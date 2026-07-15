Videohinweise am Mittwoch

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Prof. Dr. Gabriele Krone-Schmalz [Auszug transkribiert, CG]: „Mit Blick auf Ramstein und weitere US-Stützpunkte bei uns stellt sich die Frage nach deutschem Interesse und nach deutscher Selbstachtung. Es müsste meiner Meinung nach viel intensiver debattiert werden, ob ein solch gigantischer ausländischer Stützpunkt wie Ramstein auf deutschem Boden tatsächlich unsere Sicherheit erhöht oder sie nicht im Gegenteil gefährdet. Solche Fragen zu debattieren ist ja keine Majestätsbeleidigung oder ein Affront gegen die USA – jedenfalls nicht, solange es sachlich bleibt. Insofern kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass die ursprünglich für dieses Jahr geplante Raketenstationierung, die nun nicht kommen soll, oder vielleicht doch, wer weiß das schon, dass diese geplante Raketenstationierung der Amerikaner weder eine gesellschaftliche noch eine parlamentarische Debatte ausgelöst hat. Beim NATO-Doppelbeschluss von 1979, als es um die Aufstellung amerikanischer Mittelstrecken-Raketen in Europa – nicht nur in Deutschland ging – da gab es eine intensive parlamentarische und gesellschaftliche Debatte. Sogar in der NATO wurde darüber kontrovers debattiert und es dauerte vier Jahre, bis das Parlament der Aufstellung der Pershings zugestimmt hat, begleitet von den größten Demonstrationen, die Deutschland je erlebt hat. Und heute? […]“

Sehen Sie hierzu auch erneut auf den NachDenkSeiten das 37. Pleisweiler Gespräch mit Prof. Dr. Gabriele Krone-Schmalz (2024) [LINK]

Einige Bücher von Frau Krone-Schmalz sind beim Westend Verlag erschienen bzw. neu aufgelegt worden [LINK]