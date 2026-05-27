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Zitat Jeffrey Sachs [Auszüge transkribiert ab Minute 2, CG]: : „Wir haben mit Kanzler Merz tatsächlich den verantwortungslosesten deutschen Regierungschef seit Jahrzehnten. Er ist ein ausgesprochener Kriegstreiber. Er hat nicht das geringste Interesse an Diplomatie gezeigt, nicht einmal daran, seinen Amtskollegen Präsident Putin zu kontaktieren. Selbst ein Treffen der Außenminister Deutschlands und Russlands, um über die Lage zu sprechen, scheint für ihn keine Option zu sein. Merz scheint fest entschlossen zu haben, die Politik seiner Regierung auf eine Remilitarisierung Deutschlands zu stützen. Keine besonders angenehme Aussicht, muss ich sagen. Eines der ‘Dinge’, die schief gelaufen sind – neben der Tatsache, dass die Stimme Europas im Moment im Wesentlichen die Stimme der drei baltischen Staaten ist, mit zusammen gerade mal 6 Millionen Einwohnern und der wohl extremsten Form von Russophobie – ist Deutschland. Deutschland spielt, wie ich finde, eine außerordentlich wichtige, aber auch gefährliche und verantwortungslose Rolle in alldem. Denn Deutschland trägt die größte Verantwortung, nicht nur, weil es das größte Land Europas ist, sondern auch, weil es der Sowjetunion im Jahr 1990 ausdrücklich und unmissverständlich zugesagt hat, dass sich die NATO nicht ausweiten würde. Deutschland war außerdem das Land, das eigentlich der Garant für das Ende des Ukrainekriegs im Jahr 2015 sein sollte, mit dem Minsker Abkommen Nummer 2. Auch das ist gescheitert. Deshalb hat Deutschland eine besondere Verantwortung. Natürlich ist die Geschichte noch einmal ein anderes Thema, aber selbst wenn man gar nicht bis zum Zweiten Weltkrieg zurückgeht, sondern nur auf die Zeit der deutschen Wiedervereinigung und die Jahre danach schaut. Deutschland hat wiederholt betrogen und Kanzler Merz tut so, als gebe es überhaupt keine Verantwortung.

Dann schauen wir nach Frankreich. Das ist in seiner Außenpolitik einfach bizarr, muss ich sagen. Vielleicht ist Macrons Idee, die an sich nicht völlig falsch ist, aber in der Umsetzung wirklich merkwürdig, die strategische Autonomie Europas. Ich habe kein Problem mit einer strategischen Autonomie Europas gegenüber den Vereinigten Staaten, aber sie durch Kriegsrethorik gegenüber Russland umzusetzen ist ein ziemlich gefährliches Spiel, völlig unnötig. Man könnte für Europas strategische Autonomie schon allein deshalb argumentieren, weil wir 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind und es Zeit ist, dass Europa endlich selbständig handelt. Es braucht die Vereinigten Staaten weder als Verteidiger noch als Bestimmer. seiner Außenpolitik, aber Macron scheint zu glauben, dass er, um seine Idee der strategischen Autonomie umzusetzen, gleichzeitig ein feindseliger, russlandfeindlicher Führer sein muss.

Wenn man dann noch Großbritannien dazu nimmt, das ebenfalls und schon immer Russland feindlich war, mindestens seit dem Jahr 1840, dann ergibt das eine explosive Mischung. Keine Diplomatie, nur Gerede über Eskalation.

Und tatsächlich sehen wir jetzt Eskalationen, die von der Ukraine ausgehen. Schauen wir uns die Lage dort genauer an. Diese Regierung ist radikal. Mit Demokratie hat das offensichtlich nichts zu tun. Es ist eine kleine Gruppe, die den Staat unter Kriegsrecht führt und sie ist extrem korrupt. Das weiß jeder. Man sieht es entweder an den Willen, die Ukrainer überall in Westeuropa besitzen oder in den Berichten von Nabu und vielen, vielen anderen Quellen. Wir haben es also mit einer Diktatur zu tun, korrupt und extremistisch. Also genau das passiert im Moment. Die Ukraine versucht Europa in einen größeren Krieg hineinzuziehen, so wie Israel immer wieder versucht die Vereinigten Staaten dazu zu bringen, sich an einem ausgeweiteten Krieg im Nahen Osten zu beteiligen. Die Ukraine wird alles tun, um einen größeren Krieg zu provozieren. Das ist ihre Taktik, weil sie Russland allein nicht besiegen kann. Aber vielleicht so denken sie, wird Europa gegen Russland kämpfen? Und wenn Europa gegen Russland kämpft, dann glauben sie, müssen die Vereinigten Staaten an der Seite Europas mitkämpfen. Ich weiß nicht, was in ihren Köpfen vorgeht, aber wenn sie tatsächlich Drohnen durch den baltischen Luftraum schicken und es sieht ganz danach aus, dann passt das ins Bild. Sie haben bereits Teile von Russlands nuklearer Triade angegriffen, sowjetische Flugzeuge bombardiert, die auf dem Rollfeld standen und Teil der Überwachungsmechanismen der nuklearen Rüstungskontrolle sind. Sie haben jede provokante Maßnahme ergriffen, die sie nur konnten. Sie wollen einen größeren Krieg, weil sie glauben, dass das ihre beste Chance ist zu gewinnen. Wenn man all das zusammennimmt, die Russophobie der baltischen Staaten, Europas Bereitschaft, seine Außenpolitik an diese Länder abzugeben, eine deutsche Führung, die ich würde sagen, zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg offen zur Remilitarisierung aufruft, was übrigens dem 2+4 Vertrag widerspricht, der zur deutschen Wiedervereinigung ausgehandelt wurde und ausdrücklich festlegt, dass Deutschland im vereinten Zustand nicht remilitarisieren wird und dazu noch die abweichende Führung in Frankreich und im Vereinigten Königreich, dann ergibt das ein perfektes kolossales Disaster.

Dadurch wird die baltische Frontlinie wahrscheinlich zum gefährlichsten Brennpunkt der Welt, noch gefährlicher als die Kontaktlinie des Krieges in der Ukraine. Die baltischen Staaten sind im Moment wahrscheinlich der gefährlichste Ort auf dem ganzen Planeten. Und das will heißen, denn wir haben den Krieg im Iran, wir haben den Krieg in Palästina, wir haben den Krieg in der Ukraine und wir haben die Spannungen um Taiwan. Aber ich würde sagen, die baltischen Staaten stehen jetzt an der Frontlinie, weil sie nach Krieg rufen, nach Vergeltung, nach Hass auf Russland und darauf setzen, dass Europa mitzieht und zwar durch eine aktive Beteiligung am Krieg.“

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