Videohinweise am Mittwoch

Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Jens Berger "Drohende Gasmangellage – Wette ohne Netz und doppelten Boden"
- Das Imperium auf Beutezug: Erst Grönland, dann Teheran?
Quelle: Michael Lüders, 03.02.2026
- Krieg und Frieden: Propaganda (mit Maike Gosch)
Andreas Peter im Gespräch mit Simon Akstinat und Maike Gosch
Propaganda ist in Kriegszeiten allgegenwärtig. Was sie auszeichnet und wie wir sie erkennen, erklärt Maike Gosch, Kommunikationsstrategin, Autorin und ehemalige Rechtsanwältin. Der Historiker Simon Akstinat gibt anschließend Auskunft über die Instrumentalisierung von historischen Ereignissen in Friedenszeiten.
Quelle: Kontrafunk, 27. Januar 2026, 11:05 Uhr
Quelle: MP3-Audiodatei
- Gasspeicher laufen leer: Diese dramatischen Folgen drohen jetzt! | Amira Mohamed Ali
Die Gasspeicher sind nur noch zu rund 33 Prozent gefüllt und leeren sich täglich weiter. Uniper warnt bereits offen vor einer Gasmangellage. Aus Russland kommt kein Gas mehr. Nord Stream wurde gesprengt und der unbeschädigte Strang wird aus politischen Gründen nicht genutzt. Norwegen liefert am Anschlag und die groß gefeierten LNG-Terminals bringen kaum etwas, weil Schiffe fehlen und Nachbestellungen Wochen dauern. Gleichzeitig hat die Bundesregierung die früheren Füllstandsvorgaben abgeschafft und alles dem „Markt“ überlassen. Das Ergebnis: leere Speicher.
Sinken die Füllstände weiter, drohen Zwangsabschaltungen in der Industrie, um die Haushalte zu retten. Bloomberg rechnet mit bis zu 40 Milliarden Euro Schaden. Währenddessen wird beschwichtigt, fabuliert und abgelenkt. Bleibt es kalt, stehen Fabriken still, Jobs gehen verloren und am Ende wird es von der unfähigen Bundesregierung wieder heißen: Putin ist schuld. Das Klima ist schuld. Könnt ihr die Ausreden auch schon hören?
Unsere Parteivorsitzende Amira Mohamed Ali fordert: “Wenn dieser Fall eintritt, muss Friedrich Merz auf jeden Fall seinen Hut nehmen!” Wie seht ihr das?
Quelle: BSW Bund, 03.02.2026
Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Jens Berger “Drohende Gasmangellage – Wette ohne Netz und doppelten Boden”
- Michael Hudson: Wie die NATO Europa lenkt – Die gezielte Unterordnung der EU (Clip)
Das vollständige Interview mit Dr. Michael Hudson [LINK] – English version [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Weltgeschehen im Kontext – Deutsch, 26.01.2026
- Die Wahrheit über tödliche IWF-Kredite! | mit Patrick Kaczmarczyk
Patrick Kaczmarczyk über den Zerfall der Weltordnung, die Entwicklung des globalen Südens und tödliche IWF-Kredite.
Das Buch von Heiner Flassbeck und Patrick Kaczmarczyk “Zerfall der Weltordnung” ist bei Westend erschienen am 02.02.2026 [LINK]
Inhalt: (00:00:00) Intro (00:01:12) Der Zerfall der Weltordnung? (00:02:26) Aufstand des globalen Südens? (00:04:22) Verlierer der Globalisierung (00:08:12) Doppelstandards des Westens (00:13:51) Brutalität des Westens (IWF) im globalen Süden (00:21:38) Verbesserung der IWF Programme? (00:25:15) “Diese Wirtschaft tötet” (00:26:17) Wie die FED (Dollar) die Welt bestimmt… (00:30:07) Neoliberale Globalisierung (Finanzmärkte/Devisenhandel) (00:32:56) Carney auf dem WEF & der globale Süden (00:38:48) Wie hilft man dem globalen Süden wirklich? (00:43:35) Outro
Quelle: Geld für die Welt — Maurice Höfgen, 03.02.2026
- Wie geht es nach Veröffentlichung der neuen Epstein-Files weiter?
Das US-Justizministerium hat Millionen neue Dokumente zum Fall Jeffrey Epstein veröffentlicht, darunter neue Details zu Kontakten mit Bill Gates, Elon Musk und Andrew. Der stellvertretende Justizminister Todd Blanche sprach von “mehr als drei Millionen Seiten” Material und mehr als 2.000 Videos sowie 180.000 Fotos. Mit der jetzigen Veröffentlichung sei die Sichtung und Überprüfung der Unterlagen beendet, so Vize-Justizminister Blanche. Wie es jetzt weitergehen könnte, besprechen die Moma-Moderatoren Dunja Hayali und Mitri Sirin mit dem USA-Experten Julius van de Laar.
Quelle: ZDFheute Nachrichten, 03.02.2026
„Billionaire Boys Club“: Was die neuesten Epstein-Akten über die Straffreiheit der Elite verraten
“Billionaire Boys Club”: What the Latest Epstein Files Reveal About Elite Impunity
[Das Justizministerium hat am Freitag weitere 3 Millionen Seiten an Dokumenten veröffentlicht, die sich auf den verstorbenen verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein beziehen. Die Trump-Regierung sagt, dass dies die letzte Veröffentlichung von Epstein-Akten sei, obwohl noch etwa 2 Millionen weitere Dokumente unveröffentlicht sind. Die neuesten Unterlagen enthüllen neue Details über Epsteins Verbindungen zu den Reichen und Mächtigen, darunter Hollywood-Größen, Tech-Milliardäre, Amtsträger und andere. Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Todd Blanche sagte, es sei unwahrscheinlich, dass noch jemand strafrechtlich verfolgt werde. Rechtsanwalt Arick Fudali, der 11 Überlebende von Epstein vertritt, sagt, die Veröffentlichung der Unterlagen sei eine „perfekte Sturm“ aus „Inkompetenz und aktiver Vertuschung“ durch die Trump-Regierung gewesen. „Es ist so unfassbar, weil sie Dokumente zurückhalten, die sie nicht zurückhalten sollten … aber andererseits zeigen sie Dokumente, die sie nicht zeigen sollten, weil sie ungeschwärzte Namen von Opfern enthalten”, sagt Fudali. Die investigative Journalistin Vicky Ward, die seit vielen Jahren über den Fall Epstein berichtet, sagt, dass die Akten trotz ihrer mangelhaften Veröffentlichung weiterhin Licht auf eine Welt der Straffreiheit und der Exzesse der Elite werfen. „Wir sehen in diesen Dokumenten immer wieder, dass es nur einen großen Club von Milliardären gibt, der Frauen wie Objekte behandelt“, sagt Ward. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Quelle: Democracy Now!, 02.02.2026
Massive Veröffentlichung von Epstein-Akten ENTHÜLLT Mandelson, Prinz Andrew, Eliten | #NovaraLIVE
Massive Epstein Files Release EXPOSES Mandelson, Prince Andrew, Elites | #NovaraLIVE
[Die neuesten Enthüllungen aus den Epstein-Akten. Mandelson, Prinz Andrew, Bill Gates und Elon Musk wurden unter anderem in den kürzlich veröffentlichten Epstein-Akten entlarvt.
00:00:00 Intro 00:03:22 Neu veröffentlichte E-Mails von Epstein 00:43:03 Beweis, dass der ehemalige Prinz Andrew gelogen hat 01:04:00 Hat Epstein Bill Gates erpresst?
Mit Michael Walker & Ash Sarkar. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Quelle: Novara Media, 02.02.2026
EPSTEIN-AKTEN: US-Eliten geschützt, während die britische Regierung “Gerechtigkeit” sucht
Krystal und Saagar diskutieren darüber, wie US-Eliten im Fall der Epstein-Akten vor Konsequenzen geschützt werden.
Quelle: Breaking Points (1,7 Mio. Abonnenten), 03.02.2026
- Zeitenwende und das Schweigen der Intellektuellen | Moshe Zuckermann Florian Rötzer
Zwei klarsichtige Köpfe – der israelische Historiker Moshe Zuckermann und der deutsche Publizist Florian Rötzer – haben ein gemeinsames Buch vorgelegt. Darin analysieren sie aus unterschiedlichen kulturellen und biografischen Perspektiven, was unsere Zeit ins Wanken bringt: das Verstummen kritischer Diskurse, das Erstarken autoritärer Tendenzen, die Entgrenzung medialer Öffentlichkeit und die Gefährdung demokratischer Kultur. Im Gespräch sprechen sie über zentrale Thesen ihres Buches, ihre Motive und die Frage, welche Rolle Intellektuelle heute noch spielen können – und sollen. Ein Plädoyer für das freie Denken in Zeiten kollektiver Verwirrung.
Das Buch [LINK]
Quelle: Westend Verlag, 23.01.2026
- Der Zionismus Erstickt die Freiheit im Westen | Ali Abunimah
Wie kann es passieren, dass ein Journalist mitten auf einer ruhigen Straße in Zürich von Zivilbeamten entführt wird? Warum soll ein Chef der Bundespolizei angeblich das Protokoll gebrochen haben, um seine Ausweisung zu erzwingen? Und am beunruhigendsten: Wer waren die mysteriösen Agenten, die versuchten, ihn in seiner Gefängniszelle illegal zu verhören?
Das sind keine hypothetischen Szenarien aus einem Spionagethriller – das sind genau die Fragen, die ich Ali Abunimah stellen musste. Als Mitbegründer von The Electronic Intifada und unermüdliche Stimme für die palästinensischen Menschenrechte hat Ali jahrzehntelange Diffamierung erlebt, doch seine jüngste Erfahrung in meinem Heimatland Schweiz markiert einen erschreckenden Tiefpunkt für westliche Demokratien. Wir tauchen tief ein in die Korruption, die durch seinen jüngsten Gerichtssieg aufgedeckt wurde, in die dunklen Gestalten, die darin verwickelt sind, und in den systemischen Zusammenbruch der Meinungsfreiheit, den wir in Echtzeit miterleben.
Kapitelmarken: 00:00:00 Einführung 00:01:04 Die Verhaftung in Zürich 00:10:34 Politische Korruption & FedPol 00:21:14 Behandlung im Gefängnis & Geheimagenten 00:30:42 Identifizierung der Vernehmer 00:32:51 Entschädigung 00:35:53 Systemische Repression im Westen 00:42:37 Öffentliche Meinung vs. Eliten
Ali Abunimah auf X (Twitter) [LINK]
Neutrality Studies Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 25.01.2026
- Volkswagen stoppt US-Audi-Werk – Trumps Politik geht nach hinten los!
Volkswagen hat Washington gerade eine deutliche Warnung geschickt. Audi könnte seine Pläne für ein US-Werk aufgeben, falls die Zölle aus der Trump-Ära nicht zurückgenommen werden – und diese Drohung legt ein tieferliegendes Versagen des amerikanischen Protektionismus offen.
In diesem Video analysieren wir, warum VW sagt, dass US-Zölle das Unternehmen bereits Milliarden gekostet haben, wie die Handelspolitik ausländische Investitionen untergräbt und warum das Versprechen, Amerika durch Zölle zu reindustrialisieren, nach hinten losgeht. Wir stellen außerdem die Verbindung zu Volkswagens globalem Rückzug her – mit Werksschließungen in Deutschland, Stellenabbau und wachsenden geopolitischen Risiken rund um Halbleiter.
Es geht dabei nicht nur um Audi. Es geht darum, wie Handelskriege, Industriepolitik und der Übergang zur Elektromobilität aufeinanderprallen – und warum die USA dadurch reale Investitionen in die Produktion verlieren.
#Geopolitik #Volkswagen #Audi #TrumpZölle #Handelskrieg #USIndustrie #Deindustrialisierung
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Weltgeschehen im Kontext – Deutsch, 31.01.2026
- Zerstört Trump das westliche Bündnis? Wird Europa mit den USA brechen und sich mit China verbünden?
Während Donald Trump die EU mit Zöllen belegt und damit droht, Grönland (ein autonomes Gebiet des NATO-Mitglieds Dänemark) zu kolonisieren, verbessern europäische Staats- und Regierungschefs die Beziehungen zu China und suchen nach neuen Handelspartnern. Ist dies das Ende des politischen Westens und des transatlantischen Bündnisses? Ben Norton erklärt.
Themen: 0:00 Westliches Bündnis & US-Imperium 0:59 NATO 2:04 Erster Kalter Krieg 2:42 Aufstieg Chinas 4:20 Zweiter Kalter Krieg 5:11 Europas Handel mit China 5:33 Trumps Strategie: Europa ausnutzen 6:55 Warum Trump Grönland will 8:18 Kritische Mineralien & Seltene Erden 9:37 Das Ende der NATO? 10:28 Der britische Premierminister Keir Starmer besucht China 11:07 Europa verbessert seine Beziehungen zu China 11:39 Trump droht Europa wegen China 12:26 Spaltung mit der Europäischen Union 13:10 Deutsche Industrie 14:44 Würde ein Demokrat die Beziehungen zur EU wiederherstellen? 15:46 EU-Handelsabkommen mit Indien 16:25 EU-Abkommen mit dem Mercosur 17:06 Handelsabhängigkeit der EU von den USA 17:50 Handelsabhängigkeit Großbritanniens von den USA 18:13 Handelsabhängigkeit Kanadas von den USA 19:04 Kanadas Premierminister Mark Carney besucht China 19:33 Militärpräsenz der USA in Europa 21:02 Energieabhängigkeit der EU 21:38 US-Ölexporte in die EU 22:06 US-LNG-Exporte in die EU 23:41 Abhängigkeit der EU von US-Technologie 25:52 Künstliche Intelligenz (KI) 26:35 US-amerikanische Big-Tech-Unternehmen 27:05 Trumpfkarte der EU: ASML-Maschinen 28:09 Wird die EU US-Finanzanlagen abstoßen? 28:54 Europäische Bestände an US-Vermögenswerten 29:56 Anfälligkeit des US-Anleihemarktes 30:58 Trump droht mit „massiven Vergeltungsmaßnahmen” 32:30 INSTEX & US-Sanktionen 34:12 Merkel & Macron versprechen EU-Armee 35:02 Strategische Autonomie? 35:37 Vasallen des US-Imperiums 36:40 Der Wandel wird langsam voranschreiten 37:33 Unabhängigkeit wäre gut 38:26 Outro
[Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Geopolitical Economy Report auf X [LINK]
Ben Norton auf X [LINK]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 01.02.2026
- Schülerstreiks gegen die Wehrpflicht mit Ole Nymoen und Simon David Dressler – 99 ZU EINS – Ep. 612
Wir sprechen mit Ole Nymoen und Simon David Dressler über die kürzlich aufgeflammten Schülerstreiks gegen die Wehrpflicht und setzen uns kritisch und solidarisch mit den Forderungen der Schüler auseinander.
Quelle: 99 ZU EINS, 03.02.2026
- Teilzeit als “Lifestyle”? Wann weniger arbeiten zum Problem wird | quer vom BR
Die ganze Sendung quer mit Bayern und die Koks-Schwemme | Die Jugend und der neue Wehrdienst | Europas Ringen um Unabhängigkeit | Teilzeit als „Lifestyle“ | Aufregung um „N-Wort-Slogan“ in Nürnberg | u.v.m. in dieser Sendung quer.
Jetzt in der ARD Mediathek [LINK]
Es war ein Vorschlag, der viel Kritik auslöste: Teilzeit nur noch in begründeten Fällen, forderte die Mittelstandsunion der Union. In Deutschland gäbe es ein Problem mit „Lifestyle-Freizeit“, so die Botschaft. Tatsächlich ist die Teilzeitquote auf Rekordniveau. Unternehmen klagen über mangelnde Flexibilität, auch für den Sozialstaat entstehen Probleme: Wer in Teilzeit arbeitet, zahlt wenig ein. Experten warnen aber: Eine Abschaffung des Rechts auf Teilzeit greife zu kurz, andere Maßnahmen seien wirksamer. Nur: auch die dürften politisch nur schwer umzusetzen sein.
Quelle: quer, 03.02.2026
- VG Düsseldorf: Atteste dürfen nicht einfach verworfen werden – Behörde muss Ermessen begründen
VG Düsseldorf Urteil vom 19.01.2026 29 K 221/24
In diesem Video erkläre ich einfach (aber juristisch sauber), warum Behörden Kontraindikations-Atteste nicht „einfach verwerfen“ dürfen – und warum viele Bescheide schon an fehlenden Ermessenserwägungen scheitern.
Kernaussagen aus dem Urteil:
1) Keine Rechtsgrundlage für die „förmliche Nichtanerkennung“ eines vorgelegten Kontraindikations-Nachweises als feststellender Verwaltungsakt.
2) Bei der (erneuten) Anforderung eines Nachweises nach § 20 Abs. 12 IfSG hat die Behörde Ermessen – und sie muss dieses Ermessen im Bescheid begründen.
3) Fehlen Ermessenserwägungen im Bescheid, ist die Entscheidung ermessensfehlerhaft (und damit rechtswidrig).
Fundstelle: VG Düsseldorf, Urteil vom 19.01.2026 – 29 K 221/24.
zitiert wird : VG Düsseldorf, Urteil vom 29.12.2025 – 29 K 9035/23
Quelle: Kanzlei Rohring, 31.01.2026
- Vier Wochen Wahnsinn im Januar ’26 – von Michael Sailer und Franz Esser
Ganz im Geiste des klassischen Kabaretts widmen sich Franz Esser und Michael Sailer den Ereignissen des letzten Monats: Was ist passiert? Und was ist dazu zu sagen? Das ist oft frappierend – und manchmal auch zum Lachen.
Quelle: Radio München, 30.01.2026
- Baumwollsöckchen und Fußbutter / Steimles Aktuelle Kamera / Ausgabe 215 / Uwe Steimle
Glück auf zur neuesten Ausgabe! Uwe Steimle blickt wieder scharf (dank Qualitätsgläsern aus Jena!) auf den Wahnsinn der Woche. Wir klären die wirklich wichtigen Fragen der Zeit: Warum ist der Schnee plötzlich „zu warm“? Hilft Fußbutter eigentlich auch gegen die soziale Kälte? Und warum wollen wir kriegstüchtig werden, wenn uns schon ein normaler Winter auf Hiddensee den Stecker zieht?
Vom Schicksal des Remmo-Clans über die erotischen Ambitionen des SPD-Vorstands bis hin zur großen Kartoffel-Verschwörung – Uwe serviert die bittere Wahrheit mit einer Prise Humor und einem ordentlichen Klecks sächsischer Gemütlichkeit.
Quelle: Steimles Welt, 01.02.2026
- B&B #149 Burchardt & Böttcher: Im Reich der Realitätsimprägnierten.
Bolzverweigerung: WM-Boykott schafft Weltfrieden ** Charmeoffensive der Bundeswehr: wir müssen kriegssüchtig werden ** Unbezahlbar im Shop: Eyewear “What happened”, Einkaufshilfen und Deutsche Revolution. ** Wirklichkeitsherstellung mangels Nachfrage eingestellt ** Reisewarnung ICE ** Vom Boss aufs Glatteis geführt: Die EU in Grönland ** Speicher leer: Was wird aus unseren Gasexporten nach Russland? ** Von Vorteil, keinen Doktortitel zu haben ** Faktenvergleich Sozialismus (in beiden Farben) ** Impfquotenpflicht für Hausärzte ** Board of Pieces ersetzt UN und Annalena.
Inhalt: 00:00 Intro 00:30 Neues an der Konsumfront 04:00 Göttlicher Boykott der Fussball-WM 07:00 Charmeoffensive: Wir müssen kriegssüchtig werden 12:30 Die Böttchers im Dschungelcamp 17:30 Warnung vor US-Reisen mit dem ICE 19:30 Prof. Dr. Dr. Voigt, Lob des Klingbeils und die Weisheit der Binsen 26:00 Tamponspendespflicht für Männer 28:00 Impfquotenpflicht für Hausärzte 31:00 Aufs Glatteis geführt in Grönland 36:00 Trumps Board of Pieces ersetzt die UN 39:00 Alle gegen Reiche 41:00 Faktencheck Sozialismus A und B 47:00 Wirklichkeit mangels Nachfrage abgeschafft 54:00 98% Propaganda in den Knochen 57:00 Gasmangellage und Urinpipeline 59:00 Kein Grund zur Sorge, wir sind alle reich 01:03:00 Tipp: Die Deutsche Revolution
Quelle: B&B – Burchardt & Böttcher – Wir müssen reden, 01.02.2026
- Vier Wochen Wahnsinn im Januar ’26 – von Michael Sailer und Franz Esser