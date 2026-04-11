Videohinweise am Samstag
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Michael Lüders über Gaza, Libanon & Westjordanland: Wo bleibt die Empörung über Israels Verbrechen?
- 10 Minuten, 100 Luftangriffe: Israel lehnt Waffenstillstand für den Libanon ab und tötet bei massivem Angriff über 250 Menschen
- „Inakzeptables aggressives Verhalten“: 70 Nationen reagieren auf die Tötung von UN-Friedenstruppen durch Israel
- USA und Israel verstoßen unmittelbar gegen Waffenstillstand mit dem Iran: Der Krieg ist noch nicht vorbei
- Der zweiwöchige „Waffenstillstand“ der USA ist eine weitere Falle für den Iran
- BPK: “Ich habe weder das eine noch das andere gesagt”
- Künstlergespräche: Richard David Precht
- Alastair Crooke: Iran wird gestärkt aus dem Krieg hervorgehen – und die Weltwirtschaft umkrempeln
- „Wir verlieren diese Kriege“ – EU-Abgeordneter warnt vor Kollaps des Westens – Michael Schulenburg
- Eurokraten versuchen diesen deutschen Journalisten (und seine Familie) zu zerstören | Hüseyin Dogru
- Israel ‘biggest killer of journalists’ in the world: CPJ chief
- Israelischer Friedensaktivist: Gaza, Iran und Libanon sind alle Teil eines „ewigen Krieges“, der beendet werden muss
- Besuch &B #16: Dr. Helmut Sterz im Gespräch mit Sven Böttcher
- Wir haben dort nichts zu suchen: Gabriele Gysi über Israel, Iran, Medien und Missverständnisse
- 13-Milliarden-Euro-Schachzug – Frankreich holt sein Gold aus den USA zurück!
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Musik trifft Politik & Satire
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke an die Adresse [email protected] schicken. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Michael Lüders über Gaza, Libanon & Westjordanland: Wo bleibt die Empörung über Israels Verbrechen?
Inmitten des Iran-Kriegs hat es eine skandalöse Entscheidung des israelischen Parlaments nur kurz in die deutschen Medien geschafft: Israel führt die Todesstrafe für Palästinenser ein. „Das ist ein zutiefst rassistisches Gesetz“, kritisiert der stellvertretende BSW-Parteivorsitzende und Nahostexperte Michael Lüders.
Die Empörung hielt nur wenige Stunden an. Andere Verbrechen der israelischen Armee, z.B. im Libanon, dem Westjordanland oder in Gaza, werden in Deutschland [teilweise] ausgeblendet.
Im Westjordanland werden Palästinenser von israelischen Siedlern erschossen, wenn sie ihre Häuser nicht verlassen. In Gaza besetzt die israelische Armee 50 Prozent des Territoriums, auf der restlichen Fläche leben zwei Millionen Palästinenser zusammengepfercht im Schlamm und ohne ausreichende Versorgung. Und auch im Südlibanon hat Israel bereits 15 Prozent des Staatsgebietes eingenommen und spricht verharmlosend von einer „Pufferzone“.
Israel verabschiedet sich von der Rechtsstaatlichkeit. Doch die Bundesregierung steht treu an der Seite der rechtsextremen Regierung. Anders Italien: Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sagte kürzlich, Israel habe alle roten Linien überschritten. Sie fordert gemeinsam mit weiteren etwa 20 EU-Staaten die Aussetzung des EU-Assoziierungsabkommens mit Israel.
Wer blockiert diesen überfälligen Schritt? Natürlich die Bundesregierung!
Das Fatale an den Groß-Israel-Plänen: Sie gefährden jüdisches Leben überall auf der Welt. Antijüdische und antisemitische Ressentiments nehmen zu – auch in Deutschland! Um das zu verhindern, müssen Merz und Co. die Völkerrechtsverbrechen der israelischen Regierung endlich klar verurteilen.
Quelle: BSW Bund, 09.04.2026
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Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten „Israel und die Todesstrafe: Wenn Recht nach Herkunft tötet“ [LINK] und „Untersuchung der Berichterstattung zum Gaza-Krieg: deutsche Journalisten blamiert“ [LINK]
- 10 Minuten, 100 Luftangriffe: Israel lehnt Waffenstillstand für den Libanon ab und tötet bei massivem Angriff über 250 Menschen
Am 8. April, weniger als einen Tag nachdem die Trump-Regierung einem zweiwöchigen Waffenstillstandsabkommen mit dem Iran zugestimmt hatte, griff Israel den Libanon in seinem schwersten und tödlichsten Angriff auf das Land seit Beginn des US-israelischen Krieges gegen den Iran an. Es wurden mindestens 250 Todesopfer gemeldet. Israelische und US-amerikanische Behörden bestehen darauf, dass der Waffenstillstandsvorschlag den Libanon nicht einschloss, wo Israel nach eigenen Angaben die Hisbollah ins Visier nimmt. Der Iran und Pakistan, die das Abkommen vermittelt hatten, erklären, dass die vereinbarte Unterbrechung der Feindseligkeiten für beide Länder gelte. Seit Israels Völkermord in Gaza „hat das Schweigen der Staaten und der anhaltende Waffenfluss Israel nur ermutigt“, sagt Ramzi Kaiss, Forscher bei Human Rights Watch in Beirut. „Die Reaktion der internationalen Gemeinschaft beschränkte sich auf Worte der Verurteilung, doch es wurden noch keine wirksamen Maßnahmen ergriffen, um diese Gräueltaten zu verhindern.“
[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Democracy Now!, 09.04.2026
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Fragile Waffenruhe im Nahen Osten: Israel feuert Raketen auf den Libanon
Waffenruhe im Nahen Osten – aber nicht im Libanon? Diese Frage sorgt für neuen Streit. Die UN und Frankreich verurteilen den jüngsten Angriff Israels mit zahlreichen Toten. Die Terrormiliz Hisbollah feuert Raketen. ARD-Korrespondentin Stella Männer berichtet aus Beirut.
Quelle: tagesschau, 09.04.2026
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Anmerkung CG: Die Sendung ‘Tagesschau’ erwähnt in dem Bericht sehr wichtige Tatsachen nicht, nämlich dass auch der Premierminister Pakistans, Shehbaz Sharif, auf X [LINK] erklärt hatte, Iran und die Vereinigten Staaten sowie ihre jeweiligen Verbündeten hätten einer Waffenruhe zugestimmt, die „überall gilt, auch im Libanon und darüber hinaus – mit sofortiger Wirkung“. Der Waffenstillstand zwischen Israel, USA und Iran war maßgeblich auf Vorschlag Sharifs zustandegekommen. Pakistan fungierte als neutraler Vermittler („Mediator“) zwischen beiden Seiten. So werden durch Weglassen wichtiger Informationen leider Halbwahrheiten erzählt, die letztlich den Blick auf den Bruch der Waffenruhe verzerren.
Keine Waffenruhe: Israel beschießt Beirut
Von Trumps “Waffenruhe” scheint das verbündete Israel noch nicht viel bemerkt zu haben. Die Angriffe auf den Libanon gehen weiter – mutmaßlich auch auf Iran.
Quelle: Medienindustrie, 09.04.2026
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- „Inakzeptables aggressives Verhalten“: 70 Nationen reagieren auf die Tötung von UN-Friedenstruppen durch Israel
Eine Koalition aus mehr als 70 Ländern sowie die Europäische Union haben die tödlichen Angriffe auf UN-Friedenstruppen im Libanon scharf verurteilt und davor gewarnt, dass solche Handlungen ein Kriegsverbrechen darstellen könnten. Die gemeinsame Erklärung, die von Indonesien und Frankreich bei den Vereinten Nationen angeführt wurde, folgte auf die Tötung von drei indonesischen Friedenstruppen, die bei der UN-Interimstruppe im Libanon (UNIFIL) im Einsatz waren, sowie auf Verletzungen von Personal aus mehreren Nationen. Die Länder forderten eine sofortige Deeskalation, die Rechenschaftspflicht der Verantwortlichen und stärkere Schutzmaßnahmen für UN-Personal angesichts der zunehmenden Gewalt und Massenvertreibungen im Libanon. Die Erklärung unterstreicht die wachsende weltweite Besorgnis über die sich verschlechternde Sicherheitslage und deren Auswirkungen auf internationale Friedenssicherungseinsätze. Krieg zwischen den USA und dem Iran 2026
[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Times Now World (1,18 Mio. Abonnenten), 10.04.2026
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- USA und Israel verstoßen unmittelbar gegen Waffenstillstand mit dem Iran: Der Krieg ist noch nicht vorbei
Die Vereinigten Staaten und der Iran hatten sich auf einen vorübergehenden, zweiwöchigen Waffenstillstand geeinigt. Teheran erklärte jedoch, Washington habe diesen sofort gebrochen, indem es Israel erlaubte, den Libanon zu bombardieren. Ben Norton erläutert, wie die USA wiederholt über ihre Diplomatie gelogen haben und wie Donald Trumps „Kunst des Verhandelns“ auf Täuschung beruht.
Sehen Sie sich unser dazugehöriges Video „Der Iran gewinnt den Krieg. Hier ist der Grund dafür“ an [LINK]
Themen: 0:00 Waffenstillstand im Iran-Krieg 0:52 Verstöße der USA gegen den Waffenstillstand 2:40 Israel greift den Libanon an 3:25 Energiekrise und Inflation 4:50 Beide Seiten beanspruchen den Sieg 5:32 Iran sagt, die USA hätten das Abkommen verletzt 6:23 Trumps „Kunst des Deals“ 7:17 Israel bombardiert den Libanon 8:09 Straße von Hormus 9:22 Veto Russlands und Chinas in der UNO 10:27 Friedensgespräche in Pakistan 10:54 US-Militär bleibt vor Ort 11:11 Trump droht mit „Zivilisation“ 11:54 Das US-Imperium verstößt gegen Verträge 14:28 Trumps 15-Punkte-Plan 16:10 Irans 10-Punkte-Vorschlag 17:55 Jemand lügt 19:04 Die USA unterschätzen den Iran 20:00 Der Iran etabliert eine neue Ordnung 21:19 Der US-Imperialismus geht weiter 23:01 Outro
Geopolitical Economy Report auf X [LINK]
Ben Norton auf X [LINK]
[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 09.04.2026
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- Der zweiwöchige „Waffenstillstand“ der USA ist eine weitere Falle für den Iran
Die USA haben kein Interesse an Frieden mit dem Iran und stimmen einem Waffenstillstand (erneut) lediglich zu, um sich neu zu formieren und aufzurüsten, bevor sie die Feindseligkeiten mit dem Iran zum frühestmöglichen Zeitpunkt wieder aufnehmen;
Der Waffenstillstand bietet den USA eine weitere Gelegenheit, ihren israelischen Stellvertreter einzusetzen, um den Iran anzugreifen, möglicherweise sogar mit Atomwaffen, und dabei den „Störfaktor“ für das nicht existente Interesse der USA am Frieden zu spielen, um den USA eine plausible Ausrede zu verschaffen;
Während die USA vorgeben, „Frieden“ mit dem Iran zu wollen, setzen sie ihre anderen globalen Angriffskriege fort, die auf den umfassenderen Multipolarismus abzielen, für dessen Förderung der Iran eine zentrale Säule ist;
Quellen:
NYT – Irans 10-Punkte-Vorschlag fordert ein Ende der Angriffe und Sanktionen (6. April 2026) [LINK]
Brookings Institution – Welcher Weg nach Persien (2009) [LINK]
[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Brian Berletic – The New Atlas (309.000 Abonnenten), 08.04.2026
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Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten: Wird die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran halten? [LINK], Trumpverstehen für Fortgeschrittene [LINK]
- BPK: “Ich habe weder das eine noch das andere gesagt”
Das Auswaertige Amt mal wieder in Aktion bei Fragen zu möglicher deutscher Beihilfe beim US-Angriffskrieg gegen den Iran…
Quelle: Florian Warweg via X, 8.4.2026
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"Ich habe weder das eine noch das andere gesagt" – Das @AuswaertigesAmt mal wieder in Aktion bei Fragen zu möglicher 🇩🇪 Beihilfe beim US-Angriffskrieg gegen den #Iran… pic.twitter.com/Ws6opOJsQF
— Florian Warweg (@FWarweg) April 8, 2026
Der Hintergrund-Artikel der OAZ [wie gewohnt hinter der Bezahlschranke; LINK]: »Gutachten sprengt Regierungslinie: Deutschlands Rolle im Iran-Krieg bleibt ungeklärt. Völkerrechtsgutachten sieht mögliche Beihilfe Deutschlands beim Angriffskrieg gegen Iran.«
- Künstlergespräche: Richard David Precht
Der Philosoph und Autor Richard David Precht kritisiert in seinem Buch “Angststillstand” den Rückgang der Meinungsfreiheit. Im Gespräch erklärte er, warum provokative Kunst seiner Meinung nach selten geworden ist, warum er Konflikte mit der Psychologie hat und wie teuer seine juristischen Auseinandersetzungen sind.
Quelle 1: ORF III (Außerhalb Österreichs nicht verfügbar), 6.4.2026
Quelle 2: ReUpload Kanal ‘globetrotter’
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- Alastair Crooke: Iran wird gestärkt aus dem Krieg hervorgehen – und die Weltwirtschaft umkrempeln
Alastair Crooke ist ein ehemaliger britischer Diplomat und Gründer des in Beirut ansässigen Conflicts Forum. Zuvor war er Berater für Nahostfragen von Javier Solana, dem EU-Außenpolitikchef. Crooke erläutert Irans Vergeltungsstrategie, die einen bedingten Zugang zur Straße von Hormus vorsieht.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK; 7.4.2026]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 08.04.2026
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- „Wir verlieren diese Kriege“ – EU-Abgeordneter warnt vor Kollaps des Westens – Michael Schulenburg
Ist der Westen dabei, seine eigene Weltordnung zu zerstören? Der ehemalige UN-Diplomat und heutiges Mitglied des Europäischen Parlaments Michael von der Schulenburg analysiert den Iran-Krieg und die globale Lage. Er stellt eine entscheidende Frage: Steuert der Westen auf eine Eskalation zu, die er selbst nicht mehr kontrollieren kann?
Im Gespräch geht es um: den Iran-Krieg und seine globale Dimension; die strategische Lage Europas zwischen zwei Kriegen; das Ende der UNO-Charta und internationaler Regeln; die wachsende Gefahr eines Atomkriegs; Fehleinschätzungen westlicher Politik; den Verlust von Diplomatie und Vertrauen
„Wir zerstören uns selbst, indem wir das aufheben.“ Der Westen riskiert nicht nur militärische Niederlagen, sondern verliert seine eigene Grundlage: eine regelbasierte Weltordnung. Schulenburg kritisiert dabei vor allem die politische Kurzsichtigkeit und warnt vor langfristigen Konsequenzen.
Was fordert der Gast? Rückkehr zur Diplomatie, Anerkennung geopolitischer Realitäten, Abkehr von militärischer Eskalation
Ein Gespräch über Macht, Ordnung, Verantwortung und strategisches Versagen.
Kapitel: 00:00 Einordnung: Zwei Kriege gleichzeitig 04:30 Iran-Krieg außer Kontrolle? 12:00 Ende der internationalen Ordnung 22:30 Atomwaffen & Eskalationsrisiko 36:00 Rolle Europas und strategisches Scheitern 48:00 Vertrauen, Diplomatie und Konsequenzen 58:00 Fazit: Wohin steuert der Westen?
Dieses Interview dient der politischen Meinungsbildung gemäß Art. 5 GG.
Quelle: Patrik Baab, 05.04.2026
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- Eurokraten versuchen diesen deutschen Journalisten (und seine Familie) zu zerstören | Hüseyin Dogru
Dies ist ein schwerwiegender Fall politischer Bestrafung ohne ordentliches Verfahren. Ich spreche mit dem Journalisten Hüseyin Doğru, der sagt, dass EU-Sanktionen ihn in Deutschland zu einer „Nicht-Person“ gemacht haben. Das Gespräch behandelt das Fehlen eines Prozesses oder einer Anhörung, den schwierigen Kampf, Sanktionen vor Gericht anzufechten, den eingefrorenen Zugang zu Bankkonten, die Beschlagnahmung der Konten seiner Frau und die Gefahr, die dies für seine Kinder bedeutet. Außerdem wird über das Schweigen der großen Medien und Gewerkschaften, die zunehmende Nutzung von Sanktionen und „Debanking“ gegen Andersdenkende sowie die Notwendigkeit öffentlicher Proteste und politischen Drucks gesprochen.
Hüseyin Doğru auf X [LINK]
Neutrality Studies Substack [LINK]
Zeitmarken: 00:00:00 Einführung 00:01:21 Sanktioniert innerhalb Deutschlands 00:08:21 Deutsches Gericht und blockierte Zahlungen 00:14:13 Konten der Ehefrau eingefroren 00:26:13 Angst und der Anspruch eines Präzedenzfalls 00:30:57 Medien, Gewerkschaften und Schweigen 00:38:14 Gerichte, Politik und keine Abhilfe 00:49:04 Breitere Repression in ganz Europa 00:53:32 Politischer Widerstand und letzte Berufung
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 04.04.2026
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Artikel zu Hüseyin Doğru auf den NachDenkSeiten sind hier zu finden [LINK]
Meinungsfreiheit unter der Brücke – von Nicolas Riedl
Die eigene Meinung kund zu tun – dazu braucht es zunehmend Mut. Umfragen der letzten Jahre ergeben ein klares Stimmungsbild: immer mehr Menschen wagen es nicht, ihre Meinung frei zu äußern. Und das zurecht, wie der Fall Hüseyin Doğru zeigt: Es hat Konsequenzen, seine Perspektiven auf das gesellschaftliche Geschehen zu artikulieren. Wer Positionen öffentlichkeitswirksam vertritt, die Regierungen oder EU nicht genehm sind, riskiert viel.
Hören Sie Nicolas Riedls Text „Meinungsfreiheit unter der Brücke“, der zunächst bei Manova erschienen war [LINK].
Quelle: Radio München, 09.04.2026
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- Israel ‘biggest killer of journalists’ in the world: CPJ chief
Jodie Ginsberg, CEO of the Committee to Protect Journalists (CPJ), says the Israeli drone attack that killed Al Jazeera’s Mohammed Wishah today “suggests, unfortunately, another targeted killing by a journalist by Israel”.
Quelle: Al Jazeera English (17,9 Mio. Abonnenten), 08.04.2026
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- Israelischer Friedensaktivist: Gaza, Iran und Libanon sind alle Teil eines „ewigen Krieges“, der beendet werden muss
Mindestens 17 Menschen wurden am Samstag festgenommen, als die israelische Polizei gewaltsam gegen eine Antikriegsdemonstration in Tel Aviv vorging, wo sich Hunderte versammelt hatten, um den Krieg der USA und Israels gegen den Iran zu verurteilen. Der israelische Friedensaktivist Alon-Lee Green, der bei der Organisation der Demonstration half und zu den Festgenommenen gehörte, sagt, die anfängliche Unterstützung der israelischen Öffentlichkeit für den Krieg sei in den letzten Wochen rapide zurückgegangen, da der versprochene schnelle, entschlossene Einsatz nicht zustande gekommen sei. „Ich glaube, die israelische Öffentlichkeit wacht auf. Viele Menschen sind wütend. Es sind nun schon drei Jahre ununterbrochener Krieg. Die Menschen sind müde. Die Menschen wollen eine andere Realität für ihre Familien.“ Von einem Gerichtsgebäude aus, wo er eine einstweilige Verfügung gegen Rechtsextremisten beantragt, die ihn zu Hause belästigt haben, fordert Green ein Ende von Israels „ewigem Krieg“ und sagt, dass sowohl die israelischen Sicherheitskräfte als auch rechtsextreme Gruppen das verfassungsmäßige Recht der Friedensaktivisten auf Protest verletzt hätten.
[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Democracy Now!, 06.04.2026
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- Besuch &B #16: Dr. Helmut Sterz im Gespräch mit Sven Böttcher
Verbotener Menschenversuch oder die am besten untersuchte und sicherste Impfung aller Zeiten? Der ehemalige Chef-Toxikologe des Pharmariesen Pfizer, Dr. Helmut Sterz, hält die „Impfung“ für ein Verbrechen, der kommende WHO-Chef Dr. Karl Lauterbach nennt die Ausführungen des Toxikologen „Fake“. Dessen gut dokumentierte Belege haben es allerdings in sich, nachzulesen im Bestseller „Die Impf-Mafia“; einig sind sich Experte Sterz und die Laien in der Enquete-Kommission in nur einem Punkt: Wir wollen nach vorn schauen und dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert. Nur – was ist zu verhindern? Die nächste „Pandemie“ oder das nächste kapitale Verbrechen?
Dr. Helmut Sterz bezieht im Gespräch mit Sven Böttcher Stellung: Die „Impfstoffe“ hätten nie zugelassen werden dürfen, und wenn wir die Aufarbeitung des Vergangenen weiter verweigern, droht uns ein Flächenbombardement mit hochriskanten Genbehandlungen, die das Potential haben, die Weltbevölkerung nachhaltig zu dezimieren.
Buch: Helmut Sterz: “Die Impf-Mafia”
Inhalt: 00:00 Intro 00:30 Lauterbach vs. Sterz vor der Enquete-Kommission 04:30 Versäumnisse #1: Mutagenität unbekannt 08:00 Versäumnisse #2: Die Pflicht der Toxikologen 12:00 Das nachweislich falsche Narrativ 20:00 Beweisvernichtung: Auflösung der Kontrollgruppe 23:00 Milliarden Menschen als Versuchskaninchen 26:00 Ignorierte Alarmsignale von Anfang an 31:00 Wer, wenn nicht Bill? 35:00 Das lichtschnelle Genie Professor Sahin 40:00 Krebs und Fruchtbarkeit 44:00 Myokarditis bei Kindern 50:00 Geburtenrückgang und Übersterblichkeit 52:00 Turbokrebs 56:00 Inhärent gefährlich: bakterielle DNS in Spritzen 01:00:00 Unwissende Ärzte 01:02:00 Bills Milliardeninvestment in die Zukunft der Pandemien 01:07:00 Aufklärung oder Alptraum voraus? 01:12:00 Anerkennung und Hilfe für Betroffene 01:15:00 Keine Haftungsfreiheit für Kriminelle
Quelle: B&B – Burchardt & Böttcher – Wir müssen reden, 22.03.2026
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- Wir haben dort nichts zu suchen: Gabriele Gysi über Israel, Iran, Medien und Missverständnisse
In dieser Ausgabe von Schack Spezial spricht Moderator Ramon Schack mit der Schauspielerin und Autorin Gabriele Gysi über aktuelle geopolitische Entwicklungen und persönliche Erfahrungen aus erster Hand. Im Mittelpunkt des Gesprächs stehen Gysis Eindrücke aus Israel kurz vor Beginn der jüngsten Eskalation sowie ihre Reisen in den Iran. Dabei schildert sie Begegnungen vor Ort und reflektiert über gesellschaftliche Stimmungen, politische Wahrnehmungen und die Rolle internationaler Berichterstattung. Darüber hinaus geht es um die Entwicklung politischer Diskurse in Deutschland und Europa, die Rolle von Medien sowie um Fragen von Kultur, Geschichte und gesellschaftlicher Veränderung. Auch persönliche biografische Aspekte, etwa das Aufwachsen in der DDR und die Ausreise in den Westen, werden im Gespräch thematisiert.
Das Interview wurde am 12.03.2026 in den neuen Maulbär-KLIPP Studios aufgezeichnet.
Quelle: Maulbeerblatt, 25.03.2026
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- 13-Milliarden-Euro-Schachzug – Frankreich holt sein Gold aus den USA zurück!
Frankreich hat gerade einen stillen, aber bedeutenden finanziellen Schritt gemacht – es hat sein gesamtes Gold nach Hause geholt und dabei fast 13 Milliarden Euro Gewinn erzielt. In diesem Video analysieren wir, wie die Banque de France ihre Reserven umstrukturiert hat, warum sie sich entschieden hat, in den USA gelagertes Gold zu verkaufen und modernes Gold in Europa zurückzukaufen, und was das für die globale Finanzwelt bedeutet. Ist dies wirklich nur eine wirtschaftliche Entscheidung oder ein Zeichen wachsender geopolitischer Spannungen und schwindenden Vertrauens in ausländische Institutionen? Da Länder wie Deutschland und Italien weiterhin Gold im Ausland lagern, könnte Frankreichs Strategie den Beginn einer größeren Bewegung hin zu finanzieller Souveränität markieren.
Lenas Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Weltgeschehen im Kontext – Deutsch, 08.04.2026
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- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
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Haben wir was gelernt? – Küppersbusch TV
Was, wenn ein einziges Wort über Leben und Tod entscheidet?
Und was, wenn genau dieser Fehler heutzutage wieder passiert?
Heute geht es um ein historisches Missverständnis, das zur Atombombe auf Hiroshima führte und warum aktuelle politische Aussagen, etwa von Donald Trump im Iran-Konflikt, erschreckende Parallelen zeigen. Zwischen Wissenschaft, Geschichte und politischer Analyse entsteht ein Bild, das mehr ist als nur Satire: Es ist eine Warnung.
Wir schauen auf den Begriff „Mokusatsu“, seine fatale Fehlinterpretation und die Frage, wie Sprache, Macht und politische Kommunikation unsere Realität formen. Was bedeutet es, wenn Drohungen wie „eine ganze Zivilisation wird zerstört“ wieder salonfähig werden?
0:00 Noch nie war ein Mensch soweit von der Erde entfernt
0:10 Meldepflicht bei Auslandsreise
0:21 Ein Übersetzungsfehler führte zur Atombombe
2:19 Ein schwacher Trost
2:28 Küppis musikalisches Quiz
Die gezeigten Quellen findet ihr hier [LINK]
Quelle: Küppersbusch TV, 09.04.2026
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- Haben wir was gelernt? – Küppersbusch TV
- Musik trifft Politik & Satire
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Rainbow Girls “Who Would Jesus Bomb?”
Rainbow Girls cover Jordan Smart’s “Who Would Jesus Bomb?”
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Yann Song King – Kleidungstipps zur Musterung
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VITA – MERZ LECK EIER
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Anmerkung: In dieser Rubrik wollen wir Ihnen Songs mit politischen und gesellschaftskritischen Texten vorstellen, die vielleicht noch nicht jeder Leser kennt oder die nicht in Vergessenheit geraten sollten. Wenn auch Sie Musiktipps für uns haben, mailen Sie uns Ihre Empfehlungen bitte an unsere Mailadresse für die Videohinweise videohinweise(at)nachdenkseiten.de mit dem Betreff: Musik.
- Rainbow Girls “Who Would Jesus Bomb?”