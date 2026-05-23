Videohinweise am Samstag

Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)



Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:

Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.

Sahra Wagenknecht: „Ich werbe ja seit Beginn dieses Krieges dafür, dass man Gespräche führt!“

BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht fordert im Interview neue Gespräche mit Russland und Wladimir Putin. Sie kritisiert die Bundesregierung, die Ukraine-Politik des Westens und die milliardenschwere Unterstützung für Kiew. Wagenknecht sieht diplomatische Verhandlungen als einzigen Weg, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Außerdem äußert sie sich zu Angela Merkel, Gerhard Schröder und den Chancen möglicher Friedensgespräche mit Moskau. Im Zentrum stehen Russlands Forderungen, die Rolle der NATO und die Frage, ob Europa wieder direkten Kontakt zu Putin aufnehmen sollte.

Quelle: WELT Nachrichtensender, 19.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Lanz+Precht: Hat Deutschland die Diplomatie-Chance im Ukraine-Krieg verpasst?

Könnte Gerhard Schröder als Vermittler im Ukraine-Krieg fungieren? Markus Lanz und Richard David Precht nehmen in der neuesten Folge die diplomatische Starre der Bundesregierung unter die Lupe. Nachdem Putin Schröder explizit als Vermittler ins Spiel brachte, reagierte Berlin mit einer Absage, doch ein eigener Gegenvorschlag blieb aus. Eine Analyse über verpasste Chancen.

Quelle: ZDFheute Nachrichten (1,79 Mio. Abonnenten), 16.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Die komplette Lanz + Precht, Folge 245 “MAGA-Bewegung: Was kommt nach Trump?” ist hier zu finden [LINK]

BPK: “Ich denke, in der jetzigen Situation braucht es keinen Vermittler, den es in einer neutralen Form ja auch nicht gibt.”

Die mehr als widersprüchlichen Antworten von Regierungssprecher Kornelius zu Putins Vorschlag, Altkanzler Schröder als Vermittler einzusetzen…

Quelle: Florian Warweg via X, 18.5.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Tweets werden Daten an X (ehemals Twitter) übertragen. Inhalt von X (Twitter) zulassen Inhalte von X (Twitter) nicht mehr zulassen

100 Milliarden? Am Ars**!

Trotz der laufenden Korruptionsskandale will vonderLeyen weitere 100 Mrd. Euro in die Ukraine schieben – ohne jegliche Kontrolle… Komisch, wenn wir Reisekosten abrechnen, wird da zum Teil recht kritisch nachgefragt. Smiley!

Quelle: Martin Sonneborn, 17.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Schickt Deutschland ukrainische Männer zurück an die Front?

In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, spricht Pulitzer-Preisträger Glenn Greenwald über die wachsenden Spannungen zwischen Russland, der Ukraine und Europa sowie über die sich verändernde politische Stimmung im Westen. Im Mittelpunkt stehen Europas Haltung gegenüber Russland, die Debatten um die Rückführung ukrainischer Männer und die Frage, warum sich Europa zunehmend auf einen langfristigen Konflikt auszurichten scheint.

Dieses Video wurde von System Update produziert und am 16. Mai 2026 auf deren YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um in Deutschland und darüber hinaus zur Meinungsbildung zu diesem Thema beizutragen.

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.

ÜBER GLENN GREENWALD: Glenn Greenwald ist ehemaliger Verfassungsrechtler, Pulitzer-Preisträger und Autor mehrerer Bestseller, darunter With Liberty and Justice for Some (2011) und No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance State – deutscher Titel: Die globale Überwachung: Der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste und die Folgen (2014).

Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.

Quelle: acTVism Munich, 19.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Unwürdige Doku beim ZDF

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte aufklären statt nach unten zu treten, Lügen zu verbreiten und Stimmung gegen arme Menschen zu machen.

Quelle: Sanktionsfrei e.V., 21.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Streik im Einzelhandel: Sind 250 Euro mehr pro Monat nicht drin?

“Ohne uns kein Geschäft”, skandieren die Demonstrant:innen in Frankfurt am Freitag. In den laufenden Tarifverhandlungen im Handel hat die Gewerkschaft Verdi zu ersten Warnstreiks aufgerufen. Bundesweit sollen demnach Betriebe bestreikt werden. Beschäftigte von Douglas, H+M, Zara, Primark, Rewe sowie ihrer Logistik-Sparte, Penny, Hit, Metro, Kaufland und Ikea wollten sich an den Streiks beteiligen.

Quelle: hessenschau, 15.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Orden für Selenskji – Korruption egal!

Diese Woche wehte ein Hauch von DDR im Europäischen Parlament: Bei der Auszeichnung von Angela Merkel und Wolodymyr Selenskji mit dem neuen Europäischen Verdienstorden mussten Parlaments-Mitarbeiter die leeren Ränge füllen.

Außerdem geht es in meinem Video-Bericht aus Strasbourg um Künstliche Intelligenz und die wachsende Abhängigkeit Europas von US-Techkonzernen wie Palantir. In meiner Rede im Europäischen Parlament habe ich vor dem Verlust der digitalen Souveränität gewarnt und den Risiken autonomer Waffensysteme.

Außerdem: Obwohl eine Staatsanwaltschaft Ermittlungen einleiten wollte, verweigerte die Mehrheit im Europäischen Parlament die Aufhebung der Immunität einer CSU-Abgeordneten. Das zeigt die Doppelmoral!

Und schließlich der Zolldeal mit Donald Trump: Statt Stärke zu zeigen und Europas Interessen entschlossen zu vertreten, gibt die EU jedes Mal nach wenn Trump uns erpresst. Wir sollten stattdessen wieder Öl und Gas in Russland kaufen und Merkel als Vermittlerin nach Moskau schicken sowie US Big Techs besteuern!

Quelle: Fabio De Masi, 21.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Kriegsreporterin packt aus: Die ungeschönte Wahrheit aus Donezk – Christelle Néant

Die französische Kriegsreporterin Christelle Néant lebt seit 2016 in Donezk und dokumentiert einen Krieg, der in den westlichen Leitmedien oft nur einseitig oder gar nicht stattfindet. Während die offizielle Erzählung klare Fronten zieht, blickt Néant hinter die Kulissen der Geopolitik und stellt die unbequeme Frage: Werden Augenzeugenberichte und Beweise vor Ort systematisch unterdrückt, um die geopolitische Agenda des Westens zu stützen?

Im Gespräch geht es um: 8 Jahre im Feuer: Warum Christelle Néant ihre Heimat Frankreich verließ, um die ungeschönte Realität im Donbass zu dokumentieren.

Die Rolle der OSZE & Medien: Kritik an der Voreingenommenheit internationaler Organisationen und die gezielte Manipulation von Berichterstattungen in Paris und Berlin. Waffen aus dem Westen: Über den Einsatz französischer und tschechischer Artillerie gegen zivile Ziele und das moralische Versagen der europäischen Politik. Die „Weißen Engel“: Brisante Berichte über den Umgang mit Kindern im Kriegsgebiet und die Vorwürfe des organisierten Kinderhandels. Der 16. Februar 2022: Warum der massive Beschuss durch die ukrainische Armee kurz vor der russischen Intervention die eigentliche Eskalationsstufe markierte. Rehabilitation des Nationalismus: Eine kritische Analyse über die Verehrung von Kollaborateuren wie Stepan Bandera und die Auswirkungen auf das heutige Selbstverständnis der Ukraine. Der Selbstmord Europas: Warum die Sanktionspolitik und die militärische Unterstützung Kiews zu einem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kollaps im Westen führen könnten.

„Es ist eine moralische und gesellschaftliche Niederlage. Der Westen unterstützt ein Regime, das auf einer Ideologie beruht, die wir längst überwunden glaubten.“

Christelle Néant berichtet von den menschlichen Schutzschilden, dem Trauma der Zivilbevölkerung und der Gefahr einer nuklearen Eskalation. Ein Plädoyer für eine Rückkehr zur Wahrheit und diplomatischen Lösungen, bevor die demografische und wirtschaftliche Katastrophe unumkehrbar wird.

Ein Gespräch über die Macht der Propaganda, das Leid der Vergessenen und die Hoffnung auf ein Ende der Eskalationsspirale.

Wenn Sie das Video im original auf Französisch sehen wollen [LINK]

Kapitel: 00:00 – Einleitung: Perspektiven gegen den Strom 01:07 – Zur Person: Warum Christelle Néant in Donezk lebt 04:00 – Kriegsverbrechen & die Rolle der OSZE 06:09 – Augenzeugenbericht: Artillerie gegen Zivilisten 09:41 – Auf der Todesliste: Die ukrainische Mirotworez-Seite 12:10 – Das Schicksal der Kinder: Evakuierung oder Entführung? 15:46 – Die Chronik der Eskalation: Februar 2022 20:00 – Putins Entscheidung: Völkermord verhindern? 22:02 – Die Niederlage des Westens & die Banderas-Ideologie 24:30 – Geopolitisches Chaos: Von Libyen bis in die Ukraine 26:50 – Wirtschaftlicher Selbstmord: VW und die Folgen für Europa 28:15 – Elite ohne Empathie: Das Risiko eines Atomkriegs 32:05 – Fazit: Die Hoffnung auf den Verhandlungstisch

Hinweis:Dieses Interview dient der politischen Meinungsbildung und freien Meinungsäußerung gemäß Art. 5 GG.

Quelle: Patrik Baab, 10.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Wer 45 Jahre arbeiten geht, ist ein ‘Schlafschaf’ – Ole Nymoen provoziert

Ole Nymoen ist Podcaster, Buchautor und dezidierter Kriegsdienstverweigerer. Bekannt wurde er im Juni 2024 mit einem Leitartikel unter dem Titel „Für Deutschland kämpfen? Never”, der eine breite öffentliche Debatte auslöste. Seitdem zieht er durch die großen deutschen Talkshows – Markus Lanz, Hart aber fair, Sarah Bosetti – und sorgt dort regelmäßig für Entsetzen, wenn er seine Haltung unverändert vertritt: lieber besetzt als tot. Er betreibt einen Podcast, von dessen Erlösen er lebt, und sieht diese finanzielle Unabhängigkeit als Voraussetzung dafür, unbequeme Meinungen überhaupt öffentlich vertreten zu können. Bis vor Kurzem war er Mitglied der Linkspartei. Er ist formal nicht ausgetreten, sondern schlicht durch Nichtzahlen der Beiträge. Ihm war die Parteiposition zum Nahostkonflikt zu wenig klar.

Im Gespräch mit Jasmin Kosubek entwickelt Nymoen eine konsequent materialistische Begründung seiner Kriegsdienstverweigerung: Ein Staat, der seine Wirtschaft darauf ausrichtet, Vermögende reicher zu machen, verdient keine Loyalität seiner Bürger. Wir sprechen über die Grünen als Kriegstreiber, über den instrumentalisierten Hitler-Vergleich in deutschen Talkshows und über die Frage, ob Arbeitsstolz eine Form von Autoritätshörigkeit ist. Dazu kommt ein bemerkenswertes Eingeständnis: Nymoen gibt zu, während der Corona-Zeit dem Staat geglaubt zu haben. “Das war falsch”, gibt er zu. Ein Gespräch, das polarisiert, weil es keine einfachen Lager kennt.

Kapitel:

00:00 Intro & Vorstellung – Linkspartei-Austritt & Nahostkonflikt

04:12 Talkshow-Erfahrungen & das linksliberale Publikum

07:21 Grüne als Kriegstreiber: Imperialismus mit besserem Gewissen

10:38 Der Hitler-Vergleich als politische Waffe

14:15 Medienlandschaft, Mehrheitsmeinung & institutionelle Feigheit

18:47 Kriegslogik: Wofür Deutschland wirklich aufrüstet

30:33 Kapitalismus, Bürgergeld & Sozialstaat

41:57 Reichtum, Umverteilung & die eigentlichen Schmarotzer

47:24 Wehrpflicht, Impfpflicht & Staatsverfügung über den Körper

01:01:45 Querdenker, Schlafschafe & Arbeitsstolz als Autoritätshörigkeit

01:08:26 Wofür lohnt es sich zu sterben? Buchzitat & Staatsskepsis

01:12:33 Politischer Islam & die Linke

01:15:34 Zuschauerfragen: Wehrpflicht, Sozialismus & Kriegslegitimität

Quelle: Jasmin Kosubek und Wohlstand für Alle, 12.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Pressemeldung: 46 Klimaforscher rebellieren? | Grenzen des Wissens

Eine Pressemeldung geistert durch das Internet: 46 Klimaforscher und Klimaforscherinnen sollen aus dem Weltklimarat ausgetreten sein. Stimmt das? Wer sind diese Menschen? Was sind ihre Gründe? Und was bedeutet das für Klima- und Energiepolitik in Deutschland und Europa?

0:00 Die seltsame Pressemeldung 02:15 Die 46 Personen 04:10 Klima: Die globale Situation 05:50 CO2-Emissionen weltweit 08:43 Prof. John Christy: Prognosen sind meist übertrieben 16:08 Prof. Judith Curry: Ihr sollte man zuhören 22:50 Prof. Richard Lindzen: Harvard und MIT 26:48 Prof. Roger Pielke: IPCC als Cheerleader? 31:38 Übersicht 35:35 Meine Einschätzung 38:40 Ein extremes Beispiel

Ganteförs Homepage [LINK]

Quelle: Grenzen des Wissens, 15.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Horrorszenario / Energiewende

Die Klimapolitik basiert auf Warnungen vor einem Horrorszenario für den Planeten, aber das entsprechende Rechenmodell wurde nun als unplausibel enttarnt. Was das bedeutet, erläutert der Experimentalphysiker Gerd Ganteför.

KI-generierte Videozusammenfassung: Physik-Professor Gert Gantefür analysiert im Gespräch mit Kontrafunk die wissenschaftliche Relevanz umstrittener Klimamodelle wie RCP 8.5. Dabei wird beleuchtet, welche Rolle diese Extremszenarien in aktuellen politischen Debatten spielen und warum einige Forschende sich zunehmend vom Weltklimarat distanzieren.

Quelle: Kontrafunk – Die Stimme der Vernunft (218.000 Abonnenten), 13.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Wer lenkt das Internet, Herr Häring?

Vermeintlich unabhängige Nichtregierungsorganisationen beobachten in Echtzeit, was online gesagt und veröffentlicht wird. Offiziell geht es darum, Desinformation einzudämmen – doch Kritiker sehen darin wachsenden Einfluss auf öffentliche Debatten.

Journalist Roberto De Lapuente spricht mit Wirtschaftsjournalist Norbert Häring über Medienmacht, politische Verflechtungen und die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Wer bestimmt, was als „wahr“ gilt?

Wie groß ist der Einfluss von NGOs und Medien?

Braucht der ÖRR grundlegende Reformen?

Das Buch “Der Wahrheitskomplex” von Norbert Häring erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder beispielsweise via Buchkomplizen [LINK].

Quelle: Overton Magazin, 12.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Trumps China-Besuch, Putins China-Besuch, EU-Rolle, Thukydides-Falle, viele Menschen mögen KI nicht [mit Alexander Mercouris]

0:00 China war sehr höflich, aber eine starke Warnung bezüglich Taiwan

7:00 Trump sagte, er unterstütze kein unabhängiges Taiwan. Die höfliche Warnung ist umso schockierender

10:39 Xi sprach über die Thukydides-Falle

14:05 Ist Trumps Reise nach China die US-Version der Macartney-Delegation von 1792?

15:26 Was geschah mit dem Iran-Krieg

16:52 Putins Besuch ist ganz anders als der von Trump

20:29 Was ist Russlands Endspiel

23:31 Welche Rolle spielt die EU in der Welt

30:30 Thomas Massie verlor die Vorwahl

34:15 Der US-Senat stimmte dafür, eine Resolution zu den Kriegsbefugnissen voranzubringen

35:30 Immer mehr Menschen sind gegen Rechenzentren. Kevin O’Leary ist ein verhasster Mann

41:56 Trump hätte mit Xi mehr über KI sprechen sollen

44:34 Studenten mögen KI nicht. Die Menschen in China vertrauen ihrer Regierung

46:30 Wir werden durch den technologischen Fortschritt betrogen

53:03 China ist der Grund für alles

53:51 Das Ende

Quelle: Small Town Voice Deutsch, 21.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Debanked: Wie Deutschland kritische Journalisten drangsaliert | Ulrich Heyden

Der deutsche Journalist Ulrich Heyden spricht über den wachsenden Druck auf kritische Reporter, darunter die Schließung seiner deutschen Bankkonten nach jahrelanger Berichterstattung aus Russland und der Ukraine. In diesem Gespräch erläutert er seine Sicht auf den Donbass-Konflikt, das Erbe des Maidan, die Minsker Abkommen und warum westliche Mediennarrative die Erfahrungen der Zivilbevölkerung in der Ostukraine oft ausblenden. Heyden reflektiert außerdem über die verschiedenen Ebenen des Krieges: den innerukrainischen Konflikt, die russisch-ukrainische Konfrontation und den größeren NATO-Russland-Konflikt. Ein nüchternes Gespräch über Journalismus, Zensur, Kriegsnarrative und die dringende Notwendigkeit von Diplomatie.

00:00 Debanking: Ulrich Heyden verliert seine deutschen Konten

06:24 Sanktionen, Druck auf Journalisten und Brief an Steinmeier

08:08 Die Vorgeschichte des Donbass-Konflikts seit 2014

13:17 Maidan, Odessa, Charkow und der „russische Frühling“

20:00 Warum das westliche Donbass-Narrativ zu kurz greift

26:38 Minsk, Neutralisierung der Ukraine und Russlands Strategie

30:03 Kinder des Krieges und die vergessene Zivilbevölkerung im Donbass

35:55 Drei Ebenen des Krieges: Bürgerkrieg, Russland-Ukraine, NATO-Russland

38:39 Donbass-Dokumentarfilme, Patriotismus und russische Innenperspektiven

44:29 Ukrainische Kriegsrealität, Mariupol und warum Diplomatie nötig wäre

Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 22.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Sehen Sie hierzu auch erneut das Gespräch von Albrecht Müller mit Ulrich Heyden »Korrespondent Ulrich Heyden von Kontokündigung betroffen, weil er in ‚Hochrisikoland‘ Russland lebt« [LINK] Die Artikel von Ulrich Heyden auf den NachDenkSeiten sind hier zu finden [LINK]

Israels Bezalel Smotrich bezeichnet Antrag auf Haftbefehl beim IStGH als „Kriegserklärung“

Israel’s Bezalel Smotrich says ICC arrest warrant request is ‘declaration of war’

Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich bezeichnete am Dienstag den Antrag auf einen Haftbefehl gegen ihn beim Internationalen Strafgerichtshof als „Kriegserklärung“ und drohte mit sofortigen Vergeltungsmaßnahmen gegen die Palästinenser.

„Die Ausstellung von Haftbefehlen gegen den Premierminister ist eine Kriegserklärung. Die Ausstellung von Haftbefehlen gegen den Verteidigungsminister und den Finanzminister ist eine Kriegserklärung“, sagte er.

MEE berichtete am Montag, dass die Staatsanwaltschaft des IStGH im vergangenen Monat einen geheimen Antrag auf einen Haftbefehl gegen Smotrich wegen angeblicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit an Palästinensern im besetzten Westjordanland gestellt habe.

„Die Palästinensische Autonomiebehörde hat einen Krieg begonnen, und sie wird einen Krieg bekommen … Ich verspreche all unseren Feinden: Das ist erst der Anfang“, sagte Smotrich und fügte hinzu, er werde seine Befugnisse nutzen, um einen sofortigen Befehl zur Vertreibung der Bewohner des palästinensischen Dorfes Khan al-Ahmar im besetzten Westjordanland zu unterzeichnen.

[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle 1: Middle East Eye (3,76 Mio. Abonnenten), 19.05.2026

Quelle 2: Novara Media (1,27 Mio. Abonnenten), 20.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Middle East Eye: Der IStGH könnte einen Haftbefehl gegen den Israeli Bezalel Smotrich beantragen • FRANCE 24 English

PRESSESCHAU – Dienstag, 19. Mai: Die panarabische Publikation Middle East Eye bringt einen Exklusivbericht über einen Antrag auf einen Haftbefehl gegen den Israeli Bezalel Smotrich wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, einschließlich Apartheid.

Donald Trump zieht seine Klage gegen die US-Steuerbehörde IRS zurück – im Gegenzug für die Einrichtung eines „Schmiergeldfonds“ in Höhe von fast 2 Milliarden Dollar. Und David Beckham, Kate Moss und König Charles besuchen die Londoner Chelsea Flower Show, die heute beginnt.

[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]

France 24 ist Teil des französischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Quelle: FRANCE 24 English, 19.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Israels Polizei-Minister Ben-Gvir sorgt mit Skandal-Video für Entsetzen

Israels rechtsextremer Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir hat mit einem provokanten Video, das gefesselte Aktivisten einer Hilfsflotte für den Gazastreifen zeigt, internationale und nationale Empörung ausgelöst. In dem Video posiert Ben-Gvir triumphierend mit einer Israel-Flagge und ruft: „Willkommen in Israel, wir sind hier die Hausherren.“ Auf seinem X-Account bezeichnete er die Festgenommenen später als „Terrorunterstützer.“ Die über 430 internationalen Aktivisten waren zuvor von Israels Sicherheitskräften gestoppt und festgenommen worden. Einige berichten von entwürdigenden Behandlungen während ihrer Haft, bevor sie freigelassen und abgeschoben wurden.

Die internationale Kritik an Ben-Gvirs Verhalten ist massiv. Mehrere Staaten haben israelische Botschafter einbestellt, und Deutschlands Außenminister Johann Wadephul nannte das Vorgehen „vollkommen inakzeptabel“, da es fundamental den gemeinsamen Werten widerspreche. Auch innerhalb Israels sorgt das Video, das bereits rund 17 Millionen Mal abgespielt wurde, für Unbehagen. Regierungschef Benjamin Netanjahu distanzierte sich vom Verhalten seines Sicherheitsministers, ohne ihn jedoch in Frage zu stellen, und erklärte, es entspreche nicht den Werten und Normen des Landes. Ben-Gvir ist bekannt für seine Provokationen, doch dieses Mal ging sein Vorgehen selbst konservativen Kräften in Israel zu weit.

Quelle: :newstime, 21.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Die Kritik an Israels Ben-Gvir wegen der Misshandlung von Aktivisten der Gaza-Flottille „hatte sich schon lange angekündigt“: Analyse

Israels rechtsextremer Sicherheitsminister hat weltweit Empörung ausgelöst, nachdem er ein Video veröffentlicht hatte, in dem er festgenommene Aktivisten der Gaza-Flottille misshandelt. Das Filmmaterial scheint zu zeigen, wie Itamar Ben-Gvir die mit Handschellen gefesselten Aktivisten einschüchtert und anschreit. Premierminister Benjamin Netanjahu sagte, der Vorfall stehe „nicht im Einklang mit Israels Werten“, während das Außenministerium Ben-Gvir vorwarf, dem Ansehen des Landes zu schaden. Die Aktivisten wurden festgenommen, nachdem israelische Streitkräfte vor zwei Tagen Hilfsschiffe auf dem Weg nach Gaza abgefangen hatten. Das Video hat internationale Kritik ausgelöst. Mehrere Länder, darunter die Niederlande, Frankreich und Kanada, haben israelische Botschafter wegen der Behandlung der Aktivisten einbestellt. Michael Lynk ist Menschenrechtsanwalt und ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in Palästina. Er sagt, die internationale Gemeinschaft habe zu früheren israelischen Abfangaktionen von Flottillen weitgehend geschwiegen.

[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: Al Jazeera English, 21.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Video des israelischen Ministers Ben-Gvir von Aktivisten der Gaza-Flottille löst Empörung aus • FRANCE 24 English

Festgenommene Aktivisten, deren Hände gefesselt sind und die gezwungen werden, niederzuknien, während im Hintergrund die israelische Nationalhymne erklingt. Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, veröffentlichte auf X ein Video, in dem er die Aktivisten einer nach Gaza fahrenden Flottille verspottet. Das Video löste weltweit breite Kritik aus. Gabrielle Nadler von FRANCE 24 berichtet.

[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]

France 24 ist Teil des französischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Quelle: FRANCE 24 English, 21.05.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen