Videohinweise am Samstag
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- „Es könnte zum 3. Weltkrieg kommen!“ | Michael Lüders fordert neue Friedenspolitik (komplette Rede)
- Wie Israel Trump in den Krieg trieb | Max Blumenthal
- Warum Israel einen Krieg mit dem Iran will (mit Gideon Levy) | Chris Hedges Report
- Das ist der wirkliche Grund für den Krieg gegen den Iran
- “Herr Warweg, Sie unterstellen konspiratives Handeln. Das muss ich hier ganz entschieden zurückweisen.”
- Geschlossene Gesellschaft – von Tom Oliver Regenauer
- LOST IN IRAN | Das 3. Jahrtausend 128
- “Greater Israel” Expands As Minister Demands Lebanon Annexation
- „Trump und Netanjahu lügen“ – Opfer berichten aus Teheran
- Die ökonomische Macht des Westens schwindet rapide. Ein Gespräch mit Fabian Scheidler
- Tote durch Corona-Maßnahmen – IDA-Sprechstunde mit Dr. Gunter Frank und Dr. Kay Klapproth, 25.03.26
- Ich soll Soldat werden? Neues Wehrpflichtgesetz und Kriegsdienstverweigerung. Was kommt auf mich zu?
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke an die Adresse [email protected] schicken. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- „Es könnte zum 3. Weltkrieg kommen!“ | Michael Lüders fordert neue Friedenspolitik (komplette Rede)
Immer mehr Gewalt und getötete Zivilisten, immer weniger Diplomatie. Könnte es sogar zu einem 3. Weltkrieg kommen?
Unser stellvertretender Parteivorsitzender Michael Lüders spricht Klartext: „Die Zeiten, denen wir entgegensehen, sind sehr, sehr gefährlich.“ Und doch fehlt es der Bundesregierung und der EU am Willen, die Realität klar zu benennen: Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran ist völkerrechtswidrig!
„Wir sind gefordert, dem Wahnsinn etwas entgegenzusetzen”, fordert Lüders.
Das BSW steht für Frieden. Frieden heißt, Konflikte zu begrenzen, statt sie weiter anzuheizen. Diplomatie zu fördern, während der Mainstream auf Konfrontation setzt. Es heißt auch, den Mut zu haben, Fehlentwicklungen klar zu benennen.
Michael Lüders Forderung für die deutsche Friedenspolitik: „Wir brauchen mehr Willy Brandt und weniger Friedrich Merz!“
„Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts.“ – Willy Brandt
Quelle: BSW Bund, 27.03.2026
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- Wie Israel Trump in den Krieg trieb | Max Blumenthal
In diesem Interview spricht der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Chris Hedges mit dem Journalisten, Autor und Bestseller Max Blumenthal über die Frage, wie Donald Trump in einen Krieg mit dem Iran gedrängt wurde. Blumenthal beschreibt eine langfristige Einflusskampagne, in der politischer Druck, Spendernetzwerke und Geheimdienstnarrative zusammenwirkten, um Angst und Eskalation zu erzeugen. Das Gespräch zeichnet nach, wie sich diese Dynamik entwickelte, welche Rolle angebliche Attentatspläne spielten und warum die Situation schließlich außer Kontrolle zu geraten drohte.
Dieses Video wurde vom The Chris Hedges YouTube Channel produziert und am 18. März 2026 veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu fördern.
Link zum Originalvideo [LINK]
Der besprochene Artikel von Max Blumenthal auf The Grayzone „How Israel and the FBI manipulated assassination plots to goad Trump into Iran war“ [LINK]
„The Chris Hedges Report“ in den sozialen Medien [LINK]
(0:00) Einleitung (1:26) Trumps Verbindungen zu Israel (8:22) Die Weichen für einen Rückschlag stellen (13:08) Gefälschte Attentatspläne (14:52) Thomas Matthew Crooks (17:05) Asif Merchant (20:38) Verbindung zum GWOT (23:01) FBI-Komplott zur Ermordung von Bolton (25:52) Trump-Force-One-Komplott (28:29) Netanjahu im Gespräch mit Trump (32:58) Operation „Epstein Fury“ (35:39) Verhandlungen als Waffe (41:13) Was wird Trump gesagt? (46:05) Wird Israel auf Atomwaffen setzen? (47:38) Outro
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER MAX BLUMENTHAL: Max Blumenthal ist ein preisgekrönter Journalist und Autor mehrerer Bücher, darunter die meistverkauften Republican Gomorrah, Goliath, The Fifty One Day War, und The Management of Savagery. Er hat Artikel für eine Reihe von Publikationen geschrieben, viele Videoberichte und mehrere Dokumentationen produziert, darunter Killing Gaza.Blumenthal gründete The Grayzone im Jahr 2015, um den Zustand des ewigen Krieges in Amerika und seine gefährlichen Auswirkungen auf das Inland journalistisch zu beleuchten.
Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.
Quelle: acTVism Munich, 26.03.2026
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- Warum Israel einen Krieg mit dem Iran will (mit Gideon Levy) | Chris Hedges Report
Gideon Levy ist der Ansicht, dass Israels zügelloser Militarismus die Gedanken der gesamten Bevölkerung erfasst hat. Ohne eine unwahrscheinliche Kehrtwende wird der zerstörerische Kriegskurs dieses Staates weitergehen.
[Automatisierte Youtube-Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: The Chris Hedges YouTube Channel (363.000 Abonnenten), 26.03.2026
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- Das ist der wirkliche Grund für den Krieg gegen den Iran
Der Krieg gegen den Iran ist Teil eines umfassenderen Vorhabens des US-Imperiums, den Niedergang der westlichen Hegemonie aufzuhalten und den Globalen Süden erneut zu kolonisieren. Nach der Invasion Venezuelas will Donald Trump Kuba, Grönland und den Gazastreifen „einnehmen“. Unterdessen annektiert Israel das Westjordanland und kolonisiert den Südlibanon. Ben Norton erläutert den imperialistischen Plan.
Themen: 0:00 Geopolitischer Kontext des Iran-Kriegs 0:37 (CLIP) Trump schwört, die USA zu „vergrößern“ 0:56 Pläne zur Ausweitung des US-Imperiums 1:21 Koloniale Donroe-Doktrin 2:13 (CLIP) Trump will Venezuelas Öl 2:32 US-Militär greift Lateinamerika an 3:17 Lula: „Sie wollen uns wieder kolonialisieren“ 3:51 US-Dominanz schwindet, China steigt auf 4:59 Trump droht den BRICS 6:25 Pläne zur Wiederbelebung des westlichen Kolonialismus 7:19 (CLIP) Marco Rubio lobt den Kolonialismus 8:32 Marco Rubio 9:13 US-Ölblockade gegen Kuba 10:19 (CLIP) Trump hofft, „Kuba einzunehmen“ 10:49 US-Plan zur Rekolonialisierung Kubas 12:31 (CLIP) Trump über kubanische Zuckerbarone 12:47 Exilierte kubanische Oligarchen in Florida 13:05 Kubanische Revolution 13:48 Miami-Mafia 14:42 Als Kuba eine US-Kolonie war 15:39 US-Pläne zur Kolonisierung Grönlands 15:53 Lieferkette für kritische Mineralien 17:03 US-Versuch, die Hegemonie zu retten 17:45 (CLIP) Trump: Die USA werden Gaza „besitzen“ 18:08 Israel annektiert das Westjordanland 18:24 Israel marschierte in den Südlibanon ein 19:48 Öl und Gas im Nahen Osten 20:21 Netanjahus koloniale Iran-Rede 20:56 (CLIP) Netanjahu über „Barbaren“ 21:32 (CLIP) Pete Hegseth über „Wilde“ 21:48 Koloniale Rhetorik 22:25 (CLIP) Trump zitiert „Manifest Destiny“ 22:45 Koloniale Propaganda 24:36 Das „Gilded Age“ kehrt zurück 26:39 Versuch, die Entkolonialisierung rückgängig zu machen 27:53 Wird der Krieg auf das US-Imperium zurückfallen? 29:43 Outro
Geopolitical Economy Report auf X [LINK]
Ben Norton auf X [LINK]
[Automatische Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 25.03.2026
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- “Herr Warweg, Sie unterstellen konspiratives Handeln. Das muss ich hier ganz entschieden zurückweisen.”
Ich fragte auf der aktuellen #BPK Regierungssprecher & Co nach, ob nach einer Woche Bedenk- & Recherchezeit bekannt sei, ob Mitglieder der #Bundesregierung Rüstungsaktien besitzen.
Kanzler-Sprecher Kornelius blockte diesmal vehement ab, erklärte, ich sollte die Frage schriftlich einreichen. Man würde das “im Umlaufverfahren” lösen – nur um dann im Nachgang schriftlich zu erklären, über die “privaten Finanzverhältnisse” von Kanzler und Minister gebe man keine Auskunft…
Quelle: Florian Warweg via X, 25.03.2026
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"Herr Warweg, Sie unterstellen konspiratives Handeln. Das muss ich hier ganz entschieden zurückweisen."
Ich fragte auf der aktuellen #BPK @RegSprecher & Co nach, ob nach einer Woche Bedenk- & Recherchezeit bekannt sei, ob Mitglieder der #Bundesregierung Rüstungsaktien besitzen.… pic.twitter.com/hpu9u8jYd0
— Florian Warweg (@FWarweg) March 25, 2026
- Geschlossene Gesellschaft – von Tom Oliver Regenauer
Die Big-Tech-Konzerne ziehen die Schlinge um unser aller Freiheit und Privatsphäre enger. Ab September diesen Jahres plant der Tech-Gigant Google noch die letzten Schlupflöcher zu schließen. Niemand soll dann noch google-fremde Applikationen auf Android-Endgeräten installieren dürfen. Jede App muss von Google abgesegnet werden, sodass es der Datenkrake möglich ist, jeden Nutzer vollumfänglich und in Echtzeit zu überwachen.
Tom-Oliver Regenauers Text „Geschlossene Gesellschaft“ [LINK]
Quelle: Radio München, 26.03.2026
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- LOST IN IRAN | Das 3. Jahrtausend 128
Der Krieg im Iran: Nach über drei Wochen ist die Lage so unklar wie nie, und der US-Präsident kündigt im Minutentakt neue Strategien an. Was ist da eigentlich los? Und was ist das Ziel? Ein Regime-Change im Iran? Eine kontrollierte Weltwirtschaftskrise? Oder gar ein religiöser Endzeitkrieg?
Die komplette Sendung und alle Quellennachweise dazu gibt es auf unserer Webseite [LINK]
DieThemen im Einzelnen: 00:00:00 BEGINN 00:01:37 LOST IN IRAN – Ein Wendepunkt der Geschichte? 00:44:20 WIR DANKEN UNSEREN SPENDERN! 01:36:19 BUCHVERLOSE 01:47:16 ENDE
Quelle: ExoMagazinTV
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Anmerkung CG: NachDenkSeiten-Lesern, dürften diese Inhalte und Sichtweisen weitestgehend bekannt sein, aber das Video ist eine sehenswerte Zusammenfassung.
Hierzu von Max Otte: Laut US-Außenministerium hat keine der zehn Terrorgruppen mit den höchsten Opferzahlen Verbindungen zum Iran
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Laut Bericht des US-Außenministeriums zum globalen Terrorismus aus dem Jahr 2022 hatte keine der zehn Terrorgruppen mit den höchsten Opferzahlen Verbindungen zum #Iran. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass einige, möglicherweise sogar alle, von Israel oder den USA (USAID, CIA)… pic.twitter.com/9bjsEWHln0
— Max Otte (@maxotte_says) March 21, 2026
- “Greater Israel” Expands As Minister Demands Lebanon Annexation
„Groß-Israel“ dehnt sich aus – Minister fordert Annexion des Libanon
Krystal und Saagar diskutieren darüber, wie Israel seinen Vorstoß in den Libanon mit Annexionsdrohungen ausweitet.
Quelle: Breaking Points (1,95 Mio. Abonnenten), 24.03.2026
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Krystal Ball [Auszüge transkribiert und übersetzt, CG]: „Das wird niemanden überraschen, der diese Sendung verfolgt. Aber nur damit Sie es wissen: Israelische Regierungsvertreter machen sehr deutlich, was ihr Ziel bei dieser Invasion des Libanon ist. Smootrich drängt Israel zur Annexion des Südlibanon, während sich die Angriffe verschärfen. Israels rechtsextremer Finanzminister Bezal Smootrich hat sein Land dazu aufgefordert, den Südlibanon zu annektieren, während das Militär im Rahmen eines verstärkten Angriffs auf das Gebiet Brücken – darauf kommen wir noch zurück – und Häuser zerstört hat. In einem Interview im israelischen Radio am Montag sagte Smootrich, die Bombardierung des Libanon müsse mit einer völlig anderen Realität enden, wozu auch eine „Veränderung der israelischen Grenzen“ gehöre. ‘Ich sage hier definitiv in jedem Raum und auch in jeder Diskussion: Die neue israelische Grenze muss der Latani sein’, sagte er und bezog sich dabei auf den Latani-Fluss, eine wichtige Wasserstraße, die den Südlibanon etwa 30 Kilometer von der Grenze zu Israel entfernt durchquert. Seine Äußerungen kommen zu einer Zeit, in der Israel weiterhin tödliche Angriffe auf den Libanon fliegt und Wohngebäude sowie andere zivile Infrastruktur trifft, was nach Aussage der UNO bereits Kriegsverbrechen darstellen könnte. Also, das Projekt „Groß-Israel“ geht weiter. Und es ist nicht nur so, dass die Leute ihn gerne als einen rechtsextremen Spinner abtun – nein, dies ist eine Regierung, er ist Teil dieser Regierung, übrigens ein sehr einflussreicher Teil, der sich in vielen anderen Fällen durchgesetzt hat, und oft sind es gerade solche Personen wie er, die ganz offen sagen, was tatsächlich geschieht, wie die Denkweise ist und welche Ziele hinter den Kulissen verfolgt werden. Man sollte ihm also absolut glauben, wenn er sagt, dass dies das Ziel ist und dass sie versuchen werden, genau das zu erreichen.“
Saagar Enjeti: „Wenn Sie die Sendung verfolgt haben, haben wir buchstäblich letzte Woche darüber gesprochen. Wir haben gefragt: Was ist das? Die israelischen Sicherheitskräfte haben Aufrufe veröffentlicht. Wir müssen die Bevölkerung vom Latani-Fluss und/oder oberhalb des Latani-Flusses evakuieren. Und das bedeutet in der Regel eine massive ethnische Vertreibung. Und was haben sie dann gesagt? Nun, ihr dürft nicht zurückkehren, bis die Hisbollah keine Bedrohung mehr darstellt. De facto Annexion und Sicherheitskontrolle. Und jetzt: Oh, lasst es uns einfach annektieren. Sehen Sie, wie sich das alles innerhalb einer Woche abspielt? Und er sagt, wissen Sie, all das Klassische. Wir können nicht zum 6. Oktober zurückkehren, als der Feind an unseren Zäunen stand. Wir werden sie an allen Fronten zurückdrängen und einen sterilen Sicherheitskordon schaffen, der den Feind von unseren Bürgern trennt. Die gelbe Linie ist der Punkt innerhalb des Gazastreifens. Sie wollen also im Grunde die Situation im Gazastreifen nachbilden und es wieder so machen.“
Lesen Sie auch auf den NachDenkSeiten von karin Leukefeld “Vom Kollateralschaden zum Doppelschlag – Kriegsverbrechen als Routine” [LINK]
- „Trump und Netanjahu lügen“ – Opfer berichten aus Teheran
Am 10. März zerstörten US-israelische Luftangriffe ein Wohnviertel rund um den Resalat-Platz im Osten Teherans. Nach offiziellen Angaben wurden dabei mindestens 40 Menschen getötet. Am 22. März besuchte der investigative Journalist und Menschenrechtsanwalt Dimitri Lascaris die Ruinen und sprach mit Überlebenden, die in dieser Nacht alles verloren haben – ihr Zuhause, ihre Existenz, ihre Nachbarn. In ihren Berichten schildern sie, was in wenigen Sekunden geschah, und reagieren auf die Behauptung von Donald Trump und Benjamin Netanjahu, sie würden das iranische Volk „befreien“.
Dieses Video wurde von Reason2Resist produziert und am 24. März 2026 auf deren YouTube-Kanal veröffentlicht [LINK]. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu fördern.
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER DIMITRI LASCARIS: Dimitri Lascaris ist Journalist und Rechtsanwalt. Als Anwalt ist er auf Sammelklagen, internationales Recht und Menschenrechte spezialisiert. Er war Mitglied der Schattenkabinette der Grünen Parteien Kanadas und Quebecs. Im Jahr 2020 kandidierte er für den Vorsitz der Grünen Partei Kanadas und belegte den zweiten Platz. Er ist außerdem Gründer und Herausgeber des YouTube-Kanals „Reasons 2 Resist with Dimitri Lascaris“
Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.
Quelle: acTVism Munich, 27.03.2026
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AUS IRAN: Roter Halbmond meldet Angriffe auf Krankenhäuser und Rettungskräfte
Mehr als 80.000 zivile Einrichtungen, darunter Krankenhäuser, Schulen und Notfallzentren, wurden laut Rotem Halbmond im Iran angegriffen.
Am 22. März besuchte der investigative Journalist und Menschenrechtsanwalt Dimitri Lascaris den Hauptsitz des Roten Halbmonds in Teheran und sprach mit der Untergeneralsekretärin Razieh Alishavandi über das Ausmaß der Angriffe und die humanitäre Lage im Land. Der Bericht zeigt, wie stark zentrale Bereiche des zivilen Lebens betroffen sind und welche Konsequenzen sich daraus für die Menschen vor Ort ergeben.
Dieses Video wurde von Reason2Resist produziert und am 23. März 2026 auf deren YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu fördern.
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
Quelle: acTVism Munich, 26.03.2026
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Es sind weitere Teile der Reportage von Journalist Dimitri Lascaris aus dem Iran vorhanden – auf Deutsch übersetzt von acTVism Munich [LINK]
- Die ökonomische Macht des Westens schwindet rapide. Ein Gespräch mit Fabian Scheidler
Ein Gespräch mit dem Autoren und Dramaturgen Fabian Scheidler über sein aktuelles Buch »Friedenstüchtig. Wie wir aufhören können, unsere Feinde selbst zu schaffen«.
Zur Webseite von Fabian Scheidler.
Quelle: junge welt, 23.03.2026
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- Tote durch Corona-Maßnahmen – IDA-Sprechstunde mit Dr. Gunter Frank und Dr. Kay Klapproth, 25.03.26
In der aktuellen IDA-Sprechstunde diskutieren der Mediziner Dr. Gunter Frank und der Immunologe Dr. Kay Klapproth über offizielle Berichte zu den tödlichen Nebenwirkungen der Corona-Maßnahmen im Gesundheitssystem, über eine neue Haltungswissenschaft, die vorgibt, unsere liberale Demokratie zu verteidigen, und über doppelte Standards, wenn es um digitale und reale Gewalt gegen Frauen geht.
00:01:45 Tödliche Corona-Maßnahmen: Ein offizieller Bericht aus England bestätigt, was viele längst vermutet haben: Die Folgen der Corona-Maßnahmen waren für viele Menschen tödlich. Das Gesundheitssystem stand am Rande des Kollaps – auch in Deutschland. In Heidelberg zeigen die Krisenstabsprotokolle der Stadt: Nicht das Virus war das zentrale Problem, sondern Quarantänen und falsche Hygienemaßnahmen haben eine Versorgungskrise mit ausgelöst. Der Verzicht auf Untersuchungen und Behandlungen, kombiniert mit einer Angstkommunikation, die Menschen vom Gesundheitssystem fernhielt, hat die Gesundheit der Bevölkerung massiv geschädigt. Wie viele Menschen daran tatsächlich gestorben sind, will bis heute niemand ermitteln.
00:19:40 Politische Planwissenschaft: Wissenschaft wird heute missbraucht, um Folgebereitschaft in der Bevölkerung zu erzeugen. An die Stelle freier, ergebnisoffener Forschung ist eine Haltungswissenschaft getreten. Der Wissenschaftsrat formuliert es selbst: Man versteht sich als Akteur zur Verteidigung der liberalen Demokratie und als Schlüsselakteur gesellschaftlicher, politischer und technologischer Transformation. Was das konkret bedeutet, ist offensichtlich: die Abwehr kritischer Positionen und die Legitimation politischer Entscheidungen.
00:34:44 Gelenkte Empörung: Mit geballter Medienmacht wird uns die nächste Kampagne zur Einführung neuer Gesetze präsentiert. Der angebliche Missbrauch von Deepfakes einer Prominenten durch ihren Ehemann löst einen Empörungsorkan aus, dem sich niemand entziehen kann. Unschuldsvermutung und Grundrechte gelten plötzlich nichts mehr, wenn es gegen „böse Männer“ geht, die Frauen im Internet digital vergewaltigen. Der Gesetzgeber steht bereit, angeblich um den Frauen zur Seite zu stehen. Gleichzeitig steigen die realen Gefahren für die Sicherheit von Frauen und Mädchen seit Jahren dramatisch. Trotz explodierender echter Gewalt bleibt die Solidarität mit den Opfern aus, und eine ernsthafte Debatte über die Ursachen wird unterdrückt.
00:42:45 Tino Eisbrenner, Lüül und Jens Fischer Rodrian kommen nach Heidelberg. Am 21.5. gibt es ein Konzert der Extraklasse mit diesen drei außergewöhnlichen Künstlern. Eintritt frei, Spende erbeten, Anmeldung unter [email protected]
[Umfangreiche Quellenangaben in der Youtube-Videobeschreibung]
Quelle: Initiative für Demokratie und Aufklärung e.V., 25.03.2026
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- Ich soll Soldat werden? Neues Wehrpflichtgesetz und Kriegsdienstverweigerung. Was kommt auf mich zu?
Deutschland soll nach dem Willen des Verteidigungsministers bis 2029 „kriegstüchtig“ werden. Dazu werden neben den entsprechenden finanziellen Mitteln auch sehr viel mehr Soldaten (m,w,d) für die Bundeswehr gebraucht. Deshalb soll noch 2025 das sogenannte „Wehrpflichtmodernisierungsgesetz“ vom Bundestag verabschiedet werden. Dann sollen die Wehrerfassung und die verpflichtende Musterung ab 1.1.2026 wieder eingeführt werden. Ziel ist, zunächst möglichst viele freiwillige Soldaten zu gewinnen. Es ist aber absehbar, dass sich mit Freiwilligen allein das Ziel von 260.000 aktiven Soldaten in der Bundeswehr nicht erreichen lässt. Daher wird die Wiedereinführung der Wehrpflicht bereits vorbereitet.
In dieser Veranstaltung am 13.11.2025 in Braunschweig wurde nach einer Einführung zur aktuellen Militarisierung unserer Gesellschaft der Entwurf des neuen Wehrdienstgesetzes von Isabel Kobus (DFG-VK) erläutert und dargestellt, was die Bundesregierung und die Koalition plant. Anschließend referierte Thomas Franz (Berater zur Kriegsdienstverweigerung in Braunschweig) zum Thema Kriegsdienstverweigerung.
Die Veranstaltung bildete den Auftakt dazu, dass im Friedenszentrum Braunschweig in Zukunft eine Beratung für Kriegsdienstverweigerer angeboten wird.
Die Teilnehmer waren bunt gemischt: Von besorgten Großeltern und Eltern über politisch Interessierte bis hin zu jungen Menschen, die bald vom Wehrdienstmodernisierungsgesetz betroffen sein werden.
Das Video zeigt den Vortragsteil der Veranstaltung.
Militarisierung: 01:07 Zitat Patrick Sensburg 03:44 Ausbau der Bundeswehr nach Natovorgaben 04:24 Operationsplan Deutschland (OPLAN DEU) 06:13 Spannungsfall 08:03 Weitere Aspekte der Militarisierung 09:48 Bundeswehr in Politik, PR und Werbung: 10:45 KA.R.L – Speed Date – Gaming – Survival Training (Bild-Beispiele nachträglich ergänzt)
Gesetzliche Grundlagen der Wehrpflicht: 12:40 Wehrpflicht im Grundgesetz (Art. 12a) 13:47 Wehrgerechtigkeit 15:15 (altes) Wehrpflichtgesetz (WPflG) 15:28 Neues Wehrdienstgesetz – Wehrdienst-Modernisierungsgesetz (WDModG) 19:20 Fragebogen 24:14 Kriegsdienstverweigerung (KDV) 25:48 Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung (GG Art. 4 Abs. 3) 29:49 Ablauf der KDV 35:50 weitere wichtige Hinweise (Musterung, Verweigerung, Lebenslauf, Begründung) 40:40 Ablaufgrafik Phase 1 41:34 Ablaufgrafik Phase 2 42:19 Ablaufgrafik Phase 3 42:51 Beratungs- und Hilfsangebote in Braunschweig 45:33 Weitere Infos: DFG-VK, EAK, Connection-e.V. 48:33 Flyer zum Thema 49:46 Outro und Video-Empfehlungen
Im anschließenden Gespräch wurden viele Themen aus diesem Themenbereich angesprochen. Eingangs der Diskussion wurde mit Hinweis auf das Russell-Einstein-Manifest dem Empfinden Ausdruck gegeben, dass es schon sehr skurril sei, dass der Wille niemanden töten zu wollen als Gewissensentscheidung begründet werden muss, die dann auch noch von einer Behörde geprüft wird. Kritisch diskutiert wurde die offensive Werbungsstrategie der Bundeswehr um Freiwillige. Dabei wird jedoch das Töten, Sterben, Verstümmeln, Traumatisieren durch bzw. von Soldaten ausgeklammert. Ebenso wurde mit Befremden angesprochen, wie die Bundeswehr in den Schulen und in Veranstaltungen für Jugendliche (z. T. schon ab 14 Jahren) agiert.
Weitere Informationen zur Kriegsdienstverweigerung sind zu finden unter: [LINK, Friedenszentrum], [LINK, DFG]
Individuelle Beratung zur Kriegsdienstverweigerung: [email protected] und [email protected]
Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit der IPPNW Regionalgruppe Braunschweig, dem Friedensbündnis Braunschweig, dem Friedenszentrum Braunschweig e.V., der GEW Regionalgruppe BS und dem DFK-VK Landesverband Niedersachsen-Bremen durchgeführt.
Quelle: Friedenszentrum Braunschweig, 18.11.2025
Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Maike Gosch “Wie sagt man „NEIN“ zum Kriegsdienst?” [LINK]
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Männer, Fresse halten! – Küppersbusch TV
Heute geht es um Männlichkeit, Feminismus und die Frage: Was wird eigentlich von Männern erwartet und warum passt nichts davon zusammen? Zwischen „Sag endlich was!“ und „Hör auf zu mansplainen!“ entsteht ein Widerspruch, der mehr über unsere Debattenkultur verrät als über Männer selbst.
Wir schauen auf aktuelle Medien-Debatten (u. a. Spiegel, Politik, digitale Gewalt), analysieren Begriffe wie „performative male“ und stellen unbequeme Fragen:
Können Männer überhaupt „richtig“ reagieren?
Ist Schweigen wirklich das Problem oder die Erwartungen?
Und was sagt das alles über unsere Gesellschaft aus?
Viel Spaß und gute Unterhaltung!
0:00 Alter Sack
0:09 „Sag nichts mehr!“ vs. „Sag was!“
7:18 Küppis musikalisches Quiz
Die gezeigten Quellen findet ihr hier [LINK]
Quelle: Küppersbusch TV, 26.03.2026
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Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten „Männer sind Schweine? Warum tun wir uns solche Debatten überhaupt an?“ [LINK]
- “Ein Buch muss her!”
“Total von der Rolle” Wahnsinn, Krisen & Satire
#Satire #BengtKiene #Kabarett #Spiegel-Bestsellerliste #MerkelScholzLauterbach
Die Zeit ist reif! Nein, nicht für Aktionen, sondern für neue Bücher. Hubsi findet, das jeder heutzutage ein Buch schreiben sollte. Lesen bildet, Schreiben auch. Auf der Strasse sind wir meistens nur ein mickriges Häufchen – in einem Buch können wir die alles-verändernde Bewegung zumindest phantasieren. Und bekommen vielleicht sogar etwas Anerkennung? Schaut Hubsi zu beim Prozess der Entwicklung eines Buches.
Quelle: Bengt Kiene, 26.03.2026
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- Männer, Fresse halten! – Küppersbusch TV