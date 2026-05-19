Lisa Fitz – Dummheit siegt

Lisa Fitz – Dummheit siegt

Lisa Fitz – Dummheit siegt

Lisa Fitz
19. Mai 2026 um 10:00 Ein Artikel von Lisa Fitz

Und die Dummheit. Die bleibt ewig jung. Man könnte fast sagen: Während alles andere irgendwann ein Upgrade bekommt, läuft Dummheit stabil seit Jahrtausenden. Dumme Menschen hat’s immer gegeben. In allen Zeiten, in allen Kulturen, in allen Systemen. Man begegnet ihnen in … der Familie, im Büro, im Fernsehen – und auffallend häufig dort, wo über das Leben anderer entschieden wird: in der Politik. Und am schlimmsten: Dass oiwei de Blädsten bestimmen wollen, wer bläd is … Von Lisa Fitz.

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Rubriken:

Audio-Podcast Innen- und Gesellschaftspolitik Kultur und Kulturpolitik

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