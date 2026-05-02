Videohinweise am Samstag
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Die Probleme der VAE, UK-USA-Beziehungen, USA & China überraschend ähnlich – und mehr [mit Alexander Mercouris]
- Oberst Jacques Baud: Trumps letzter Zug beendet Israels Spiel – die ganze Analyse
- «Der Wahrheitskomplex»: Ein globales Zensurnetzwerk – im Gespräch mit Norbert Häring
- Kanzlerdämmerung – zerbricht die Regierung?
- Endloser Krieg
- Die Rolle der Medien auf dem Weg zur Kriegstüchtigkeit
- Deutschlands Rolle im Ukrainekrieg – Die vergessene Vorgeschichte – Wilhelm Domke-Schulz
- Krieg im Kopf: Wie Sprache unsere Realität formt – und warum Diplomatie verschwindet
- Spanien: Ist Pedro Sánchez eine Hoffnung für Europa? – Ep. 351
- Russland & China hinter Teheran – Trump hat keine Karten mehr | Ali Alizadeh
- Gefährliche Apps – Im Netz der Datenhändler | Doku HD | ARTE
- Sie werden die Welt nie wieder sehen wie zuvor! Eugen Drewermann erläutert Dostojewski
- Reaction: Darum ist das Verhältnis der AfD zu den USA so widersprüchlich! | Amira Mohamed Ali
- Verteidigung Jugoslawiens: Max Blumenthal über Michael Parentis mutigstes Werk
- „Wir bombardieren Amerikas Wälder mit Roundup“: Trump-Regierung treibt Herbizid trotz Risiken voran
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Die Probleme der VAE, UK-USA-Beziehungen, USA & China überraschend ähnlich – und mehr [mit Alexander Mercouris]
0:00 Was ich heute behandeln werde
0:23 Die VAE werden die OPEC verlassen
7:35 Das Geldproblem der VAE ist nicht überraschend
11:10 Das Problem der VAE kann kurzfristig nicht gelöst werden
13:58 Die USA und China haben unterschiedliche Ansätze, um die VAE und die Golfregion zu unterstützen
17:12 Die Auswirkungen auf die OPEC
19:26 Großbritannien ist durch die aktuellen US-UK-Beziehungen sehr verunsichert
24:35 Das Vereinigte Königreich verhält sich gegenüber Russland und Deutschland aus rassistischen Gründen feindselig
28:39 Die USA, China und Russland sind einander ähnlicher als andere Länder
30:14 Die Magna Carta ist nicht die Verfassung des Vereinigten Königreichs und hat wenig Einfluss auf die USA
36:12 Das Fundament der USA wurde durch den Einfluss vieler Länder geprägt
37:19 Großbritannien hat keine Verfassung, es ist eine Monarchie
40:39 Die Magna Carta ist ein Mittel, um die Macht zwischen dem König und den Adligen zu verteilen
41:38 Attentatsverschwörungen zeigen, dass die US-Öffentlichkeit der Trump-Regierung nicht mehr vertraut
45:57 Trump wird die Kriegsbefugnis-Resolution ignorieren und den Krieg nach dem 1. Mai fortsetzen
48:27 Das Ende
#vae #trump #argentinien #falkland #uk #usa #china #russland #magnacarta #verfassung #opec #golfregion #saudiarabien #iran
Original Video [LINK]
Translations by video-translations.org; Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Small Town Voice Deutsch, 30.04.2026
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- Oberst Jacques Baud: Trumps letzter Zug beendet Israels Spiel – die ganze Analyse
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Dialogue Works Deutsch, 28.04.2026
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- «Der Wahrheitskomplex»: Ein globales Zensurnetzwerk – im Gespräch mit Norbert Häring
Mein Gast Norbert Häring ist einer der bekanntesten freien und regierungskritischen Journalisten Deutschlands. In seinem neuen, sehr umfangreichen und sorgfältig recherchierten Buch beschäftigt er sich mit dem sogenannten «Wahrheitskomplex». Dabei handelt es sich laut Verlagsbeschreibung um «ein größtenteils staatlich finanziertes, zentral gesteuertes und digital hochgerüstetes Netzwerk, das das tut, was der demokratische Staat selbst nicht darf: Zensur, Propaganda, Diffamierung und politische Einflussnahme». Dieser global vernetzte und mit dem Militär verbundene Apparat hat es sich zur Aufgabe gemacht, über Wahrheit zu bestimmen und abweichende Interpretationen der Realität zu bekämpfen oder zum Schweigen zu bringen. Unter dem Deckmantel des Kampfes gegen Rechts, Desinformation, Wahlbeeinflussung oder Hass und Hetze arbeitet er daran, regierungskritische Stimmen aus dem Debattenraum zu entfernen. Von Kontokündigungen, Framingversuchen und tendenziösen Faktencheckern über Shadowbanning und Online-Zensur bis hin zu existenzbedrohenden EU-Sanktionen gegenüber freien Journalisten umfasst das Instrumentarium dieser hybriden Kriegsführung etliche wirksame Werkzeuge im Kampf um die Köpfe der Menschen. Häring formuliert diesen Angriff auf die Meinungsfreiheit als These so: «Der Staat lässt das, was er selbst nicht tun darf, durch Organisationen erledigen, die er finanziert, beeinflusst oder reguliert – mit dem gleichen verfassungswidrigen Ergebnis, dass Kritik am Regierungshandeln unterdrückt wird.»
Auf dem Spiel steht einer der wichtigsten Grundpfeiler eines freiheitlichen und demokratischen Zusammenlebens: die im Grundgesetz verankerte und vom Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung hochgehaltene Meinungsfreiheit. Insbesondere bei globalen geopolitischen und mit dem militärisch-industriellen Komplex verknüpften Agendapunkten wird diese massiv eingeschränkt, wenn der Wahrheitskomplex auf der Klaviatur seines Instrumentariums zu spielen beginnt. Die Macht dieses Apparats ist spätestens seit dem Kampf um die Deutungshoheit der Verhältnismäßigkeit der Pandemiepolitik offensichtlich geworden.
Die Akteure der kognitiven Kriegsführung, die die von den Herrschenden vorbestimmte «Wahrheit» an die Bürger bringen sollen, reichen von den Vereinten Nationen über die Russische Föderation, die NATO und die Europäische Union. Laut den Recherchen von Norbert Häring spielte Deutschland dabei für den europäischen Raum seit 2014 eine Vorreiterrolle.
Unter anderem bespreche ich mit ihm, welche Verknüpfungen der Wahrheitskomplex zum Militär hat, inwiefern die Pandemiepolitik mehrheitlich eine Militäroperation war und wie dieser Komplex, der die Meinungsfreiheit gefährdet, abgewickelt werden könnte.
Kapitel: 00:00 Hybride Kriegsführung gegen die eigenen Bürger 02:35 Atlantic Council & „Feindeslisten“ in Europa 05:30 Warum sich Menschen nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen 09:35 Shadow Banning & Methoden der unsichtbaren Zensur 11:55 Faktenchecker: Das inoffizielle „Wahrheitsministerium“ 18:55 Finanzierung von Korrektiv & Staatsgelder 21:45 „Astroturfing“: Inszenierte Bewegungen von oben 28:30 Militärische Wurzeln: NATO & StratCom beim Fact-Checking 38:10 Existenzvernichtung kritischer Journalisten durch die EU 44:15 Vom NetzDG zum Digital Services Act (DSA) 53:55 UN & WHO: „We own the Science“ 59:05 Corona-Politik als Militäroperation? 01:06:45 Geheime „Resilienzziele“ der NATO 01:18:20 Das „DISARM“-Framework zur Zensur-Koordination 01:21:20 Fazit: Appell zur eigenen Recherche
Artikel und Podcast [LINK]
Quelle: Bastian Barucker, 26.04.2026
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Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten die Rezension von Maike Gosch: Wessen Wahrheit? – Buchrezension „Der Wahrheitskomplex“ [LINK]
- Kanzlerdämmerung – zerbricht die Regierung?
Bundeskanzler Merz ertrinkt in Selbstmitleid. Dabei führt seine Politik zum Abstieg Deutschlands durch hohe Energiepreise, schwache Kaufkraft und die Devise Panzer statt Autos. Wir brauchen auf europäischer Ebene dringend Bürokratieabbau, jedoch keinen Angriff auf die Schutzrechte der Beschäftigten wie es CDU, Grüne und AfD fordern. Mein Bericht aus dem EU-Parlament in Strasbourg.
Quelle: Fabio De Masi, 30.04.2026
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- Endloser Krieg
Kurzer, verkaterter Zwischenruf aus Brü… Pardon: Straßburg.
Quelle: Martin Sonneborn, 30.04.2026
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- Die Rolle der Medien auf dem Weg zur Kriegstüchtigkeit
Vortrag von Renate Dillmann am 23.04.2026 in der Gaststätte TV Oberndorf
Veranstalter: DFG-VK-Gruppe Schweinfurt
Bis 2029 soll Deutschland „kriegstüchtig“ werden – so verlangt es der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius. Warum und gegen wen, ist keine Frage: Da ist erstens „Putin“ und zweitens die „Bedrohung China“. Die deutschen Journalisten assistieren bereitwillig – Pressefreiheit hin oder her. Man werde „die Deutschen aus ihrem pazifistischen Wolkenkuckucksheim“ herausholen, kündigte der Chefredakteur der Wochenzeitschrift Spiegel im April 2024 an. Nicht erst seitdem arbeiten die nationalen Leitmedien an der Konstruktion von Feindbildern und stellen Deutschland als „bedrohte Nation“ dar, der es an Wehrbereitschaft fehlt…
Mit ihrem Buch: “Medien, Macht, Meinung“ von Renate Dillmann beleuchtet sie das Selbstbild deutscher Leitmedien. So bilden die Medien eine Art „Vierte Gewalt“, die den kriegsführenden das Wort reden.
Quelle: Krisz Webber, 24.04.2026
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- Deutschlands Rolle im Ukrainekrieg – Die vergessene Vorgeschichte – Wilhelm Domke-Schulz
Begann der Krieg in der Ukraine wirklich erst 2022 – oder wurde die Geschichte systematisch umgeschrieben?
Wilhelm Domke-Schulz analysiert den Maidan 2014, den Brand von Odessa und die Entwicklung im Donbass – und stellt eine entscheidende Frage: Wird der Ukraine-Konflikt im Westen bewusst verkürzt und ideologisch gefiltert dargestellt?
Im Gespräch geht es um: Den Maidan-Putsch 2014 und die Rolle Deutschlands / Das Massaker im Gewerkschaftshaus von Odessa
Die Anti-Terror-Operation gegen die Ostukraine / Oligarchen, Bataillone und paramilitärische Strukturen / Referenden im Donbass und ihre Legitimität / Medienpropaganda, DDR-Anschluss und Elitenkontinuität
Wenn Sprache umgedreht wird, wird auch Wirklichkeit umgedreht.
Und wenn Medien nicht kontrollieren, sondern begleiten, gerät Demokratie selbst in Schieflage.
Domke-Schulz kritisiert: Die Verkürzung des Kriegsbeginns auf 2022 / Die Rolle westlicher Eliten beim Machtwechsel 2014 / Das Fehlen einer unabhängigen medialen Kontrollinstanz
Ein Gespräch über Propaganda, Geschichte, Macht und Demokratie.
Kapitel: 00:00 Intro 01:20 Künstlerischer Dokumentarfilm vs. Fernsehdoku 08:20 Maidan 2014 & deutscher Anteil 17:30 Odessa 2. Mai – Augenzeugenberichte 27:40 Anti-Terror-Operation & Bürgerkrieg 36:30 Referenden im Donbass 44:30 Deutsche Panzer & historische Parallelen 52:00 Anschluss der DDR & Elitenkontinuität 58:30 Propaganda, Medien & Demokratie
Quelle: Patrik Baab, 01.03.2026
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Sehen Sie auch erneut die Doku von Wilhelm Domke-Schulz aus dem Jahre 2019: “Remember Odessa – wir vergessen nicht, wir vergeben nicht!” [LINK]
- Krieg im Kopf: Wie Sprache unsere Realität formt – und warum Diplomatie verschwindet
In dieser Folge von „Alexander von Bismarck im Dialog“ geht es um ein Thema, das aktueller kaum sein könnte: Sprache als Werkzeug politischer Realität. Zu Gast ist der Konfliktforscher und Autor Leo Ensel, der sein neues Buch „Wörterbuch der Kriegstüchtigkeit“ vorstellt.
Gemeinsam analysieren sie, wie sich der öffentliche Diskurs verändert hat – weg von Diplomatie und Deeskalation, hin zu Begriffen wie „Kriegstüchtigkeit“, „Krisenvorsorge“ und „unsere Werte“. Dabei wird deutlich: Worte sind nicht neutral. Sie prägen unser Denken – und bereiten gesellschaftlich den Boden für politische Entscheidungen.
Ensel zeigt anhand zahlreicher Beispiele, wie Sprache gezielt eingesetzt wird, um Narrative zu formen und Zustimmung zu erzeugen. Von historischen Erfahrungen in der Friedensbewegung bis hin zu aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt spannt sich der Bogen dieses Gesprächs. Besonders brisant: Die These, dass wir uns längst in einem „kognitiven Krieg“ befinden – einem Kampf um die Köpfe.
Was bedeutet „unsere Lebensweise“ wirklich? Warum wird so selten über Diplomatie gesprochen? Und wie können wir lernen, Sprache wieder kritisch zu hinterfragen?
Ein Gespräch über Medien, Macht und Manipulation – und die entscheidende Frage: Wie kommen wir zurück zu einem Diskurs, der Frieden ermöglicht?
Quelle: Alexander von Bismarck, 29.04.2026
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- Spanien: Ist Pedro Sánchez eine Hoffnung für Europa? – Ep. 351
Die Sozialdemokraten haben schon bessere Tage gesehen, dies ist nicht allein eine deutsche Entwicklung. In Spanien jedoch bildet sich ein Gegentrend ab: Der sozialdemokratische Ministerpräsident Spaniens kann einige Erfolge vorweisen. Pedro Sánchez ist nun auch über seine Landesgrenzen hinaus in aller Munde, denn er bietet mutig den USA und Israel die Stirn. Er verurteilt den mörderischen Krieg in Gaza ebenso wie den völkerrechtswidrigen Angriff auf den Iran. Donald Trump wütet, aber es wird schwierig werden, Spanien mit Zöllen zu belegen, ohne dabei die gesamte EU zu treffen.
Blickt man auf Sánchez’ Innenpolitik, dann zeigt sich außerdem, dass eine sozialdemokratische Sozial- und Industriepolitik funktionieren kann: Spanien hatte im vergangenen Jahr ein gigantisches Wirtschaftswachstum. Zudem baut das Land die erneuerbaren Energien stark aus – nicht zuletzt durch eine Kooperation mit China. Und sogar bei der Migrationspolitik stellt sich Sánchez gegen den allgemeinen Kurs in der EU: Kürzlich hat er per Dekret den Status von 500.000 Migranten legalisiert.
In der neuen Folge von „Wohlstand für Alle“ sprechen Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt über den sozialdemokratischen Hoffnungsträger.
Quelle: Wohlstand für Alle, 29.04.2026
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- Russland & China hinter Teheran – Trump hat keine Karten mehr | Ali Alizadeh
Original Video [LINK]
Produced by: Lena Petrova; Originally Published on: 2026-04-28
Translations by video-translations.org; Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Weltgeschehen im Kontext – Deutsch, 29.04.2026
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Deutschland rechnet mit Trump ab – Europas Energiekrise eskaliert!
Krieg, Diplomatie und globale Märkte prallen aufeinander. Deutschlands Kanzler Friedrich Merz warnt, dass der Iran die USA ausmanövriert und Risse in der westlichen Einheit offenlegt, während die Krise in der Straße von Hormus Energieschocks auslöst. Mit der Eskalation des Konflikts zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran sieht sich Europa mit steigenden Kosten, stockenden Verhandlungen und wirtschaftlicher Stagnation konfrontiert. Ist dies ein Wendepunkt in der globalen Machtverteilung? Sehen Sie sich jetzt die vollständige Analyse des geopolitischen Schachspiels an, das die Weltwirtschaft prägt.
Original Video [LINK]
Quelle: Weltgeschehen im Kontext – Deutsch, 30.04.2026
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- Gefährliche Apps – Im Netz der Datenhändler | Doku HD | ARTE
Apps sammeln detaillierte Standortdaten. Die Informationen landen in einem weltweiten Netzwerk aus Datenhändlern und Werbefirmen. Sie verraten Wohnorte und Arbeitsplätze – bis hin zu Bordellbesuchen oder Klinikaufenthalten. Die Dokumentation zeigt, wie leicht Nutzer ins Visier von Stalkern, Kriminellen oder Geheimdiensten geraten können. Was viele Smartphone-Nutzer wissen: Die Apps auf ihren Handys sammeln detaillierte Standortdaten. Was den meisten jedoch nicht bewusst ist: Die Informationen landen oft in einem undurchsichtigen, weltweiten Netzwerk aus Datenhändlern und Werbefirmen. Es geht um vermeintlich anonyme Daten, die aber Wohnorte und Arbeitsplätze offenbaren – bis hin zu Bordellbesuchen oder Aufenthalten in psychiatrischen Kliniken. Die Dokumentation zeigt, wie leicht ahnungslose Nutzer ins Visier von Stalkern, Kriminellen oder Geheimdiensten geraten können, und macht deutlich, wie harmlos erscheinende Apps zum Sicherheitsrisiko werden – für Regierungen und auch für Soldaten im Krieg. Grundlage ist eine der bislang größten Recherchen dieser Art: Ein Team aus Bayerischem Rundfunk, netzpolitik.org, Le Monde und weiteren Partnermedien hat rund zehn Milliarden Standortdaten ausgewertet. Eine Spurensuche, die um die halbe Welt führt: zu einer ägyptischen Exiljournalistin in Berlin, die bedroht wird. Nach Brüssel, wo hochrangige Mitarbeitende der EU-Kommission betroffen sind. Nach Washington, wo Politiker ein Sicherheitsrisiko für US-Agenten in Europa sehen. Oder an die ukrainische Front, wo Soldaten in den Datensätzen ihre eigenen Stellungen wiedererkennen. Schließlich führt die Recherche zu einem Händler in Florida, der die Standortdaten deutscher und französischer Smartphone-Nutzer verkauft hat. So entsteht ein Beitrag, der deutlich macht, welch immense Risiken dieses Milliardengeschäft mit sich bringt – auch für Menschen in der Europäischen Union mit ihren vermeintlich strengen Datenschutzregeln.
Dokumentation von Maximilian Zierer, Rebecca Ciesielski und Florian Heinhold (D 2026, 52 Min)
Quelle: ARTE, 18.03.2026
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- Sie werden die Welt nie wieder sehen wie zuvor! Eugen Drewermann erläutert Dostojewski
Dr. Eugen Drewermann erzählt in Episoden aus verschiedenen Werken und entlang des Lebens des Schriftstellers Fjodor Michailowitsch Dostojewski warum dieser zurecht als der “Dichter der Menschlichkeit” betitelt wird.
Drewermann erzählt uns angesichts der Kriege in Russland und Ukraine, in Israel und Palästina, im Iran und in Israel, wie Dostojewski mit seiner russischen Seele diese Konflikte einordnen würde.
Er schließt seinen Vortrag mit den Worten: “Der Russe ist ein Mensch, der alles versteht. Wenn das so ist, sollten wir lernen, Russen zu werden.”
Hier finden Sie das Buch zum Vortrag von Eugen Drewermann: Patmos Verlag
Quelle: Harald Kaufmann, 26.04.2026
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- Reaction: Darum ist das Verhältnis der AfD zu den USA so widersprüchlich! | Amira Mohamed Ali
Die AfD kann sich nicht entscheiden: Liebt sie den US-Präsidenten Donald Trump, wie es der AfD-Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah formuliert oder hält sie ihn wie der AfD-Parteivorsitzende Tino Chrupalla für „irre“?
Guter Trump, böser Trump? Das ist in der AfD unklar.
„Wie kann man den USA so blind hinterherrennen“, fragt sich unsere Parteivorsitzende Amira Mohamed Ali. Denn Donald Trump schadet mit dem Angriffskrieg gegen den Iran offensichtlich den deutschen Interessen. Eine solche Vasallentreue kennen wir sonst nur von Friedrich Merz.
In diesem Video geht die BSW-Vorsitzende auf den peinlichen Auftritt von AfD-Mann und Trump-Fanboy Markus Frohnmaier bei Markus Lanz ein und stellt klar, was das BSW als konsequente Friedenspartei von der AfD unterscheidet.
Quelle: BSW Bund, 26.04.2026
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- Verteidigung Jugoslawiens: Max Blumenthal über Michael Parentis mutigstes Werk
Am 24. April 2026 sprach Max Blumenthal bei einer Gedenkveranstaltung für den verstorbenen sozialistischen Gelehrten Michael Parenti in der Universal Unitarian Church in Berkeley, Kalifornien.
Blumenthal betonte die posthumen Angriffe auf das, was er als Parentis mutigstes Werk bezeichnete: sein Buch *To Kill A Nation*, das die geplante Zerschlagung Jugoslawiens und den anschließenden NATO-Krieg gegen Serbien aufdeckt.
Ebenfalls bei der Gedenkveranstaltung sprachen der ehemalige Kongressabgeordnete Dennis Kucinich, der Komiker Jimmy Dore, der Gelehrte Christian Parenti und Marcie Smith Parenti. Sehen Sie den vollständigen Stream hier [LINK]
Website The Grayzone [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Grayzone Deutsch, 27.04.2026
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- „Wir bombardieren Amerikas Wälder mit Roundup“: Trump-Regierung treibt Herbizid trotz Risiken voran
Der Oberste Gerichtshof der USA hörte am Montag die Argumente in einem Fall an, der darüber entscheiden könnte, ob Tausende von Krebspatienten weiterhin gegen die Hersteller des beliebten Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat, bekannt als Roundup, klagen können. Kritiker von Roundup behaupten seit langem, dass ein Zusammenhang zwischen dem Herbizid und Krebs bestehe. Es wurde von Monsanto entwickelt, das 2018 von Bayer übernommen wurde. Mother Jones und das Center for Investigative Reporting veröffentlichten kürzlich eine umfassende Untersuchung von Nate Halverson, die beleuchtet, wie der US-Forstdienst den Einsatz von Roundup trotz Sicherheitsbedenken rasch ausgeweitet hat. „Der Großteil von Glyphosat wird nach wie vor in der Landwirtschaft eingesetzt, aber … wir konnten zeigen, dass der am schnellsten wachsende Einsatzbereich derzeit tatsächlich die Forstwirtschaft ist“, sagt Halverson.
[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Democracy Now!, 29.04.2026
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- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Vier Wochen Wahnsinn im April ’26 – mit Michael Sailer und Franz Esser
Ganz im Geiste des klassischen Kabaretts widmen sich Franz Esser und Michael Sailer den Ereignissen des letzten Monats: Was ist passiert? Und was ist dazu zu sagen? Das ist oft frappierend – und manchmal auch zum Lachen…. und jetzt sogar zum Nachlesen. Der satirische Jahresrückblick “Vier Wochen Wahnsinn” für 2025 ist da. Zu bestellen beim Verlag Thomas Kubo [LINK]
Quelle: Radio München, 24.04.2026
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- Müssen wir Demokraten jetzt Merz unterstützen? – Küppersbusch TV
Ist Friedrich Merz der Kanzler, den Deutschland jetzt braucht oder das nächste große politische Problem?
Heute analysieren wir die aktuelle Lage rund um Friedrich Merz, seine Reformpläne und die wachsende Kritik aus Politik, Medien und Öffentlichkeit. Zwischen Rentenreform, Gesundheitsdebatte und politischer Kommunikation stellt sich eine zentrale Frage: Steckt hinter dem Dauer-Erklären echte Strategie oder zunehmende Unsicherheit? Viel Spaß und gute Unterhaltung!
0:00 MERZ ÜBERFORDERT?! 0:12 Was läuft bei Merz schief? 7:45 Küppis musikalisches Quiz
Die gezeigten Quellen findet ihr hier [LINK]
Quelle: Küppersbusch TV
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- Ausgemustert | Steimles Aktuelle Kamera #227 – Uwe Steimle – Zu Gast: Yann Song King
Was zieht man an, wenn man zur Musterung muss, aber eigentlich lieber nicht? Warum weiß die Tagesschau nicht, was in der Straße von Hormus wirklich passiert? Und was hat ein Wal vor Rügen mit der deutschen Rentenpolitik gemeinsam? Uwe ist wieder da – und diesmal mit Verstärkung. Liedermacher Yann Song King bringt seine neue CD “Intelligenzliche Künst” mit, einen Vorschlag für den Beitritt Sachsens zu Tschechien und Kleidungstipps, die garantiert kein Karriereberater der Bundeswehr empfehlen würde. Darf man über Dinge lachen, über die man eigentlich weinen müsste? Rettet Humor, was Politik längst verbaut hat? Und wenn die Rente zur Basis der Grundlage des Fundaments wird – was bleibt dann noch übrig? Fragen über Fragen. Antworten? Nur hier.
Quelle: Steimles Welt, 26.04.2026
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- Vier Wochen Wahnsinn im April ’26 – mit Michael Sailer und Franz Esser