Videohinweise am Mittwoch

Benzinpreisschock: Droht jetzt die große Krise, Herr Flassbeck? Die Benzinpreise explodieren – und mit ihnen steigen die Kosten in nahezu allen Bereichen der Wirtschaft. Droht eine neue Inflationswelle? Steuern wir auf eine tiefere Krise zu? Journalist Roberto De Lapuente spricht mit dem renommierten Ökonomen Heiner Flassbeck über die Hintergründe des Benzinpreisschocks, wirtschaftspolitische Fehlentwicklungen und mögliche Folgen für Verbraucher, Unternehmen und die Gesamtwirtschaft. Wie schlimm wird es wirklich? Wer trägt die Verantwortung? Gibt es Auswege aus der Preis-Spirale? Heiner Flassbeck ist einer der bekanntesten deutschen Ökonomen. Er war u. a. Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und Direktor bei UNCTAD in Genf. Aktuelles Buch: „Grundlagen einer relevanten Ökonomik“ Quelle: Overton Magazin, 14.04.2026

BPK: Die Rheinmetall AG erhält von der Bundesregierung 2,5 Milliarden Euro für ein Kamikaze-Drohnen-Projekt, bei dem so ziemlich nichts funktioniert. Ich hatte folglich 1, 2 Fragen an @BMVg_Bundeswehr [Bundesministerium der Verteidigung]. Überzeugt euch die Antwort? ;) Quelle: Florian Warweg via X, 17.04.2026

MS NOW-Reporter bei Berichterstattung über Gewalt im Westjordanland von israelischen Siedlern verfolgt Der MS NOW-Reporter David Noriega reist ins Westjordanland, um die zunehmende Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser zu dokumentieren, und wird von Siedlern verjagt, während er aus erster Hand über die Angriffe und die mangelnde Rechenschaftspflicht berichtet. [Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung] Quelle: MS NOW (9,79 Mio. Abonnenten), 01.04.2026

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Der Mitschnitt der gesamten Aktion:

Militärveteranen bei Anti-Iran-Kriegs-Protest im Kongressgebäude festgenommen

Etwa 120 US-Militärveteranen der Gruppe „About Face“ veranstalteten in der Rotunde des Cannon House Office Building in Washington D.C. einen eindrucksvollen Protest gegen den Krieg im Iran. Im Rahmen der Demonstration fanden eine Flaggenzeremonie und das Entrollen von Transparenten statt, wobei einige Veteranen mit einer Festnahme rechneten. Dutzende US-Militärveteranen wurden im Cannon House Office Building festgenommen, nachdem sie eine eindrucksvolle Protestaktion gegen den Krieg im Iran durchgeführt hatten. Die Gruppe „About Face“ führte eine Flaggenzeremonie durch und entrollte Transparente, bevor sie in Gewahrsam genommen wurde.

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Quelle: DRM News, 20.04.2026

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„Wir müssen diese Kriege beenden“: Kriegsgegner gehen in Jerusalem auf die Straße

Israelische Protestgruppen gingen in Jerusalem auf die Straße, um gegen die Politik von Benjamin Netanjahu zu demonstrieren. Der Nahost-Korrespondent Adam Parsons berichtet.

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Quelle: Sky News, 19.04.2026

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Gedenkveranstaltung in Amsterdam: Tausende Schuhe für im Krieg getötete Kinder aus Gaza | Krieg zwischen den USA und dem Iran

Tausende versammelten sich auf dem Dam-Platz in Amsterdam, wo Kinderschuhe und Spielzeug als eindrucksvolle Geste für die jungen Menschen, die in Gaza ihr Leben verloren haben, ausgelegt wurden. Die von der Gruppe „Plant an Olive Tree“ organisierte Gedenkveranstaltung sollte die menschlichen Kosten des anhaltenden Konflikts verdeutlichen; dabei wurden der Menge die Namen der kindlichen Opfer vorgelesen. Laut UNICEF-Daten wurden seit Oktober 2023 über 21.000 Kinder in Gaza getötet, was die weltweite Besorgnis und die Forderungen nach Rechenschaft verschärft. Der Protest unterstreicht die wachsende internationale Aufmerksamkeit für die humanitären Auswirkungen des Konflikts.

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Quelle: Times Now World (1,2 Mio. Abonnenten), 13.04.2026

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PROTESTE IN PARIS BRECHEN AUS: Französische Studenten wehren sich gegen das „Yadan-Gesetz“ und akademische Verbindungen zu Israel | Krieg zwischen den USA und dem Iran

Die französische Nationalpolizei räumte am Dienstag gewaltsam Studenten-Sit-ins an der renommierten Sorbonne-Universität und der Sciences Po, während die Spannungen wegen des geplanten „Yadan-Gesetzes“ und akademischer Verbindungen zu Israel eskalieren. Die Demonstranten, die unter dem Gesang von „Bella Ciao“ das Universitätsgelände besetzt hatten, warfen der französischen Regierung vor, unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Antisemitismus zu versuchen, pro-palästinensische Stimmen zu zensieren. Studentenaktivisten behaupteten, die Polizei sei „mit Schlagstöcken und Schusswaffen bewaffnet“ in die Universitätsgebäude eingedrungen und habe den Teilnehmern systematisch jeweils 400 Euro Strafe für die unerlaubte Demonstration auferlegt. Die Proteste richten sich gegen bestimmte akademische Partnerschaften mit israelischen Institutionen und Unternehmensbeziehungen zu Rüstungsgiganten wie Thales und Safran, die nach Ansicht der Studenten die Universitäten zu Komplizen von Kriegsverbrechen machen. Die französische Nationalversammlung wird voraussichtlich noch in dieser Woche über das umstrittene Gesetz abstimmen, während Menschenrechtsgruppen zunehmend Besorgnis über eine Aushöhlung der Meinungsfreiheit äußern.

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Quelle: Times Now World, 15.04.2026

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VIDEO: Athen explodiert! Hunderte demonstrieren nach Brandanschlag auf Galerie im Viertel „Little Tel Aviv“

Hunderte pro-palästinensischer Aktivisten strömten am Freitag in die Straßen der Athener Innenstadt, nachdem es angeblich zu einem Brandanschlag auf eine Kunstgalerie gekommen war, die dafür bekannt ist, antizionistische Parolen auszustellen. Die Demonstranten versammelten sich im Stadtteil Monastiraki, einem Gebiet, das häufig als „Little Tel Aviv“ bezeichnet wird, um das anzuprangern, was sie als „zionistischen Terrorismus“ und „Völkermord“ in Gaza bezeichneten. Bei der Kundgebung, die mit dem Tag der palästinensischen Gefangenen zusammenfiel, schwenkten die Demonstranten palästinensische Flaggen und trugen Transparente mit der Aufschrift „Zionisten nicht willkommen“, während sie an streng bewachten Einrichtungen vorbeimarschierten. Die Spannungen in der griechischen Hauptstadt haben nach dem Brandanschlag Anfang dieser Woche zugenommen, wobei die Organisatoren die lokalen Gewalttaten mit größeren globalen Konflikten und dem kürzlich verabschiedeten israelischen Gesetz zur Hinrichtung palästinensischer Gefangener in Verbindung brachten. Die Behörden haben die Sicherheitsvorkehrungen im Stadtteil verstärkt, während die Ermittlungen zum Brandanschlag auf die Galerie weitergehen.

[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: Times Now World, 18.04.2026