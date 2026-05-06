Videohinweise am Mittwoch

Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)



Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:

Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.

Michael Lüders über EU-Sanktionen gegen Russland & PCK-Raffinerie in Schwedt: „Wir zahlen den Preis“

Die Energieversorgung in Brandenburg, Berlin und auch im westlichen Polen ist massiv bedroht. Grund dafür ist die deutsche Konfrontationspolitik gegenüber Russland, zuletzt die „strategische Partnerschaft“ mit der Ukraine. Berlin fordert hier ausdrücklich die NATO-Mitgliedschaft Kiews. Als Reaktion fließt nunmehr kein kasachisches Erdöl mehr über die Druschba-Pipeline in die PCK-Raffinerie nach Schwedt. Alternativen gibt es aufgrund des Iran-Krieges kaum.

Diese fatale Politik, die auch die Bundesregierung vorantreibt, zwingt Wirtschaft und Bürger in die Knie, kritisiert Michael Lüders, stellvertretender BSW-Vorsitzender und unser Spitzenkandidat in Berlin.

Tausende Arbeitsplätze sind in Gefahr, das Flugbenzin wird knapp und auch die Preise an den Tankstellen werden weiter nach oben gehen.

Merz und Co. scheint das egal zu sein. Die bisher beschlossenen Maßnahmen treiben die Preise teils noch mehr in die Höhe oder lassen die Gewinne der Mineralölkonzerne explodieren.

Was es wirklich braucht, ist eine effektive Spritpreisbremse, die den Spritpreis bei 1,50 Euro deckelt und die Rückkehr zu Öl-Importen aus Russland – eingebettet in einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg.

Worauf wartet die Bundesregierung? Bald könnte es zu spät sein!

Quelle: BSW Bund, 04.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

USA überschreiten Chinas rote Linie: Trumps Piraterie gegen den Iran geht nach hinten los

Donald Trump hat mit seinen Angriffen auf den Iran Chinas rote Linie überschritten. Peking hat allen einheimischen Unternehmen angeordnet, die US-Sanktionen zu ignorieren, nachdem Washington chinesische Firmen wegen des Kaufs von iranischem Öl sanktioniert hatte. Unterdessen prahlte Trump damit, dass die US-Regierung „wie Piraten“ handle, indem sie iranische Schiffe und Öl beschlagnahme. Ben Norton erläutert die wichtigen geopolitischen Entwicklungen.

Themen: 0:00 US-Blockade gegen den Iran 0:44 (CLIP) Trump über US-Piraterie 1:30 US-Beschlagnahmung iranischer Schiffe 3:07 Piraterie gegen Venezuela 4:05 (CLIP) Trump über die Ölbeschlagnahmung 4:28 Piraten im Persischen Golf 5:29 US-Sanktionen gegen China 4:40 Hengli-Werk in Dalian 8:21 China trotzt US-Sanktionen 9:47 Drohung mit Sekundärsanktionen 10:36 Die USA haben Chinas rote Linie überschritten 13:15 US-Sanktionen gegen ein Drittel der Welt 13:58 Sanktionen sind sehr verheerend 15:19 Blockade von Kuba 16:13 Das Ziel des US-Imperiums 16:43 Neue Sanktionen gegen Kuba 17:46 Chinesische Solarmodule helfen 18:31 Bumerang-Effekt: Sanktionen schlagen fehl 19:29 Outro

Geopolitical Economy Report auf X [LINK]

Ben Norton auf X [LINK]

[Automatisierte Youtube-Übersetzung der Videobeschreibung]

[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]

Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 06.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Wie die Trumps Milliarden mit der Präsidentschaft verdienen – MONITOR

US-Präsident Donald Trump sorgt täglich mit neuen Ankündigungen zum Iran-Krieg für Schlagzeilen. Während die Welt den Atem anhält, passiert an den Börsen etwas Merkwürdiges: etwa im April 2026. Unbekannte setzten nach Trumps Drohungen plötzlich Millionen auf fallende Ölpreise – entgegen aller Erwartungen. Kurz darauf die Kehrtwende, politische Entspannung, sinkende Preise – und riesige Gewinne für einige.

Zufall? Oder steckt mehr dahinter?

Unsere Recherche zeichnet das Bild eines Systems aus politischer Macht, familiären Interessen und milliardenschweren Geschäften. Von Krypto-Deals bis hin zu Investments in die Rüstungsindustrie: Immer wieder verdient vor allem der Trump-Clan.

In diesem Video erfahrt ihr:

Wie Donald Trump und sein Umfeld Geschäfte machen

Wie eng Politik und Profit miteinander verknüpft sind

Wer am Irankrieg verdient

Das Video gibt den Stand vom 17.04.2026 wieder.

Quelle: WDR Monitor, 04.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Scott Ritter: Iran feuert Raketen auf die VAE – „Projekt Freiheit“

Der ehemalige UN-Waffeninspektor und Nachrichtendienstoffizier des US Marine Corps, Scott Ritter, ist zu Gast, um über Irans Raketenangriffe in der Straße von Hormus zu sprechen, die auf die VAE und US-Kriegsschiffe abzielten, sowie über die Reaktion der USA. Ist der Krieg zurück? Dieser Stream behandelt die jüngste Eskalation mit einer der wichtigsten Stimmen in der Geopolitik.

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: Danny Haiphong Deutsch, 06.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Iran greift US-Kriegsschiff & VAE an – Scharfe Warnung an Trump | Johnson & Wilkerson

Larry Johnson und Oberst Lawrence Wilkerson sind in der Sendung zu Gast, um über Irans Vergeltung im Golf von Hormus zu sprechen, bei der der wichtigste Ölhafen der VAE und zahlreiche Frachtschiffe getroffen wurden, während Trumps „Project Freedom“ in Flammen aufgeht.

Larry Johnsons Blog [LINK]

Original Video [LINK]

Quelle: Danny Haiphong Deutsch, 06.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Anmerkung CG: Interessant zur aktuellen Lage, dann ab 23:35 und ab 1:08:30 dann zum Thema: China macht US-Sanktionen nicht mehr mit. Ferner ab 1:07:25 zum US “Truppenabzügchen” aus Deutschland.

„ISRAELISCHER VASALL“ Trump führt einen LÜGENKRIEG gegen den Iran für das Projekt „Groß-Israel“ – David Pyne

In dieser Folge von „Going Underground“ sprechen wir mit David Pyne, dem stellvertretenden Geschäftsführer der US-Taskforce für nationale und innere Sicherheit. Er erörtert, dass Donald Trumps Krieg gegen den Iran ein auf Lügen basierender Krieg für das Projekt „Groß-Israel“ ist, die Aussicht, dass Tausende von US-Soldaten bei einer Bodeninvasion im Iran sterben könnten, Trumps Verhalten als israelischer Vasall, warum er glaubt, dass viele in den Golfstaaten wütend auf die USA sind wegen der Destabilisierung, die durch den Krieg gegen den Iran und die Priorisierung der Verteidigung Israels verursacht wird, das Ausmaß der Schäden an US-Stützpunkten im Nahen Osten, das jüngste Attentat auf Donald Trump, warum dieser Krieg die Notwendigkeit zeigt, dass die USA ihre Sicherheitsbeziehungen zu Israel beenden müssen, die Zukunft der Präsenz des US-Militärs in der westeuropäischen NATO und den Stand des Stellvertreterkriegs in der Ukraine und vieles mehr.

[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: Afshin Rattansi’s Going Underground Externer Inhalt Beim Laden des Inhalts werden Daten an Rumble übertragen. Inhalt von RUMBLE zulassen Inhalte von RUMBLE nicht mehr zulassen

CNN berichtet: Iran hat US-Stützpunkten „beispiellose Zerstörung“ zugefügt! Mit Ray McGovern

CNN hat endlich über das Ausmaß der iranischen Angriffe berichtet, die mindestens 16 US-Militäreinrichtungen in acht Ländern („die Mehrheit der amerikanischen Militärstellungen in der Region“) beschädigt haben, wobei einige „praktisch unbrauchbar“ gemacht wurden. Dabei wurden wichtige Anlagen zerstört, darunter Boeing E-3 Sentry-Flugzeuge im Wert von fast einer halben Milliarde Dollar, Radarsysteme und Satellitenkuppeln, was eine „beispiellose Zerstörung“ darstellt, von der eine US-Quelle sagte, sie habe „so etwas noch nie gesehen“.

Jimmy und sein Gast Ray McGovern merken an, dass es im Nachhinein so aussieht, als sei Trumps gesamte Strategie in diesem Krieg gewesen: „Tu, was immer Bibi Netanjahu dir sagt“ – bestätigt durch das Eingeständnis von Außenminister Marco Rubio, dass „die Israelis uns sagten, sie würden den Iran angreifen, und wir dachten, sie würden wahrscheinlich Vergeltung gegen uns üben“.

Schätzungen zufolge wird der Wiederaufbau der beschädigten Stützpunkte zwischen 44 und 77 Milliarden Dollar kosten und bis zu einem Jahrzehnt dauern – während der Iran, wie McGovern betont, noch über einen scheinbar „unerschöpflichen Vorrat“ an Raketen verfügt, die in unterirdischen Anlagen in den Bergen hergestellt werden, und Russland eine „völlig inakzeptable“ Warnung an Trump gerichtet hat, den Krieg nicht fortzusetzen.

[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: The Jimmy Dore Show, 05.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Jimmy Dore: “Diese CNN-Sendung kommt mal wieder Wochen zu spät.” Die CNN-Sendung über das reale Ausmaß der Zerstörungen von US-Militärstützpunkten und Radaranlagen im Nahen Osten, auf die Bezug genommen wird, ist hier zu finden: Wenn das iranische Militär geschwächt ist, wie kann es dann so viele US-Stützpunkte beschädigen?

Mindestens 16 amerikanische Militärstandorte wurden bei iranischen Angriffen beschädigt; diese machen den Großteil der US-Stützpunkte im Nahen Osten aus, wie eine neue Untersuchung von CNN aufdeckt. Zu den Schäden zählen auch hochrangige Ziele, was Fragen hinsichtlich der Präsenz der USA in der Region aufwirft. Tamara Qiblawi von CNN berichtet.

0:00 Wie viel Schaden hat der Iran an US-Stützpunkten im Nahen Osten angerichtet?

2:25 Ist die US-Militärpräsenz in der Region ein Vorteil oder eine Belastung?

4:21 Wie viele iranische Angriffe durchbrechen die Verteidigungsanlagen der US-Stützpunkte?

[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: CNN, 02.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Teilnehmer der Gaza-Flottille schildert die „Grausamkeit“ der israelischen Entführung auf See; zwei Aktivisten weiterhin in Haft

Wir erhalten einen Bericht aus erster Hand über die gewaltsame Razzia, Festnahme und Inhaftierung von Mitgliedern der „Global Sumud“-Flottille, nachdem israelische Streitkräfte die humanitäre Mission am Donnerstag in internationalen Gewässern abgefangen hatten. „Wir wurden in einem provisorischen Gefängnis aus Schiffscontainern und Stacheldraht festgehalten. Viele Menschen waren aggressiver körperlicher Gewalt ausgesetzt. Von den 56 Hilfsschiffen, die versuchten, die israelische Seeblockade des Gazastreifens zu durchbrechen, wurden mehr als ein Drittel vom israelischen Militär beschlagnahmt“, berichtet Flottillenmitglied Hannah Smith. Einige Flottillenmitglieder mussten gerettet werden, nachdem ein Boot „dem Untergang überlassen“ worden war, berichtet Smith.

Zwei Mitglieder, Saif Abukeshek aus Spanien und Thiago Ávila aus Brasilien, werden derzeit ohne Anklage in einem israelischen Gefängnis festgehalten. „Es ist eine beliebte Taktik des israelischen Regimes, Menschen durch Einschüchterung zum Schweigen und zur Unterwerfung zu zwingen, sie zu bedrohen, und damit kommen sie seit Jahrzehnten ungestraft davon“, sagt Rania Batrice, ein palästinensisch-amerikanisches Mitglied des Kommunikationsteams der Global Sumud Flotilla. Abukesheks Frau, Sally Issa, sagt, ihr Mann habe „einen Hungerstreik begonnen und sei sehr schlecht behandelt worden, so schlecht, dass alle Aktivisten auf dem Boot ihn schreien hören konnten“. Die spanische und die brasilianische Regierung haben die Festnahmen als „offensichtlich illegal“ verurteilt und fordern die Freilassung ihrer Staatsbürger.

Quelle: Democracy Now!, 04.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Ost-Deutschland: „Selbst schuld, wenn die Russen kommen“

Wenn man sich mit dem Falschen anlegt, kann das böse enden. Diese Erfahrung haben sicherlich einige von uns schon gemacht. Holger Friedrich allerdings hat es gewaltig übertrieben. Was mit einer übermütigen Provokation begann, endete damit, dass ihn die Stasi verhörte, brach und gegen seinen Willen zum inoffiziellen Mitarbeiter machte. Als er 2019 die Berliner Zeitung kaufte, machte er sich erneut einflussreiche Feinde. Die gesamte westdeutsche Medienelite drehte durch, weil ein Ossi ein Medienunternehmen übernimmt. Friedrich wirft ihnen systematische Korruption und Betrug vor. Im Gespräch erzählt er, wie die Wende wirklich lief, warum er denkt, dass erstklassige Ossis durch drittklassige Wessis ersetzt wurden und warum die Weltmarktführerin DDR mutwillig zerstört wurde. Friedrich hat auch eine Warnung dabei: Was mit der DDR geschehen ist, kann auch der BRD passieren.

Quelle: Ben ungeskriptet, 02.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Kommentar Lutz Hausstein: Ein hochinteressantes Interview mit dem Verleger von Berliner Zeitung und Ostdeutscher Allgemeiner Zeitung, Holger Friedrich. Man sollte sich da auch nicht von den über 3 Stunden Laufzeit abhalten lassen, denn Holger Friedrich spricht sehr unterhaltsam und launig über ganz persönliche Erlebnisse aus DDR, Wendezeit und dem Heute, sodass die Zeit wie im Flug vergeht. Vieles könnte ich mit eigenen Erlebnissen untermauern, manchen Dingen würde ich abweichende eigene Erfahrungen hinzufügen – ohne dass damit Friedrichs Erlebnisse ungültig werden würden. Insgesamt aber ein hochinformatives Interview – nicht nur zur Person von Holger Friedrich, sondern ganz besonders in Bezug auf den „gemeinen Ostdeutschen“. Im sehr offen geführten Interview lässt Ben seinem Interviewpartner ausreichend Freiraum, seine Gedanken zu entwickeln – eine journalistische Rarität, die früher einmal Interviews von Günter Gaus auszeichnete, die aber heute nur noch von bestimmten Formaten in den alternativen Medien gepflegt werden.

Mögen die Linken keine Arbeiter, Herr Ernst?

Steigende Preise, sinkende Kaufkraft und wachsende Ungleichheit: Viele Menschen haben das Gefühl, dass soziale Gerechtigkeit in Deutschland immer mehr verloren geht. Und was geschah mit der Linkspartei? Hat das BSW eine Zukunft?

Journalist Roberto De Lapuente spricht mit Klaus Ernst vom BSW über soziale Gerechtigkeit und die Frage, wie die Linke im Lande nur so den Anschluss verlieren konnte.

Ist die soziale Frage abgeschlossen?

Reicht Arbeit in Deutschland noch zum Leben?

Wie geht es mit dem BSW weiter?

Wann hat die Linke die Gerechtigkeit verraten?

Klaus Ernst ist deutscher Politiker und Gewerkschafter. Er engagiert sich seit vielen Jahren für Arbeitnehmerrechte, soziale Gerechtigkeit und eine stärkere Orientierung der Politik an den Interessen der Beschäftigten. Seit 2025 ist er im BSW. Vorher war er bei der SPD, dem WASG und der Linken.

Quelle: Overton Magazin, 05.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Rudolphs Runder Tisch #1: Quo vadis, BSW? | Analyse mit Dirk Pohlmann & Tom J. Wellbrock

Ist das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) die notwendige Korrektur oder droht die parlamentarische Anpassung? Nico Rudolph (MdL Sachsen) analysiert in der Premiere seines neuen Formats „Rudolphs Runder Tisch“ die strategische Zukunft der Partei.

Zusammen mit den Journalisten Dirk Pohlmann und Tom J. Wellbrock beleuchtet er die Themen, die im Mainstream oft ausgespart werden: Der stockende Parteiaufbau, die Rolle Sachsens als politischer Seismograph und der aktuelle Stand zur Bundestagswahl-Auszählung vor dem Verfassungsgericht.

Ein Gespräch über Realpolitik, den Umgang mit der AfD und die Frage, wie viel „Osten“ das BSW braucht, um dauerhaft stabil zu bleiben.

Diskussion: Welche inhaltlichen Akzente muss das BSW jetzt setzen? Schreib deine Meinung in die Kommentare.

Kapitel: 00:00 Einleitung und Begrüßung 02:55 Erwartungen an das BSW 08:07 Bundestagswahl und Verfassungsgericht 13:52 Alternative Medien, Parteiaufbau und Zusammenarbeit 20:22 Parlamentarische Praxis und Abstimmungsverhalten 28:32 Opposition, Koalition und strategische Rolle des BSW 38:48 BSW-Potenzial in Ostdeutschland 42:02 AfD, soziale Frage und politische Abgrenzung 48:43 Medien, Interviewwünsche und Kontaktschuld 52:04 Osten, DDR und politische Prägung 57:55 Ost-West-Gefälle und Zukunft des BSW 01:05:59 Ausblick: Gesprächsformat und Berührungsängste 01:09:43 Schlusswort und Dank

Quelle: Nico Rudolph, MdL BSW Sachsen, 03.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Trump liefert eilig Waffen an Israel – Iran schlägt zurück | KJ Noh

Der geopolitische Analyst KJ Noh spricht über Berichte eines bevorstehenden Angriffs, während Trump Irans Friedensvorschlag prüft. Wir diskutieren darüber, wie Iran der US-Marine einen schweren Schlag versetzt hat und welche entscheidende Rolle China dabei spielt, das Imperium an den Rand seiner bislang größten Niederlage zu bringen.

Substack [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: Danny Haiphong Deutsch, 04.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Anmerkung CG: Interessant ist hier die Einschätzungen von KJ Noh über die ursprünglichen Planungen von Neocons für einen Krieg gegen China (ab Min. 52:55). Interessant auch, was er über die Größe der Armee Südkoreas sagt und über den Vasallenstatus Japans, über deren politische Klasse und die derzeit stattfindende Wiederaufrüstung Japans – instrumentalisierbar gegen China, wie er meint. KJ Noh: „Ich glaube, da läuft eine Art wahnhafte und außergewöhnliche Fehlkalkulation innerhalb der imperialen Führungselite.“