Videohinweise am Mittwoch
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Korruption ist nicht das Problem – das hier schon | Heiner Flassbeck
- Deutschlands nächste Wirtschaftskrise – Ep. 349
- BPK: Wenig beachtet von der Öffentlichkeit hat sich die Bundesregierung zum “Aufbau bezahlbaren sozialen Wohnraums” in der Ukraine verpflichtet
- Die Straffreiheit des Westens im Iran und im Gazastreifen verdeutlicht das Scheitern des Völkerrechts
- Douglas Macgregor: Kein Frieden – USA rüsten sich für „Totalen Krieg“ gegen Iran
- Wer hat Nord Stream gesprengt und warum schweigen die Medien bis heute? – Prof. Ola Tunander
- Jack Matlock: Wie die NATO-Erweiterung Europas Sicherheit ruinierte
- Russlands Geduld am Ende? // GEGENPOL
- Wie Siedler in Ostjerusalem Palästinenser verdrängen
- Moderne Sklaverei für unser Fleisch? – MONITOR
- Dutzende Festnahmen – US-Veteranen protestieren gegen Iran-Krieg
- Woche der Meinungsfreiheit? Von Norbert Häring
- Multipolarität oder Tod? Die Welt am Abgrund
- EU-Sanktionen ohne Gericht? Der stille Ausnahmezustand | Hannes Hofbauer
- Warum Spanien in Bezug auf Gaza und den Iran gegen Israel und die USA Stellung bezieht
- Klimawandel – Warum wir nicht sterben werden! | Gerd Ganteför
- Macron wütend! Algerien schlägt Europa immer wieder | Fethi
- Dr. Gunter Frank: „Sie verhöhnen die Opfer!“
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Musik trifft Politik
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Korruption ist nicht das Problem – das hier schon | Heiner Flassbeck
Korruptionsbekämpfung ist wichtig, wer aber glaubt, er könne mit Korruptionsbekämpfung oder Bürokratieabbau eine Wirtschaft wieder auf die richtige Spur bringen, der liegt falsch. Das werden die neuen Machthaber in Ungarn lernen müssen. Ungarn hat eine gewaltiges makroökonomisches Problem: Die Währung ist massiv überbewertet, weil sie spekulativ aufgewertet wurde, obwohl die Löhne und Preise in Ungarn sehr stark gestiegen sind. Ungarn hätte eine Abwertung gebraucht, hat aber das Gegenteil bekommen. Will die neue Regierung schnell in den Euro, ist Ungarn auf Jahre hinaus zur Stagnation verdammt. Auch für Deutschland gilt, dass die makroökonomischen Bedingungen, die kaum jemand kennt, immer sehr viel wichtiger sind als das, was jeden Tag auf den Plätzen und in den Foren diskutiert wird.
Im neuen Format auf dem Kanal des Westend Verlags analysiert Flassbeck wöchentlich die entscheidenden Entwicklungen der Weltwirtschaft – ruhig, präzise und jenseits gängiger Narrative.
Heiner Flassbeck studierte Volkswirtschaft in Saarbrücken und wurde 1987 an der FU Berlin promoviert. Er arbeitete im Stab des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und danach im Bundesministerium für Wirtschaft. Im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin war er von 1988 bis 1998 Leiter der Abteilung Konjunktur. Im Jahr 1998 wurde Heiner Flassbeck zum beamteten Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen ernannt. Von August 2003 bis Dezember 2012 war er bei UNCTAD in Genf Direktor der Abteilung für Globalisierung und Entwicklungsstrategien. Mit Friederike Spiecker zusammen hat er in den Jahren 2020 und 2022 einen “Atlas der Weltwirtschaft” herausgebracht, der bei Westend erschienen ist.
Quelle: Westend Verlag, 16.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Benzinpreisschock: Droht jetzt die große Krise, Herr Flassbeck?
Die Benzinpreise explodieren – und mit ihnen steigen die Kosten in nahezu allen Bereichen der Wirtschaft. Droht eine neue Inflationswelle? Steuern wir auf eine tiefere Krise zu?
Journalist Roberto De Lapuente spricht mit dem renommierten Ökonomen Heiner Flassbeck über die Hintergründe des Benzinpreisschocks, wirtschaftspolitische Fehlentwicklungen und mögliche Folgen für Verbraucher, Unternehmen und die Gesamtwirtschaft.
Wie schlimm wird es wirklich?
Wer trägt die Verantwortung?
Gibt es Auswege aus der Preis-Spirale?
Heiner Flassbeck ist einer der bekanntesten deutschen Ökonomen. Er war u. a. Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und Direktor bei UNCTAD in Genf.
Aktuelles Buch: „Grundlagen einer relevanten Ökonomik“
Quelle: Overton Magazin, 14.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Deutschlands nächste Wirtschaftskrise – Ep. 349
Die führenden Wirtschaftsinstitute in Deutschland haben im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums eine Gemeinschaftsdiagnose für die deutsche Volkswirtschaft veröffentlicht.
Es sieht düster aus. Eigentlich sollte es mehr als 1 Prozent Wirtschaftswachstum in diesem Jahr geben, jetzt rudern die Wirtschaftsexperten angesichts des Irankrieges zurück. Die 80-seitige Diagnose ist mutmaßlich immer noch zu optimistisch, denn vorausgesetzt wird, dass der Krieg im Iran bald endet und die Straße von Hormus wieder problemlos befahrbar ist.
Darüber hinaus offenbart das Papier jedoch erstaunliche Erkenntnisse: Nicht die Exporte, sondern eine stärkere Binnennachfrage sorgte für ein zuletzt besseres Wirtschaftsklima. Zudem zeigt sich, dass nicht nur staatliche Investitionen, sondern auch konsumtive Ausgaben des Staates positive Effekte hatten. Das neoliberale Paradigma müsste eigentlich wackeln, tut es aber nicht.
In der neuen Folge von „Wohlstand für Alle“ sprechen Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt über die Konjunkturaussichten und erklären, was nun eigentlich zu tun wäre.
Literatur:
Gemeinschaftsdiagnose Frühjahr 2026 [LINK]
Heiner Flassbeck über das Potenzialwachstum [LINK]
Dominik A. Leusder über die Deindustrialisierung in Deutschland [LINK]
Quelle: Wohlstand für Alle, 15.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- BPK: Wenig beachtet von der Öffentlichkeit hat sich die Bundesregierung zum “Aufbau bezahlbaren sozialen Wohnraums” in der Ukraine verpflichtet.
Derweil fehlen 1,4, Mio bezahlbaren Wohnungen in Deutschland. Ich wollte von Regierungssprecher wissen, wie er das der Bevölkerung erklärt:
Quelle: Florian Warweg via X, 22.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Tweets werden Daten an X (ehemals Twitter) übertragen.
#BPK: Wenig beachtet von der Öffentlichkeit hat sich die #Bundesregierung zum "Aufbau bezahlbaren sozialen Wohnraums" in der #Ukraine verpflichtet. Derweil fehlen 1,4, Mio bezahlbaren Wohnungen in 🇩🇪. Ich wollte von @RegSprecher wissen, wie er das der Bevölkerung erklärt: pic.twitter.com/aCmj2RnMhs
— Florian Warweg (@FWarweg) April 22, 2026
BPK: Die Rheinmetall AG erhält von der Bundesregierung 2,5 Milliarden Euro für ein Kamikaze-Drohnen-Projekt,
bei dem so ziemlich nichts funktioniert. Ich hatte folglich 1, 2 Fragen an @BMVg_Bundeswehr [Bundesministerium der Verteidigung]. Überzeugt euch die Antwort? ;)
Quelle: Florian Warweg via X, 17.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Tweets werden Daten an X (ehemals Twitter) übertragen.
#BPK: @RheinmetallAG erhält von der #Bundesregierung 2,5 Milliarden Euro für ein Kamikaze-Drohnen-Projekt, bei dem so ziemlich nichts funktioniert. Ich hatte folglich 1,2 Fragen an @BMVg_Bundeswehr. Überzeugt Euch die Antwort? ;) pic.twitter.com/tx9OjxyNua
— Florian Warweg (@FWarweg) April 16, 2026
- Die Straffreiheit des Westens im Iran und im Gazastreifen verdeutlicht das Scheitern des Völkerrechts
Während viele westliche Länder die iranischen Beschränkungen für die Schifffahrt in der Straße von Hormus als Verstoß gegen das Völkerrecht verurteilt haben, fiel die Reaktion auf den „eindeutig rechtswidrigen“ Krieg, den die Vereinigten Staaten und Israel gegen den Iran begonnen haben, relativ verhalten aus, sagt die Rechtsprofessorin Maryam Jamshidi.
„Das sagt viel darüber aus, wie das Völkerrecht derzeit eingesetzt wird, um das Verhalten des Iran einzuschränken und zu regulieren, während den Vereinigten Staaten und Israel faktisch freie Hand gelassen wird, zu tun, was sie wollen“, sagt Jamshidi, Professorin an der University of Colorado Law School und nicht-residente Fellow am Quincy Institute.
[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Democracy Now!, 20.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Douglas Macgregor: Kein Frieden – USA rüsten sich für „Totalen Krieg“ gegen Iran
Douglas Macgregor ist ein pensionierter Oberst, Kriegsveteran und ehemaliger leitender Berater des US-Verteidigungsministers. Oberst Macgregor argumentiert, dass die US-Friedensverhandlungen ebenso betrügerisch seien wie die vorherigen Verhandlungen und dass die USA sich auf einen totalen Krieg mit dem Iran vorbereiten.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 22.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Wer hat Nord Stream gesprengt und warum schweigen die Medien bis heute? – Prof. Ola Tunander
Wenn Sie das Video auf deutsch (KI-Synchronisation) hören und sehen wollen, dann werden Sie hier fündig [LINK]
Professor Ola Tunander vom Friedensforschungsinstitut Oslo analysiert den Anschlag auf die Nord Stream Pipelines und stellt eine entscheidende Frage:
War die Sprengung von Nord Stream ein Akt des Staatsterrorismus – und wer hat ihn befohlen?
Im Gespräch geht es um: Die historische US-Strategie gegen russisch-europäische Energiepartnerschaften seit 1981 / Die Rolle der Poseidon-Aufklärungsflugzeuge in den Tagen rund um die Explosion / Das Baltops-Übungsmanöver im Juni 2022 als mögliche Tarnung für die Operation / Die Verstrickung Norwegens und der Frage, was Olaf Scholz wusste / Plausible Deniability: Wer sollte die Schuld tragen? / Staatsterrorismus oder Kriegsakt – und warum das für die Versicherung entscheidend ist
„The destroying of the energy partnership between Russia and Germany was a long-term geostrategic goal of the United States.”
Der Anschlag auf Nord Stream war kein Streich einer ukrainischen Gruppe auf einem Segelboot. Tunander legt dar, warum alle Spuren zu amerikanischen Spezialkräften und Geheimdienstoperationen führen.
Professor Tunander kritisiert: Die systematische Verdrängung belastbarer Beweise aus den etablierten Medien / Die Nutzung von Militärübungen als Tarnung für verdeckte Operationen / Die Zerstörung der Grundlage für eine friedliche europäisch-russische Zusammenarbeit
Ein Gespräch über Staatsterrorismus, Geopolitik, Energiepolitik und die Zukunft Europas.
Kapitel: 00:00 Einleitung: Medien, Wahrheit und Zweifel 27:55 Die Rolle des Flugzeugs „Poseidon“ 40:05 Norwegens Beteiligung am Pipeline-Vorfall 53:04 Auswirkungen der politischen Reaktionen 59:35 Die Definition von Staatsterrorismus im Kontext
Dieses Interview dient der politischen Meinungsbildung gemäß Art. 5 GG.
Quelle: Patrik Baab, 16.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Deutsche Version (mit KI-Synchronisation):
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Jack Matlock: Wie die NATO-Erweiterung Europas Sicherheit ruinierte
Jack F. Matlock, Jr. war von 1987 bis 1991 US-Botschafter in der UdSSR und spielte eine Schlüsselrolle bei den Verhandlungen zur Beendigung des Kalten Krieges. Botschafter Matlock spricht über Missverständnisse in Bezug auf den Kalten Krieg, das Versprechen des Westens an Moskau, dass die NATO sich nicht ausweiten würde, den NATO-Expansionismus, der die gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur untergräbt, sowie darüber, wie die NATO zu einem offensiven Bündnis wurde und den Krieg in der Ukraine provozierte.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 20.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Anmerkung CG: Sehr interessant! Jack F. Matlock ist inzwischen 96 Jahre alt.
- Russlands Geduld am Ende? // GEGENPOL
In Europa spitzt sich die Lage zu: Drohnenangriffe, NATO-Verstrickung und eine klare Warnung aus Moskau. Steht Russland kurz davor, eine rote Linie zu ziehen? Welche Rolle spielt Deutschland wirklich im Hintergrund? Jetzt ansehen auf Gegenpol!
Quelle: Gegenpol, 20.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Wie Siedler in Ostjerusalem Palästinenser verdrängen
In Ostjerusalem kämpfen Palästinenser seit Jahrzehnten gegen Zwangsräumungen. viele Familien im Viertel Silwan verlieren ihr Zuhause – während Siedler einziehen. Gerichte bestätigen die Räumungen.
Quelle: DW Deutsch, 18.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
MS NOW-Reporter bei Berichterstattung über Gewalt im Westjordanland von israelischen Siedlern verfolgt
Der MS NOW-Reporter David Noriega reist ins Westjordanland, um die zunehmende Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser zu dokumentieren, und wird von Siedlern verjagt, während er aus erster Hand über die Angriffe und die mangelnde Rechenschaftspflicht berichtet.
[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: MS NOW (9,79 Mio. Abonnenten), 01.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Moderne Sklaverei für unser Fleisch? – MONITOR
Die deutsche Fleischindustrie steht seit Jahren in der Kritik wegen mieser Arbeitsbedingungen. Große Konzerne wie Tönnies oder Westfleisch benötigen immer weiter Nachschub an billigen Arbeitskräften. Das System dahinter ist kaum bekannt: Viele Arbeiter kommen inzwischen aus Indien, China oder Vietnam. Sie zahlen oft mehrere tausend Euro an Vermittlungsagenturen und verschulden sich hoch, um in Europa arbeiten zu können.
Doch die Realität in Deutschland ist oft ein Albtraum: harte Arbeitsbedingungen, niedrige Löhne und kaum Schutz für die Beschäftigten. Wer krank wird oder sich beschwert, riskiert den Job – und bleibt auf seinen Schulden sitzen. Recherchen von MONITOR zeigen, wie systematisch die Not dieser Menschen ausgenutzt wird und welche rechtlichen Grauzonen im deutschen Gesetz dabei eine Rolle spielen.
In diesem Video erfährst du:
Wie das System der Arbeitsvermittlung in der Fleischindustrie funktioniert
Warum Arbeiter hohe Summen für schlecht bezahlte Jobs zahlen
Welche Rolle Vermittlungsagenturen und große Fleischkonzerne spielen
Warum die Arbeitsbedingungen oft so schlecht sind
Was aus politischen Versprechen zur Verbesserung der Situation geworden ist
Das Video gibt den Stand vom 20.04.2026 wieder.
Quelle: WDR Monitor, 20.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Anmerkung CG: Interessante Recherche. Aber warum der WDR uns Gebührenzahler frech duzt, verstehe ich nicht.
- Dutzende Festnahmen – US-Veteranen protestieren gegen Iran-Krieg
Rund 150 Veteranen haben am Montag in einem Kongressgebäude in Washington D.C. gegen den Iran-Krieg demonstriert. Die Kapitol-Polizei löste den Protest auf. Mehr als 60 Demonstranten wurden festgenommen.
Quelle: Handelsblatt, 21.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Der Mitschnitt der gesamten Aktion:
Militärveteranen bei Anti-Iran-Kriegs-Protest im Kongressgebäude festgenommen
Etwa 120 US-Militärveteranen der Gruppe „About Face“ veranstalteten in der Rotunde des Cannon House Office Building in Washington D.C. einen eindrucksvollen Protest gegen den Krieg im Iran. Im Rahmen der Demonstration fanden eine Flaggenzeremonie und das Entrollen von Transparenten statt, wobei einige Veteranen mit einer Festnahme rechneten. Dutzende US-Militärveteranen wurden im Cannon House Office Building festgenommen, nachdem sie eine eindrucksvolle Protestaktion gegen den Krieg im Iran durchgeführt hatten. Die Gruppe „About Face“ führte eine Flaggenzeremonie durch und entrollte Transparente, bevor sie in Gewahrsam genommen wurde.
[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: DRM News, 20.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
„Wir müssen diese Kriege beenden“: Kriegsgegner gehen in Jerusalem auf die Straße
Israelische Protestgruppen gingen in Jerusalem auf die Straße, um gegen die Politik von Benjamin Netanjahu zu demonstrieren. Der Nahost-Korrespondent Adam Parsons berichtet.
[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Sky News, 19.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Gedenkveranstaltung in Amsterdam: Tausende Schuhe für im Krieg getötete Kinder aus Gaza | Krieg zwischen den USA und dem Iran
Tausende versammelten sich auf dem Dam-Platz in Amsterdam, wo Kinderschuhe und Spielzeug als eindrucksvolle Geste für die jungen Menschen, die in Gaza ihr Leben verloren haben, ausgelegt wurden. Die von der Gruppe „Plant an Olive Tree“ organisierte Gedenkveranstaltung sollte die menschlichen Kosten des anhaltenden Konflikts verdeutlichen; dabei wurden der Menge die Namen der kindlichen Opfer vorgelesen. Laut UNICEF-Daten wurden seit Oktober 2023 über 21.000 Kinder in Gaza getötet, was die weltweite Besorgnis und die Forderungen nach Rechenschaft verschärft. Der Protest unterstreicht die wachsende internationale Aufmerksamkeit für die humanitären Auswirkungen des Konflikts.
[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Times Now World (1,2 Mio. Abonnenten), 13.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
PROTESTE IN PARIS BRECHEN AUS: Französische Studenten wehren sich gegen das „Yadan-Gesetz“ und akademische Verbindungen zu Israel | Krieg zwischen den USA und dem Iran
Die französische Nationalpolizei räumte am Dienstag gewaltsam Studenten-Sit-ins an der renommierten Sorbonne-Universität und der Sciences Po, während die Spannungen wegen des geplanten „Yadan-Gesetzes“ und akademischer Verbindungen zu Israel eskalieren. Die Demonstranten, die unter dem Gesang von „Bella Ciao“ das Universitätsgelände besetzt hatten, warfen der französischen Regierung vor, unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Antisemitismus zu versuchen, pro-palästinensische Stimmen zu zensieren. Studentenaktivisten behaupteten, die Polizei sei „mit Schlagstöcken und Schusswaffen bewaffnet“ in die Universitätsgebäude eingedrungen und habe den Teilnehmern systematisch jeweils 400 Euro Strafe für die unerlaubte Demonstration auferlegt. Die Proteste richten sich gegen bestimmte akademische Partnerschaften mit israelischen Institutionen und Unternehmensbeziehungen zu Rüstungsgiganten wie Thales und Safran, die nach Ansicht der Studenten die Universitäten zu Komplizen von Kriegsverbrechen machen. Die französische Nationalversammlung wird voraussichtlich noch in dieser Woche über das umstrittene Gesetz abstimmen, während Menschenrechtsgruppen zunehmend Besorgnis über eine Aushöhlung der Meinungsfreiheit äußern.
[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Times Now World, 15.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
VIDEO: Athen explodiert! Hunderte demonstrieren nach Brandanschlag auf Galerie im Viertel „Little Tel Aviv“
Hunderte pro-palästinensischer Aktivisten strömten am Freitag in die Straßen der Athener Innenstadt, nachdem es angeblich zu einem Brandanschlag auf eine Kunstgalerie gekommen war, die dafür bekannt ist, antizionistische Parolen auszustellen. Die Demonstranten versammelten sich im Stadtteil Monastiraki, einem Gebiet, das häufig als „Little Tel Aviv“ bezeichnet wird, um das anzuprangern, was sie als „zionistischen Terrorismus“ und „Völkermord“ in Gaza bezeichneten. Bei der Kundgebung, die mit dem Tag der palästinensischen Gefangenen zusammenfiel, schwenkten die Demonstranten palästinensische Flaggen und trugen Transparente mit der Aufschrift „Zionisten nicht willkommen“, während sie an streng bewachten Einrichtungen vorbeimarschierten. Die Spannungen in der griechischen Hauptstadt haben nach dem Brandanschlag Anfang dieser Woche zugenommen, wobei die Organisatoren die lokalen Gewalttaten mit größeren globalen Konflikten und dem kürzlich verabschiedeten israelischen Gesetz zur Hinrichtung palästinensischer Gefangener in Verbindung brachten. Die Behörden haben die Sicherheitsvorkehrungen im Stadtteil verstärkt, während die Ermittlungen zum Brandanschlag auf die Galerie weitergehen.
[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Times Now World, 18.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Woche der Meinungsfreiheit? Von Norbert Häring
Warum sprechen eigentlich alle über Meinungsfreiheit? Hätten wir sie, müssten wir nicht darüber reden. Warum aber wird gerade die Meinungsfreiheit dort heftig verteidigt, wo sie eingeschränkt werden soll, im Sinne beispielsweise eines Digital Service Acts? Ist es das Verständnis davon, dass der Mensch die „richtige“ Information erst gefiltert bekommen muss, um sie „frei“ konsumieren zu können? Frei von sogenannten desinformativen und hasserfüllten Einflüssen? Vom 3. bis 10. Mai wird die „Woche der Meinungsfreiheit“ in der Paulskirche ausgetragen.
Norbert Häring hat die Veranstaltung und ihre Gastredner genauer unter die Lupe genommen. Hören Sie hierzu seinen Text „Woche der Meinungsfreiheit“, der zunächst bei auf seinem Blog erschienen war: [LINK]
Quelle: Radio München, 16.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Multipolarität oder Tod? Die Welt am Abgrund
Nun also auch noch der Iran. Ein weiterer Krieg zeigt seine hässliche Seite, und die USA und Israel führen den entsprechenden Tanz bei Kriegsmusik auf. Völkerrecht? Menschenrechte? Diplomatie? Schnee von gestern, könnte man meinen. Und tatsächlich ist Trump und seinen Mitstreitern herzlich egal, ob sie völkerrechtswidrig handeln oder nicht. All das ist Teil eines Umbruches von der bestehenden Unipolarität zur sich abzeichnenden Multipolarität. Diese wird kommen, wir stecken mitten im Entstehungsprozess. Die Frage lautet daher, wie blutig und schmutzig es noch wird.
Mit Alexander Neu und Tom J. Wellbrock.
Inhalt: 00:30 „Immer, wenn wir Podcasts machen, verschlechtert sich die Lage.“ 02:00 J. D. Vance und die Wahl in Ungarn 15:00 Die Hand am Einstimmigkeitsprinzip der EU 21:30 Donald God 29:00 Der tiefe Staat und Trump 36:00 Ausgerechnet Iran 42:00 Krieg 2026 48:30 Was ist ein „völkerrechtswidriges Regime“? 54:30 Kriegsverbrechen? Kriegsverbrechen!
Quelle: wohlstandsneurotiker – der podcast, 15.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Die Artikel von Alexander S. Neu auf den NachDenkSeiten sind hier zu finden [LINK].
- EU-Sanktionen ohne Gericht? Der stille Ausnahmezustand | Hannes Hofbauer
Seit einigen Jahren greift die Europäische Union zunehmend zu einem Instrument, das grundlegende Prinzipien des Rechtsstaats infrage stellt: Sanktionen gegen Personen und Organisationen – verhängt ohne Gerichtsverfahren, ohne Anhörung, ohne Möglichkeit zur Verteidigung.
Tausende Menschen landen auf schwarzen Listen, Vermögen werden eingefroren, Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Doch wer kontrolliert diese Entscheidungen? Und was bedeutet diese Entwicklung für Demokratie, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit in Europa?
Florian Rötzer spricht mit Hannes Hofbauer über sein neues Buch „Aller Rechte beraubt“ – eine Analyse der wachsenden Macht politischer Sanktionen und der stillen Verschiebung vom Rechtsstaat zum Ausnahmezustand.
Quelle: Overton Magazin, 18.03.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Die Artikel von Hannes Hofbauer auf den NachDenkSeiten sind hier zu finden [LINK].
- Warum Spanien in Bezug auf Gaza und den Iran gegen Israel und die USA Stellung bezieht | Erklärt
Spanien hat Palästina anerkannt, seine Beziehungen zu Israel eingeschränkt und US-Flüge mit Bezug zum Iran blockiert, wodurch es sich von seinen westlichen Verbündeten abhebt. Warum nimmt Spanien diese Haltung ein?
Die Antwort liegt in seiner Geschichte: vom Spanischen Bürgerkrieg und Francos Diktatur bis hin zu den Bombenanschlägen auf Züge in Madrid im Jahr 2004, die seine Außenpolitik und die öffentliche Meinung zum Thema Krieg nachhaltig geprägt haben.
00:00 Der Preis eines illegalen Krieges 04:05 US-Stützpunkte und der Madrider Pakt 05:32 Spanien und die arabische Welt 07:32 Der Spanische Bürgerkrieg 09:50 Die Politik von Sánchez 12:25 Die Konfrontation mit dem Iran 13:36 Sánchez’ Popularität 15:14 Der Preis des Friedens
[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]
TRT ist Teil des türkischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Quelle: TRT World (10,2 Mio. Abonnenten), 15.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Klimawandel – Warum wir nicht sterben werden! | Gerd Ganteför
Was sollen eigentlich Klimawissenschaften sein? Und sind wir wirklich auf dem Weg in die Klimahölle? Gerd Ganteför, bekannter und renommierter Physiker, beantwortet diese und noch weitere Fragen: Der Wissenschaftler ist heute, nachdem er in den Ruhestand ging, politischer denn je.
Roberto De Lapuente sprach mit Physikprofessor Gerd Ganteför gesprochen.
Professor Dr. Gerd Ganteför, geboren am 3. November 1956, studierte von 1977 bis 1984 Physik an der Universität Münster und promovierte 1989 an der Universität Bielefeld im Bereich Nanotechnologie. Diesem Gebiet blieb er sowohl als Postdoktorand in den USA als auch während seiner Habilitation am Forschungszentrum Jülich treu. 1997 wurde er an die Universität Konstanz berufen, an der er bis zum Ende seiner Dienstzeit 2022 forschte und lehrte. Seither widmet er sich der Leitung seiner Consulting-GmbH mit Sitz in Kreuzlingen im Thurgau.
Ausschnitt aus dem Interview vom 17. November 2025: “Die politische Klimatologie ist keine Wissenschaft” [LINK]
Professor Dr. Gerd Ganteför, geboren am 3. November 1956, studierte von 1977 bis 1984 Physik an der Universität Münster und promovierte 1989 an der Universität Bielefeld im Bereich Nanotechnologie. Diesem Gebiet blieb er sowohl als Postdoktorand in den USA als auch während seiner Habilitation am Forschungszentrum Jülich treu. 1997 wurde er an die Universität Konstanz berufen, an der er bis zum Ende seiner Dienstzeit 2022 forschte und lehrte. Seither widmet er sich der Leitung seiner Consulting-GmbH mit Sitz in Kreuzlingen im Thurgau.
Quelle: Overton Magazin, 09.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Macron wütend! Algerien schlägt Europa immer wieder | Fethi
Die multipolare Revolution geht weiter. Sie begann vor Jahrzehnten und gewinnt nun an Fahrt. Heute werfen wir einen Blick auf einen der frühen Anführer der antikolonialen Bewegung. Ich spreche mit dem algerischen YouTuber Fethi von @JazairHope über die Führungsrolle seines Landes im Kampf gegen koloniale Unterdrückung und für eine multipolare Welt. Wir diskutieren die Außenpolitik des Landes, das Erbe der französischen Kolonialisierung, den Unabhängigkeitskrieg und die anhaltende Krise mit Frankreich.
Jazair Hope [LINK]
Neutrality Studies Substack [LINK]
Zeitmarken: 00:00:00 Einführung 00:01:01 Algeriens Außenpolitik und Europa 00:05:31 Kolonialherrschaft und Unabhängigkeitskrieg 00:17:21 Evian-Abkommen und der Staat nach 1962 00:22:04 Die heutige Krise zwischen Frankreich und Algerien 00:28:39 Sprachpolitik und Identität 00:37:51 Diaspora-Politik und Wiedergutmachung 00:43:41 Jazair Hope und Geschichtsprojekt
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 22.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Dr. Gunter Frank: „Sie verhöhnen die Opfer!“
Dr. Gunter Frank vertritt die Initiative für Demokratie und Aufklärung (IDA) im Heidelberger Gemeinderat. IDA hat sich zum Ziel gesetzt, den Opfern der Corona-Maßnahmen eine Stimme zu geben. Doch wer sich im Heidelberger Gemeinderat kritisch äußert und eine Aufarbeitung der Corona-Zeit fordert, wird nicht nur ausgegrenzt, sondern immer wieder angepöbelt. Kommunalpolitiker, insbesondere aus den Reihen von Grünen, SPD und Linken, reagieren mit Spott und Herablassung, statt die Verantwortung ihres Amtes ernst zu nehmen. Sie ziehen es vor, politische Gegner zu verhöhnen, anstatt sich einer sachlichen Auseinandersetzung zu stellen. Dieses unwürdige Schauspiel muss auch IDA-Stadtrat Dr. Gunter Frank immer wieder erleben. Auch IDA-Vorstand Dr. Kay Klapproth berichtet, dass Bürger im Gemeinderat wiederholt beschimpft und ausgelacht wurden, wenn sie über die Folgen der Corona-Maßnahmen in Heidelberg sowie über Betroffene unter alten wie jungen Menschen sprachen. In Heidelberg werden seit Jahren die Bemühungen von Bürgern, offen über die Schäden der Corona-Politik und der Impfkampagne zu sprechen, systematisch abgeblockt. Das ist umso bemerkenswerter vor dem Hintergrund der inzwischen veröffentlichten Krisenstabprotokolle der Stadt. Sie zeigen eindeutig, dass die mit den Maßnahmen verbundenen Probleme den Verantwortlichen der Stadt von Anfang an bekannt waren. Warum wird eine Debatte bis heute verhindert? Vielleicht weil die Verantwortlichen Angst vor dem Ergebnis haben?
[Quellenangaben in der Youtube-Videobeschreibung]
Quelle: Initiative für Demokratie und Aufklärung e.V., 21.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Helmut Schleich und Franz Esser – Auferstehung mit Klarnamen – Am Küchentisch im April
Gerade nochmal dem Reich des Bösen Orbán entronnen statten die Herren Esser & Schleich ihren nachösterlichen Bericht ab – mit Klarnamen, versteht sich!
Website Franz Esser [LINK]
Website Helmut Schleich [LINK]
Quelle: Franz Esser, 11.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Helmut Schleich und Franz Esser – Auferstehung mit Klarnamen – Am Küchentisch im April
- Musik trifft Politik
- Massive Attack / Tom Waits – Boots on the Ground
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Siba Alkhiami – without us
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Hierzu Martin Sonneborn via X [LINK]: “Seit einigen Tagen macht ein Musikvideo der in Berlin lebenden syrischen Künstlerin Siba im Netz die Runde. Wenn die Generation der Kinder und Kindeskinder der kolonisierten Welt, der Ausbeutung & Unterdrückung, von Mord, Zerstörung & Herrenmenschenbarbarei – ausdrücklich auch im sog. „Nahen Osten“, der ja nur aus Sicht ehemaliger und gegenwärtiger Kolonisatoren ein „naher“ „Osten“ ist (für alle anderen: Westasien), – wenn die Kinder und Kindeskinder der über Generationen kolonisierten und brutalisierten Welt sich eine Hymne wählen könnten, dann wäre es vielleicht diese…”
- „Friedliches Treiben“ – Tino Eisbrenner im Konzert
Der großartige Musiker, Liedermacher, Autor, Friedensaktivist und Brückenbauer Tino Eisbrenner hat sich im März 2026 von seinem “Vier-Winde -Hof” zwischen Berlin und der Ostsee für ein einziges Konzert bei IDA auf den langen Weg nach Heidelberg gemacht.
Er wurde als Sänger der DDR-Pop/Rock-Band Jessica bekannt, aber er ist soviel mehr als der Popstar aus dem DDR- Fernsehen.
Unter dem Titel “Friedliches Treiben” hat Tino Eisbrenner uns einen großartigen Lieder- und Poesieabend bereitet, er hat uns mitgenommen auf seiner Liederreise durch Russland, Georgien, die DDR, auf seinen Vier-Winde-Hof und nach Südamerika.
Wir sind unglaublich stolz, daß wir diesen Ausnahmekünstler bei uns begrüßen durften. Am 21. Mai veranstalten Die Basis und IDA gemeinsam einen weiteren Musikabend mit Tino Eisbrenner: zusammen mit Lüül und Jens Fischer-Rodrian kommt er wieder und erhebt “Lyrischen Einspruch”. Zusammen mit den Gästen, die ihn bis zum Heidelberger Konzertabend noch nicht kannten, aber uns begeistert berichtet haben, daß sie auch zum nächsten Konzert kommen werden, freuen wir uns sehr auf den Mai und ein Wiedersehen mit Tino Eisbrenner.
Bis es soweit ist, lässt sich die Zeit mit einem Zusammenschnitt des Solo-Konzerts in Heidelberg überbrücken.
Quelle: Initiative für Demokratie und Aufklärung e.V., 07.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Anmerkung: In dieser Rubrik wollen wir Ihnen Songs mit politischen und gesellschaftskritischen Texten vorstellen, die vielleicht noch nicht jeder Leser kennt oder die nicht in Vergessenheit geraten sollten. Wenn auch Sie Musiktipps für uns haben, mailen Sie uns Ihre Empfehlungen bitte an unsere Mailadresse für die Videohinweise videohinweise(at)nachdenkseiten.de mit dem Betreff: Musik.
- Massive Attack / Tom Waits – Boots on the Ground