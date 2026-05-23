Videohinweise am Samstag
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Sahra Wagenknecht: „Ich werbe ja seit Beginn dieses Krieges dafür, dass man Gespräche führt!“
- Lanz+Precht: Hat Deutschland die Diplomatie-Chance im Ukraine-Krieg verpasst?
- BPK: “Ich denke, in der jetzigen Situation braucht es keinen Vermittler, den es in einer neutralen Form ja auch nicht gibt.”
- Prof. Mearsheimer: Schockanalyse – Russland denkt über nukleare Eskalation gegen Europa nach
- 100 Milliarden? Am Ars**!
- Schickt Deutschland ukrainische Männer zurück an die Front?
- Unwürdige Doku beim ZDF
- Streik im Einzelhandel: Sind 250 Euro mehr pro Monat nicht drin?
- Orden für Selenskji – Korruption egal!
- Kriegsreporterin packt aus: Die ungeschönte Wahrheit aus Donezk – Christelle Néant
- Wer 45 Jahre arbeiten geht, ist ein ‘Schlafschaf’ – Ole Nymoen provoziert
- Pressemeldung: 46 Klimaforscher rebellieren? | Grenzen des Wissens
- Wer lenkt das Internet, Herr Häring?
- Trumps China-Besuch, Putins China-Besuch, EU-Rolle, Thukydides-Falle, KI [mit Alexander Mercouris]
- Debanked: Wie Deutschland kritische Journalisten drangsaliert | Ulrich Heyden
- Israels Bezalel Smotrich bezeichnet Antrag auf Haftbefehl beim IStGH als „Kriegserklärung“
- Israels Polizei-Minister Ben-Gvir sorgt mit Skandal-Video für Entsetzen
- Treffen Sie die libanesischen Retter, die von Israel ins Visier genommen werden
- Zeugenaussage im Freien – Prof. Dr. Jörg Matysik
- Kabarett, (Real-)Satire, “Slopaganda”, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Sahra Wagenknecht: „Ich werbe ja seit Beginn dieses Krieges dafür, dass man Gespräche führt!“
BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht fordert im Interview neue Gespräche mit Russland und Wladimir Putin. Sie kritisiert die Bundesregierung, die Ukraine-Politik des Westens und die milliardenschwere Unterstützung für Kiew. Wagenknecht sieht diplomatische Verhandlungen als einzigen Weg, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Außerdem äußert sie sich zu Angela Merkel, Gerhard Schröder und den Chancen möglicher Friedensgespräche mit Moskau. Im Zentrum stehen Russlands Forderungen, die Rolle der NATO und die Frage, ob Europa wieder direkten Kontakt zu Putin aufnehmen sollte.
Quelle: WELT Nachrichtensender, 19.05.2026
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- Lanz+Precht: Hat Deutschland die Diplomatie-Chance im Ukraine-Krieg verpasst?
Könnte Gerhard Schröder als Vermittler im Ukraine-Krieg fungieren? Markus Lanz und Richard David Precht nehmen in der neuesten Folge die diplomatische Starre der Bundesregierung unter die Lupe. Nachdem Putin Schröder explizit als Vermittler ins Spiel brachte, reagierte Berlin mit einer Absage, doch ein eigener Gegenvorschlag blieb aus. Eine Analyse über verpasste Chancen.
Quelle: ZDFheute Nachrichten (1,79 Mio. Abonnenten), 16.05.2026
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Die komplette Lanz + Precht, Folge 245 “MAGA-Bewegung: Was kommt nach Trump?” ist hier zu finden [LINK]
- BPK: “Ich denke, in der jetzigen Situation braucht es keinen Vermittler, den es in einer neutralen Form ja auch nicht gibt.”
Die mehr als widersprüchlichen Antworten von Regierungssprecher Kornelius zu Putins Vorschlag, Altkanzler Schröder als Vermittler einzusetzen…
Quelle: Florian Warweg via X, 18.5.2026
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"Ich denke, in der jetzigen Situation braucht es keinen Vermittler, den es in einer neutralen Form ja auch nicht gibt."
Die mehr als widersprüchlichen Antworten von @RegSprecher Kornelius zu Putins Vorschlag, Altkanzler Schröder als Vermittler einzusetzen… pic.twitter.com/ghk2eJIqJW
— Florian Warweg (@FWarweg) May 18, 2026
- Prof. Mearsheimer: Schockanalyse – Russland denkt über nukleare Eskalation gegen Europa nach
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Daniel Davis Deep Dive Deutsch, 14.05.2026
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Dmitry Polyanskiy: Nukleare Vergeltung ist nicht mehr undenkbar
Dmitry Polyanskiy ist der Ständige Vertreter der Russischen Föderation bei der OSZE. Polyanskiy argumentiert, dass Europas Eskalation im Stellvertreterkrieg in der Ukraine alle roten Linien überschritten habe und dass in Russland die Diskussion über den Einsatz einer taktischen Atomwaffe gegen Europa kein Tabu mehr sei.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 21.05.2026
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Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Jens Berger: Die Tauben müssen aufwachen – bevor es zu spät ist [LINK] und von Gert-Ewen Ungar: Moskauer Nächte und Qualität aus Deutschland [LINK]
- 100 Milliarden? Am Ars**!
Trotz der laufenden Korruptionsskandale will vonderLeyen weitere 100 Mrd. Euro in die Ukraine schieben – ohne jegliche Kontrolle… Komisch, wenn wir Reisekosten abrechnen, wird da zum Teil recht kritisch nachgefragt. Smiley!
Quelle: Martin Sonneborn, 17.05.2026
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- Schickt Deutschland ukrainische Männer zurück an die Front?
In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, spricht Pulitzer-Preisträger Glenn Greenwald über die wachsenden Spannungen zwischen Russland, der Ukraine und Europa sowie über die sich verändernde politische Stimmung im Westen. Im Mittelpunkt stehen Europas Haltung gegenüber Russland, die Debatten um die Rückführung ukrainischer Männer und die Frage, warum sich Europa zunehmend auf einen langfristigen Konflikt auszurichten scheint.
Dieses Video wurde von System Update produziert und am 16. Mai 2026 auf deren YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um in Deutschland und darüber hinaus zur Meinungsbildung zu diesem Thema beizutragen.
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER GLENN GREENWALD: Glenn Greenwald ist ehemaliger Verfassungsrechtler, Pulitzer-Preisträger und Autor mehrerer Bestseller, darunter With Liberty and Justice for Some (2011) und No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance State – deutscher Titel: Die globale Überwachung: Der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste und die Folgen (2014).
Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.
Quelle: acTVism Munich, 19.05.2026
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- Unwürdige Doku beim ZDF
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte aufklären statt nach unten zu treten, Lügen zu verbreiten und Stimmung gegen arme Menschen zu machen.
Quelle: Sanktionsfrei e.V., 21.05.2026
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- Streik im Einzelhandel: Sind 250 Euro mehr pro Monat nicht drin?
“Ohne uns kein Geschäft”, skandieren die Demonstrant:innen in Frankfurt am Freitag. In den laufenden Tarifverhandlungen im Handel hat die Gewerkschaft Verdi zu ersten Warnstreiks aufgerufen. Bundesweit sollen demnach Betriebe bestreikt werden. Beschäftigte von Douglas, H+M, Zara, Primark, Rewe sowie ihrer Logistik-Sparte, Penny, Hit, Metro, Kaufland und Ikea wollten sich an den Streiks beteiligen.
Quelle: hessenschau, 15.05.2026
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- Orden für Selenskji – Korruption egal!
Diese Woche wehte ein Hauch von DDR im Europäischen Parlament: Bei der Auszeichnung von Angela Merkel und Wolodymyr Selenskji mit dem neuen Europäischen Verdienstorden mussten Parlaments-Mitarbeiter die leeren Ränge füllen.
Außerdem geht es in meinem Video-Bericht aus Strasbourg um Künstliche Intelligenz und die wachsende Abhängigkeit Europas von US-Techkonzernen wie Palantir. In meiner Rede im Europäischen Parlament habe ich vor dem Verlust der digitalen Souveränität gewarnt und den Risiken autonomer Waffensysteme.
Außerdem: Obwohl eine Staatsanwaltschaft Ermittlungen einleiten wollte, verweigerte die Mehrheit im Europäischen Parlament die Aufhebung der Immunität einer CSU-Abgeordneten. Das zeigt die Doppelmoral!
Und schließlich der Zolldeal mit Donald Trump: Statt Stärke zu zeigen und Europas Interessen entschlossen zu vertreten, gibt die EU jedes Mal nach wenn Trump uns erpresst. Wir sollten stattdessen wieder Öl und Gas in Russland kaufen und Merkel als Vermittlerin nach Moskau schicken sowie US Big Techs besteuern!
Quelle: Fabio De Masi, 21.05.2026
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- Kriegsreporterin packt aus: Die ungeschönte Wahrheit aus Donezk – Christelle Néant
Die französische Kriegsreporterin Christelle Néant lebt seit 2016 in Donezk und dokumentiert einen Krieg, der in den westlichen Leitmedien oft nur einseitig oder gar nicht stattfindet. Während die offizielle Erzählung klare Fronten zieht, blickt Néant hinter die Kulissen der Geopolitik und stellt die unbequeme Frage: Werden Augenzeugenberichte und Beweise vor Ort systematisch unterdrückt, um die geopolitische Agenda des Westens zu stützen?
Im Gespräch geht es um: 8 Jahre im Feuer: Warum Christelle Néant ihre Heimat Frankreich verließ, um die ungeschönte Realität im Donbass zu dokumentieren.
Die Rolle der OSZE & Medien: Kritik an der Voreingenommenheit internationaler Organisationen und die gezielte Manipulation von Berichterstattungen in Paris und Berlin. Waffen aus dem Westen: Über den Einsatz französischer und tschechischer Artillerie gegen zivile Ziele und das moralische Versagen der europäischen Politik. Die „Weißen Engel“: Brisante Berichte über den Umgang mit Kindern im Kriegsgebiet und die Vorwürfe des organisierten Kinderhandels. Der 16. Februar 2022: Warum der massive Beschuss durch die ukrainische Armee kurz vor der russischen Intervention die eigentliche Eskalationsstufe markierte. Rehabilitation des Nationalismus: Eine kritische Analyse über die Verehrung von Kollaborateuren wie Stepan Bandera und die Auswirkungen auf das heutige Selbstverständnis der Ukraine. Der Selbstmord Europas: Warum die Sanktionspolitik und die militärische Unterstützung Kiews zu einem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kollaps im Westen führen könnten.
„Es ist eine moralische und gesellschaftliche Niederlage. Der Westen unterstützt ein Regime, das auf einer Ideologie beruht, die wir längst überwunden glaubten.“
Christelle Néant berichtet von den menschlichen Schutzschilden, dem Trauma der Zivilbevölkerung und der Gefahr einer nuklearen Eskalation. Ein Plädoyer für eine Rückkehr zur Wahrheit und diplomatischen Lösungen, bevor die demografische und wirtschaftliche Katastrophe unumkehrbar wird.
Ein Gespräch über die Macht der Propaganda, das Leid der Vergessenen und die Hoffnung auf ein Ende der Eskalationsspirale.
Wenn Sie das Video im original auf Französisch sehen wollen [LINK]
Kapitel: 00:00 – Einleitung: Perspektiven gegen den Strom 01:07 – Zur Person: Warum Christelle Néant in Donezk lebt 04:00 – Kriegsverbrechen & die Rolle der OSZE 06:09 – Augenzeugenbericht: Artillerie gegen Zivilisten 09:41 – Auf der Todesliste: Die ukrainische Mirotworez-Seite 12:10 – Das Schicksal der Kinder: Evakuierung oder Entführung? 15:46 – Die Chronik der Eskalation: Februar 2022 20:00 – Putins Entscheidung: Völkermord verhindern? 22:02 – Die Niederlage des Westens & die Banderas-Ideologie 24:30 – Geopolitisches Chaos: Von Libyen bis in die Ukraine 26:50 – Wirtschaftlicher Selbstmord: VW und die Folgen für Europa 28:15 – Elite ohne Empathie: Das Risiko eines Atomkriegs 32:05 – Fazit: Die Hoffnung auf den Verhandlungstisch
Hinweis:Dieses Interview dient der politischen Meinungsbildung und freien Meinungsäußerung gemäß Art. 5 GG.
Quelle: Patrik Baab, 10.05.2026
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- Wer 45 Jahre arbeiten geht, ist ein ‘Schlafschaf’ – Ole Nymoen provoziert
Ole Nymoen ist Podcaster, Buchautor und dezidierter Kriegsdienstverweigerer. Bekannt wurde er im Juni 2024 mit einem Leitartikel unter dem Titel „Für Deutschland kämpfen? Never”, der eine breite öffentliche Debatte auslöste. Seitdem zieht er durch die großen deutschen Talkshows – Markus Lanz, Hart aber fair, Sarah Bosetti – und sorgt dort regelmäßig für Entsetzen, wenn er seine Haltung unverändert vertritt: lieber besetzt als tot. Er betreibt einen Podcast, von dessen Erlösen er lebt, und sieht diese finanzielle Unabhängigkeit als Voraussetzung dafür, unbequeme Meinungen überhaupt öffentlich vertreten zu können. Bis vor Kurzem war er Mitglied der Linkspartei. Er ist formal nicht ausgetreten, sondern schlicht durch Nichtzahlen der Beiträge. Ihm war die Parteiposition zum Nahostkonflikt zu wenig klar.
Im Gespräch mit Jasmin Kosubek entwickelt Nymoen eine konsequent materialistische Begründung seiner Kriegsdienstverweigerung: Ein Staat, der seine Wirtschaft darauf ausrichtet, Vermögende reicher zu machen, verdient keine Loyalität seiner Bürger. Wir sprechen über die Grünen als Kriegstreiber, über den instrumentalisierten Hitler-Vergleich in deutschen Talkshows und über die Frage, ob Arbeitsstolz eine Form von Autoritätshörigkeit ist. Dazu kommt ein bemerkenswertes Eingeständnis: Nymoen gibt zu, während der Corona-Zeit dem Staat geglaubt zu haben. “Das war falsch”, gibt er zu. Ein Gespräch, das polarisiert, weil es keine einfachen Lager kennt.
Kapitel:
00:00 Intro & Vorstellung – Linkspartei-Austritt & Nahostkonflikt
04:12 Talkshow-Erfahrungen & das linksliberale Publikum
07:21 Grüne als Kriegstreiber: Imperialismus mit besserem Gewissen
10:38 Der Hitler-Vergleich als politische Waffe
14:15 Medienlandschaft, Mehrheitsmeinung & institutionelle Feigheit
18:47 Kriegslogik: Wofür Deutschland wirklich aufrüstet
30:33 Kapitalismus, Bürgergeld & Sozialstaat
41:57 Reichtum, Umverteilung & die eigentlichen Schmarotzer
47:24 Wehrpflicht, Impfpflicht & Staatsverfügung über den Körper
01:01:45 Querdenker, Schlafschafe & Arbeitsstolz als Autoritätshörigkeit
01:08:26 Wofür lohnt es sich zu sterben? Buchzitat & Staatsskepsis
01:12:33 Politischer Islam & die Linke
01:15:34 Zuschauerfragen: Wehrpflicht, Sozialismus & Kriegslegitimität
Quelle: Jasmin Kosubek und Wohlstand für Alle, 12.04.2026
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- Pressemeldung: 46 Klimaforscher rebellieren? | Grenzen des Wissens
Eine Pressemeldung geistert durch das Internet: 46 Klimaforscher und Klimaforscherinnen sollen aus dem Weltklimarat ausgetreten sein. Stimmt das? Wer sind diese Menschen? Was sind ihre Gründe? Und was bedeutet das für Klima- und Energiepolitik in Deutschland und Europa?
0:00 Die seltsame Pressemeldung 02:15 Die 46 Personen 04:10 Klima: Die globale Situation 05:50 CO2-Emissionen weltweit 08:43 Prof. John Christy: Prognosen sind meist übertrieben 16:08 Prof. Judith Curry: Ihr sollte man zuhören 22:50 Prof. Richard Lindzen: Harvard und MIT 26:48 Prof. Roger Pielke: IPCC als Cheerleader? 31:38 Übersicht 35:35 Meine Einschätzung 38:40 Ein extremes Beispiel
Ganteförs Homepage [LINK]
Quelle: Grenzen des Wissens, 15.05.2026
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Horrorszenario / Energiewende
Die Klimapolitik basiert auf Warnungen vor einem Horrorszenario für den Planeten, aber das entsprechende Rechenmodell wurde nun als unplausibel enttarnt. Was das bedeutet, erläutert der Experimentalphysiker Gerd Ganteför.
KI-generierte Videozusammenfassung: Physik-Professor Gert Gantefür analysiert im Gespräch mit Kontrafunk die wissenschaftliche Relevanz umstrittener Klimamodelle wie RCP 8.5. Dabei wird beleuchtet, welche Rolle diese Extremszenarien in aktuellen politischen Debatten spielen und warum einige Forschende sich zunehmend vom Weltklimarat distanzieren.
Quelle: Kontrafunk – Die Stimme der Vernunft (218.000 Abonnenten), 13.05.2026
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- Wer lenkt das Internet, Herr Häring?
Vermeintlich unabhängige Nichtregierungsorganisationen beobachten in Echtzeit, was online gesagt und veröffentlicht wird. Offiziell geht es darum, Desinformation einzudämmen – doch Kritiker sehen darin wachsenden Einfluss auf öffentliche Debatten.
Journalist Roberto De Lapuente spricht mit Wirtschaftsjournalist Norbert Häring über Medienmacht, politische Verflechtungen und die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Wer bestimmt, was als „wahr“ gilt?
Wie groß ist der Einfluss von NGOs und Medien?
Braucht der ÖRR grundlegende Reformen?
Das Buch “Der Wahrheitskomplex” von Norbert Häring erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder beispielsweise via Buchkomplizen [LINK].
Quelle: Overton Magazin, 12.05.2026
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- Trumps China-Besuch, Putins China-Besuch, EU-Rolle, Thukydides-Falle, viele Menschen mögen KI nicht [mit Alexander Mercouris]
0:00 China war sehr höflich, aber eine starke Warnung bezüglich Taiwan
7:00 Trump sagte, er unterstütze kein unabhängiges Taiwan. Die höfliche Warnung ist umso schockierender
10:39 Xi sprach über die Thukydides-Falle
14:05 Ist Trumps Reise nach China die US-Version der Macartney-Delegation von 1792?
15:26 Was geschah mit dem Iran-Krieg
16:52 Putins Besuch ist ganz anders als der von Trump
20:29 Was ist Russlands Endspiel
23:31 Welche Rolle spielt die EU in der Welt
30:30 Thomas Massie verlor die Vorwahl
34:15 Der US-Senat stimmte dafür, eine Resolution zu den Kriegsbefugnissen voranzubringen
35:30 Immer mehr Menschen sind gegen Rechenzentren. Kevin O’Leary ist ein verhasster Mann
41:56 Trump hätte mit Xi mehr über KI sprechen sollen
44:34 Studenten mögen KI nicht. Die Menschen in China vertrauen ihrer Regierung
46:30 Wir werden durch den technologischen Fortschritt betrogen
53:03 China ist der Grund für alles
53:51 Das Ende
Quelle: Small Town Voice Deutsch, 21.05.2026
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- Debanked: Wie Deutschland kritische Journalisten drangsaliert | Ulrich Heyden
Der deutsche Journalist Ulrich Heyden spricht über den wachsenden Druck auf kritische Reporter, darunter die Schließung seiner deutschen Bankkonten nach jahrelanger Berichterstattung aus Russland und der Ukraine. In diesem Gespräch erläutert er seine Sicht auf den Donbass-Konflikt, das Erbe des Maidan, die Minsker Abkommen und warum westliche Mediennarrative die Erfahrungen der Zivilbevölkerung in der Ostukraine oft ausblenden. Heyden reflektiert außerdem über die verschiedenen Ebenen des Krieges: den innerukrainischen Konflikt, die russisch-ukrainische Konfrontation und den größeren NATO-Russland-Konflikt. Ein nüchternes Gespräch über Journalismus, Zensur, Kriegsnarrative und die dringende Notwendigkeit von Diplomatie.
00:00 Debanking: Ulrich Heyden verliert seine deutschen Konten
06:24 Sanktionen, Druck auf Journalisten und Brief an Steinmeier
08:08 Die Vorgeschichte des Donbass-Konflikts seit 2014
13:17 Maidan, Odessa, Charkow und der „russische Frühling“
20:00 Warum das westliche Donbass-Narrativ zu kurz greift
26:38 Minsk, Neutralisierung der Ukraine und Russlands Strategie
30:03 Kinder des Krieges und die vergessene Zivilbevölkerung im Donbass
35:55 Drei Ebenen des Krieges: Bürgerkrieg, Russland-Ukraine, NATO-Russland
38:39 Donbass-Dokumentarfilme, Patriotismus und russische Innenperspektiven
44:29 Ukrainische Kriegsrealität, Mariupol und warum Diplomatie nötig wäre
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 22.05.2026
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Sehen Sie hierzu auch erneut das Gespräch von Albrecht Müller mit Ulrich Heyden »Korrespondent Ulrich Heyden von Kontokündigung betroffen, weil er in ‚Hochrisikoland‘ Russland lebt« [LINK]
Die Artikel von Ulrich Heyden auf den NachDenkSeiten sind hier zu finden [LINK]
- Israels Bezalel Smotrich bezeichnet Antrag auf Haftbefehl beim IStGH als „Kriegserklärung“
Israel’s Bezalel Smotrich says ICC arrest warrant request is ‘declaration of war’
Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich bezeichnete am Dienstag den Antrag auf einen Haftbefehl gegen ihn beim Internationalen Strafgerichtshof als „Kriegserklärung“ und drohte mit sofortigen Vergeltungsmaßnahmen gegen die Palästinenser.
„Die Ausstellung von Haftbefehlen gegen den Premierminister ist eine Kriegserklärung. Die Ausstellung von Haftbefehlen gegen den Verteidigungsminister und den Finanzminister ist eine Kriegserklärung“, sagte er.
MEE berichtete am Montag, dass die Staatsanwaltschaft des IStGH im vergangenen Monat einen geheimen Antrag auf einen Haftbefehl gegen Smotrich wegen angeblicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit an Palästinensern im besetzten Westjordanland gestellt habe.
„Die Palästinensische Autonomiebehörde hat einen Krieg begonnen, und sie wird einen Krieg bekommen … Ich verspreche all unseren Feinden: Das ist erst der Anfang“, sagte Smotrich und fügte hinzu, er werde seine Befugnisse nutzen, um einen sofortigen Befehl zur Vertreibung der Bewohner des palästinensischen Dorfes Khan al-Ahmar im besetzten Westjordanland zu unterzeichnen.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle 1: Middle East Eye (3,76 Mio. Abonnenten), 19.05.2026
Quelle 2: Novara Media (1,27 Mio. Abonnenten), 20.05.2026
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Middle East Eye: Der IStGH könnte einen Haftbefehl gegen den Israeli Bezalel Smotrich beantragen • FRANCE 24 English
PRESSESCHAU – Dienstag, 19. Mai: Die panarabische Publikation Middle East Eye bringt einen Exklusivbericht über einen Antrag auf einen Haftbefehl gegen den Israeli Bezalel Smotrich wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, einschließlich Apartheid.
Donald Trump zieht seine Klage gegen die US-Steuerbehörde IRS zurück – im Gegenzug für die Einrichtung eines „Schmiergeldfonds“ in Höhe von fast 2 Milliarden Dollar. Und David Beckham, Kate Moss und König Charles besuchen die Londoner Chelsea Flower Show, die heute beginnt.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
France 24 ist Teil des französischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Quelle: FRANCE 24 English, 19.05.2026
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- Israels Polizei-Minister Ben-Gvir sorgt mit Skandal-Video für Entsetzen
Israels rechtsextremer Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir hat mit einem provokanten Video, das gefesselte Aktivisten einer Hilfsflotte für den Gazastreifen zeigt, internationale und nationale Empörung ausgelöst. In dem Video posiert Ben-Gvir triumphierend mit einer Israel-Flagge und ruft: „Willkommen in Israel, wir sind hier die Hausherren.“ Auf seinem X-Account bezeichnete er die Festgenommenen später als „Terrorunterstützer.“ Die über 430 internationalen Aktivisten waren zuvor von Israels Sicherheitskräften gestoppt und festgenommen worden. Einige berichten von entwürdigenden Behandlungen während ihrer Haft, bevor sie freigelassen und abgeschoben wurden.
Die internationale Kritik an Ben-Gvirs Verhalten ist massiv. Mehrere Staaten haben israelische Botschafter einbestellt, und Deutschlands Außenminister Johann Wadephul nannte das Vorgehen „vollkommen inakzeptabel“, da es fundamental den gemeinsamen Werten widerspreche. Auch innerhalb Israels sorgt das Video, das bereits rund 17 Millionen Mal abgespielt wurde, für Unbehagen. Regierungschef Benjamin Netanjahu distanzierte sich vom Verhalten seines Sicherheitsministers, ohne ihn jedoch in Frage zu stellen, und erklärte, es entspreche nicht den Werten und Normen des Landes. Ben-Gvir ist bekannt für seine Provokationen, doch dieses Mal ging sein Vorgehen selbst konservativen Kräften in Israel zu weit.
Quelle: :newstime, 21.05.2026
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Die Kritik an Israels Ben-Gvir wegen der Misshandlung von Aktivisten der Gaza-Flottille „hatte sich schon lange angekündigt“: Analyse
Israels rechtsextremer Sicherheitsminister hat weltweit Empörung ausgelöst, nachdem er ein Video veröffentlicht hatte, in dem er festgenommene Aktivisten der Gaza-Flottille misshandelt. Das Filmmaterial scheint zu zeigen, wie Itamar Ben-Gvir die mit Handschellen gefesselten Aktivisten einschüchtert und anschreit. Premierminister Benjamin Netanjahu sagte, der Vorfall stehe „nicht im Einklang mit Israels Werten“, während das Außenministerium Ben-Gvir vorwarf, dem Ansehen des Landes zu schaden. Die Aktivisten wurden festgenommen, nachdem israelische Streitkräfte vor zwei Tagen Hilfsschiffe auf dem Weg nach Gaza abgefangen hatten. Das Video hat internationale Kritik ausgelöst. Mehrere Länder, darunter die Niederlande, Frankreich und Kanada, haben israelische Botschafter wegen der Behandlung der Aktivisten einbestellt. Michael Lynk ist Menschenrechtsanwalt und ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in Palästina. Er sagt, die internationale Gemeinschaft habe zu früheren israelischen Abfangaktionen von Flottillen weitgehend geschwiegen.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Al Jazeera English, 21.05.2026
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Video des israelischen Ministers Ben-Gvir von Aktivisten der Gaza-Flottille löst Empörung aus • FRANCE 24 English
Festgenommene Aktivisten, deren Hände gefesselt sind und die gezwungen werden, niederzuknien, während im Hintergrund die israelische Nationalhymne erklingt. Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, veröffentlichte auf X ein Video, in dem er die Aktivisten einer nach Gaza fahrenden Flottille verspottet. Das Video löste weltweit breite Kritik aus. Gabrielle Nadler von FRANCE 24 berichtet.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
France 24 ist Teil des französischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Quelle: FRANCE 24 English, 21.05.2026
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- Treffen Sie die libanesischen Retter, die von Israel ins Visier genommen werden
In einem aufrüttelnden Bericht aus dem Süden des Libanon traf Wyatt Reed von The Grayzone Mitglieder der Nabatiyeh Rescue, die wiederholt von israelischen Drohnenangriffen ins Visier genommen wurden, während sie versuchten, die Opfer des andauernden militärischen Angriffs Israels zu retten.
Wyatt sprach mit dem Einsatzleiter, Kapitän Muhammad Sulaiman, der mitansehen musste, wie sein 16-jähriger Sohn Joud von israelischen Streitkräften getötet wurde, als er zwei Monate zuvor versuchte, Zivilisten im Kriegsgebiet mit Lebensmitteln zu versorgen.
Website The Grayzone [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Grayzone Deutsch, 17.05.2026
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The Grayzone bei Beerdigung im Südlibanon – Familie von Israel ins Visier genommen
Website The Grayzone [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Grayzone Deutsch, 14.05.2026
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- Zeugenaussage im Freien – Prof. Dr. Jörg Matysik
Dass sich die Corona-Aufarbeitung in wichtigen Teilen der breiten Öffentlichkeit entzieht, wurde am 23.04.2026 im sächsischen Untersuchungsausschuss nochmal spürbar. Das Eingangsstatement des analytischen Chemikers Prof. Dr. Jörg Matysik zur Analyse der mRNA-Impfstoffe durch das PEI durfte von der Presse nicht dokumentiert werden, da es sich um eine Zeugenaussage handelte. Damit die Öffentlichkeit trotz dieser Einschränkungen an seinen Beobachtungen teilhaben kann, hielt Prof. Dr. Jörg Matysik seinen Vortrag über die mangelhaften Qualitätskontrollen der fragwürdigen Substanzen in den BioNTech-Impfstoffen durch das PEI exklusiv für uns – und damit auch für Sie – noch einmal im Freien.
Quelle: Die Jaworskis, 18.05.2026
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Missachtung epidemiologischer Grundlagen – Interview mit Prof. Dr. Matthias Schrappe
Hätte die Regierung einen im täglichen Leben tätigen klinischen Infektiologen und keinen im Labor stationierten Virologen die Epidemie steuern lassen, wäre die gesunde Allgemeinheit unbehelligt geblieben. Das ergibt sich aus dem Gespräch mit dem klinischen Infektiologen Prof. Dr. Matthias Schrappe, welcher auch der Ansicht ist, dass die Kontaktverfolgung “den letzten Bereich des menschlichen Daseins, der noch nicht der Ökonomisierung und Steuerung unterworfen ist, nämlich die Gesundheit, der Digitalisierung zugänglich macht”.
Gerade aufgrund der aus seiner Sicht vorhandenen asymptomatischen Übertragung betrachtet er das flächendeckende PCR-Testen als sinnlos, denn sonst hätte man “84 Millionen Bürger isolieren müssen”.Auch “Gesundheitsamtsmitarbeiter wurden mit endlosen Telefonaten verbraucht”, so Prof. Dr. Schrappe. Dieser Ansatz widersprach allen Grundregeln der tätigen Infektionsepidemiologie, die mit gezielten und differenzierten Maßnahmen statt eines Over-All-Ansatzes eine Epidemie steuert, was der Politik indes bewusst war:
“Ja, es ist schon richtig, aber das können wir jetzt nicht mehr machen”, hieß es seitens der Politik gegenüber Prof. Dr. Schrappe, dem ehem. Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen.
Quelle: Die Jaworskis, 06.04.2026
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- Kabarett, (Real-)Satire, “Slopaganda”, Comedy und Co.
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GOOD NEWS, BAD NEWS
Diesmal wirklich live – allerdings mit 10tägiger Verzögerung ausgestrahlt, um nicht verfassungskonforme Gesichtsausdrücke im Notfall fix digital zu entschärfen. Soll Ihnen da draußen schließlich (nicht) den Sonntag verderben… Hehehe…
Also praktisch ECHT LIVE aus dem Europäischen Parlament! Mit Sibylle Berg & Martin Sonneborn. Gibt (wahrscheinlich) nicht 300% die Meinung von Parlamentspräsidentin Metaxa, Außenbeauftragter Kallas & Kommissionschefin vonderLeyen wieder… Und Friedrich “Leck Eier” Merz wird’s wohl auch wieder nicht sonderlich erfreuen… Smiley!
Quelle: Martin Sonneborn und Sibylle Berg MEP, 10.05.2026
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Kehrt dieses Jahr 1932 zurück? – Küppersbusch TV
Deutschland diskutiert über die AfD, Migration, Erinnerungskultur und plötzlich wirkt Geschichte erschreckend aktuell. Heute schauen wir auf Sachsen-Anhalt: Den Ort der ersten Nazi-Regierung Deutschlands. Und auf ein Regierungsprogramm, das auffällig oft vom „19. Jahrhundert“, Migration und dem „Irrweg der Moderne“ spricht.
Was davon ist politische Provokation? Was ist kalkulierte Medienstrategie? Und warum fühlt sich das alles wie ein historisches Déjà-vu an? Zwischen Karl Marx, Mark Twain, Bauhaus und bitterer Satire geht es um die Frage: Wiederholt sich Geschichte wirklich oder reimt sie sich nur?
Viel Spaß und gute Unterhaltung!
0:00 Die Geschichte wiederholt sich gerade, oder?
5:51 Küppis musikalisches Quiz
Die gezeigten Quellen findet ihr hier [LINK]
Quelle: Küppersbusch TV, 21.05.2026
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Trump Came Home Happy – Then He Turned On The TV
Donald Trump praised Xi. He loved China. He even had the pictures on his wall. Then he saw the news
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Quelle: Hatims Shorts, 20.05.2026
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If I was on a list
#DeepFakeSatire
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Quelle: Snicklink, 11.05.2026
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