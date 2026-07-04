Videohinweise am Samstag
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Unter Merz steigt Deutschland ab – Fabio De Masi bei Markus Lanz
- Gaza darf nicht vergessen werden I Diskussionsveranstaltung in Berlin
- Petra Erler: Friedensordnung – nur ein russischer Traum?
- Weaponizing Civil Death to Crush Dissidents (w/ Hüseyin Doğru) | The Chris Hedges Report
- Ted Postol BEWEIST: Abfangrate iranischer Raketen nur einstellig
- “Der Elefant im Raum”: die Verbreiterung der Friedensbewegung und die Funktion der AfD dabei
- Die Geopolitik hinter der FIFA | Dr. Rolando Dromundo
- „Line of Control“: Sharif Abdel Kouddous über das Leben entlang der „gelben Linie“ im Gazastreifen
- Libanesische Behörden geben grünes Licht für israelische Besatzung
- Tucker Carlson entschuldigt sich bei Muslimen
- In Israels Folterkellern: Das Interview, über das Medien schweigen
- Dieser Skandal sagt alles über die Heuchelei des Westens aus!
- Das ist Bisan aus Gaza, und das hier ist nicht die Weltmeisterschaft
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Musik trifft Politik
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Unter Merz steigt Deutschland ab – Fabio De Masi bei Markus Lanz
Bei Markus Lanz sprach unser Parteivorsitzender Fabio De Masi über Merz Realitätsverlust und das DFB-Trikot. Er kritisierte die deutsche Politik am Rockzipfel der USA und erläuterte warum in Sachsen-Anhalt eine Tolerierung der AfD durch CDU-Abgeordnete wahrscheinlich ist. Außerdem: Warum wir ein Duell mit der AfD fordern.
Quelle: BSW Bund, 02.07.2026
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Die gesamte Markus-Lanz-Sendung ist hier zu finden [LINK]
- Gaza darf nicht vergessen werden I Diskussionsveranstaltung in Berlin / deutsch
Gaza ist aus den Schlagzeilen verschwunden – das Leid der Menschen dort nicht.
Die humanitäre Lage in Gaza bleibt verheerend. Während die internationale Aufmerksamkeit auf andere Krisen gerichtet ist, leiden die Menschen vor Ort weiterhin unter fehlender medizinischer Versorgung, unzureichenden Hilfslieferungen und den Folgen des Krieges.
In dieser Diskussionsveranstaltung sprechen wir über zentrale Fragen:
Warum kommt humanitäre Hilfe nicht ausreichend an?
Welche Verantwortung tragen die EU und die Bundesregierung?
Welche politischen und humanitären Schritte sind jetzt notwendig?
Teilnehmer:
Ruth Firmenich, fraktionsloses Mitglied des Europäischen Parlaments
Jan-Peter Warnke, fraktionsloses Mitglied des Europäischen Parlaments, Neurochirurg mit Erfahrung in Katastrophengebieten
Youssef Ibrahim, Vertreter der Palästinensischen Gemeinde
Sevim Dağdelen, außenpolitische Expertin des BSW
Vielen Dank an alle, die an der Veranstaltung teilgenommen und zur Diskussion beigetragen haben.
Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und teilt das Video, damit die Debatte über die humanitäre Lage in Gaza nicht in Vergessenheit gerät.
Quelle: Ruth Firmenich, Mitglied des Europaparlaments, 02.07.2026
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- Petra Erler: Friedensordnung – nur ein russischer Traum?
Petra Erler war zu Gast bei den Deutsch_Russischen Friedens_Tagen Bremen e.V. In völlig freier Rede ließ sie die jüngste Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen seit den Tagen von Kennedy und Willy Brandt Revue passieren. Besonders interessant ihre Berichte aus ihrer Zeit als Staatssekretärin des Büros des Ministerpräsidenten der DDR. Sie konnte bezeugen, wie damals Gorbatschow vom Westen das Versprechen gegeben wurde, die Nato nicht nach Osten zu erweitern. Und wie die Sowjetunion wissentlich betrogen wurde. Heute existiere nur noch der Kurs der permanenten Konfrontation gegen Russland. Mit Selbstherrlichkeit und hegemonialem Anspruch. Russland habe sich aber immer dagegen gewehrt, “in eine Position der Unterordnung zu kommen. Es wollte auch nie eine Position der Superiorität erreichen. Es wollte Gleichberechtigung. Und das ist eine Konstante der russischen Politik, die von der Perestroika bis heute reicht.”
Eine Veranstaltung der Deutsch_Russischen Frieden_Tage Bremen e.V. Bremen am 11. Juni 2026 im Saal Heinrichstraße 11 in Bremen.
Moderation: Horst Otto; Video: Marlies und Sönke Hundt
Quelle: weltnetzTV, 13.06.2026
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- Weaponizing Civil Death to Crush Dissidents (w/ Hüseyin Doğru) | The Chris Hedges Report
Western states test the limits of their expansive repression of free speech in cases such as the sanctioning of German journalist, Hüseyin Dogru.
Quelle: The Chris Hedges YouTube Channel (416.000 Abonnenten), 02.07.2026
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- Ted Postol BEWEIST: Abfangrate iranischer Raketen nur einstellig
Original Video [LINK]
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Quelle: Daniel Davis Deep Dive Deutsch, 30.06.2026
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Hier das gesamte Video:
MIT-Professor Ted Postol: Raketen und Raketenabwehr – Der Mythos der Genauigkeit
Quelle: Daniel Davis Deep Dive Deutsch, 30.06.2026
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- “Der Elefant im Raum”: die Verbreiterung der Friedensbewegung und die Funktion der AfD dabei
Ein freundschaftliches Streitgespräch mit Patrik Baab, Diether Dehm, Patrik Köbele und Anette Sorg
Nachfolgend veröffentlichen wir ein ziemlich einmaliges Experiment: der Vorsitzende der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP), Patrik Köbele, diskutiert mit dem Spiegel-Bestsellerautor und Kriegsberichterstatter, Patrik Baab und dem parteilosen Kulturschaffenden Dr. Diether Dehm – moderiert von Anette Sorg (NachDenkSeiten).
Der “Elefant im Raum“ wird in ein paar häufig gestellten Fragen angesprochen: Ist die AfD eine faschistische Partei? Sind führende Kräfte der AfD eine Art “Auferstehung der Nazis vor 33”? Ist eine “Überhöhung” des eigenen Nationalsstaats heute gleichbedeutend mit dem Nationalismus der faschistischen Protegees vor 1945? Ist eine Verbreiterung von “Frieden mit Russland” auch möglich oder gar notwendig mit Kräften, die vielleicht nur “halbherzig” dabei sind?
Mit diesen freundschaftlich geführten Streitfragen wollen wir auch unter den Zuhörenden eine weitere Debatte auf unserem Newsletter anregen.
Quelle: weltnetzTV, 25.06.2026
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- Die Geopolitik hinter der FIFA | Dr. Rolando Dromundo
Dr. Rolando Dromundo, Politikanalyst, Journalist und Autor, spricht über die Politik hinter der FIFA-Weltmeisterschaft, die Macht der FIFA, doppelte Standards bei Sanktionen, den Druck auf Gastgeberländer, öffentliche Ausgaben, Sportswashing und nationale Identität. Das Gespräch behandelt außerdem Russland, Israel, Iran, Saudi-Arabien, Katar, die Rolle der Staaten und die Frage, ob eine sich wandelnde Weltordnung Reformen im globalen Sport erzwingen könnte.
Zeitmarken:
00:00:00 Einführung
00:01:07 Politik hinter der Weltmeisterschaft
00:05:15 FIFA, Gastgeberländer und öffentliche Gelder
00:13:59 Russland, Israel und doppelte Standards
00:19:42 Die FIFA als private Machtstruktur
00:30:37 Kann die FIFA reformiert werden?
00:37:34 Könnten Länder die FIFA verlassen?
00:44:59 Fußball, Identität und Nationen
00:53:08 Multipolarität und zukünftige Weltmeisterschaften
00:58:01 Abschließende Gedanken zur Macht der FIFA
Neutrality Studies Substack [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 02.07.2026
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- „Line of Control“: Sharif Abdel Kouddous über das Leben entlang der „gelben Linie“ im Gazastreifen
Israel setzt seine Angriffe auf den Gazastreifen trotz des sogenannten Waffenstillstands fort. Bei israelischen Angriffen kamen am Samstag Ahmed Wishah, ein Kameramann von Al Jazeera, sowie mindestens sechs weitere Menschen, darunter zwei Kinder, ums Leben. Wishahs Bruder Mohammed, der ebenfalls für Al Jazeera arbeitete, wurde im April dieses Jahres bei einem israelischen Angriff getötet. Seit Oktober 2023 hat Israel nun über 260 Journalisten im Gazastreifen getötet, darunter mindestens 12, die für Al Jazeera arbeiteten.
„Wir sehen nicht die Art von Empörung, die wir sehen würden, wenn ein westlicher Journalist von einem Land getötet würde, das kein Verbündeter der USA ist“, sagt Sharif Abdel Kouddous, Redakteur für den Nahen Osten und Nordafrika bei Drop Site News. „Das ist wirklich eine beschämende Situation.“ Kouddous äußert sich zudem zur Ausweitung der „genozidalen Taktiken“ Israels im Gazastreifen, die nun „auch außerhalb Palästinas, beispielsweise im Libanon, zum Einsatz kommen“.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Democracy Now!, 23.06.2026
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Israeli drone strike kills Unicef Youth champion Raghad Ashour
In Gaza, simply trying to complete an education is an act of defiance. It’s one that has cost Unicef Youth champion Raghad Ashour her life, just as she was preparing for her high school exams. Abdalwahab Hamad reports.
TRT ist Teil des türkischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks
Quelle: TRT World (10,3 Mio. Abonnenten), 30.06.2026
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- Libanesische Behörden geben grünes Licht für israelische Besatzung
Wyatt Reed von The Grayzone spricht mit Max Blumenthal aus Beirut, Libanon, über das Memorandum of Understanding zwischen den nicht gewählten libanesischen Behörden und der israelischen Regierung, das dem israelischen Militär erlaubt, seinen Angriff auf den Süden des Landes fortzusetzen, und die konfessionellen Fraktionen des Libanon in Richtung eines Bürgerkriegs drängt.
Website The Grayzone [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Grayzone Deutsch, 02.07.2026
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- Tucker Carlson entschuldigt sich bei Muslimen
In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, spricht der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Glenn Greenwald über eine seltene öffentliche Selbstkritik des konservativen US-Journalisten und Moderators Tucker Carlson.
Carlson blickt auf frühere Positionen zum Irakkrieg, zum Islam und zur US-Außenpolitik zurück und räumt offen ein, wie sehr er sich geirrt hat. Was bedeutet es, wenn eine der bekanntesten Stimmen der US-Medien ihre eigene Weltanschauung öffentlich infrage stellt — und warum fällt es so vielen anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens offenbar schwer, dasselbe zu tun?
Dieses Video wurde von System Update produziert und am 26. Juni 2026 auf deren YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu fördern.
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER GLENN GREENWALD: Glenn Greenwald ist ehemaliger Verfassungsrechtler, Pulitzer-Preisträger und Autor mehrerer Bestseller, darunter With Liberty and Justice for Some (2011) und No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance State – deutscher Titel: Die globale Überwachung: Der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste und die Folgen (2014).
Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.
Quelle: acTVism Munich, 01.07.2026
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- In Israels Folterkellern: Das Interview, über das Medien schweigen
In diesem Bericht geht es um die Gaza-Blockade, internationale Flottillen-Missionen und die Frage, was geschieht, wenn Aktivisten versuchen, humanitäre Hilfe über den Seeweg nach Gaza zu bringen.
Der Menschenrechtsaktivist Thiago Ávila schildert seine Erlebnisse nach einer israelischen Aufbringung auf See und ordnet sie in den größeren politischen und rechtlichen Kontext ein. Was geschah nach der Festsetzung — und warum werfen diese Ereignisse grundlegende Fragen über Menschenrechte, internationales Recht und die Blockade Gazas auf?
Dieses Video wurde vom „Chris Hedges Report“ produziert und am 17. Juni 2026 auf dessen YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um in Deutschland und darüber hinaus eine öffentliche Meinung zu diesem Thema zu fördern.
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER THIAGO DE ÁVILA E SILVA OLIVEIRA: Thiago de Ávila e Silva Oliveira ist ein brasilianischer Politik- und Menschenrechtsaktivist. Internationale Bekanntheit erlangte er als einer der Teilnehmer der „Gaza Freedom Flotilla“ im Juni 2025 und anderer humanitärer Hilfsmissionen in den Gazastreifen, dem palästinensischen Gebiet, das unter israelischer Blockade und Bombardierung steht.
Quelle: acTVism Munich, 01.07.2026
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- Dieser Skandal sagt alles über die Heuchelei des Westens aus!
Der in den USA lebende rechtsgerichtete chinesische Milliardär Miles Guo (Guo Wengui), der eng mit Donald Trumps Berater Steve Bannon zusammenarbeitete, wurde wegen Betrugs in Höhe von 1 Milliarde Dollar zu 30 Jahren Haft verurteilt. Ben Norton erklärt, wie westliche Regierungen und Medien „Dissidenten“ aus Ländern unterstützen, die ihnen nicht gefallen – wobei es sich oft um korrupte Betrüger und Schwindler handelt –, und wie falsche „Experten“ Geld verdienen, indem sie absurde Falschinformationen über China, den Iran, Kuba, Venezuela, Nordkorea usw. verbreiten.
Themen: 0:00 Der betrügerische Milliardär Miles Guo 1:03 Verbindungen zu Trump und Steven Bannon 4:34 Strafverfolgung durch das US-Justizministerium 6:31 Chinas Anklagepunkte 8:06 Schönfärberei durch US-Medien 12:25 Korrupte, vom Westen unterstützte „Dissidenten“ 15:23 US-Unterstützung für Diktatoren 17:12 Pro-westliche chinesische „Dissidenten“ 19:40 Sowjetische „Dissidenten“ 21:07 Die nordkoreanische Überläuferin Yeonmi Park 24:18 Yeonmi Park wird zum Meme 25:36 (CLIP) Yeonmi Park bei Joe Rogan 26:12 Absurde Propaganda 26:53 Park springt auf den Trump-Zug auf 27:47 Westliche Medien haben keine Standards 28:56 Der falsche China-„Experte“ Gordon G. Chang 34:00 Ai Weiweis Sinneswandel 39:16 Die Heuchelei des westlichen Imperialismus 41:17 Outro
Geopolitical Economy Report auf X [LINK]
Ben Norton auf X [LINK]
[Automatisierte Youtube-Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 02.07.2026
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- Das ist Bisan aus Gaza, und das hier ist nicht die Weltmeisterschaft
Die Weltmeisterschaft ist in vollem Gange, doch in Gaza sind Fußballspieler gezwungen, auf Plätzen zu trainieren, die von Trümmern und Abwasser umgeben sind. Bisan Owda trifft die jungen Spieler, die trotz des Völkermords weiter trainieren: einen Jungen, der einen Bombenangriff überlebt hat, bei dem seine gesamte Familie ums Leben kam, und einen Sohn, der den Namen seines Vaters am Leben erhält, nachdem dieser an einer Hilfsgüterausgabestelle getötet wurde.
Al Jazeera wird ganz oder teilweise von der Regierung Katars finanziert
Quelle: AJ+ (2,52 Mio. Abonnenten), 18.06.2026
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Bisan aus Gaza: So sieht das Leben nach dem „Waffenstillstand“ aus
Sieben Monate nach dem sogenannten Waffenstillstand sagen die Menschen in Gaza, der Krieg sei noch nicht vorbei.
Bisan Owda berichtet aus Gaza, wo die Bombardierungen weitergehen, große Teile des Gebiets nach wie vor unzugänglich sind und Familien immer noch in Zelten auf den Trümmern ihrer Häuser leben.
„Man sagt, der Krieg sei vorbei. Aber das ist er nicht.“
Während Kinder unter Beschuss zur Schule gehen und die Menschen um Wasser und das Nötigste kämpfen, ist der Alltag nach wie vor von Unsicherheit und Verlust geprägt.
Am Rande all dessen bleibt das Meer einer der wenigen Orte, an denen sich die Menschen versammeln können, um einen Moment der Ruhe zu finden.
„Das Meer können sie nicht zerstören.“
Al Jazeera wird ganz oder teilweise von der Regierung Katars finanziert
Quelle: AJ+ (2,52 Mio. Abonnenten), 07.05.2026
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- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
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Honest Government Ad | Palantir
The Government™ has made an ad about Palantir, and it’s surprsingly honest and informative.
Quelle: thejuicemedia (1,07 Mio. Abonnenten), 30.06.2026
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- Honest Government Ad | Palantir
- Musik trifft Politik
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CUBA Komm mir in Frieden
Kuba ist extrem bedroht. Trumps brutale Politik gegen alle, die nicht so spuren, wie die US-Administration es will, geht weiter, ist gefährlich und menschenverachtend. 65 Jahre Blockade, jetzt totales Ölembargo. Die USA verschärfen den Druck auf Kuba auf ein historisches Maximum.
Seit 1961 betreibt die US-Regierung eine Blockadepolitik gegen Kuba. Die zweite Trump-Regierung hat die Verbrechen noch verschärft und sämtliche Treibstofflieferungen an Kuba sowie Waren- und Geldtransfer mit Kuba verboten. Länder und Firmen, die sich dieser Blockadepolitik nicht unterwerfen wollen, werden mit Erpressung und Strafen bedroht. Trump warnt: “Kuba wird ziemlich bald fallen!”
Kubas Revolution soll endgültig erdrosselt werden.
Die Folgen dieses Wirtschaftskrieges der USA sind gravierend: Energienot, tägliche stundenlange Stromausfälle legen das wirtschaftliche und private Leben lahm, beeinträchtigen die medizinische Versorgung. Das EU-Parlament schreibt die derzeitige humanitäre Notlage dem Versagen der kubanischen Regierung zu und nicht dem seit 65 Jahren andauernden völkerrechtswidrigen Embargo.
Dieses Video möchte ein solidarischer Beitrag für das tapfere kubanische Volk sein. Text und Musik stammen von dem kubanischen Künstler Carlos Puebla. Seine Texte wurden in viele Sprachen übersetzt. In seinem Gedicht Komm mir in Frieden werden José Marti und Antonio Marceo erwähnt – zwei kubanische Nationalhelden, die führend im Freiheitskampf gegen die spanische Kolonialmacht waren.
Quelle: GEGENSTIMMEN – HERZOG-WEBER-MUSIKTHEATER, 25.06.2026
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Yann Song King – Trans-Ossi
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Yann Song King – Einweggetränkeflaschenschraubverschluss …
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Anmerkung: In dieser Rubrik wollen wir Ihnen Songs mit politischen und gesellschaftskritischen Texten vorstellen, die vielleicht noch nicht jeder Leser kennt oder die nicht in Vergessenheit geraten sollten. Wenn auch Sie Musiktipps für uns haben, mailen Sie uns Ihre Empfehlungen bitte an unsere Mailadresse für die Videohinweise videohinweise(at)nachdenkseiten.de mit dem Betreff: Musik.
- CUBA Komm mir in Frieden