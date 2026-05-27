Videohinweise am Mittwoch
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Jeffrey Sachs: Die baltischen Staaten sind jetzt der „gefährlichste Ort“ der Welt
- Kriege der Neuzeit: Rüsten wir mit Panzern & Co. falsch auf? | Markus Lanz vom 21. Mai 2026
- Die Bevölkerung soll wieder kriegsfähig gemacht werden! | Christiane Reymann
- Brian Berletic: Das neue Große Spiel – Krieg gegen Iran, Russland und China
- Flassbeck spricht: ALLES FALSCH! Deutschlands Lohn-Irrsinn| Folge 08
- BPK: In unmittelbarer Nachbarschaft zur US Air Base Ramstein, lässt die „U.S. Army Europe and Africa“ ein Bio-Labor der Schutzstufe 3 errichten
- „Kampf der Giganten“ | Daniele Ganser & Sevim Dağdelen
- Ulrike Guérot packt aus: Warum dieser Prozess unser aller Freiheit entscheidet
- Unfreiwillige in Uniform | Mona Aranea, Jürgen Rose und Richard @Voxvendetta im MANOVA-Gespräch
- Lauterbach und der Klima-Notstand | Grenzen des Wissens [Gerd Ganteför]
- Vortrag bei der Corona-Enquetekommission in Brandenburg [Bastian Barucker]
- Cum-Ex-Ermittlerin über den größten Steuerraub aller Zeiten! | Anne Brorhilker im Interview
- Der Mythos vom “guten Westen” zerfällt (Re- Reupload nach Doppelsperrung)
- Warum will Netanjahu das Parlament auflösen?
- In China lachen sie über unsere Energiewende – Tim Meyer & Jan Hegenberg
- Wurden die Proteste im Iran von Israel angezettelt?
- Dr. Daniele Ganser: Frankreichs Terroranschlag in Neuseeland auf die Rainbow Warrior (1985)
- Lauterbach: „Klimakrise ist Gesundheitsnotstand“ – IDA-Sprechstunde mit Gunter Frank & Kay Klapproth
- Basta Berlin (318) – Drohkulisse
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Jeffrey Sachs: Die baltischen Staaten sind jetzt der „gefährlichste Ort“ der Welt
Prof. Jeffrey Sachs erörtert, warum die Eskalation der NATO im Baltikum diese Region zum wahrscheinlichsten Aufmarschgebiet für einen großen Krieg zwischen der NATO und Russland gemacht hat. AUFGEZEICHNET AM 23. MAI 2026.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Original Transcript [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 25.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Zitat Jeffrey Sachs [Auszüge transkribiert ab Minute 2, CG]: : „Wir haben mit Kanzler Merz tatsächlich den verantwortungslosesten deutschen Regierungschef seit Jahrzehnten. Er ist ein ausgesprochener Kriegstreiber. Er hat nicht das geringste Interesse an Diplomatie gezeigt, nicht einmal daran, seinen Amtskollegen Präsident Putin zu kontaktieren. Selbst ein Treffen der Außenminister Deutschlands und Russlands, um über die Lage zu sprechen, scheint für ihn keine Option zu sein. Merz scheint fest entschlossen zu haben, die Politik seiner Regierung auf eine Remilitarisierung Deutschlands zu stützen. Keine besonders angenehme Aussicht, muss ich sagen. Eines der ‘Dinge’, die schief gelaufen sind – neben der Tatsache, dass die Stimme Europas im Moment im Wesentlichen die Stimme der drei baltischen Staaten ist, mit zusammen gerade mal 6 Millionen Einwohnern und der wohl extremsten Form von Russophobie – ist Deutschland. Deutschland spielt, wie ich finde, eine außerordentlich wichtige, aber auch gefährliche und verantwortungslose Rolle in alldem. Denn Deutschland trägt die größte Verantwortung, nicht nur, weil es das größte Land Europas ist, sondern auch, weil es der Sowjetunion im Jahr 1990 ausdrücklich und unmissverständlich zugesagt hat, dass sich die NATO nicht ausweiten würde. Deutschland war außerdem das Land, das eigentlich der Garant für das Ende des Ukrainekriegs im Jahr 2015 sein sollte, mit dem Minsker Abkommen Nummer 2. Auch das ist gescheitert. Deshalb hat Deutschland eine besondere Verantwortung. Natürlich ist die Geschichte noch einmal ein anderes Thema, aber selbst wenn man gar nicht bis zum Zweiten Weltkrieg zurückgeht, sondern nur auf die Zeit der deutschen Wiedervereinigung und die Jahre danach schaut. Deutschland hat wiederholt betrogen und Kanzler Merz tut so, als gebe es überhaupt keine Verantwortung.
Dann schauen wir nach Frankreich. Das ist in seiner Außenpolitik einfach bizarr, muss ich sagen. Vielleicht ist Macrons Idee, die an sich nicht völlig falsch ist, aber in der Umsetzung wirklich merkwürdig, die strategische Autonomie Europas. Ich habe kein Problem mit einer strategischen Autonomie Europas gegenüber den Vereinigten Staaten, aber sie durch Kriegsrethorik gegenüber Russland umzusetzen ist ein ziemlich gefährliches Spiel, völlig unnötig. Man könnte für Europas strategische Autonomie schon allein deshalb argumentieren, weil wir 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind und es Zeit ist, dass Europa endlich selbständig handelt. Es braucht die Vereinigten Staaten weder als Verteidiger noch als Bestimmer. seiner Außenpolitik, aber Macron scheint zu glauben, dass er, um seine Idee der strategischen Autonomie umzusetzen, gleichzeitig ein feindseliger, russlandfeindlicher Führer sein muss.
Wenn man dann noch Großbritannien dazu nimmt, das ebenfalls und schon immer Russland feindlich war, mindestens seit dem Jahr 1840, dann ergibt das eine explosive Mischung. Keine Diplomatie, nur Gerede über Eskalation.
Und tatsächlich sehen wir jetzt Eskalationen, die von der Ukraine ausgehen. Schauen wir uns die Lage dort genauer an. Diese Regierung ist radikal. Mit Demokratie hat das offensichtlich nichts zu tun. Es ist eine kleine Gruppe, die den Staat unter Kriegsrecht führt und sie ist extrem korrupt. Das weiß jeder. Man sieht es entweder an den Willen, die Ukrainer überall in Westeuropa besitzen oder in den Berichten von Nabu und vielen, vielen anderen Quellen. Wir haben es also mit einer Diktatur zu tun, korrupt und extremistisch. Also genau das passiert im Moment. Die Ukraine versucht Europa in einen größeren Krieg hineinzuziehen, so wie Israel immer wieder versucht die Vereinigten Staaten dazu zu bringen, sich an einem ausgeweiteten Krieg im Nahen Osten zu beteiligen. Die Ukraine wird alles tun, um einen größeren Krieg zu provozieren. Das ist ihre Taktik, weil sie Russland allein nicht besiegen kann. Aber vielleicht so denken sie, wird Europa gegen Russland kämpfen? Und wenn Europa gegen Russland kämpft, dann glauben sie, müssen die Vereinigten Staaten an der Seite Europas mitkämpfen. Ich weiß nicht, was in ihren Köpfen vorgeht, aber wenn sie tatsächlich Drohnen durch den baltischen Luftraum schicken und es sieht ganz danach aus, dann passt das ins Bild. Sie haben bereits Teile von Russlands nuklearer Triade angegriffen, sowjetische Flugzeuge bombardiert, die auf dem Rollfeld standen und Teil der Überwachungsmechanismen der nuklearen Rüstungskontrolle sind. Sie haben jede provokante Maßnahme ergriffen, die sie nur konnten. Sie wollen einen größeren Krieg, weil sie glauben, dass das ihre beste Chance ist zu gewinnen. Wenn man all das zusammennimmt, die Russophobie der baltischen Staaten, Europas Bereitschaft, seine Außenpolitik an diese Länder abzugeben, eine deutsche Führung, die ich würde sagen, zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg offen zur Remilitarisierung aufruft, was übrigens dem 2+4 Vertrag widerspricht, der zur deutschen Wiedervereinigung ausgehandelt wurde und ausdrücklich festlegt, dass Deutschland im vereinten Zustand nicht remilitarisieren wird und dazu noch die abweichende Führung in Frankreich und im Vereinigten Königreich, dann ergibt das ein perfektes kolossales Disaster.
Dadurch wird die baltische Frontlinie wahrscheinlich zum gefährlichsten Brennpunkt der Welt, noch gefährlicher als die Kontaktlinie des Krieges in der Ukraine. Die baltischen Staaten sind im Moment wahrscheinlich der gefährlichste Ort auf dem ganzen Planeten. Und das will heißen, denn wir haben den Krieg im Iran, wir haben den Krieg in Palästina, wir haben den Krieg in der Ukraine und wir haben die Spannungen um Taiwan. Aber ich würde sagen, die baltischen Staaten stehen jetzt an der Frontlinie, weil sie nach Krieg rufen, nach Vergeltung, nach Hass auf Russland und darauf setzen, dass Europa mitzieht und zwar durch eine aktive Beteiligung am Krieg.“
Lesen Sie auch auf den NachDenkSeiten von Jens Berger: Die Tauben müssen aufwachen – bevor es zu spät ist [LINK]
- Kriege der Neuzeit: Rüsten wir mit Panzern & Co. falsch auf? | Markus Lanz vom 21. Mai 2026
Deutschland investiert mehrere hunderte Milliarden in die Aufrüstung der Bundeswehr. Roderich Kiesewetter von der CDU war einer der Politiker, der die Not einer Aufrüstung schon früh zum Beginn des Ukraine-Kriegs sah und die Sondervermögen zur Aufrüstung unterstützte. Doch so, wie jetzt investiert wird, kann er nicht verstehen. Durch den Ukraine-Krieg hat sich die Führung von modernen Kriegen verändert. Statt dutzende Panzer und Artillerie sind es vor allem die Drohnen, die momentan das Kriegsgeschehen enorm entscheiden und kostengünstiger sind. Doch Deutschland würde noch auf die alte Kriegsführung setzen, so Roderich Kiesewetter. Ist das Verschwendung von Steuergeldern?
Weitere Gäste in der Sendung:
Erich Vad, Brigadegeneral a. D. der Bundeswehr [Anm.CG: Ehemaliger militärpolitischer Berater von Bundeskanzlerin Merkel]
Verena Jackson, Drohnen- und KI-Expertin [Anm.CG: Wissenschaftlerin der Universität der Bundeswehr München]
Quelle 1: ZDFheute Nachrichten (1,8 Mio. Abonnenten), 22.05.2026
Quelle 2: ZDF Mediathek
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Die Bevölkerung soll wieder kriegsfähig gemacht werden! | Christiane Reymann
Wer das Leben liebt, muss es verteidigen — und darf Kinder und Enkel nicht in Kriege ziehen lassen!
Deutschland soll wieder militarisiert werden. Man spricht von Kriegstüchtigkeit. Die Kinder sollen wieder zum Militärdienst herangezogen werden.
Wer Waffen liefert, die tief ins russische Hinterland reichen, kann sich nicht glaubwürdig aus dem Krieg heraushalten. Deutschland wird indirekt zur Kriegspartei. Wer ein “Feindbild Russland” propagiert, kann niemals an Diplomatie und Friedensverhandlungen interessiert sein. Das Denken in Deutschland über Russland wird „tiefgreifend verletzt und zerstört“.
Quelle: eingeSCHENKt.tv (167.000 Abonnenten), 05.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Christiane Reymann: „Der absurdeste Weg zum Frieden ist der mit Waffen, den unsere Regierung verfolgt.“
- Brian Berletic: Das neue Große Spiel – Krieg gegen Iran, Russland und China
Brian Berletic ist ein ehemaliger US-Marine, Autor, Experte für internationale Beziehungen und Moderator von The New Atlas. Berletic erörtert, wie der wirtschaftliche und militärische Krieg der USA gegen den Iran, Russland und China miteinander verbunden sind – als Teil eines größeren Bestrebens, die globale Vorherrschaft wiederherzustellen.
Brian Berletics Kanal “The New Atlas” [LINK]
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 25.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Zitat Brian Berletic [Auszüge transkribiert ab Minute 40, CG]: „Das ist alles […] nur eine Ablenkung. Genau das haben die Vereinigten Staaten getan, seit sie überhaupt der Ein-China-Politik zugestimmt haben. Auf der einen Seite sagen sie: ‘Ja, wir stimmen zu. Taiwan ist Teil Chinas. Es gibt nur eine legitime Regierung Chinas, die Volksrepublik China.’ Das ist die Ein-China-Politik, die fast jedes Land auf der Welt anerkennt, auch die Vereinigten Staaten. Und gleichzeitig, schon während sie das sagten, haben sie in Washington einseitige Erklärungen abgegeben, den Taiwan Relations Act und die sogenannten Zusicherungen. Im Grunde hieß das ja, ja, wir haben Pekin gesagt, es gibt nur ein China, aber wir haben es nicht wirklich so gemeint und wir werden das ständig untergraben, so wie wir es bis heute tun. Es gibt derzeit US-Truppen auf Taiwan, obwohl das international als chinesisches Territorium anerkannt ist. […] Alles, was Sie bisher getan haben, was sie gerade tun und was sie weiter tun werden, läuft darauf hinaus, Taiwan zusammen mit den Philippinen, Japan und Südkorea als eine Art Rammbock nach dem Vorbild der Ukraine zu benutzen, als regionales Druckmittel gegen China. […] Und für alle, die sagen, Taiwan sei unabhängig: Das stimmt nicht! Politisch und militärisch ist es zu 100% von den USA abhängig, wirtschaftlich vom Rest Chinas. Ohne die wirtschaftliche Unterstützung des übrigen Chinas würde Taiwan weder wirtschaftlich existieren, noch als funktionierender Ort, an dem Menschen leben können. Das ist wichtig zu verstehen. Taiwan ist nicht unabhängig, es ist Teil Chinas. Aber die USA haben Chinas Schwäche nach dem Zweiten Weltkrieg ausgenutzt, um Taiwan im Grunde einzunehmen und festzuhalten, so wie das britische Empire einst Hong Kong festgehalten hat. Auch das war immer chinesisches Territorium und das britische Empire hat es China weggenommen. […] Sie greifen den Iran an und destabilisieren dann den gesamten nahen Osten ebenfalls, um China zu schaden. Sie setzen hier in Asien ständig jedes einzelne Land unter Druck mit politischer Unterwanderung über das National Endowment for Democracy [NED]. Das ist immer noch aktiv. Das machen sie weiterhin. Sie haben Druck auf Indonesien ausgeübt, direkt in der Nähe der Straße von Malaka, worüber wir ja schon gesprochen haben. Und das US-Mitär hat hier in der Asienpazifikreion immer noch eine enorme Präsenz. Im Moment integrieren sie Südkorea, Japan und die Philippinen in etwas, das im Grunde ein faktisches gemeinsames Militärbündnis nach Nato Vorbild ist. Alles ist miteinander kompatibel. Sie arbeiten alle zusammen mit denselben Systemen, nutzen dieselben Geheimdienstinformationen. Im Grunde sind sie alle den USA untergeordnet. Die Südkoreaner wollen das Gesetz ändern, damit im Kriegsfall die südkoreanische Regierung die Kontrolle über ihre eigenen Truppen hat. Denn im Moment würden die Vereinigten Staaten im Kriegsfall das Kommando über alle südkoreanischen Streitkräfte übernehmen. Ich weiß nicht, ob das vielen bewusst ist, aber genau darüber wird in Südkorea gerade diskutiert und die USA dulden das nicht und lassen keine Änderung dieses Gesetzes zu.“
- Flassbeck spricht: ALLES FALSCH! Deutschlands Lohn-Irrsinn| Folge 08
Die Rentenreform als Folge von Mathematik und Demographie: Der Bundeskanzler hat sich wieder weit herausgehängt beim Gewerkschaftstag in Berlin. Noch viel toller aber war, dass er den versammelten Gewerkschaftlern ins Gesicht gesagt hat, in. Deutschland seien die Arbeitskosten zu hoch. Da hätten die Gewerkschaftsmitglieder in Mengen den Saal verlassen müssen, bei so einer Falschaussage. Nichts, aber auch gar nichts spricht dafür, dass in Deutschland die Arbeitskosten zu hoch sein könnten. Alles spircht dafür, dass sie eher zu niedrig sind, weil Deutschland seit Beginn der Europäischen Währungsunion – seit Schröder – massiv auf Niedriglohnpolitik gesetzt und alle anderen Europäer mit nach unten gezogen hat. Aber das wollen offenbar weder die CDU noch die SPD verstehen.
Im neuen Format auf dem Kanal des Westend Verlags analysiert Flassbeck wöchentlich die entscheidenden Entwicklungen der Weltwirtschaft – ruhig, präzise und jenseits gängiger Narrative.
Heiner Flassbeck studierte Volkswirtschaft in Saarbrücken und wurde 1987 an der FU Berlin promoviert. Er arbeitete im Stab des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und danach im Bundesministerium für Wirtschaft. Im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin war er von 1988 bis 1998 Leiter der Abteilung Konjunktur. Im Jahr 1998 wurde Heiner Flassbeck zum beamteten Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen ernannt. Von August 2003 bis Dezember 2012 war er bei UNCTAD in Genf Direktor der Abteilung für Globalisierung und Entwicklungsstrategien. Mit Friederike Spiecker zusammen hat er in den Jahren 2020 und 2022 einen “Atlas der Weltwirtschaft” herausgebracht, der bei Westend erschienen ist.
Quelle: Westend Verlag, 14.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- BPK: In unmittelbarer Nachbarschaft zur US Air Base Ramstein, lässt die „U.S. Army Europe and Africa“ ein Bio-Labor der Schutzstufe 3 errichten
(darunter fallen u.a. Hanta- & Corona-Virus). Ich wollte von der Bundesregierung bzw. dem Regierungssprecher wissen, wer das Labor kontrolliert. Die “Antworten“…
PS: Man achte auch auf die Intervention der BPK-Moderatorin und ihren Versuch, meine Nachfrage abzuwürgen. “Die Regierung zu Gast bei Journalisten“…
Quelle: Florian Warweg via X, 22.5.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Tweets werden Daten an X (ehemals Twitter) übertragen.
#BPK: In unmittelbarer Nachbarschaft zur US Air Base #Ramstein, lässt @USArmyEURAF ein Bio-Labor der Schutzstufe 3 errichten (darunter fallen u.a. Hanta- & Corona-Virus). Ich wollte von #Bundesregierung / @RegSprecher wissen, wer das Labor kontrolliert. Die "Antworten"…🫣
PS:… pic.twitter.com/jhk69caTrF
— Florian Warweg (@FWarweg) May 22, 2026
Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Florian Warweg: US-Militär baut Bio-Labor der Sicherheitsstufe 3 in Deutschland – Bundesregierung weiß angeblich von nichts [LINK, 13.02.2025]
- „Kampf der Giganten“ | Daniele Ganser & Sevim Dağdelen
Die alte Weltordnung gerät sichtbar ins Wanken: Die USA und Israel greifen den Iran an, während sich Russland und China enger zusammenschließen. Welche Rolle spielt die EU in diesem Umbruch? Genau darüber sprechen Sevim Dagdelen und Daniele Ganser in einem spannenden Gespräch.
Daniele Ganser, geboren 1972, ist ein Schweizer Historiker und Friedensforscher. Er ist spezialisiert auf Zeitgeschichte seit 1945 und internationale Politik. Seine Forschungsschwerpunkte sind Geostrategie, verdeckte Kriegsführung, Ressourcenkämpfe und Wirtschaftspolitik. Daniele Ganser ist Gründer und Leiter des Swiss Institute for Peace and Energy Research (SIPER) in Basel [LINK]
Das Buch “KAMPF DER GIGANTEN: CHINA, RUSSLAND, USA UND DAS ENTSTEHEN EINER NEUEN WELTORDNUNG” von Daniele Ganser erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder beispielsweise via Buchkomplizen [LINK].
Quelle: Westend Verlag und Sevim Dağdelen, 24.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Ulrike Guérot packt aus: Warum dieser Prozess unser aller Freiheit entscheidet
Der Fall Ulrike Guérot markiert eine Zäsur in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte. Die renommierte Politikwissenschaftlerin wurde von der Universität Bonn gekündigt – offiziell wegen angeblicher Plagiate, doch der Verdacht politischer Motivation wiegt schwer. Nachdem sie in allen arbeitsgerichtlichen Instanzen unterlag, geht sie nun den entscheidenden Schritt: Sie erhebt Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Im Gespräch mit Patrik Baab erklärt Ulrike Guérot, warum ihr Fall weit über ihre Person hinausgeht. Es geht nicht mehr nur um Arbeitsrecht, sondern um das Fundament unseres Rechtsstaates: das Recht auf Gehör, ein faires Verfahren und das Verbot von Willkür.
Im Gespräch geht es um: Rechtsdogmatische Verschiebung: Warum das Gericht eine Sachfrage zur Rechtsfrage erklärte, um lästige Sachverständige zu umgehen. Das Tor zur Willkür: Weshalb dieses Urteil einen gefährlichen Präzedenzfall für jeden Bürger schafft, der vor deutschen Gerichten Schutz sucht. Rufmord & Existenzvernichtung: Wie eine prominente Stimme der Dissidenz systematisch mundtot gemacht werden sollte. Schuldgemeinschaft & Konformismus: Warum Richter und Intellektuelle oft den Weg des geringsten Widerstands wählen, statt das Grundgesetz zu verteidigen. Die Universität als Markt: Der schleichende Abschied von der Freiheit der Wissenschaft zugunsten von Drittmitteln und politischem Wohlwollen. Appell an Karlsruhe: Warum das Bundesverfassungsgericht jetzt die Statik der Republik retten muss.
„Es kann in niemandes Interesse sein, das Grundgesetz zu verbiegen, nur um eine unbequeme Stimme loszuwerden.“
Wer heute für den Dialog und die Freiheit der Wissenschaft eintritt, wird oft an den Rand gedrängt. Ulrike Guérot zeigt auf, wie das System der Ausgrenzung funktioniert und warum der Kampf für den Rechtsstaat gerade erst begonnen hat.
Ulrike Guérot fordert: Eine konsequente Rückkehr zum Recht auf Gehör und faire Verfahren. Den Schutz der Wissenschaftsfreiheit vor politischer Instrumentalisierung. Eine unabhängige Justiz, die sich nicht dem gesellschaftlichen Konformitätsdruck unterwirft.
Ein Gespräch über den demokratischen Kampfgeist, das Erbe der Aufklärung und die Verteidigung unserer Grundrechte in stürmischen Zeiten.
Hier geht es zum Kanal von Ulrike Guérot [LINK]
Kapitel: 00:00 – Einleitung: Existenzvernichtung und demokratischer Kampfgeist 01:35 – Warum Verfassungsbeschwerde? Wenn Grundrechte verletzt werden 03:30 – Die Kausa Guérot: Eine rechtsdogmatische Verschiebung 06:15 – Chronologie eines fragwürdigen Verfahrens 09:50 – Das Bundesarbeitsgericht und der fatale Fehler 12:50 – Rechtsstaatsprinzip in Gefahr: Das Tor zur Willkür 14:50 – Richter im Dienst der Macht? Über Druck und Konformismus 18:15 – Die Schuldgemeinschaft: Wenn Unrecht gedeckt wird 22:30 – Gewaltenteilung: Vermischung von Judikative und Exekutive 27:50 – Dissidenz an der Universität: Mut vs. Mitläufertum 31:15 – Die Unibon und der politische Paradigmenbruch 38:30 – Kommerzialisierung der Wissenschaft: Drittmittel statt Freiheit 45:30 – Die Thomas-Mann-Anekdote: Moralismus als Opportunismus 53:00 – Mikroaggressionen vs. Geopolitik: Die Gesellschaft im Detail verloren 01:03:30 – Appell an die Verfassungsrichter: Schützt den Spiegel der Staatsgewalt 01:09:40 – Fazit: Rehabilitierung für den Rechtsstaat
Hinweis: Dieses Interview dient der politischen Meinungsbildung und freien Meinungsäußerung gemäß Art. 5 GG.
Quelle: Patrik Baab, 03.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Meine Anrufung des Bundesverfassungsgerichtes – Causa Guérot Teil 1: Worum geht es?
Die Causa Guérot zieht sich jetzt nunmehr schon drei Jahre. In vier Videos rufe ich jetzt das Bundesverfassungsgericht um Hilfe zur Verteidigung des Grundgesetzes an. In dieser Serie versuche ich, eine detaillierte Chronologie der Ereignisse meiner Kündigung sowie meine Sichtweise auf die Geschehnisse zu schildern. Die Texte der vier Videos finden Sie parallel auf meiner Webseite www.ulrike-guerot.de Alle in Videos angesprochenen Verlinkungen finden Sie dort entsprechend als Fußnoten mit weiterführenden Hinweisen, Links oder Quellen. Ich danke für Ihr Interesse! Ihre Ulrike Guérot
Quelle: Ulrike Guérot, 27.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Die weiteren drei Teile sind auf Ulrike Guérots Kanal zu finden [LINK]
- Unfreiwillige in Uniform | Mona Aranea, Jürgen Rose und Richard @Voxvendetta im MANOVA-Gespräch
Im Manova-Gespräch diskutiert Walter van Rossum mit der Soziologin Mona Aranea, dem Oberstleutnant a. D. Jürgen Rose sowie dem Ex-Soldaten und YouTuber Richard Vox Vendetta über die Gefahr der Wehrpflicht und die Abgründe der Bundeswehr.
Inhaltsverzeichnis:
00:00 Intro
01:27 Jürgen Roses Trennung von der Bundeswehr
10:26 Richard‘s Trennung von der Bundeswehr
11:56 Kritische Soldaten bei der Bundeswehr (während Corona)
14:37 Einfluss der Wehrmacht auf die Bundeswehrgründung
19:27 Gibt es noch eine Anti-Kriegspartei?
25:39 Sucht die Bundeswehr Narzissten, Soziopathen und Psychopathen?
27:02 Jürgen Roses Kritik an der Wehrpflicht
29:47 Weggefallene Legitimität der Wehrpflicht nach dem Kalten Krieg
32:15 Umstellung auf Kriegswirtschaft in Deutschland
34:01 Wie stark ist die Russophobie in der Bundeswehr?
44:01 Auf Krieg gebürstete Gesellschaft
45:51 Personalplanung in der Bundeswehr | Geschlechtergerechtigkeit
49:10 Meinungsfreiheit in der Bundeswehr
57:24 (Schüler)Proteste gegen die Wehrpflicht | Wirkung und Sinn von Friedensdemos
01:05:43 Kriegspartei AfD? | Rote Linien in der „Friedensquerfront“
01:11:29 Wollen die Kriegsapologeten wirklich einen Krieg mit Russland?
01:18:34 Verlagerung der Rüstungsproduktion in die Ukraine
01:23:07 Friedensdemo am 20. Juni in Berlin
Quelle: Manova, 22.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Lauterbach und der Klima-Notstand | Grenzen des Wissens [Gerd Ganteför]
Unter Karl Lauterbach fordert die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Klima-Notstand auszurufen. Notstand bedeutet, dass wir unsere Bürgerechte verlieren und für die Dauer des Notstands in einer Art Diktatur leben. Im Gegensatz zur Corona-Pandemie wird es dieses Mal viele Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte andauern. Es ist der Griff der WHO und der zugehörigen Politiker zur absoluten Macht über die Menschheit.
Ganteförs Homepage [LINK]
Quelle: Grenzen des Wissens (142.000 Abonnenten), 24.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Talk im Hangar-7: Verbot, Verzicht und Tempo 100: Retten wir so das Klima? | Kurzfassung
Verbrenner-Motoren, Öl- und Gasheizungen und sogar Pools in Privatgärten: Immer mehr Teile unseres Alltags geraten ins Visier von Klimaschützern. Verbote seien nötig, denn nur mit Druck und Zwang ließe sich eine echte Verhaltensänderung erreichen, sagen viele Umweltaktivisten. Diskutiert wird derzeit ein Tempolimit von 100 km/h auf den heimischen Autobahnen – doch nicht nur Autofahrer müssen sich fürs Klima einschränken. Auch wer sich im Sommer gerne im eigenen Gartenpool entspannt, könnte bald schlechte Karten haben, denn ein Bau- und Befüllungsverbot steht im Raum. Und wer sich nach dem Sprung ins Wasser eine Käsekrainer auf den Grill legt, gewinnt ohnehin keinen Beliebtheitswettbewerb mehr. Fleisch gilt als wahrer Klimakiller, eine Sondersteuer ist längst im Gespräch. Wie weit darf der Staat in die persönliche Freiheit eingreifen, um ein bestimmtes Verhalten zu erzwingen? Sind weitere Einschränkungen angesichts des Klimawandels alternativlos? Oder entwickeln wir uns immer mehr zu einer Verbotsgesellschaft? Und retten wir mit solchen Maßnahmen tatsächlich das Klima?
Darüber diskutiert Moderator Michael Fleischhacker mit diesen Gästen: Anja Windl, Aktivistin bei der „Letzte Generation Österreich“ // Gerd Ganteför, Physiker und Bestsellerautor // Ulrich Brand, Politikwissenschaftler // Gerald Markel, Unternehmer und Politblogger
Quelle: ServusTV On, 23.06.2023
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Vortrag bei der Corona-Enquetekommission in Brandenburg [Bastian Barucker]
Am 22. Mai 2026 fand in Potsdam ein Fachgespräch der Enquetekommission „Corona” des Landes Brandenburg statt. Im Landtag kamen die Mitglieder der Kommission, die sich aus Landtagsabgeordneten und Sachverständigen der einzelnen Fraktionen zusammensetzt, mit sieben Experten zusammen, um sich über die Verhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen auszutauschen. Die mehr als fünfstündige Sitzung bestand aus jeweils zehnminütigen Vorträgen der geladenen Experten und einer anschließenden Frage- und Antwortrunde. In meiner Präsentation ging ich auf die Kernaussagen der Fachleute im Krisenstab des Robert-Koch-Instituts zu den einzelnen Corona-Maßnahmen ein. Anhand der geleakten und von der Journalistin Aya Velàzquez veröffentlichten 4.000 Seiten Protokolle habe ich die Empfehlungen der Experten im RKI chronologisch nachgezeichnet. Diese widersprachen zumeist den politisch angeordneten, verpflichtenden Corona-Maßnahmen.
Artikel [LINK]
Webite Barucker [LINK]
Videoproduktion von Claudia Jaworski
Quelle 1: Bastian Barucker, 26.05.2026
Quelle 2: Die Jaworskis
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Cum-Ex-Ermittlerin über den größten Steuerraub aller Zeiten! | Anne Brorhilker im Interview
Cum-Ex, Cum-Cum & 100 Mrd. Steuerbetrug pro Jahr: Anne Brorhilker im Interview
Als Oberstaatsanwältin hat Anne Brorhilker jahrelang im Cum-Ex-Skandal ermittelt – dann hat sie überraschend den Staatsdienst verlassen. Im Interview erklärt sie uns, wie eine Bankendurchsuchung wirklich abläuft, welche Steine ihr in den Weg gelegt wurden und welche Verantwortung Politiker dafür tragen, dass der größte Steuerskandal Deutschlands so lange unentdeckt blieb.
00:00 Intro
00:31 Begrüßung & Vorstellung
01:02 Cum-Ex einfach erklärt
04:37 Warum das Finanzamt nichts mitbekam
05:30 Keine Gesetzeslücke – sondern Kriminalität
07:57 Vorsatz nachweisen: Wie ermittelt man?
11:30 Industrielles Ausmaß & Deutschland als leichtes Ziel
13:05 Aktueller Stand der Ermittlungen & Schadenssumme
16:43 Der Unterschied zwischen Cum-Ex und Cum-Cum
19:09 100 Mrd. Steuerhinterziehung pro Jahr
22:18 Erste Bankendurchsuchung & der Umgang mit Banken
25:21 Einschüchterung, Strafanzeigen & PR-Kampagnen
29:38 Wie laufen Hausdurchsuchungen wirklich ab?
31:30 Wie das Ganze aufflog & warum Cum-Ex nichts für Privatleute ist
33:44 Die Praxis: Aktien wie auf einem Sushi-Band
36:44 Sind Ermittlungsbehörden überhaupt gewachsen?
39:47 Datenoasen im Ausland & das Problem mit der Rechtshilfe
43:32 Olaf Scholz, Warburg Bank & die Verantwortung der Politik
49:36 Gab es politische Einflussnahme?
52:13 Warum Anne Brorhilker den Staatsdienst verlassen hat
54:28 Was nervt mehr: Täter oder System?
57:08 Finanzwende & die Aufbewahrungsfristen-Kampagne
1:01:08 Lobbyismus & der Fall Arnold Ramackers
1:08:33 Wo endet legitime Lobbyarbeit?
1:13:13 Föderalismus als Problem bei Wirtschaftskriminalität
1:20:14 Lars Klingbeils Aktionsplan gegen Steuerbetrug
1:21:01 Umsatzsteuerkarusselle & wirtschaftlicher Schaden
1:24:47 Ausblick: Was kann sich in Deutschland verändern?
1:26:16 Was kann jeder Einzelne tun?
Quelle: Finanzfluss, 20.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Der Mythos vom “guten Westen” zerfällt (Re- Reupload nach Doppelsperrung)
Wie unterscheidet sich das Handeln westlicher Demokratien und Diktaturen, wenn es um die Durchsetzung von Interessen im Ausland geht?
Überhaupt nicht. Nationalstaaten aller Himmelsrichtungen verfolgen ihre strategischen, wirtschaftlichen und machtpolitischen Ziele mit brutaler Gewalt, wenn sie glauben, dass sie ihnen nützt. Die Staatsform ändert wenig daran, Interessen zählen, nicht Werte. Im Inneren stellt sich das Ganze etwas differenzierter dar. Demokratien können die eigene Bevölkerung nur mit einer bestimmten Härte konfrontieren.
Regierungen sind darauf angewiesen, Mehrheiten zu sichern, um regieren zu können. Wer zu viele oder zu breite Teile der Gesellschaft mit Repressionen überzieht, verliert die Zustimmung, die zur Machterhaltung nötig ist. Deshalb richtet sich maximale Härte, wenn überhaupt, gegen kleinere Gruppen. Diktaturen hingegen sind in dieser Hinsicht weniger gebunden: Sie müssen keine Mehrheiten gewinnen – nur Kontrolle behalten. Doch an der amerikanischen Geschichte wird ersichtlich, dass Regierungen auch in Demokratien Zustimmung gewinnen können, wenn sie gegen Teile der eigenen Bevölkerung brutale Gewalt anwenden.
Quelle: Medienindustrie, 04.03.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Warum will Netanjahu das Parlament auflösen?
Die Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu steht unter Druck: Ein heftiger Streit über die Wehrpflicht ultraorthodoxer Juden könnte das Land in vorgezogene Neuwahlen führen. Seit dem 7. Oktober fordern viele Israelis, dass auch streng religiöse Männer zum Militärdienst verpflichtet werden – doch genau daran droht Netanjahus Koalition zu zerbrechen.
In der 140. Folge von Was jetzt? – Die Woche spricht Moderatorin Dilan Gropengiesser darüber, warum Netanjahu trotz Krise politisch noch lange nicht abgeschrieben ist, wie stark die Opposition um Jair Lapid und Naftali Bennett wirklich ist – und warum Israels Politik heute fast vollständig von Sicherheit, Krieg und nationaler Stärke geprägt wird.
Zugeschaltet aus Jerusalem ist die Journalistin und Israelexpertin Gisela Dachs, die an der Hebräischen Universität Jerusalem lehrt. Gemeinsam geht es um die neue Allianz zwischen Bennett und Lapid, Netanjahus Verhältnis zu Donald Trump und die Frage, ob Israel vor einem politischen Umbruch steht – oder vor dem nächsten Comeback Netanjahus.
Quelle: Die Zeit, 21.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- In China lachen sie über unsere Energiewende – Tim Meyer & Jan Hegenberg
Während Deutschland noch diskutiert, hat China die Energiewende bereits gewonnen — und die meisten von uns haben es noch nicht einmal bemerkt.
Dr. Tim Meyer und Jan Hegenberg berichten direkt aus China. Dort haben sie Gespräche mit CEOs aus der Green-Tech-Industrie geführt, Produktionsstätten besichtigt und sich ein ungefiltertes Bild des Landes gemacht haben, das die globale Energieinfrastruktur der kommenden Jahrzehnte maßgeblich prägen wird. In dieser Folge teilen sie ihre Eindrücke — ehrlich, nüchtern und ohne ideologische Brille.
Was sie beschreiben, klingt zunächst abstrakt: ein Land, das täglich über ein Gigawatt neue Photovoltaikanlagen ans Netz nimmt, dessen Innenstädte praktisch lautlos geworden sind, weil der Verbrennungsmotor schlicht verschwunden ist, und dessen CO₂-Emissionen aus dem Energiesektor zum ersten Mal in einer Phase deutlichen Wirtschaftswachstums tatsächlich gesunken sind — vier Jahre früher als selbst gesteckte Ziele es vorsahen. Es klingt abstrakt, bis man anfängt, die Zahlen mit dem zu vergleichen, was hierzulande als ambitioniert gilt.
Ein zentrales Thema dieser Folge ist die Frage, wie China diesen Vorsprung organisiert hat. Die Antwort ist weder das Klischee des kommunistischen Staatsbefehls noch das der reinen Marktwirtschaft, sondern ein System, das strategische Rahmensetzung mit brutalem innerchinesischem Wettbewerb verbindet: Städte konkurrieren um Infrastrukturbudgets, Unternehmen kämpfen um Marktanteile, und wer seine Kennzahlen nicht erfüllt, wird ersetzt. Dieses Modell hat in den Bereichen Solar, Batterie und Elektromobilität eine Fertigungs- und Innovationstiefe erzeugt, die Europa zunehmend schwer aufzuholen fällt.
Im Geladen-Podcast setzen sich Patrick Rosen und Daniel Messling mit ihren Gästen wissenschaftlich mit den Themen #Energiewende, #Elektromobilität, #Elektroauto und #Batterie auseinander. Der Podcast wird produziert vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT).
Quelle: Geladen – Batteriepodcast zur Energiewende (KIT), 03.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Wurden die Proteste im Iran von Israel angezettelt?
Were The Iran Protests MANUFACTURED By Israel?
Laut der israelischen Zeitung Ynet hat der Mossad dazu beigetragen, die Gewalt während der Proteste im Iran zu schüren. Cenk Uygur und Ana Kasparian diskutieren darüber bei „The Young Turks“. Stimmen Sie der Einschätzung von TYT zu?
„Die israelische Zeitung Ynet versetzte der CIA/Mossad-Erzählung im Iran den Todesstoß, indem sie zugab, dass der israelische Mossad den Grundstein für die gewalttätigen Unruhen legte, die dem israelisch-amerikanischen Krieg vorausgingen und in den Mainstream-Medien als organische, friedliche Proteste dargestellt wurden.
„David Barnea wurde 2021 zum Leiter des Mossad ernannt. Der Iran war seit Jahren das Hauptaktionsfeld der Organisation. Barnea ordnete eine dramatische Veränderung in einem Bereich an, der bis dahin nur eine Randrolle gespielt hatte – die Einflussnahme auf die breite iranische Öffentlichkeit. Unter ihm wurde dieser Bereich zum Kernstück der Kampagne gegen den Iran“, heißt es in der Untersuchung.“
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: The Young Turks (6,61 Mio. Abonnenten), 11.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Dr. Daniele Ganser: Frankreichs Terroranschlag in Neuseeland auf die Rainbow Warrior (1985)
Am 10. Juli 1985 wurde das Greenpeace-Schiff “Rainbow Warrior” im Hafen von Auckland (Neuseeland) durch einen Bombenanschlag versenkt. Ein Fotograf kam dabei ums Leben. Später stellte sich heraus, dass der Anschlag vom französischen Geheimdienst durchgeführt wurde – ein beispielloser Akt staatlichen Terrors auf friedlichem Boden.
Quelle: Daniele Ganser, 26.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Lauterbach: „Klimakrise ist Gesundheitsnotstand“ – IDA-Sprechstunde mit Gunter Frank & Kay Klapproth
In der heutigen Sprechstunde sprechen der Mediziner Dr. Gunter Frank und der Immunologe Kay Klapproth über Lauterbachs neues Panikorchester bei der WHO, beunruhigende Erkenntnisse zu mRNA-Impfstoffen und die seltsame Realitätsverweigerung der wehrhaften Demokraten.
00:01:31 Werbung statt Wissenschaft – Eine neue Studie zeigt: mRNA-LNPs landen in der Leber, dämpfen die Immunität und führen dazu, dass gesunde Zellen vom Immunsystem zerstört werden. Die Gefahren der genbasierten Impfstoffe wurden jahrelang unter den Teppich gekehrt und tauchen nur dann wieder auf, wenn man eine lukrative Lösung für Probleme verkaufen will, die man uns vorher verschwiegen hat. So verkommt Wissenschaft zur Werbeveranstaltung.
00:20:53 Virenpanik als Grundrauschen: Der Hanta-Hype ist schon wieder vorbei, jetzt kommt mal wieder Ebola. Angst ist nicht nur ein effektives Mittel, um „Folgebereitschaft“ herzustellen; sie hält auch einen künstlichen Markt am Leben, in dem Gelder in die entsprechenden Kassen gespült werden. Dieses Geschäft läuft abseits realer Bedrohungen.
00:29:54 Narrenpanik: Karl Lauterbach sitzt im Elferrat einer WHO-nahen Kommission namens PECCH. Klingt lustig? Ist es aber nicht. Denn diese „Fachleute“ empfehlen der WHO, die Klimakrise zum internationalen Gesundheitsnotstand zu erklären – ausgerechnet jetzt, wo die extremsten Horrorszenarien des Weltklimarats stillschweigend als unplausibel aussortiert werden. Was steckt dahinter?
00:36:33 Heidelberger Demokraten: „Unsere Demokraten“ im Heidelberger Gemeinderat wollen nicht nur das Klima retten, sie wollen offenbar auch nicht gern bei der Arbeit beobachtet werden. Mangelnde Transparenz und unwürdiger Umgang mit Kritikern werden zunehmend zur Belastung. Währenddessen sucht die Uni Heidelberg die Bedrohung der Demokratie vor allem bei sogenannten „Rechtspopulisten“ und „Verschwörungstheorien“ — also dort, wo Bürger noch Fragen stellen und Kritik äußern.
[Umfangreiche Quellenangaben in der Youtube-Videobeschreibung]
Quelle: Initiative für Demokratie und Aufklärung e.V., 20.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Basta Berlin (318) – Drohkulisse
Nach heftigen Drohungen Trumps hat sich die Lage im Nahen Osten vorerst beruhigt… oder doch nicht? Und welche Strategie verfolgt Washington tatsächlich? Die deutsche Regierung verdient an den hohen Spritpreisen jedenfalls hunderte Millionen extra und das Vertrauen in die Politik ist auf einem neuen Tiefststand… #BastaBerlin!
Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, setzen heute den Aluhut auf: Wie lässt sich das Handeln von Donald Trump im Nahen Osten erklären? Wie wird es in der Region wohl weitergehen? Wir bieten ein paar Szenarien an. Derweil nimmt der Niedergang der deutschen Wirtschaft erneut Fahrt auf: Die nachhaltige Zerstörung hat einen neuen Höhepunkt erreicht.
Die Kapitel:
00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!
00:02:22 Neuordnung
00:31:31 Der berühmte Mittelteil
00:46:36 Tschakka!
01:01:42 Webtipp, Schredder, tschüss!
Quelle: Basta Berlin, 09.04.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
Anmerkung CG: Schon ein paar Wochen alt, aber immer noch ein hörenswerter Bericht im ersten Teil zum Irankrieg.
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Ostspion, Klimaschwindel & 53 verschwundene ESC-Punkte – Schröder spricht Klartext | Wahrheits-Schau
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der «Wahrheits-Schau» – dem Nachrichtenmagazin, das dort hinschaut, wo andere schon weggucken. Heute mit einem Sondergast, der eigentlich kein Sondergast mehr sein dürfte, es aber trotzdem ist: Altbundeskanzler Gerhard Schröder – Friedensvermittler, Gasleitungsfreund und laut Medien vermutlich auch irgendwie Ostspion. Präsentiert von unseren vollsynthetischen, aber erschreckend glaubwürdigen KI-Nachrichtensprechern KaiGPT und Wiki Media.
Bleiben Sie kritisch, bleiben Sie wach – und misstrauen Sie allen, auch uns. Vor allem uns.
Veränderte oder synthetische Inhalte. Audio- oder visuelle Inhalte wurden stark bearbeitet oder digital generiert.
Quelle: Diether Dehm, 26.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- B&B #157 Burchardt & Böttcher. Triumph des Menschlichen: KI, geh mal Bier holen.
Endlich demokratielos: Deutsche glücklicher denn je ** „Zusammen ist unsere Stärke“: SPD und CDU im Kampf gegen Deutsch ** Armenbekämpfung 2.0: Renteneintritt erst nach Exitus ** Ein Oscar für die NATO: Die Heeresleitung schreibt für HBO und Amazon ** Explosiv: Führt Timmi zum Krieg zwischen Dänemark und Deutschland? ** Geistmangellage spitzt sich zu ** Front 26: Keine Widersprüche in deutscher Siegfrieden-Politik ** Iran-Krieg: USA verlieren Hormus und Taiwan ** KI-Revolution beendet: zu dumm, zu falsch, zu durstig ** Erlebnis statt Ergebnis: Was die Tech-Bros nicht kapieren ** Zurück zu den braunen Wurzeln: Porsche baut Panzer *** Deutschland, Chinas Fließband: Xiomi übernimmt VW-Fabriken.
Quelle: B&B – Burchardt & Böttcher – Wir müssen reden, 24.05.2026
Externer Inhalt
Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.
- Ostspion, Klimaschwindel & 53 verschwundene ESC-Punkte – Schröder spricht Klartext | Wahrheits-Schau