Videohinweise am Mittwoch

Der Iran-Krieg und die Energiekrise in der Straße von Hormus offenbaren den Niedergang des US-Imperiums: Historiker Alfred McCoy Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran ist nun in seine vierte Woche gegangen. Die faktische Sperrung der Straße von Hormus durch iranische Streitkräfte ist weltweit zu spüren, da die Lieferungen von Öl, Erdgas und Düngemitteln drastisch eingeschränkt wurden. Ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung wird durch die Meerenge transportiert, und der Ölpreis ist seit Kriegsbeginn Ende Februar um etwa 50 % gestiegen. Am Samstagabend drohte Präsident Trump dem Iran in den sozialen Medien und erklärte, er werde „ihre verschiedenen Kraftwerke auslöschen, beginnend mit dem größten“, falls die Straße von Hormus nicht innerhalb von 48 Stunden vollständig wieder geöffnet werde. Später verlängerte er seine Frist um fünf Tage, nachdem der Iran gedroht hatte, wichtige Infrastruktur, darunter Energie- und Wasserversorgungssysteme, im gesamten Golf zu zerstören. Der Iran hat Berichte über direkte oder indirekte Gespräche mit den USA dementiert. Wenn der Iran die Straße von Hormus geschlossen halten und „Washington in der Hand haben“ kann, verfügt er über erheblichen Einfluss, sagt Alfred McCoy, Professor für Geschichte an der University of Wisconsin-Madison. „Aus strategischer Sicht befindet sich der Iran derzeit in einer dominanten Position.“ [Automatische Youtube-Übersetzung der Videobeschreibung] Quelle: Democracy Now!, 23.03.2026

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Die weiteren Reden der BSW-Demo in Berlin sind hier zu finden [LINK]. Michael Lüders Rede beginnt ab Minute 38:50.

Amira Mohamed Ali entlarvt die ARROGANZ der Bundesregierung! | Komplette Rede (BSW-Demo)

Hohe Spritpreise? Da hat die Bundesregierung einen Tipp: Einfach ein E-Auto kaufen!

Das ist kein Scherz, sondern wurde von Umweltminister Carsten Schneider kürzlich im Bundestag so gesagt.

Wie arrogant will die Bundesregierung noch werden? Die Preise für Benzin und Lebensmittel explodieren durch den Krieg gegen den Iran und mehr als lebensfremde Tipps hat unsere politische Elite nicht zu bieten.

Warum lehnen Merz und Co. den völkerrechtswidrigen Krieg der USA und Israels nicht ab?

Warum verbieten sie nicht die Nutzung der US-Militärbasis Ramstein für die Angriffe gegen den Iran?

Warum führen sie nicht eine wirksame Spritpreisbremse ein, wie sie das BSW schon vor knapp drei Wochen vorschlug? [LINK]

Rund 2.500 Menschen haben am Samstag mit uns ein starkes Zeichen für den Frieden gesetzt. In ihrer Rede spricht Amira über die Propaganda-Maschine in den Medien und günstige Energie aus Russland, die von der Bundesregierung ideologiegetrieben weiterhin ablehnt wird, obwohl sie Unternehmen und Bürger spürbar entlasten würde.

Quelle: BSW Bund, 24.03.2026

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Amira Mohamed Ali: „Ich finde es auch wirklich beschämend, wenn ein Satireformat wie ‘Die Anstalt’ wenige Tage nach dem Krieg, direkt nach der Bombardierung dieser Mädchenschule mit all den vielen Toten, wenn da die Anstalt sich hinstellt und sagt, die Menschen im Iran hätten zwar Angst vor den Bomben, aber sie hätten noch mehr Angst, dass das Bomben aufhört. Beschämend ist das. Wo sind wir hingekommen? Das ist doch keine Satire. Das ist doch keine kritische Berichterstattung. Das ist doch kein kritischer Journalismus. Das ist doch Staatsfernsehen. Das ist doch Propaganda Fernsehen.“

„Und die Auswirkung dieses Krieges, die sehen wir doch auch so deutlich bei uns in Deutschland bereits jetzt. Die Spritpreise sind bereits über 2 €. Das mag vielleicht der feuchte Trum der ‘Grünen’ und der ‘Linken’ sein, aber es ist der Albtraum für alle Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, um zur Arbeit zu fahren, für die vielen Pendlerinnen und Pendler. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und das ist erst der Anfang dessen, was darauf uns zukommen wird. Die Inflation wird gewaltig sein. Dabei hat unsere Wirtschaft doch bereits große Probleme. 120.000 Industriearbeitsplätze sind im letzten Jahr bereits verloren gegangen wegen der unglaublich dummen Energiepolitik dieser Bundesregierung. Und jetzt gerade, wo die Wirtschaft sich ein kleines bisschen angefangen hat zu erholen, kommt dieser Krieg und der wird unser Land hart treffen, wenn hier nicht gegengesteuert wird. Ich finde das unglaublich, mit was für einer Arroganz sich die Bundesregierung hinstellt und die Nöte der Bevölkerung vollkommen ignoriert und den Vogel abgeschossen hat kürzlich der Bundesumweltminister Carsten Schneider. Der wurde gefragt, ob nicht denn der CO2 Preis mal ausgesetzt werden könnte, damit die Spritpreise sinken. Und was hat der Mann im Bundestag gesagt? Ich zitiere: ‘Grundsätzlich ist es am besten, sie fahren eine batterieelektrisches Auto, dann sind sie nicht davon abhängig, wie der Benzinpreis ist.’ Also mittlerweile ist Marie-Antoinette wirklich in der deutschen Politik angekommen. Wenn Sie kein Brot haben, sollen sie Kuchen essen. Wenn der Sprit zu teuer ist, sollen sich einfach ein Elektroauto kaufen. […] Dabei wäre es ja möglich, es wäre ja möglich etwas zu tun gegen diese hohen Preise. Man könnte die Energiesteuern senken. Man könnte auch die CO2-Besteuerung absenken. Man sollte auch dafür sorgen, dass die ganzen Rohölkonzerne, bei denen jetzt Goldgräberstimmung ist, die jetzt diese ganzen Übergewinne einstreichen, dass diese Übergewinne abgeschöpft werden und dass wir eine vernünftige Preisaufsicht bekommen.“

„Und natürlich ist es so, dass wir jetzt in dieser Situation, in der wir sind, das gleiche tun sollten wie die USA, nämlich auch wieder Energie und Öl aus Russland einzukaufen. Sogar die USA tun. Und ich meine Friedrich März, der Donald Trump ja normalerweise gar nicht tief genug hinten reinkriechen kann. An der Stelle hat er gesagt, aber das geht nun nicht. Das sei der ganz falsche Weg. Unfassbar, unfassbar dumm ist das. Nein, wir brauchen für unser Land bezahlbare Energie und ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie endlich die Interessen der Bevölkerung im Blick hat und sich nicht immer hinter ihrer Ideologie getriebenen Blödsinn verschanzt. […] Wir stehen hier und wir fordern ganz laut von der deutschen Regierung, dass sie sich auf die Seite des Völkerrechts stellt, dass das Völkerrecht überall gilt und eben nicht nur dann, wenn die falschen Leute die Kriege führen. Es muss immer gelten, egal wer Kriege beginnt, ob das Putin ist, ob das Trump ist oder ob das Netanjahu ist. Das Völkerrecht muss immer gelten und ich erwarte, dass diese Doppelstandards endlich aufhören und ich erwarte, dass die Bundesregierung sich stark macht für ein Waffenstillstand und für Dipomatie, damit dieser Krieg möglichst bald endet für die Menschen im Iran, aber auch für die Menschen in unserem Land.“

Hierzu:

„Die Iraner haben zwar Angst vor den Bomben, aber noch mehr haben sie Angst davor, dass das Bomben aufhört“

Jetzt werden mittlerweile sogar in der #Anstalt völkerrechtswidrige Angriffskriege gerechtfertigt.

Quelle: Nurder Koch via X