis des nun vor unseren Augen quasi ausgeführten Regimechange in Brandenburg wird sein, dass die Menschen sich fragen werden, warum sie überhaupt wählen sollen, wenn das wenn Wahlergebnisse im Nachhinein einfach korrigiert werden und die wie in manchen Medien schon genannt Wunschkoalition zu ermöglichen. Deswegen ist es nachvollziehbar, dem Souverän, also dem Wähler wieder die Zügel in die Hand zu geben. Denn die Demokratie nimmt sonst wirklich Schaden. Demokratie ist schon so eine Sache. Sie wird gern in Sonntagsreden beschworen, aber wenn es dann mal drauf ankommt, ist sie denn oft nicht ganz so ernst zu nehmen. Es gibt in diesem Parlament eine Mehrheit für wichtige Punkte. wie die Erhöhung des Vergabemindestlohns auf 15 € für eine tariftreueregelung oder für den Kampf gegen Bodenspekulation. All das steht im Koalitionsvertrag zwischen SPD und BSW. ein Koalitionsvertrag, dem sich die aus der BSW ausgetretenen erklärtermaßen verbunden fühlen und zwar so sehr, dass sie ihn jetzt beerdigt haben.”

Brandenburger Landtag lehnt Auflösung ab – BSW stimmt mit AfD

In einer Sondersitzung im Brandenburger #Landtag scheitert der AfD-Antrag auf Parlamentsauflösung: 36 Abgeordnete stimmen dafür, 47 dagegen – die notwendige Zweidrittelmehrheit von 59 Stimmen wird verfehlt. Die BSW-Fraktion stimmt mehrheitlich mit der AfD, fünf Mitglieder fehlen. Nach der Sitzung treten zwei weitere Abgeordnete aus der #BSW-Partei und Fraktion aus. Zuvor hatten bereits andere Mitglieder die Fraktion verlassen. Auch die Abwahl der Vizepräsidentin Jouleen Gruhn (parteilos, vormals BSW) scheitert. Die Koalition mit der SPD ist endgültig beendet.

Quelle: rbb24 (84.800 Abonnenten), 09.01.2026