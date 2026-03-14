Videohinweise am Samstag
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Scott Ritter: Trump bittet Putin um Ausweg aus dem Iran-Krieg
- NATO rückt enger zusammen – USA vollenden Europas Vasallisierung | Nel Bonilla
- Der Überfall auf den Iran oder: auch ein deutscher Krieg
- RECHERCHE: Epstein-Koalition greift Iran an | Meine Botschaft an die Exil-Iraner
- Dr. Daniele Ganser: Israel und USA zerschlagen das Völkerrecht
- Iran greift US-Öltanker an – Trump in Panik, dann passiert DAS | Mercouris & Henningsen
- Schluss mit lustig: Christine Prayon – ihre Zeit nach der heute show
- Ex-Oberst warnt: Israel kann den Krieg gegen Iran nicht gewinnen
- Dokumentarfilm über Seymour Hersh: Das System hinter der Kriegspropaganda
- Die Kriegsstrategie des Iran ist nun klar: Ölpreise in die Höhe treiben, Aktienmärkte zum Einsturz bringen, Wirtschaftskrise auslösen
- Für eine neue Ostpolitik? Frieden mit Russland!
- Professor John Mearsheimer: Zwischen 1971 und 2021 ermordeten die USA 38 Millionen Menschen.
- KRIEG GEGEN DEN IRAN | Das 3. Jahrtausend #127
- Ulrike Guérot im Corona-Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtages!
- Klage gegen Impfstoffhersteller Astra Zeneca: BGH stärkt Auskunftsrechte von Betroffenen
- Auf ein Wort zu AfD, Merz und Dubai mit Michael Sailer
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Musik trifft Politik
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke an die Adresse [email protected] schicken. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Scott Ritter: Trump bittet Putin um Ausweg aus dem Iran-Krieg
Scott Ritter ist ehemaliger Major, Nachrichtendienstoffizier, US-Marine und UN-Waffeninspektor. Ritter spricht über das Telefonat zwischen Trump und Putin, da die USA einen Ausweg aus ihrem Krieg gegen den Iran benötigen.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 12.03.2026
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- NATO rückt enger zusammen – USA vollenden Europas Vasallisierung | Nel Bonilla
Signalisiert München einen transatlantischen Bruch oder einen engeren Gleichschritt? Nun ja … Die Parolen von „europäischer Autonomie“ sind offensichtlich nur eine Fassade für eine tiefere NATO-Integration.
Heute bin ich mit der Forscherin und Autorin Nell Bonilla im Gespräch, die den Substack Worldlines betreibt und ein „Bunkerstaats“-Konzept entwickelt, um den Wandel von öffentlicher Wohlfahrtsplanung hin zu permanenter Versicherheitlichung zu beschreiben. Wir nutzen München 2026 als Linse, um über Lastenverschiebung, elitäre Einigkeit hinter inszenierten Meinungsverschiedenheiten und das Druckmittel-Arsenal zu sprechen, das gegen Staaten wie den Iran eingesetzt wird.
Links:
Nell Bonilla Substack (Worldlines) [LINK]
Nell Bonilla auf den NachDenkSeiten [LINK]
Neutrality Studies Substack [LINK]
Zeitmarken:
00:00:00 Einführung und Themenübersicht
00:01:52 Bunkerstaats-Konzept
00:04:51 München als Synchronisationsritual
00:08:58 Offene Lastenverschiebung und Integration
00:16:55 Russland, China und elitäre Kohäsion
00:23:59 Von Feudalismus zu Kapitalismus – Wurzeln
00:36:40 Kein Rückwärtsgang nach dem Kalten Krieg
00:48:12 Iran und nicht-kinetische Kriegsführungsinstrumente
00:57:15 Aufbau von Alternativen und Schlussbemerkungen
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Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 13.03.2026
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- Der Überfall auf den Iran oder: auch ein deutscher Krieg
„Der Westen hat den Krieg begonnen – der Iran entscheidet, wann er endet.“
Patrik Baab analysiert den Angriff der USA und Israels auf den Iran und ordnet ihn in einen größeren geopolitischen Zusammenhang ein. Es handelt sich nicht um einen isolierten Konflikt im Nahen Osten, sondern um Teil eines globalen Machtkampfes zwischen dem Westen und den aufstrebenden BRICS-Staaten.
Im Mittelpunkt steht eine zentrale Frage: Welche Rolle spielt Deutschland in diesem Krieg?
Baab argumentiert, dass Deutschland politisch, militärisch und logistisch längst Teil dieses Konflikts geworden ist. Durch Militärbasen, Infrastruktur und politische Unterstützung innerhalb der NATO. Der Konflikt zwischen Iran, den USA und Israel hat sich 2026 weiter verschärft und gilt unter vielen Völkerrechtlern als Bruch des UN-Gewaltverbots.
Im Gespräch geht es unter anderem um: Die geopolitischen Hintergründe des Krieges gegen den Iran // Die Rolle der USA und Israels in der Region // Deutschlands politische und militärische Einbindung // Angriffe auf Militärbasen und Infrastruktur im Nahen Osten // Die Bedeutung der Straße von Hormuz für die Weltwirtschaft // Die Rolle von Russland, China und den BRICS-Staaten // Energiepreise, Wirtschaftskrisen und globale Machtverschiebungen
Ein Vortrag über Geopolitik, Energiekrieg und die Frage, ob die Welt bereits auf eine neue globale Ordnung zusteuert.
Quelle: Patrik Baab, 12.03.2026
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- RECHERCHE: Epstein-Koalition greift Iran an | Meine Botschaft an die Exil-Iraner
Tahir Chaudhry ist auf Deutschland-Tour über den Fall Epstein [LINK]
Hier geht es zur Bestellung des neuen Buches über Peter Thiel [LINK]
Quelle: Grenzgänger Studios, 11.03.2026
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Anmerkung CG: Eine äußerst sehenswerte Zusammenstellung mit aufschlussreichen Zitaten und Belegen, die in den sogenannten Leitmedien entweder unterschlagen oder nur aus dem Zusammenhang gerissen präsentiert werden.
- Dr. Daniele Ganser: Israel und USA zerschlagen das Völkerrecht
Am 30. Januar 2026 sprach Daniele Ganser in Basel beim 50. Firmenjubiläum von Aqua Solar zum Thema “Völkerrecht und verdeckte Kriegsführung”. Er zeigte in diesem Vortrag zwei Beispiele, die Entführung von Venezuelas Präsident Nicolas Maduro durch die USA am 3. Januar 2026, sowie den Angriff auf die USS Liberty durch Israel am 8. Juni 1967. Beide Beispiele zeigen, dass Israel und die USA gegen das UNO-Gewaltverbot verstossen haben, das den Kern des Völkerrechts bildet. Der Vortrag wurde noch vor dem Angriff von Israel und USA auf den Iran am 28. Februar 2026 aufgezeichnet, der erneut unterstrich, dass Israel und die USA das Völkerrecht nicht respektieren.
Dr. Daniele Ganser ist Schweizer Historiker und Friedensforscher. Er ist Leiter des Swiss Institute for Peace an Energy Research (SIPER).
In seiner Arbeit untersucht Daniele Ganser die Themen Frieden, Energie, Krieg, Terror und Medien aus geostrategischer Perspektive. In der Überzeugung, dass auch Wissenschaftler helfen können, einen Teil der Lügen und der Brutalität zu überwinden, die unsere Welt noch immer prägen, engagiert sich Daniele Ganser gemeinsam mit tausenden Menschen für eine Welt in Frieden und für erneuerbare Energien. Seine Forschungsschwerpunkte sind: Internationale Zeitgeschichte seit 1945, Verdeckte Kriegsführung und Geheimdienste, US-Imperialismus und Geostrategie, Energiewende und Ressourcenkriege, Globalisierung und Menschenrechte.
Quelle: Daniele Ganser, 05.03.2026
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- Iran greift US-Öltanker an – Trump in Panik, dann passiert DAS | Mercouris & Henningsen
Die geopolitischen Analysten Alexander Mercouris und Patrick Henningsen sind zu Gast, um die neuesten Entwicklungen im US-israelischen Krieg gegen den Iran zu besprechen, darunter: Irans massive Vergeltungsaktion in der Straße von Hormus, die die Weltwirtschaft erschüttert, militärische Updates vor Ort und der politische Stand des Krieges, während Trump und Israel bei ihren Zielen und ihrer Fähigkeit, weiterzukämpfen, ins Wanken geraten.
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Danny Haiphong Deutsch, 13.03.2026
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- Schluss mit lustig: Christine Prayon – ihre Zeit nach der heute show
Christine Prayon war elf Jahre als Reporterin Birthe Schneider Teil der ZDF-heute show. Während der Corona-Zeit kam ein Bruch, sie schied auf eigenen Wunsch aus und machte ihren Impfschaden öffentlich. Im Interview kritisiert Prayon, dass Menschen mit Post-Vac-Syndrom von der Politik und dem Gesundheitssystem immer noch allein gelassen werden. Außerdem sprechen wir darüber, was Satire leisten sollte und warum Kapitalismuskritik kaum im Fernsehn zu finden ist. Zum Ende unseres Interviews geht es um neue Gesellschaftsmodelle und Gedankenreisen in eine Utopie des Miteinanders.
Theaterabend „Testzentrum“ mit Felicia Binger und Christine Prayon am: 19. Februar im BKA‑Theater, Berlin; 28. Februar in der Neuen Stadthalle Langen; 24. April in der Schauburg, Dresden; Kartenverkauf [LINK]
Aktuelles Interview mit Felicia Binger und Christine Prayon in der Berliner Zeitung: „‚Wir wurden belogen‘: Schauspielerinnen über schwere Folgen nach der Corona-Impfung“ [LINK]
Aktuelle Termine auch auf Christine Prayons Website [LINK]
Quelle: SACHLICH RICHTIG – der Medien-Podcast der OAZ
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Christine Prayon: „Das werfe ich der Linken absolut vor – ich sage, das ist ein Versäumnis von links und dadurch war es so leicht, Menschen, die diese Kritik geäußert haben und keinesfalls rechts sind, sofort in dieses Lager zu stecken, weil diese Kritik wahrnehmbar fast nur aus der rechten Ecke kam.“
- Ex-Oberst warnt: Israel kann den Krieg gegen Iran nicht gewinnen
In dieser Folge von Die Quelle spricht unser Gründer und Redakteur Zain Raza mit Lawrence Wilkerson, ehemaliger Oberst des US-Militärs und ehemaliger Stabschef von Außenminister Colin Powell, über den Krieg der USA und Israels gegen den Iran und die sich rasch eskalierenden regionalen Konsequenzen.
Sie diskutieren die Motive für den Krieg, die militärischen Kapazitäten der beteiligten Akteure und die Frage, ob die Vereinigten Staaten und Israel realistisch gesehen aus einer solchen Konfrontation als Sieger hervorgehen können. Das Gespräch befasst sich auch damit, wie westliche Regierungen, darunter auch Deutschland, auf den Konflikt reagieren und was der Krieg für die Zukunft der internationalen Ordnung bedeuten könnte.
Dieses Video wurde von uns ursprünglich am 7. März 2026 auf Englisch veröffentlicht.
ÜBER LAWRENCE WILKERSON: Lawrence Wilkerson ist derzeit leitender Mitarbeiter am Quincy Institute for Responsible Statecraft und war zuvor angesehener außerordentlicher Professor für Politik und öffentliche Verwaltung am College of Williams and Mary. Lawrence Wilkersons letzte Positionen in der Regierung waren die des Stabschefs von Außenminister Colin Powell (2002-05), des stellvertretenden Direktors des Stabs für Politikplanung des Außenministeriums unter der Leitung von Botschafter Richard N. Haass und des Mitglieds dieses Stabs, das für Ostasien und den Pazifikraum sowie für politisch-militärische und legislative Angelegenheiten zuständig war (2001-02). Vor seiner Tätigkeit im Außenministerium diente Wilkerson 31 Jahre lang in der US-Armee. Während dieser Zeit war er Mitglied der Fakultät des U.S. Naval War College (1987 bis 1989), Sonderassistent von General Powell, als dieser Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff war (1989-93), sowie Direktor und stellvertretender Direktor des U.S. Marine Corps War College in Quantico, Virginia (1993-97). Wilkerson schied 1997 als Oberst aus dem aktiven Dienst aus und begann als Berater von General Powell zu arbeiten. Außerdem lehrte er nationale Sicherheitsfragen im Honors Program der George Washington University. Derzeit arbeitet er an einem Buch über die erste Regierung von George W. Bush.
Interviewthemen: 0:00 Einleitung 0:38 Angriff der USA und Israels auf den Iran 8:41 Militärische Kapazitäten 15:57 Europa und der Iran 25:50 Beweggründe für den Krieg
ENG: To view the English version [LINK]
Quelle: acTVism Munich, 07.03.2026
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- Dokumentarfilm über Seymour Hersh: Das System hinter der Kriegspropaganda
In diesem exklusiv auf Deutsch veröffentlichten Gespräch spricht der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Glenn Greenwald mit der Oscar-prämierten Dokumentarfilmerin Laura Poitras über ihren neuen Film Cover Up. Im Zentrum steht die Karriere von Seymour Hersh – einem der einflussreichsten investigativen Journalisten unserer Zeit.
Der Film zeichnet nach, wie Hersh über Jahrzehnte hinweg staatliche Lügen, Kriegsverbrechen und Vertuschungen aufgedeckt hat – von Vietnam bis in die Gegenwart. Doch warum wiederholen sich diese Muster immer wieder? Und weshalb versagt die Presse so oft gerade dann, wenn kritische Fragen am dringendsten wären?
Dieses Video wurde von System Update produziert und am 21. Januar 2026 auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu fördern.
ÜBER LAURA POITRAS: Laura Poitras ist Oscar-prämierte Regisseurin von Dokumentarfilmen und investigative Journalistin, bekannt für Filme über Staatsmacht, Überwachung und Dissens. Zu ihren Werken gehören Citizenfour, der Edward Snowdens Enthüllungen über die NSA dokumentiert, und Cover Up, ein Porträt von Seymour Hershs Berichterstattung über Kriegsverbrechen der USA. Sie ist außerdem Mitbegründerin von The Intercept und wurde aufgrund ihrer Berichterstattung wiederholt von der Regierung unter die Lupe genommen.
Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.
ENG: To view the English version [LINK]
Quelle: acTVism Munich, 26.02.2026
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- Die Kriegsstrategie des Iran ist nun klar: Ölpreise in die Höhe treiben, Aktienmärkte zum Einsturz bringen, Wirtschaftskrise auslösen
Nach den Angriffen der USA und Israels auf den Iran ist die Strategie Teherans für einen asymmetrischen Krieg klar: Es hat die Straße von Hormus gesperrt und greift die Energieinfrastruktur im Persischen Golf an, wodurch die weltweiten Öl- und Erdgaspreise in die Höhe schnellen, die Aktienmärkte einbrechen, die Inflation angeheizt wird und eine Wirtschaftskrise ausgelöst wird, die den USA und ihren Verbündeten schaden wird. Der Konflikt ist auch zu einem Zermürbungskrieg geworden. Der Iran setzt billige Raketen und Drohnen ein, um die Abwehrraketen der Nachbarländer zu dezimieren, die aufgrund der Deindustrialisierung trotz der Bemühungen der Trump-Regierung, die Produktion anzukurbeln, nur sehr schwer zu ersetzen sein werden. Ben Norton erklärt.
Themen: 0:00 Der Iran-Konflikt wird zum Zermürbungskrieg 1:10 USA: „Schlagt zu, solange sie am Boden liegen“ 1:45 US-Militär vs. iranisches Militär 2:25 Asymmetrische Kriegsführung 3:30 Dezentrale Mosaik-Verteidigungsdoktrin 4:13 Guerilla-Wirtschaftskrieg 5:08 Ölpreis steigt auf über 100 Dollar 5:30 Straße von Hormuz gesperrt 6:00 Energieinfrastruktur im Persischen Golf getroffen 7:19 Wirtschaftskrise am Horizont 7:54 Trump: Es ist ein „geringer Preis“ 8:46 Inflation verschärft Ungleichheit 9:47 US-Zwischenwahlen stehen bevor 10:46 Zustimmungsrate von Donald Trump 11:08 Zusammenbruch der Lieferkette für Düngemittel 11:28 Schock bei den Lebensmittelpreisen 12:33 Flughafen Dubai geschlossen 12:54 Reputationskrise der Golfmonarchien 14:06 Iranische Drohnen vs. teure Raketen 15:15 Die iranische Drohne Shahed 136 16:56 Raketenmathematik im asymmetrischen Krieg 18:47 Gewinne des militärisch-industriellen Komplexes 19:24 Golfstaaten gehen die Abfangraketen aus 20:29 USA geben Israel Vorrang vor GCC 23:26 Wie sieht ein Sieg aus? 25:25 US-Verbündete brauchen mehr Munition 26:25 Deindustrialisierung 28:08 Trump trifft sich mit Waffenherstellern 29:16 Korruption im Pentagon 30:49 Wall Street gewinnt 31:45 US-Imperium unterschätzt Rivalen 32:28 Iran zerstört Radarsystem 33:07 Iran greift Energieinfrastruktur an 33:32 Hotels beherbergen US-Militärangehörige 34:54 US-Militär nutzt zivile Häfen 36:10 Golfmonarchien sind nicht neutral 37:08 Größte Ölproduzenten nach Ländern 37:35 Größte Ölexporteure nach Ländern 38:24 Größte Erdgasproduzenten 38:39 Größte LNG-Exporteure 39:11 Alternativen zur Straße von Hormus 40:10 Alternative Ölpipeline in Saudi-Arabien 41:11 Irak und kurdische Kämpfer 42:31 Versicherungsgesellschaften meiden die Region 43:13 Trumps Vorschlag zur US-Marine im Hormuz 44:15 China in Gesprächen mit dem Iran 44:58 Asien importiert den größten Teil der Energie aus dem Golf 45:38 China lagert Rohstoffe 47:58 Chinas Strategie für erneuerbare Energien 49:23 Indien will russisches Öl 49:57 Indiens Beziehungen zu den USA und Israel 51:39 Südkorea leidet unter der Ölkrise 52:12 Europa steht vor einem neuen Inflationsschock 52:39 EU will russisches Öl 53:17 Ukraine unterstützt Diktaturen am Golf 54:08 Geopolitische Realität 54:53 Propaganda der Golfmonarchien 56:00 Ausländer in den GCC-Ländern 56:34 Wanderarbeiter am Persischen Golf 58:32 Ergebnisse asymmetrischer Kriegsführung 59:59 Ende der Doktrin der „strategischen Geduld” 1:00:55 Oberster Führer Mojtaba Khamenei 1:01:57 Atomwaffen 1:03:29 Klare Verlierer eines Iran-Krieges 1:04:42 Outro
Geopolitical Economy Report auf X [LINK]
Ben Norton auf X [LINK]
[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 09.03.2026
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- Für eine neue Ostpolitik? Frieden mit Russland!
Der neu gegründete AK “Neue Ostpolitik” hatte drei hochkarätige Referenten und Diskutanten ins Haus der Wissenschaft in Bremen eingeladen.
Folker Hellmeyer ist der ehemalige Chefanalyste der Bremer Landesbank und jetzt mit seinem “Hellmeyer Report” ein einflussreicher und vielgelesener Kommentator der der Finanzmärkte. Seit langem kritisiert er die verhängnisvolle Außenpolitik der letzten Bundesregierungen und die grassierende Russophobie in der deutschen Öffentlichkeit.
Alexander Rahr ist ein renommierter Osthistoriker und Russlandexperte, war in führenden Funktionen im Deutsch-Russischen Forum und im Petersburger Dialog. Er kritisiert, dass schon unter der Merkel-Regierung die Entspannungs- und Abrüstungspolitik eines Willy Brandt von den grün-atlantischen Kreisen verdrängt und durch eine durch und durch aggressive Politik gegen Russland ersetzt wurde.
Arno Gottschalk ist Abgeordneter für die SPD in der Bremischen Bürgerschaft und, neben anderen Funktionen, Mitglied im Fraktions- und Landesvorstand. Er setzt sich seit langem, zusammen mit Rolf Mützenich, Ralf Stegner, Peter Brandt, Klaus v. Dohnanyi u.a. für Diplomatie und Verhandlungen und gegen eine Politik der Kriegsverlängerung in der Ukraine ein.
Es wurde eine spannende und informative Veranstaltung.
Moderation: Sönke Hundt, Video: Marlies und Sönke Hundt
Quelle: weltnetzTV, 22.02.2026
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- Professor John Mearsheimer: Zwischen 1971 und 2021 ermordeten die USA 38 Millionen Menschen.
[Automatisierte Google-Übersetzung via X]
Quelle: Glenn Diesen via X
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Prof. John Mearsheimer: Between 1971 and 2021, the US murdered 38 million people pic.twitter.com/QqzcVx8vHv
— Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) March 9, 2026
Die komplette Veranstaltung ist hier zu finden:
Prof. John Mearsheimer: 250 years of American Foreign Policy
How did the United States rise from a fragile collection of colonies to the dominant power in the international system, and what does that history reveal about today’s great-power competition with China and Russia? In this conversation hosted by the University of Chicago Graham School, Prof. John J. Mearsheimer – one of the world’s leading scholars of international relations theory and author of The Tragedy of Great Power Politics – examines 250 years of American foreign policy. Beginning with the founding, he contrasts the United States’ liberal language of natural rights with the hard nationalism of a new state determined to secure its independence, expand across the continent, and keep rival powers out of the Western Hemisphere. Mearsheimer explains his theory of regional hegemony, reflects on the Monroe Doctrine and the Cuban Missile Crisis, and considers how the Civil War, British grand strategy, and the defeat of the Confederacy shaped America’s rise. Along the way, he pushes back on claims of American exceptionalism, drawing on Reinhold Niebuhr’s critique of national self-righteousness. Turning to the twentieth and twenty-first centuries, Mearsheimer traces U.S. foreign policy through the world wars, the Cold War, and the brief unipolar moment before the return of great-power rivalry with China and Russia. He examines competing post–Cold War frameworks from Francis Fukuyama and Samuel Huntington, defends his own predictions about China’s rise – grounded in his theory of offensive realism – and explains why international relations theory is indispensable for statesmen and policymakers.
Moderated by Graham School instructor Jennifer Lind, this conversation with Prof. John J. Mearsheimer connects 250 years of American foreign policy to the defining questions of our moment: the rise of China, the war in Ukraine, tensions with Iran, and the future of U.S. power. […]
Quelle: The University of Chicago Graham School 05.03.2026
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- KRIEG GEGEN DEN IRAN | Das 3. Jahrtausend #127
Der Krieg gegen den Iran ist der Anfang vom Ende – aber für wen? Das Schicksal, das Trump und Israel dem Iran bereiten wollen, könnte sie selbst treffen, denn genau danach sieht es aus. Wir analysieren die Hintergründe dieses brutalen, unprovozierten, völkerrechtswidrigen Angriffskrieges und natürlich das, was uns da noch alles bevorsteht – jetzt im 3. Jahrtausend. Die komplette Sendung und alle Links dazu gibt es auf unserer Webseite [LINK]
DieThemen im Einzelnen: 00:00:00 BEGINN 00:01:43 KRIEG GEGEN DEN IRAN – Der Anfang vom Ende – aber für wen? 00:39:23 WIR DANKEN UNSEREN SPENDERN! 01:37:10 ENDE
Quelle: ExoMagazinTV, 06.03.2026
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- Ulrike Guérot im Corona-Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtages!
Am 27.02.2026 durfte ich im Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtages in Wiesbaden zur Frage der Legitimität der Corona Maßnahmen vortragen, was mich außerordentlich gefreut hat! Das Bemühen des Hessischen Landtags um eine #Corona-Aufarbeitung ist ein wichtiges Element in dieser schwierigen politischen und gesellschaftlichen Debatte! Um so bedauernswerter war es, dass das Plenums des Landtags nicht wirklich gut besucht war – ganz im Gegensatz zu einer recht vollen Besuchertribüne – und es leider während meines Vortrags zu einigen tumultartigen Szenen kam.
Eine gute und ausführliche Beschreibung der Anhörung und ihres Verlaufs findet sich hier [LINK]
An dieser Stelle möchte ich mich bei denjenigen bedanken, die extra angereist sind und die die Anhörung auf der Besuchertribüne verfolgt haben. Dies zeigt das große gesellschaftliche Interesse an dieser Form der Corona-Aufarbeitung! Ein ebenso großer Dank gilt meiner großartigen Community, die mir täglich neue Kraft gibt, in einem schwierigen diskursiven Umfeld weiterzumachen!
Hier finden Sie die Rede in Schriftform und die Fußnoten [LINK]
Quelle: Ulrike Guérot, 07.03.2026
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- Klage gegen Impfstoffhersteller Astra Zeneca: BGH stärkt Auskunftsrechte von Betroffenen | 10.03.26
Vor deutschen Gerichten sind Klagen gegen Impfstoffhersteller bisher oft gescheitert. Nun hat eine Zahnärztin aus Mainz einen Teilerfolg errungen.
„Auf der rechten Seite, da hör ich gar nichts!“ Das berichtet Zahnärztin Pia Aksoy aus Mainz. Sie ist auf dem rechten Ohr taub. „Ich kann zwar meinen Alltag bewältigen, aber es ist eine Einschränkung, die immer da ist und die auch nicht mehr verschwinden wird.“
Ein vollständiger Hörverlust – Pia Aksoy führt den Hörverlust auf eine Corona-Impfung mit dem Impfstoff Vaxzevria von Astra Zeneca zurück. Als die ersten Impfstoffe zum Jahreswechsel 2020/2021 auf den Markt kamen, ließ sich Pia Aksoy schnell impfen, bereits im März 2021 war das. Sie ist sich sicher, dass die Impfung mit dem Impfstoff Vaxzevria die Ursache hierfür war. Nichts anderes komme in Frage. Pia Aksoy macht den Impfstoff-Hersteller Astra Zeneca für ihren Hörschaden verantwortlich. Sie hatten deshalb geklagt und will umfassende Auskunft über bekannte Risiken des Corona-Impfstoffs. Außerdem verlangt sie 150.000 Euro Schmerzensgeld und weiteren Schadensersatz.
Keine hohen Hürden für Informationen – Durch die Instanzen klagte sie bis zum Bundesgerichtshof und hat jetzt einen Teilerfolg erzielt. Der BGH sagt: Klägerinnen und Kläger brauchen Informationen von den Pharmafirmen über bekannte Impfstoffrisiken. Sonst hätten mögliche Impfgeschädigte nie eine Chance auf eine erfolgreiche Klage. Die Hürden für einen Informationsanspruch dürften nicht zu hoch sein. Das habe auch der Gesetzgeber so gewollt. Stephan Seiters, Vorsitzender Richter des sechsten Zivilsenats, betonte bei der Urteilsverkündung: Die Geschädigte müsse zwar mehr vortragen als einen bloßen Verdacht, dass der Impfstoff die Ursache für den Gesundheitsschaden sei. Es reiche aber aus, wenn „Anhaltspunkte“ für die Ursächlichkeit vorliegen. Es dürfe da keine zu hohen Anforderungen geben. Sogar wenn mehr dagegenspreche als dafür, dass ein Impfstoff die Ursache für Gesundheitsschäden ist, müsse es Informationen vom Hersteller geben können. Es reiche, dass der Gesundheitsschaden durch das Impfen plausibel ist. Der BGH hat den Fall nun an die unteren Instanzen zurückverwiesen. Pia Aksoy ist zuversichtlich: „Jetzt sind wir schon so weit gekommen und jetzt gehen wir voller Kraft und voller Zuversicht diesen Weg weiter, damit am Ende die Gerechtigkeit siegt.“
Umfassende Informationen für die Betroffenen – Die heutige Entscheidung bedeutet allerdings nicht, dass Pia Aksoy automatisch gewinnt. Auf jeden Fall hat das BGH-Urteil eine allgemeine Bedeutung dafür, was Impfstoffhersteller an Informationen herausgeben müssen. Der Bundesgerichtshof sagt: Wenn ein Informationsanspruch bestehe, müssen Pharma-Unternehmen auch umfassende Informationen über die Risiken eines Impfstoffs zur Verfügung stellen – und nicht nur Informationen zum einzelnen Krankheitsfall einer Klägerin oder eines Klägers.
Nutzen und Risiken müssen abgewogen werden – Ob Astra Zeneca am Ende Schmerzensgeld und Schadensersatz zahlen muss, würde von einer Abwägung abhängen – zwischen dem Nutzen und dem Risiko einer Astra Zeneca-Impfung während der Corona-Pandemie. Waren die Impfstoffrisiken damals angesichts der Pandemiegefahren hinnehmbar? Durfte die Nutzen-Risiko-Bewertung also zugunsten von Astra Zeneca ausfallen? Das ist die inhaltliche Frage, die ein Gericht im Fall von Pia Aksoy beantworten müsste, damit Geldansprüche möglich sind. Der BGH hat bei der Urteilsverkündung angedeutet, dass die unteren Instanzen auch bei dieser Frage Rechtsfehler gemacht haben. Die Anforderungen daran, was die Klägerin zur Nutzen-Risiko-Bewertung vortragen muss, seien ebenfalls zu streng gewesen.
Der Anwalt von Astra Zeneca wollte sich nach der Urteilsverkündung in Karlsruhe nicht äußern. Das Unternehmen betonte in einer schriftlichen Stellungnahme, dass die Sicherheit der Patientinnen und Patienten „höchste Priorität“ habe. In der Pandemie hätten Zulassungsbehörden weltweit festgestellt, „dass der Nutzen der Impfung die Risiken äußerst seltener potenzieller Nebenwirkungen überwiegt.“ Bisher sind die meisten Klagen wegen Corona-Impfungen vor deutschen Gerichten gescheitert. Die Klage von Pia Aksoy ist die erste gegen einen Impfstoffhersteller, die vor dem obersten deutschen Zivilgericht landete.
Quelle: phoenix, 10.03.2026
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- Auf ein Wort zu AfD, Merz und Dubai mit Michael Sailer | MANOVA
In dem neuen Manova-Format „Auf ein Wort“ äußert sich Michael Sailer zu tagespolitischen Aufregern und Kuriositäten – in der ersten Folge kommentiert er die „Pinocchio-Affäre“, die Hilferufe deutscher Influencer in Dubai und vieles mehr.
Quelle: Manova, 10.03.2026
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- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Rechte Kommentatoren verbreiten alle dieselben kriegsbefürwortenden Argumente! Mit Dave DeCamp
Jimmy und sein Gast Dave DeCamp von antiwar.com decken die koordinierte Propagandakampagne auf, die das Narrativ „kurzfristige Schmerzen für langfristigen Gewinn“ propagiert, um den Amerikanern die wirtschaftlichen Verwüstungen durch den Iran-Krieg schmackhaft zu machen, und entlarven diese als exakte Kopie der „seltsamen“ Argumente, die die Demokraten gegen JD Vance verwendet haben. Da die Benzinpreise bereits innerhalb einer Woche um 50 Cent in die Höhe geschossen sind – an einer Tankstelle in Südkalifornien wurde ein Höchststand von 8,29 Dollar erreicht – und der Iran die Straße von Hormus effektiv kontrolliert, während er gleichzeitig seine eigenen Ölexporte steigert, bricht das „kurzfristige“ Narrativ an der Realität zusammen.
DeCamp erklärt, dass die US-Marine Tanker nicht sicher durch die Meerenge eskortieren kann, da der Iran jedes Kriegsschiff vernichten würde, das dies versucht, und enthüllt, dass Trumps Energieminister dabei erwischt wurde, wie er über die Bereitstellung einer Eskorte durch die US-Marine gelogen hat. Der Beitrag kommt zu dem Schluss, dass Trump diesen Krieg politisch bereits verloren hat, da die Wähler die wirtschaftlichen Belastungen spüren und kein Ende in Sicht ist.
[Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Quelle: The Jimmy Dore Show, 12.03.2026
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- Was uns VW verschweigt – Küppersbusch TV
VW in der Krise? Klingt dramatisch … bis man auf die Zahlen schaut. Heute geht es um Volkswagen, Gewinneinbruch, Stellenabbau, Bonuszahlungen, Medienframing und die Frage, wie aus Milliarden-Gewinnen plötzlich ein öffentliches Krisennarrativ wird. Wenn Konzerne jammern und Nachrichten das fast wortgleich weitererzählen, wird aus Wirtschaft schnell politische Satire. Wir schauen auf Volkswagen, Tagesschau24, Medienkritik, Journalismus, Wirtschaft, Politik und öffentliche Debatten: Wie kann ein Konzern mit Milliarden-Gewinn gleichzeitig Werke bedrohen, Jobs abbauen und Boni rechtfertigen? Und warum klingt das in vielen Beiträgen so, als müsse man vor allem mit dem Konzern Mitleid haben? Viel Spaß und gute Unterhaltung!
0:00 Worum es heute (nicht) geht 0:42 Ein PR-Märchen 4:36 Küppis musikalisches Quiz
Die gezeigten Quellen findet ihr hier [LINK]
Quelle: Küppersbusch TV, 12.03.2026
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- Maschek – Touristen oder Influencer – WÖ_670
Die neue Regierung ist ein Jahr im Amt, der SPÖ-Chef mit 80% wiedergewählt und die Außenministerin erwartet die Heimkehrer aus der Golfregion. (aus Willkommen Österreich, Folge 670, 10. März 2026, ORF 1)
Quelle: Maschek, 10.03.2026
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Das Lied erzählt von den Streifzügen einer Rentnerin, die, um überleben zu können, nachts die Mülleimer nach Essbarem durchstöbert. Im Jahr 2025 lebten rund 2,1 Millionen Rentnerinnen unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze. Bei den Rentnern waren es 1,3 Millionen. Rund 62 Prozent der von Armut im Alter Betroffenen sind Frauen. Das geht aus neuen Angaben des Statistisches Bundesamts hervor.
Musik: Christof Herzog, Text und Gesang: Christa Weber, Klavier: Stefanie Rediske, Aufnahme: Finn Herzog
Quelle: Gegenstimmen – Plattform für neue politische Lieder – Weber-Herzog-Musiktheater, 09.03.2026
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Anmerkung: In dieser Rubrik wollen wir Ihnen Songs mit politischen und gesellschaftskritischen Texten vorstellen, die vielleicht noch nicht jeder Leser kennt oder die nicht in Vergessenheit geraten sollten. Wenn auch Sie Musiktipps für uns haben, mailen Sie uns Ihre Empfehlungen bitte an unsere Mailadresse für die Videohinweise videohinweise(at)nachdenkseiten.de mit dem Betreff: Musik.
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