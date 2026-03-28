Videohinweise am Samstag

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Krystal Ball [Auszüge transkribiert und übersetzt, CG]: „Das wird niemanden überraschen, der diese Sendung verfolgt. Aber nur damit Sie es wissen: Israelische Regierungsvertreter machen sehr deutlich, was ihr Ziel bei dieser Invasion des Libanon ist. Smootrich drängt Israel zur Annexion des Südlibanon, während sich die Angriffe verschärfen. Israels rechtsextremer Finanzminister Bezal Smootrich hat sein Land dazu aufgefordert, den Südlibanon zu annektieren, während das Militär im Rahmen eines verstärkten Angriffs auf das Gebiet Brücken – darauf kommen wir noch zurück – und Häuser zerstört hat. In einem Interview im israelischen Radio am Montag sagte Smootrich, die Bombardierung des Libanon müsse mit einer völlig anderen Realität enden, wozu auch eine „Veränderung der israelischen Grenzen“ gehöre. ‘Ich sage hier definitiv in jedem Raum und auch in jeder Diskussion: Die neue israelische Grenze muss der Latani sein’, sagte er und bezog sich dabei auf den Latani-Fluss, eine wichtige Wasserstraße, die den Südlibanon etwa 30 Kilometer von der Grenze zu Israel entfernt durchquert. Seine Äußerungen kommen zu einer Zeit, in der Israel weiterhin tödliche Angriffe auf den Libanon fliegt und Wohngebäude sowie andere zivile Infrastruktur trifft, was nach Aussage der UNO bereits Kriegsverbrechen darstellen könnte. Also, das Projekt „Groß-Israel“ geht weiter. Und es ist nicht nur so, dass die Leute ihn gerne als einen rechtsextremen Spinner abtun – nein, dies ist eine Regierung, er ist Teil dieser Regierung, übrigens ein sehr einflussreicher Teil, der sich in vielen anderen Fällen durchgesetzt hat, und oft sind es gerade solche Personen wie er, die ganz offen sagen, was tatsächlich geschieht, wie die Denkweise ist und welche Ziele hinter den Kulissen verfolgt werden. Man sollte ihm also absolut glauben, wenn er sagt, dass dies das Ziel ist und dass sie versuchen werden, genau das zu erreichen.“

Saagar Enjeti: „Wenn Sie die Sendung verfolgt haben, haben wir buchstäblich letzte Woche darüber gesprochen. Wir haben gefragt: Was ist das? Die israelischen Sicherheitskräfte haben Aufrufe veröffentlicht. Wir müssen die Bevölkerung vom Latani-Fluss und/oder oberhalb des Latani-Flusses evakuieren. Und das bedeutet in der Regel eine massive ethnische Vertreibung. Und was haben sie dann gesagt? Nun, ihr dürft nicht zurückkehren, bis die Hisbollah keine Bedrohung mehr darstellt. De facto Annexion und Sicherheitskontrolle. Und jetzt: Oh, lasst es uns einfach annektieren. Sehen Sie, wie sich das alles innerhalb einer Woche abspielt? Und er sagt, wissen Sie, all das Klassische. Wir können nicht zum 6. Oktober zurückkehren, als der Feind an unseren Zäunen stand. Wir werden sie an allen Fronten zurückdrängen und einen sterilen Sicherheitskordon schaffen, der den Feind von unseren Bürgern trennt. Die gelbe Linie ist der Punkt innerhalb des Gazastreifens. Sie wollen also im Grunde die Situation im Gazastreifen nachbilden und es wieder so machen.“

Lesen Sie auch auf den NachDenkSeiten von karin Leukefeld “Vom Kollateralschaden zum Doppelschlag – Kriegsverbrechen als Routine” [LINK]