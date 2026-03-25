Videohinweise am Mittwoch
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Die USA spielen mit dem Wahnsinn des totalen Kriegs | Patrick Henningsen
- „Israel First“: Der ehemalige israelische Unterhändler Daniel Levy sagt, Netanjahu habe Trump in einen illegalen Krieg gegen den Iran geführt
- Fabio De Masi: Merz macht Deutschland zum Verlierer des Iran-Krieges! | Komplette Rede (BSW-Demo)
- Lisa Fitz: Waffen für den Frieden, Panzer segnen & CO2-Bilanz | Podcast mit Kayvan Soufi-Siavash
- Die USA haben mittlerweile 9 Richter & Staatsanwälte des Int. Strafgerichtshofs in Den Haag umfassend sanktioniert,
- Warum die SPD Vertrauen verliert | Heiner Flassbeck
- Der Iran-Krieg und die Weltwirtschaft – Ep. 346
- Irans eiserne Disziplin vs. USraels Panik | Jacques Baud
- BERICHT AUS IRAN: Die Realität im Krieg ist anders als gedacht
- Centrists Have Lost The Argument On Israel
- US-Beamter warnt: Israel könnte „zerstört werden“ oder Atomwaffen gegen den Iran einsetzen
- Fernandes-Ulmen-Posse
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke an die Adresse [email protected] schicken. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Die USA spielen mit dem Wahnsinn des totalen Kriegs | Patrick Henningsen
Der Iran-Krieg ist eine jahrzehntelange Geschichte schrittweiser Eskalation hin zu einem totalen Krieg, und der Höhepunkt dieser Strategie steht kurz bevor. Heute spreche ich mit Patrick Henningsen, einem amerikanischen Journalisten, geopolitischen Analysten und Gründer von 21st Century Wire.
Patrick Henningsen auf 21st Century Wire [LINK]
Zeitmarken:
00:00:00 Einführung
00:00:24 Iran-Reise vor dem Krieg
00:05:12 Proteste und Beweise auf der Straße
00:09:43 Handbuch für Aufstände und verdeckte Taktiken
00:16:54 Medienausrichtung und Propaganda
00:23:50 Geplantes Chaos und US-Interessen
00:29:32 Lobby-Macht und Kabinettsauswahl
00:46:19 Verdeckter Einfluss und Souveränität
00:58:58 Trump-Posts und Markterschütterungen
Neutrality Studies Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 25.03.2026
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- „Israel First“: Der ehemalige israelische Unterhändler Daniel Levy sagt, Netanjahu habe Trump in einen illegalen Krieg gegen den Iran geführt
„Es geht darum, wie weit Israel seine Herrschaft ausdehnen kann, inwieweit es in der Region als dominante Hegemonialmacht mit harter Macht auftreten kann.“ Daniel Levy vom U.S./Middle East Project sagt, dass die Beteiligung der USA am andauernden Krieg gegen den Iran von Israels expansionistischen Ambitionen im Nahen Osten getrieben wird. „Israel schwebt immer noch auf einer Welle der Straffreiheit nach seinem Völkermord in Gaza, der uns hierher geführt hat.“ Levy, ein ehemaliger israelischer Friedensunterhändler, liefert zudem eine Analyse der aktuellen Kriegsstrategien der USA, Israels und des Iran sowie potenzieller Waffenstillstandsverhandlungen und der von Siedlern und Soldaten unterstützten ethnischen Säuberung des besetzten Westjordanlands durch Israel. „Ich glaube, dass dies letztendlich sehr schlecht für Israel enden und enorme Gegenreaktionen hervorrufen wird. Aber in der Zwischenzeit sind es wieder einmal die Palästinenser, die die Hauptlast tragen.“
[Automatische Youtube-Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Democracy Now!, 24.03.2026
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Der Iran-Krieg und die Energiekrise in der Straße von Hormus offenbaren den Niedergang des US-Imperiums: Historiker Alfred McCoy
Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran ist nun in seine vierte Woche gegangen. Die faktische Sperrung der Straße von Hormus durch iranische Streitkräfte ist weltweit zu spüren, da die Lieferungen von Öl, Erdgas und Düngemitteln drastisch eingeschränkt wurden. Ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung wird durch die Meerenge transportiert, und der Ölpreis ist seit Kriegsbeginn Ende Februar um etwa 50 % gestiegen. Am Samstagabend drohte Präsident Trump dem Iran in den sozialen Medien und erklärte, er werde „ihre verschiedenen Kraftwerke auslöschen, beginnend mit dem größten“, falls die Straße von Hormus nicht innerhalb von 48 Stunden vollständig wieder geöffnet werde. Später verlängerte er seine Frist um fünf Tage, nachdem der Iran gedroht hatte, wichtige Infrastruktur, darunter Energie- und Wasserversorgungssysteme, im gesamten Golf zu zerstören. Der Iran hat Berichte über direkte oder indirekte Gespräche mit den USA dementiert. Wenn der Iran die Straße von Hormus geschlossen halten und „Washington in der Hand haben“ kann, verfügt er über erheblichen Einfluss, sagt Alfred McCoy, Professor für Geschichte an der University of Wisconsin-Madison. „Aus strategischer Sicht befindet sich der Iran derzeit in einer dominanten Position.“
[Automatische Youtube-Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Democracy Now!, 23.03.2026
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- Fabio De Masi: Merz macht Deutschland zum Verlierer des Iran-Krieges! | Komplette Rede (BSW-Demo)
Die Doppelmoral von Bundeskanzler Friedrich Merz im Iran Krieg schadet Deutschland. Er ist der Laufbursche von Donald Trump. Während Spaniens Premier Sanchez die Nutzung von in Spanien gelegenen Militärbasen untersagte und Energiesteuern senkte, hängt Merz am Rockzipfel der USA. Uns droht eine Energie- und Flüchtlingskrise! Unser Land geht vor die Hunde!
„Wir müssen gegen die Kriegsinflation durchgreifen, Profite der Mineralölkonzerne abschöpfen und auf die CO2-Abgabe verzichten. Krieg und Hochrüstung sind die größten Klimakiller, während das Leben für die Menschen immer teurer wird“, kritisiert unser Parteivorsitzender Fabio De Masi.
Dagegen müssen wir uns wehren!
Rund 2.500 Menschen haben am Samstag mit uns ein starkes Zeichen für den Frieden gesetzt. In seiner Rede spricht Fabio über die Folgen für die Bevölkerung, Hochrüstung als größten Klima-Killer und die Feigheit des Bundeskanzlers.
Quelle: BSW Bund, 23.03.2026
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Die weiteren Reden der BSW-Demo in Berlin sind hier zu finden [LINK]. Michael Lüders Rede beginnt ab Minute 38:50.
Amira Mohamed Ali entlarvt die ARROGANZ der Bundesregierung! | Komplette Rede (BSW-Demo)
Hohe Spritpreise? Da hat die Bundesregierung einen Tipp: Einfach ein E-Auto kaufen!
Das ist kein Scherz, sondern wurde von Umweltminister Carsten Schneider kürzlich im Bundestag so gesagt.
Wie arrogant will die Bundesregierung noch werden? Die Preise für Benzin und Lebensmittel explodieren durch den Krieg gegen den Iran und mehr als lebensfremde Tipps hat unsere politische Elite nicht zu bieten.
Warum lehnen Merz und Co. den völkerrechtswidrigen Krieg der USA und Israels nicht ab?
Warum verbieten sie nicht die Nutzung der US-Militärbasis Ramstein für die Angriffe gegen den Iran?
Warum führen sie nicht eine wirksame Spritpreisbremse ein, wie sie das BSW schon vor knapp drei Wochen vorschlug? [LINK]
Rund 2.500 Menschen haben am Samstag mit uns ein starkes Zeichen für den Frieden gesetzt. In ihrer Rede spricht Amira über die Propaganda-Maschine in den Medien und günstige Energie aus Russland, die von der Bundesregierung ideologiegetrieben weiterhin ablehnt wird, obwohl sie Unternehmen und Bürger spürbar entlasten würde.
Quelle: BSW Bund, 24.03.2026
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Amira Mohamed Ali: „Ich finde es auch wirklich beschämend, wenn ein Satireformat wie ‘Die Anstalt’ wenige Tage nach dem Krieg, direkt nach der Bombardierung dieser Mädchenschule mit all den vielen Toten, wenn da die Anstalt sich hinstellt und sagt, die Menschen im Iran hätten zwar Angst vor den Bomben, aber sie hätten noch mehr Angst, dass das Bomben aufhört. Beschämend ist das. Wo sind wir hingekommen? Das ist doch keine Satire. Das ist doch keine kritische Berichterstattung. Das ist doch kein kritischer Journalismus. Das ist doch Staatsfernsehen. Das ist doch Propaganda Fernsehen.“
„Und die Auswirkung dieses Krieges, die sehen wir doch auch so deutlich bei uns in Deutschland bereits jetzt. Die Spritpreise sind bereits über 2 €. Das mag vielleicht der feuchte Trum der ‘Grünen’ und der ‘Linken’ sein, aber es ist der Albtraum für alle Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, um zur Arbeit zu fahren, für die vielen Pendlerinnen und Pendler. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und das ist erst der Anfang dessen, was darauf uns zukommen wird. Die Inflation wird gewaltig sein. Dabei hat unsere Wirtschaft doch bereits große Probleme. 120.000 Industriearbeitsplätze sind im letzten Jahr bereits verloren gegangen wegen der unglaublich dummen Energiepolitik dieser Bundesregierung. Und jetzt gerade, wo die Wirtschaft sich ein kleines bisschen angefangen hat zu erholen, kommt dieser Krieg und der wird unser Land hart treffen, wenn hier nicht gegengesteuert wird. Ich finde das unglaublich, mit was für einer Arroganz sich die Bundesregierung hinstellt und die Nöte der Bevölkerung vollkommen ignoriert und den Vogel abgeschossen hat kürzlich der Bundesumweltminister Carsten Schneider. Der wurde gefragt, ob nicht denn der CO2 Preis mal ausgesetzt werden könnte, damit die Spritpreise sinken. Und was hat der Mann im Bundestag gesagt? Ich zitiere: ‘Grundsätzlich ist es am besten, sie fahren eine batterieelektrisches Auto, dann sind sie nicht davon abhängig, wie der Benzinpreis ist.’ Also mittlerweile ist Marie-Antoinette wirklich in der deutschen Politik angekommen. Wenn Sie kein Brot haben, sollen sie Kuchen essen. Wenn der Sprit zu teuer ist, sollen sich einfach ein Elektroauto kaufen. […] Dabei wäre es ja möglich, es wäre ja möglich etwas zu tun gegen diese hohen Preise. Man könnte die Energiesteuern senken. Man könnte auch die CO2-Besteuerung absenken. Man sollte auch dafür sorgen, dass die ganzen Rohölkonzerne, bei denen jetzt Goldgräberstimmung ist, die jetzt diese ganzen Übergewinne einstreichen, dass diese Übergewinne abgeschöpft werden und dass wir eine vernünftige Preisaufsicht bekommen.“
„Und natürlich ist es so, dass wir jetzt in dieser Situation, in der wir sind, das gleiche tun sollten wie die USA, nämlich auch wieder Energie und Öl aus Russland einzukaufen. Sogar die USA tun. Und ich meine Friedrich März, der Donald Trump ja normalerweise gar nicht tief genug hinten reinkriechen kann. An der Stelle hat er gesagt, aber das geht nun nicht. Das sei der ganz falsche Weg. Unfassbar, unfassbar dumm ist das. Nein, wir brauchen für unser Land bezahlbare Energie und ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie endlich die Interessen der Bevölkerung im Blick hat und sich nicht immer hinter ihrer Ideologie getriebenen Blödsinn verschanzt. […] Wir stehen hier und wir fordern ganz laut von der deutschen Regierung, dass sie sich auf die Seite des Völkerrechts stellt, dass das Völkerrecht überall gilt und eben nicht nur dann, wenn die falschen Leute die Kriege führen. Es muss immer gelten, egal wer Kriege beginnt, ob das Putin ist, ob das Trump ist oder ob das Netanjahu ist. Das Völkerrecht muss immer gelten und ich erwarte, dass diese Doppelstandards endlich aufhören und ich erwarte, dass die Bundesregierung sich stark macht für ein Waffenstillstand und für Dipomatie, damit dieser Krieg möglichst bald endet für die Menschen im Iran, aber auch für die Menschen in unserem Land.“
Hierzu:
„Die Iraner haben zwar Angst vor den Bomben, aber noch mehr haben sie Angst davor, dass das Bomben aufhört“
Jetzt werden mittlerweile sogar in der #Anstalt völkerrechtswidrige Angriffskriege gerechtfertigt.
Quelle: Nurder Koch via X
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„Die Iraner haben zwar Angst vor den Bomben, aber noch mehr haben sie Angst davor, dass das Bomben aufhört“
Jetzt werden mittlerweile sogar in der #Anstalt völkerrechtswidrige Angriffskriege gerechtfertigt. pic.twitter.com/8DvdN6Tx75
— Nurder Koch (@NurderK) March 18, 2026
- Lisa Fitz: Waffen für den Frieden, Panzer segnen & CO2-Bilanz | Podcast mit Kayvan Soufi-Siavash
Lisa Fitz ist seit mehreren Jahrzehnten für ihre provokativen Kabarettprogramme bekannt. Nie hat sie sich den Mund verbieten lassen – auch heute nicht! In diesem Gespräch geht es um den aktuellen Wahnsinn in Deutschland und um die einzige wahre Lösung: Frieden.
Quelle: Endlich Frieden!
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Sehen Sie das neue Stück von Lisa Fitz auf den NachDenkSeiten [LINK].
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- Die USA haben mittlerweile 9 Richter & Staatsanwälte des Int. Strafgerichtshofs in Den Haag umfassend sanktioniert,
darunter EU-Staatsbürger wie den französischen Richter Nicolas Guillou.
Ich fragte #Bundesregierung, was sie davon hält & ob Gegenmaßnahmen geplant sind. Die äh, Antwort:
Quelle: Florian Warweg via X, 24.3.2026
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Die #USA haben mittlerweile 9 Richter & Staatsanwälte des Int. Strafgerichtshofs in Den Haag umfassend sanktioniert, darunter EU-Staatsbürger wie den 🇫🇷Richter Nicolas Guillou.
Ich fragte #Bundesregierung, was sie davon hält & ob Gegenmaßnahmen geplant sind. Die äh, Antwort: pic.twitter.com/K9gAIs5S7P
— Florian Warweg (@FWarweg) March 24, 2026
- Warum die SPD Vertrauen verliert | Heiner Flassbeck
Die Wahl in Rheinland-Pfalz hat für die SPD ein katastrophales Ergebnis gebracht. Die Spitzen der SPD haben sich zu dem Ergebnis geäußert und „mangelnde wirtschaftspolitische Kompetenz“ der Partei als wichtigsten Grund genannt. Heiner Flassbeck kann dem nur zustimmen. Das gesamte Spitzenpersonal der SPD hat keinerlei wirtschaftspolitische Kompetenz und kann daher die Wahlergebnisse niemals verbessern. Zu glauben, man könne mit „Reformen“ des Sozialstaats oder Entbürokratisierung die wirtschaftliche Lage verbessern, ist lächerlich. Die AfD gewinnt, obwohl ihr wirtschaftspolitische Programm noch viel naiver ist als das der SPD.
Quelle: Westend Verlag, 23.03.2026
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Anmerkung CG: Einen weiteren, ganz wesentlichen Aspekt, den die rheinland-pfälzische SPD ignoriert, hat Albrecht Müller kürzlich beschrieben: „Wahlen auf dem US-Flugzeugträger in Deutschland. Kein Thema“ [LINK]
- Der Iran-Krieg und die Weltwirtschaft – Ep. 346
Mit ihrem Krieg gegen den Iran könnten sich die USA und Israel verspekuliert haben. Die Börse reagiert äußerst nervös, eine neue Inflationswelle rollt an und die Energiepreise erklimmen täglich neue Rekordhöhen. Zudem ist nicht damit zu rechnen, dass die iranische Regierung sich in den letzten Zügen befindet, wie anfangs kolportiert wurde.
Die gesperrte Straße von Hormus ist für den Weltenergiemarkt eine Katastrophe, deren Ausmaß noch gar nicht abzuschätzen ist. Wenn eine mit den 1970er-Jahren vergleichbare Energiekrise einsetzen sollte, wird das auch für die Tech-Konzerne, die momentan gigantische Mengen an Energie verschlingen, zu einem Problem. Nicht nur deshalb häufen sich in der republikanischen Partei kritische Stimmen. Das mediale Trump-Vorfeld scheint sich ebenfalls, namentlich Tucker Carlson, immer stärker von Trump zu distanzieren.
Heißt es also wieder einmal „It’s the economy, stupid“? Mehr dazu von Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt in der neuen Folge von „Wohlstand für Alle“!
Quelle: Wohlstand für Alle, 23.03.2026
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- Irans eiserne Disziplin vs. USraels Panik | Jacques Baud
Die strategische Disziplin des iranischen Militärs und der Regierungsstruktur besiegt die Massenbombardierungskampagne der USA und Israels. Iran zeigt, dass kein Maß an Enthauptungsschlägen seine Fähigkeit beeinträchtigen kann, Ziele in der Region anzugreifen. Mit jedem Tag neigt sich der Luftkrieg der Abnutzung zugunsten Teherans – wenn auch zu einem schrecklichen menschlichen Preis aufgrund der gezielten Angriffe auf Zivilisten durch die westlichen Mächte. Mein Gast, Oberst Jacques Baud, war Oberst in der Schweizer Armee und viele Jahre lang Nachrichtendienstoffizier. Seine Analyse ist all das, was die USA übersehen haben, bevor sie dieses wahnsinnige Unterfangen starteten.
Neutrality Studies Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 21.03.2026
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- BERICHT AUS IRAN: Die Realität im Krieg ist anders als gedacht
In seinem ersten Bericht aus dem Iran während des laufenden Krieges schildert der Menschenrechtsanwalt und Journalist Dimitri Lascaris seine Eindrücke direkt vor Ort in Täbris — doch das, was er dort erlebt, passt nicht zu dem, was viele erwarten würden: keine sichtbaren Kampfhandlungen, keine Panik, sondern ein Alltag, der Fragen aufwirft. Wie kann das sein, mitten in einem Krieg? Und was bedeutet das für die Wahrnehmung dieses Konflikts?
Dieser Beitrag gibt die Eindrücke, Einschätzungen und Aussagen von Dimitri Lascaris vor Ort im Iran wieder. Einige Inhalte konnten unabhängig nicht überprüft werden und spiegeln die Perspektive des Autors wider.
Dieses Video wurde von Dimitri Lascaris produziert und am 20. März 2026 auf deren YouTube-Kanal veröffentlicht [LINK]. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu unterstützen.
ÜBER DIMITRI LASCARIS: Dimitri Lascaris ist Journalist und Rechtsanwalt. Als Anwalt ist er auf Sammelklagen, internationales Recht und Menschenrechte spezialisiert. Er war Mitglied der Schattenkabinette der Grünen Parteien Kanadas und Quebecs. Im Jahr 2020 kandidierte er für den Vorsitz der Grünen Partei Kanadas und belegte den zweiten Platz. Er ist außerdem Gründer und Herausgeber des YouTube-Kanals „Reasons 2 Resist with Dimitri Lascaris.
Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.
Quelle: acTVism Munich, 23.03.2026
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Es sind bisher vier weitere Teile der Reportage von Journalist Dimitri Lascaris aus dem Iran vorhanden – auf Deutsch übersetzt von acTVism Munich:
BERICHT AUS IRAN: Mitten im Krieg – keine Angst in Teheran [LINK]
BERICHT AUS IRAN: Zerstörte Häuser, tote Kinder nach US-israelischen Angriffen [LINK]
BERICHT AUS IRAN: US-israelische Angriffe zerstören Orte für Jugendliche [LINK]
AUS IRAN: Cafés, Schulen, Wohnungen – alles im Umkreis zerstört [LINK]
- Centrists Have Lost The Argument On Israel
Quelle: Novara Media (1,22 Mio. Abonnenten), 24.03.2026
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- US-Beamter warnt: Israel könnte „zerstört werden“ oder Atomwaffen gegen den Iran einsetzen
US official warns Israel could ‘be destroyed’ or use NUCLEAR WEAPONS against Iran
Ein hochrangiger Berater von Donald Trump, der milliardenschwere Risikokapitalgeber David Sacks, warnte, dass Israel, sollte der Krieg gegen den Iran weitergehen, „einfach zerstört werden könnte“ oder sogar eine Atomwaffe einsetzen könnte. Ben Norton erklärt, wie Washington mehrere Friedensabkommen und Verhandlungen mit Teheran sabotiert und die Welt damit auf den Weg in die Katastrophe gebracht hat.
Themen: 0:00 (CLIP) US-Beamter warnt vor Atomkrieg 0:22 Israels Atomwaffen 2:04 UN-Abstimmung gegen Atomwaffen im Nahen Osten 3:00 US-Heuchelei in Bezug auf Israel und den Iran 3:34 Trump-Berater David Sacks 4:55 (CLIP) Trump-Berater zu Israel und dem Iran 6:04 David Sacks, Milliardär aus dem Silicon Valley 8:35 US-Militär eskaliert Krieg gegen den Iran 9:24 Dieser Krieg ist unpopulär 10:00 Der Iran will Abschreckung 10:53 Israel gehen die Abfangraketen aus 13:33 Berichte über Schäden in Israel 14:09 Zensur in Israel und den Golfstaaten 16:36 Begrenzte Wasserressourcen am Persischen Golf 17:48 (CLIP) Golfstaaten in Gefahr 18:56 Gefährlich, ein „Verbündeter“ der USA zu sein 20:31 Ali Khamenei lehnte Atomwaffen ab 21:38 Neuer Führer Mojtaba Khamenei 22:35 Das iranische Militär kritisierte die Fatwa 23:37 Wird der Iran Atomwaffen bekommen? 25:16 Iran-Verhandlungen mit den USA 26:48 Überraschungsangriff der USA und Israels im Jahr 2025 27:19 Atomabkommen mit dem Iran (JCPOA) 28:09 Fazit 29:27 Outro
Geopolitical Economy Report auf X [LINK]
Ben Norton auf X [LINK]
[Automatisierte Youtube-Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 21.03.2026
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- Fernandes-Ulmen-Posse
Die Fernandes-Ulmen-Geschichte ist plötzlich überall. Dabei hat sie ein Jahr lang geschlummert. Bis sie als narrativerAufhänger für die Klarnamenpflicht-Kampagne perfekt gepasst hat. Über „Zufälle“, Empörungsmanagement und politischen Doppelboden der Promi-Posse – im InfraRot-Kurzkommentar.
Quelle: InfraRot – dein Durchblick im Nachrichtennebel, 24.03.2026
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- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Trump’s “Peace Talks” With Iran EXPOSED
Trump says he had “very productive talks” with Iran…
but what if the negotiations looked like THIS?
Made with AI, just for fun.
Quelle: Vrhunske Price (147.000 Abonnenten), 24.03.2026
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- Die Wahrheits-Schau#3 gibt bekannt:
Klingbeil findet #sondervermögen bei Ramstein gut investiert / Der #wolf ist Garant ökologischen Gleichgewichts / Netanjahu: Zionisten sind die echten Herrenmenschen! / Trump von bockigen #mullahs menschlich enttäuscht.
Quelle: Diether Dehm, 23.03.2026
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- Blitzkrieg-Märchen! | Der Wegscheider
Im neuen Wochenkommentar geht es heute natürlich um Donald Trump, den wahnsinnigen Krieg in Nahost und seine Folgen für die gesamte Weltwirtschaft!
Quelle: ServusTV On, 21.03.2026
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- Donald, Bibi & Beate! | Der Wegscheider
Im neuen Wochenkommentar geht es heute natürlich um den neuen Krieg in Nahost und unausgesprochene Parallelen zum Ukrainekrieg. Es geht um Donald Trump, Benjamin Netanyahu und darum, was eine übereifrige Außenministerin von ihnen fordert. Und: Natürlich geht es um die Erfolge unserer Koalition nach dem ersten Jahr Regierungsarbeit!
Quelle: ServusTV On, 07.03.2026
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- Trump’s “Peace Talks” With Iran EXPOSED