Videohinweise am Samstag

Oskar Lafontaine: Man kann eine Atommacht nicht besiegen!

Der Mensch muss zunächst leben, erst dann kann er frei sein. Umgekehrt geht es nicht. Wer nicht mehr lebt, kann auch nicht mehr frei sein, mahnt Oskar Lafontaine für ein Ende des Ukraine-Krieges mit hunderttausenden Toten und Verletzen. „Wer sagt, Russland muss besiegt werden, hat keinen Verstand. Man kann eine Atommacht nicht besiegen!“

Das BSW ist – leider – die einzige Partei, die nicht für Krieg und Aufrüstung ist, erinnert Oskar Lafontaine in seiner Rede in Alzey. CDU und SPD sind bekanntermaßen für Aufrüstung, die Grünen zwischenzeitlich die Schlimmsten beim Trommeln für Waffenlieferungen und Krieg. Auch die AfD ist keine Friedenspartei, sie ist für massive Aufrüstung und unterstützt den Krieg Israels gegen die Palästinenser. Die Linke unterstützt ebenfalls die Aufrüstung und hat im Bundesrat für das 500-Milliarden-Paket von Kanzler Merz gestimmt.

Wenn man eine halbe Billion Euro für Rüstung ausgibt, dann fehlt das Geld überall, ob bei Bildung, Kita oder sozialem Wohnungsbau. Alle Parteien im Bundestag sind Aufrüstungsparteien und damit auch Sozialabbauparteien!

Quelle: BSW Bund, 25.02.2026 Oskar Lafontaine [Auszüge transkribiert, CG]: „Aber viele glauben noch, die AfD sei nicht für Aufrüstung. Das ist ein großer Irrtum. Die AfD hat richtigerweise den Ansatz zu sagen, wir müssen in der Ukraine zum Frieden kommen und sie unterstützt nicht den Krieg in der Ukraine, aber sie ist für Aufrüstung. Alice Weidel hat auch unterstützt 5 Prozent unserer Wirtschaftsleistung für Rüstung. Das ist völlig unmöglich. und sie unterstützten eben auch den Krieg Israels gegen Palästinenser. Sie sind also keine Friedenspartei. Auch die AfD ist für Rüstung und Krieg. Das muss man wissen, sonst trifft man eine falsche Entscheidung. Und dasselbe gilt für die Linke, für die Partei, der ich auch eine Zeit lang eben meine Energie und so gegeben habe, um sie aufzubauen und um sie eben wieder zu positionieren. Die Linke, die lange Zeit eine absolute Antikriegspartei war, unterstützt jetzt auch die Aufrüstung. Zwar redet sie im Bundestag ganz anders, aber im Bundesrat haben sie die 500 Milliarden für Aufrüstung alle unterstützt. Das ist unmöglich!" […] „Wenn ich also an einer Stelle sehr, sehr viel Geld ausgebe, dann kann ich das an der anderen Stelle eben nicht auch noch ausgeben. Und deswegen sind alle Aufrüstungsparteien, das sind alle Parteien im deutschen Bundestag, sie sind auch Sozialabbauparteien."

Medienmanipulation im Ukraine-Krieg: Glenn Diesen im UN-Sicherheitsrat

Professor Glenn Diesen spricht im UN-Sicherheitsrat: „Die Informationsdimension der ukrainischen Krise: Wie Mediennarrative Konflikte formen“

Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 23.02.2026

Ist ein Krieg mit Iran unvermeidlich? | Chas Freeman über den US-Militäraufbau

In diesem aufsehenerregenden Interview analysiert der ehemalige US-Diplomat Chas Freeman den massiven militärischen Aufbau der USA in Westasien und ob ein Krieg mit dem Iran unvermeidlich wird. Geht es in dieser Konfrontation um das iranische Atomprogramm – oder ist ein Regimewechsel das eigentliche Ziel?

Wir diskutieren: Die wachsende US-Militärpräsenz im Persischen Golf und in Westasien // Israels langjährige Strategie, Washington in regionale Kriege zu drängen // Ob Irans Abschreckungsdoktrin standhalten kann, falls der Konflikt direkt zwischen den USA und Iran ausbricht // Spaltungen innerhalb der US-Elite über Atombegrenzung versus Regimewechsel // Die mögliche Rolle Russlands und Chinas im Falle eines Krieges // Wie Entwicklungen in Syrien das regionale Kräfteverhältnis verändern könnten

Während die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten, Iran und Israel zunehmen, untersucht dieses Gespräch die strategischen Kalkulationen hinter der Rhetorik – und was ein regionaler Krieg für die globale Ordnung bedeuten könnte. Diese Diskussion folgt auf unsere jüngsten Interviews über das US-Imperium, Sanktionen und die Geopolitik Westasiens – und setzt unsere Bemühungen fort, ernsthafte, unabhängige Analysen jenseits der Mainstream-Narrative zu bieten.

Themen: Iran-Krieg, US-Außenpolitik, Israels Strategie, Regimewechsel, Atomprogramm, Reaktionen Russlands und Chinas, Syrienkonflikt, Geopolitik Westasiens.

India & Global Left Substack [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: India & Global Left Deutsch, 25.02.2026 The Suicidal Folly of a War with Iran

Read the article [LINK]

[Automatisierte Youtube-Übersetzung der Videobeschreibung]

[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das "Zahnrad" oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]

Quelle: The Chris Hedges YouTube Channel (312.000 Abonnenten), 24.02.2026

Professor John Mearsheimer versucht, unseren Kriegsbefürwortern, […] Vernunft einzureden

Professor John Mearsheimer versucht, unseren Kriegsbefürwortern, die Fakten und Realität zugunsten von Gut-gegen-Böse-Erzählungen ablehnen, Vernunft einzureden. Hätten die Regierungen 2014 auf Mearsheimer gehört, hätte es niemals einen Krieg gegeben. Konflikte lassen sich nicht lösen, wenn der Versuch, die Ursachen anzugehen, verleumdet und zensiert wird.

[Automatisierte Übersetzung via Google auf X]

Quelle: Glenn Diesen via X Prof. John Mearsheimer attempts to knock some sense into our war enthusiasts who reject evidence and reality in favour of narratives of good guys vs bad guys. If governments had listened to Mearsheimer in 2014, there would never have been a war. Conflicts cannot be resolved if… pic.twitter.com/4N9tH7PkA8 — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) February 27, 2026

„Eklatantes Kriegsverbrechen“: Untersuchung rekonstruiert Massaker Israels von 2025 und Vertuschung von 15 Hilfsarbeitern im Gazastreifen

“Flagrant War Crime”: Investigation Recreates 2025 Israeli Massacre, Cover-Up of 15 Gaza Aid Workers

Es ist fast ein Jahr her, seit israelische Streitkräfte 15 palästinensische Sanitäter und Helfer in einem brutalen zweistündigen Massaker an einem Fahrzeugkonvoi im Süden Gazas getötet haben. Israelische Soldaten hatten versucht, dies zu vertuschen, indem sie die Leichen in einem flachen Massengrab verscharrten und die Rettungsfahrzeuge mit schweren Maschinen zermalmten, aber eine neue Untersuchung von Forensic Architecture und Earshot hat eine minutengenaue Rekonstruktion der Ereignisse erstellt. Lawrence Abu Hamdan, Direktor von Earshot, der Audioaufnahmen aus Videoaufnahmen zusammen mit Zeugenaussagen analysierte, bezeichnet die Reaktion Israels auf den Angriff als „Behinderung der Justiz”. Er sagt: „Es gibt keinen Grund, warum die israelische Armee mit all ihren GPS-Koordinaten und ihren Drohnen am Himmel diese interne Untersuchung nicht mit einer viel höheren Auflösung hätte durchführen können, als wir es getan haben.”

[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: Democracy Now!, 26.02.2026 Will Starmer arrest British-Israeli soldiers returning from Gaza?

More than 2,000 Britons served in the Israel Defence Forces (IDF) during the Gaza genocide, it can be revealed.

The information was obtained by Declassified via a Freedom of Information request issued to the IDF by lawyer Elad Man from the NGO Hatzlacha.

The data outlines the number of people with dual and multiple nationalities who were IDF service members as of March 2025.

It shows how 1,686 British-Israelis and a further 383 people with British, Israeli, and another nationality served in the IDF amid the annihilation of Gaza.

They were among over 50,000 IDF soldiers with Israeli and at least one other nationality.

The largest cohorts come from the US, Russia, Ukraine, France, and Germany.

Prior to this, data was only available on the number of Britons without Israeli citizenship serving in the IDF, so-called lone soldiers, a figure that was as low as 54.

The revelation that far more UK passport holders served in the IDF will raise serious legal questions for the British authorities, which have thus far failed to prosecute any citizens returning home after fighting in Gaza.

Read more [LINK]

Quelle: Declassified UK (223.000 Abonnenten), 25.02.2026

Die USA setzen Hunger als Waffe ein, um Kuba zu Fall zu bringen

USA is using hunger as a weapon to try to collapse Cuba

Die Regierung von Donald Trump hat eine extreme Ölblockade verhängt, um Kuba daran zu hindern, Treibstoff aus anderen Ländern zu beziehen. Marco Rubio will die Wirtschaft zum Zusammenbruch bringen und Millionen Zivilisten hungern und leiden lassen, um die revolutionäre kubanische Regierung zu stürzen. Ben Norton erklärt die monströse Geschichte des US-Imperialismus und seiner Belagerung Kubas.

Themen: 0:00 US-Ölblockade gegen Kuba 1:09 USA hungern kubanische Frauen und Kinder aus 2: 23 Interview mit einer kubanischen Mutter 3:57 Rechtsextreme Kongressabgeordnete aus Miami 4:40 Schließung der freien Universitäten Kubas 5:41 US-Blockade ist illegal 6:06 Trump droht mit Zöllen für Ölverkäufer 6:40 US-Imperium greift internationales Recht an 7:48 US-Krieg gegen die kubanische Revolution 8:08 Ziel: „Hunger, Verzweiflung und Sturz“ 9:29 Trumps Krieg gegen Kuba 10:25 (CLIP) Marco Rubio will einen Regimewechsel 10:58 Marco Rubio, Oberkriegstreiber 12:42 Die Mafia von Miami will Kuba ausbeuten 13:16 Narco Rubios Verbindungen zum Drogenhandel 15:12 Die Trump-Regierung greift Kuba an 16: 13 Trumps Dekret zu Kuba 17:05 Von der Monroe-Doktrin zur Donroe-Doktrin 17:57 Russland verspricht, Kuba Öl zu liefern 18:43 USA beschlagnahmen Öltanker 19:26 (CLIP) Trump verspricht, Öltanker zu stehlen 20:09 China unterstützt Kuba 21:30 Handel zwischen den USA und China 22:01 Wird Brasilien Kuba helfen? 22:34 Mexiko ist in einer schwierigen Lage 23:35 US-Angriff auf Venezuela 24:26 Die Welt lehnt das US-Embargo ab (UN-Abstimmung) 26:12 USA drohen mit sekundären Sanktionen 27:28 Wie das Embargo funktioniert 29:24 Errungenschaften der kubanischen Revolution 30:56 Extremistische Kongressabgeordnete aus Miami 31:36 US-Politiker fordern, Kuba zu ersticken 32:06 Kolonialisierung durch US-Unternehmen 33:33 US-Imperialismus 34:24 Outro

Geopolitical Economy Report auf X [LINK]

Ben Norton auf X [LINK]

[Automatisierte Youtube-Übersetzung der Videobeschreibung]

[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das "Zahnrad" oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]

Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 14.02.2026 Kuba tötet vier Exilanten, die versuchten, mit einem Boot auf die Insel „einzudringen“, während die „mittelalterliche Belagerung“ Kubas durch die USA weitergeht

Cuba Kills 4 Exiles Trying to “Infiltrate” Island by Boat as U.S. “Medieval Siege” of Cuba Continues

Kubanische Auswanderer auf einem in den USA registrierten Schnellboot versuchten, unbemerkt nach Kuba einzureisen, wurden jedoch am Mittwoch in kubanischen Gewässern von der Grenzpolizei gestellt. Nach Angaben des kubanischen Innenministeriums schossen die kubanischen Staatsangehörigen auf dem Schnellboot auf die Grenzbeamten, die daraufhin das Feuer erwiderten – dabei wurden vier Männer getötet und sechs verletzt. Dies geschieht zu einer Zeit, in der die Blockade der Trump-Regierung bei der Lieferung von Treibstoff eine schwere humanitäre und wirtschaftliche Krise in Kuba ausgelöst hat, die die Auswirkungen des seit 1962 bestehenden US-Wirtschaftsembargos noch verschärft. Als Reaktion auf die sich verschärfende humanitäre Krise organisieren Aktivisten eine Flotte, um Hilfsgüter auf die Insel zu bringen. „Wir dürfen nicht zulassen, dass wir zu den Tagen der Kanonenbootdiplomatie zurückkehren, in denen die USA glauben, dass sie souveräne Nationen verletzen und die Vorherrschaft über die Hemisphäre erlangen dürfen“, sagt Medea Benjamin, Mitbegründerin von CodePink, die an der Flottille teilnimmt. „Dies sind souveräne Länder. Wir müssen sie in Ruhe lassen.“

[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: Democracy Now! (3,21 Mio. Abonnenten), 26.02.2026

Bundespressekonferenz: Die Gasspeicher sind so leer wie lange nicht mehr

– die Bundesregierung in Form des Bundeswirtschaftsministeriums gibt sich auf Nachfrage gelassen und verwehrt sich gegen Kritik – doch die Zahlen sprechen gegen sie… “Der Markt” regelt halt doch nicht alles…

Quelle: Florian Warweg, 26.2.2026 via X #Bundespressekonferenz: Die Gasspeicher sind so leer wie lange nicht mehr – die Bundesregierung in Form des @BMWE_ gibt sich auf Nachfrage gelassen und verwehrt sich gegen Kritik – doch die Zahlen sprechen gegen sie… "Der Markt" regelt halt doch nicht alles… pic.twitter.com/bnx5jgKXfJ — Florian Warweg (@FWarweg) February 26, 2026

Medien, Macht und Manipulation – Joe Lauria | Deutsch

Dieses Interview wurde für die deutsche Fassung mit Unterstützung von KI synchronisiert, um es einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Die englische Originalversion finden Sie hier [LINK]

Ist der Westen noch eine Demokratie – oder längst ein Imperium im Abstieg?

Joe Lauria analysiert die Rolle der USA in Ukraine, Gaza und im globalen Machtkampf – und stellt eine entscheidende Frage:

Wird die Meinungsfreiheit im Westen systematisch eingeschränkt, um geopolitische Narrative zu schützen?

Im Gespräch geht es um:

– Die Gründung von Consortium News und den Iran-Contra-Skandal

– Russiagate als politisches Konstrukt

– Die Rolle der USA beim Maidan-Putsch 2014

– Ukraine als Stellvertreterkrieg gegen Russland

– Informationskrieg, Zensur und Repression gegen Journalisten

– Der Niedergang des Dollars und die BRICS-Staaten

„They needed Russia to invade.“

Wenn geopolitische Interessen als moralische Mission verkauft werden, verschwimmt die Grenze zwischen Information und Propaganda.

Und wenn alternative Medien unter Druck geraten, steht mehr auf dem Spiel als nur eine politische Debatte.

Lauria fordert:

– Professionalisierung unabhängiger Medien

– Historischen Kontext statt Narrative

– Verteidigung der Pressefreiheit gegen staatliche Einflussnahme

Ein Gespräch über Imperium, Propaganda, Multipolarität und Demokratie.

Quelle: Patrik Baab, 26.02.2026 Anmerkung CG: Sicher ist es nur ein Versehen, dass Baab die Website der ‘Consortium News’ [LINK] übersehen hat zu verlinken, wie es sonst übliche und faire Praxis ist unter unabhängigen Medien.

NATO in der Krise – USA drohen der EU, transatlantisches Bündnis wankt?

Ein neues transatlantisches Kräftemessen bahnt sich an – und diesmal geht es nicht um Zölle, Handelskriege oder Technologieverbote. Es geht um Panzer, F-35-Kampfjets, Raketensysteme und Milliarden in europäischen Verteidigungsverträgen. Laut Politico betreibt das Pentagon derzeit intensive Lobbyarbeit bei der Europäischen Kommission gegen eine mögliche „Buy European“-Initiative bei der EU-Rüstungsbeschaffung. In einer schriftlichen Stellungnahme warnte Washington, dass die USA Vergeltungsmaßnahmen ergreifen könnten, falls Brüssel versuchen sollte, amerikanische Rüstungsunternehmen aus dem Markt zu drängen. Das ist keine diplomatische Sprache – das ist eine Warnung. Europa ist derzeit stark von amerikanischer Militärtechnik abhängig – von der F-35 Lightning II von Lockheed Martin bis hin zu HIMARS-Startsystemen und MIM-104-Patriot-Systemen. Fast zwei Drittel der EU-Waffenimporte stammen aus den Vereinigten Staaten. Angesichts der Unsicherheit über das langfristige Engagement der USA unter Donald Trump sprechen europäische Staats- und Regierungschefs jedoch zunehmend von „strategischer Autonomie“. Die Frage ist einfach: Kann sich Europa wirklich vom amerikanischen militärisch-industriellen Komplex abkoppeln?

In diesem Video analysieren wir: Warum das Pentagon mit Vergeltungsmaßnahmen gegen die Verteidigungspolitik der EU droht // Den tatsächlichen Einfluss, den Washington auf Brüssel hat // Ob Europa realistisch gesehen die Waffensysteme der USA ersetzen kann // Wie die NATO-Politik die „Buy European“-Bewegung erschwert // Warum industrielle Souveränität schwieriger ist, als es klingt // Das Paradoxon ist auffällig: Washington fordert Europa auf, mehr für Verteidigung auszugeben – warnt aber davor, dabei US-Unternehmen zu benachteiligen. Wenn Brüssel zu weit geht, könnten die USA den Zugang europäischer Firmen zu Pentagon-Aufträgen nach den „Buy American“-Regeln einschränken.

Was also gilt nun? Mehr europäische Verantwortung – oder anhaltende amerikanische Dominanz?

Lenas Substack [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: Weltgeschehen im Kontext – Deutsch, 25.02.2026

Krumme Pandemiedeals | Prof. Homburg

Die Epsteinfiles enthalten wichtige Informationen zu den Pandemie- und Impfstrategien, die Epstein, Gates und JP Morgan Chase entwickelten. Die Sendung dokumentiert sie und zeigt, wie die WHO als Helfer eingespannt wurde.

[Umfangreiche Quellenangaben in der Youtube-Videobeschreibung]

Quelle: Prof. Stefan Homburg (108.000 Abonnenten), 15.02.2026 Epsteins dunkle Geschäfte | Prof. Homburg

Die Sendung dokumentiert mit amtlichen Internetlinks Epsteins Netzwerk, das Krisen förderte und zu Geld machte. Diese Fakten wurden bisher meist bestritten, sind jetzt aber wasserdicht. Allerdings berichten die Leitmedien kaum darüber.

[Umfangreiche Quellenangaben in der Youtube-Videobeschreibung]

Quelle: Prof. Stefan Homburg, 08.02.2026