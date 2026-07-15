Videohinweise am Mittwoch
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Gabriele Krone-Schmalz bei Stopp Air Base Ramstein
- Harald Kujat: Die gefährliche Wahrheit über das Scheitern der Diplomatie
- Anti-AfD-Proteste – Die schlimmsten Verfassungsfeinde sitzen in der Regierung!
- Das Ende der Informationsfreiheit in Deutschland? Warum die geplante Reform der Regierung kritisiert wird
- Merz & Klingbeil hassen Sie!
- Wann Chatkontrolle bei von der Leyen? Mein Wochenbericht aus dem Europäischen Parlament
- Prof. John Mearsheimer: Irans Hardliner behalten recht
- Stellvertreterkrieg in der Ukraine: Europas Eliten und die US-Neokonservativen wollen den Zerfall Russlands
- Das Verarmungspaket der Regierung und die Feigheit der Gewerkschaften – Ep. 361
- Dunkle Verhandlungstricks: Wie die EU die Chatkontrolle durchdrückte
- Gaza: Der Sieg, den niemand kommen sah | Prof. Ziad Medoukh
- Die USA sind KEIN wohlhabendes Land: Das zeigen die tatsächlichen Daten
- Bericht aus Havanna: Kuba leidet, bleibt aber ungebrochen | K.E. Ekman
- „Ein Blick hinter die Kulissen des geheimen Netzwerks, das den Krieg im Sudan antreibt“: Die Filmemacherin Julia Steers über die Unterstützung der Verbrechen der RSF durch die VAE
- GKV-Spargesetz: Praxen und Patienten tragen die Folgen
- Im Gespräch: Kay Klapproth | Schulunterricht als Werbeveranstaltung für Impfungen!
- Albaniens „Flamingo-Revolution“: Proteste gegen das Luxusresort von Kushner und Trump könnten die Regierung zu Fall bringen
- Artilleriemunition im Wohngebiet: Aktionstage gegen Rüstungswerk im Berliner Wedding
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Gabriele Krone-Schmalz bei Stopp Air Base Ramstein
Aufzeichnung des Vortrags von Prof. Dr. Gabriele Krone-Schmalz mit dem Titel „Das Feindbild Russland, der Krieg in der Ukraine und die US Air Base Ramstein – wie kommen wir zu Frieden in Europa?“ am Freitag, 26. Juni 2026, 19:00 Uhr in Kaiserslautern, im Rahmen der Friedenswoche der Kampagne Stopp Air Base Ramstein.
Veranstalter: Friedens- und Zukunftswerkstatt e.V.; Stopp Air Base Ramstein
Kooperationspartner: NachDenkSeiten-Gesprächskreise Südwest; Frankfurter FriedensGespräche
Vortrag: Prof. Dr. Gabriele Krone-Schmalz
Technik & Medien: Sergey – Videoaufzeichnung, Schnitt und Ton; Andreas – Webmaster, Videobearbeitung u. Layout
NachDenkSeiten Gesprächskreis Frankfurt/Main [LINK]
Quelle: Frankfurter FriedensGespräche, 11.07.2026
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Prof. Dr. Gabriele Krone-Schmalz [Auszug transkribiert, CG]: „Mit Blick auf Ramstein und weitere US-Stützpunkte bei uns stellt sich die Frage nach deutschem Interesse und nach deutscher Selbstachtung. Es müsste meiner Meinung nach viel intensiver debattiert werden, ob ein solch gigantischer ausländischer Stützpunkt wie Ramstein auf deutschem Boden tatsächlich unsere Sicherheit erhöht oder sie nicht im Gegenteil gefährdet. Solche Fragen zu debattieren ist ja keine Majestätsbeleidigung oder ein Affront gegen die USA – jedenfalls nicht, solange es sachlich bleibt. Insofern kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass die ursprünglich für dieses Jahr geplante Raketenstationierung, die nun nicht kommen soll, oder vielleicht doch, wer weiß das schon, dass diese geplante Raketenstationierung der Amerikaner weder eine gesellschaftliche noch eine parlamentarische Debatte ausgelöst hat. Beim NATO-Doppelbeschluss von 1979, als es um die Aufstellung amerikanischer Mittelstrecken-Raketen in Europa – nicht nur in Deutschland ging – da gab es eine intensive parlamentarische und gesellschaftliche Debatte. Sogar in der NATO wurde darüber kontrovers debattiert und es dauerte vier Jahre, bis das Parlament der Aufstellung der Pershings zugestimmt hat, begleitet von den größten Demonstrationen, die Deutschland je erlebt hat. Und heute? […]“
Sehen Sie hierzu auch erneut auf den NachDenkSeiten das 37. Pleisweiler Gespräch mit Prof. Dr. Gabriele Krone-Schmalz (2024) [LINK]
Einige Bücher von Frau Krone-Schmalz sind beim Westend Verlag erschienen bzw. neu aufgelegt worden [LINK]
- Harald Kujat: Die gefährliche Wahrheit über das Scheitern der Diplomatie
Der ehemalige Vorsitzende des NATO-Militärausschusses und Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat, analysiert in diesem tiefgründigen Gespräch die gefährliche Eskalationsspirale des Ukraine-Krieges. Während politische Akteure und Medien oft das Bild einer alternativlosen militärischen Unterstützung zeichnen, warnt Kujat vor einer Realität, in der das Risiko eines unkontrollierbaren großen europäischen Krieges täglich wächst.
Im Gespräch mit Harald Kujat geht es um:
– Die Erosion der Sicherheit: Warum die aktuelle westliche Politik das Risiko eines konventionellen Krieges zwischen der NATO und Russland nicht mehr berechenbar macht.
– Bedrohungsanalysen im Check: Warum die Warnungen vor einem baldigen russischen Angriff auf die NATO weder von US-Geheimdiensten noch von der NATO-Führung in dieser Form geteilt werden.
– Eskalationsdominanz und Grauzonen: Die gefährliche Rolle westlicher Zielsoftware und Hardware bei Angriffen tief im russischen Hinterland und die Frage der Kriegsbeteiligung.
– Das Scheitern von Diplomatie: Warum Chancen zur Friedenssicherung – von den Verträgen 2021 bis hin zu den Gesprächen in Istanbul – systematisch verpasst oder hintertrieben wurden.
– Verfassungsauftrag im Fokus: Kritische Fragen an die Bundesregierung, ob sie dem Friedensgebot des Grundgesetzes noch gerecht wird oder ihre Sicherheitspolitik faktisch suspendiert hat.
– Perspektiven für Europa: Wie ein realistischer Friedensplan aussehen könnte, der die Sicherheitsinteressen aller Seiten berücksichtigt und eine neue europäische Friedensordnung ermöglicht.
„Wir gefährden die Zukunft künftiger Generationen mit dieser Politik. Das Risiko ist im Augenblick nicht mehr beherrschbar, wenn der Ernstfall eines NATO-Russland-Konflikts eintritt.“
Harald Kujat verfügt über Jahrzehnte an Erfahrung in den höchsten militärischen Entscheidungsgremien der Welt. Er zeigt auf, wie der Mangel an Realismus und die Verweigerung von Verhandlungen in eine Sackgasse führen, die für ganz Europa existentielle Folgen haben könnte.
Ein Gespräch über die bittere Notwendigkeit von Vernunft, das Primat der Politik über das Militärische und den dringenden Weg zurück zur diplomatischen Stabilität.
Kapitel: 00:00 – Einleitung: Die Eskalationsspirale 02:11 – Westliche Ziele vs. militärische Realität 05:49 – Bedrohungsanalyse: EU, NATO & USA 08:29 – Angriffe im russischen Hinterland 12:11 – Gefahr einer unkontrollierbaren Reaktion 14:28 – Kriegspartei durch Software & Technik? 17:33 – Geopolitik: Das Erbe von Anchorage 21:10 – Materielle Überlegenheit Russlands 23:11 – NATO-Beitritt & Sicherheitsgarantien 29:19 – Russische Kriegsziele im Wandel 31:02 – Warum Diplomatie im Vorfeld scheiterte 39:15 – Kissingers Vision der Neutralität 42:01 – Das Friedensgebot des Grundgesetzes 45:01 – Bundeswehr & Landesverteidigung 47:21 – Gleichgewicht der Kräfte: Lehren von Helmut Schmidt 48:35 – Das Ende der Rüstungskontrolle 51:57 – Multipolarität: Russland und China 56:51 – Die Europäisierung des Konflikts 59:30 – Satellitendaten & digitale Kriegsführung 01:03:05 – Vertrauen & Lehren aus der Kubakrise 01:09:22 – Bedeutung neuer Waffensysteme (Oreschnik) 01:13:52 – Verluste und Personalnot der Ukraine 01:17:51 – Stimmung in der Bevölkerung 01:21:16 – Spezialkräfte & NATO-Präsenz vor Ort 01:25:08 – Ein konkreter Lösungsvorschlag 01:32:09 – Deutschlands Verantwortung 01:34:47 – Fazit: Plädoyer für Vernunft
Hinweis: Dieses Interview dient der politischen Meinungsbildung und freien Meinungsäußerung gemäß Art. 5 GG.
Website Patrik Baab [LINK]
Quelle: Patrik Baab, 09.07.2026
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- Anti-AfD-Proteste – Die schlimmsten Verfassungsfeinde sitzen in der Regierung! #afd #spd #cdu
Quelle: Sahra Wagenknecht, 06.07.2026
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- Das Ende der Informationsfreiheit in Deutschland? Warum die geplante Reform der Regierung kritisiert wird – ZDFheute live.
Bisher gilt: Jeder hat das Recht, Zugang zu amtlichen Informationen von Bundesbehörden zu bekommen. Wer einen Antrag stellt, bekommt Auskunft.
Mit der geplanten Reform könnte sich das ändern. Dieser folgend dürften nur noch natürliche Personen Einblick in amtliche Dokumente bekommen. NGOs zum Beispiel würden das Recht darauf verlieren. Außerdem müssten Antragsteller künftig einen Grund für ihre Anfrage nennen. Ziel der Koalition ist es, Bürokratie abzubauen und Sicherheit zu schaffen.
Kritiker befürchten durch diese Änderungen weniger Transparenz. Das Informationsfreiheitsgesetz sei eine Errungenschaft, die geschützt und nicht eingeschränkt werden sollte. So konnte zum Beispiel die Maskenaffäre um Jens Spahn mithilfe des IFG aufgedeckt werden.
Welche Folgen hätte die geplante Reform? Bei ZDFheute live erklären der Jurist Thomas Fuchs und der Aktivist Arne Semsrott, warum die Pläne der Regierung in der Kritik stehen. Im Interview mit Ralph Szepanski stellen sie außerdem dar, welche alternativen Regelungen möglich wären.
00:00 Das ist das Informationsfreiheitsgesetz
01:45 Informationsfreiheitsgesetz und Demokratie
06:41 Sicherheit in Gefahr?
08:31 Kritik am Reformplan
14:28 Das macht “FragDenStaat”
17:46 Welche Skandale durch das IFG aufgedeckt wurden
21:09 Mögliche Folgen der geplanten Reform
22:10 Was steckt hinter dem neuen IFG?
25:14 Widerstand gegen die Reform
Quelle: ZDFheute Nachrichten (1,83 Mio. Abonnenten), 11.07.2026
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Anmerkung CG: Der interessante Teil beginnt ab Minute 14:28.
- Merz & Klingbeil hassen Sie!
Ein paar nette, aufmunternde Worte für Ihre Sommerferien…
…erwarten Sie hier vergebens. Nur ein bisschen Hass fürs Wochenende… Smiley!
Quelle: Martin Sonneborn, 12.07.2026
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Martin Sonneborn [Auszüge transkribiert, CG]: „Immerhin wollen Merz und Klingbeil aber auch dafür sorgen, dass Sie von all den Schweinereien ihrer Repräsentanten in Zukunft nicht mehr allzu viel mitbekommen müssen: Das Informationsfreiheitsgesetz, mit dessen Hilfe einfache Bürger wie Sie bislang etwa E-Mails und Verträge von Ministerien einsehen konnten, soll bis zur Unkenntlichkeit eingeschränkt werden. […] Früher wäre für das Beschaffen solcher Informationen auch mal die Presse zuständig gewesen, aber die bejubelt lieber, dass die Regierung sich überhaupt noch auf irgendetwas einigen kann und sei es auch nur der totalitäre Staatsumbau. […]“
Marschmusik & Pickelhauben
Das war’s vom Fußball. Und jetzt zurück zu den unwichtigen Dingen: Kleiner Rant über die USA, Optimismus, paar Millionen Tote & den beeindruckenden Niedergang Europas…
Quelle: Martin Sonneborn, 30.06.2026
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- Wann Chatkontrolle bei von der Leyen? Mein Wochenbericht aus dem Europäischen Parlament
In meinem letzten Wochenbericht aus dem Europäischen Parlament vor der Sommerpause geht es um die Aufkündigung des Iran-Deals und den neuen Angriffen Trumps im Nahen Osten, der uns weiter die Energiepreise in die Höhe bombt. Außerdem mache ich im Plenum deutlich, wie die Feigheit vor Trump nicht nur den Fußball, sondern auch die Politik zerstört. Weiter berichte ich über die erneute Abstimmung zur Chatkontrolle sowie die Anklage des Generalbundesanwalts gegen den Nord-Stream-Terroristen wegen Kriegsverbrechen.
Wichtige Artikel:
Attentat auf Nord-Stream-Pipeline: Ausgerechnet diese Politikerin schweigt zu einer brisanten Frage [LINK]
„Kriegserklärung“: Brisante Attacke der Wagenknecht-Partei gegen Selenskyj [LINK]
Kapitel: 0:00 Einleitung 0:28 Iran-Krieg und Trump 2:20 Feigheit vor Trump zerstört Fußball und Politik 3:14 Chatkontrolle 6:56 Anklage gegen Nord-Stream-Terroristen
Quelle: Fabio De Masi, 12.07.2026
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- Prof. John Mearsheimer: Irans Hardliner behalten recht
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Daniel Davis Deep Dive Deutsch, 11.07.2026
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Anmerkung unseres Lesers Joachim Seffrin: Ausgezeichnete Analyse der Situation im Iran durch John Mearsheimer im Gespräch mit Daniel Davis. Sehr informativ. Bemerkenswert die Hybris von Netanyahu und die Dummheit des Ex-Generals Kellogg.
- Stellvertreterkrieg in der Ukraine: Europas Eliten und die US-Neokonservativen wollen den Zerfall Russlands — James Carden
In dieser Folge von „Going Underground“ sprechen wir mit James Carden, dem ehemaligen Berater der bilateralen Präsidialkommission für die Beziehungen zwischen den USA und Russland im US-Außenministerium. Er erörtert Trumps Äußerungen auf einem zunehmend gespaltenen NATO-Gipfel und den anhaltenden Krieg gegen den Iran, warum er glaubt, dass es der Trump-Regierung nicht ernst damit ist, den Stellvertreterkrieg zwischen Russland und der NATO in der Ukraine zu beenden, warum die Drohnenangriffe der Ukraine gegen Russland das Kräfteverhältnis in diesem Krieg nicht verändern, das Ziel der europäischen Staats- und Regierungschefs sowie der amerikanischen Neokonservativen, nämlich die Auflösung Russlands und einen Regimewechsel herbeizuführen, die Fehler Russlands seit dem Maidan-Putsch von 2014, dass das Team um Trump der Ansicht ist, der Stellvertreterkrieg in der Ukraine solle fortgesetzt werden, dass sich das Zeitfenster für eine Beendigung des Stellvertreterkriegs in der Ukraine von Tag zu Tag schließt, warum die USA die NATO als Druckmittel nutzen müssen, um Europa zu zwingen, seine aggressive Haltung gegenüber Russland aufzugeben, warum er glaubt, dass Trumps Drohungen, die NATO zu verlassen, nur Show sind, dass der US-israelische Krieg gegen den Iran untrennbar mit dem Projekt „Groß-Israel“ verbunden ist, und vieles mehr.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: Afshin Rattansi’s GU, 11.07.2026
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- Das Verarmungspaket der Regierung und die Feigheit der Gewerkschaften – Ep. 361
Die Bundesregierung hat ihr Verarmungsprogramm vorgestellt, das Merz als “großen Sprung nach vorn” bezeichnet. Für die Arbeitnehmer in Deutschland gibt es keine nennenswerten Entlastungen, sondern ausschließlich Zumutungen.
Minijobs werden bald stärker besteuert , es muss länger gearbeitet werden, Krankschreibungen werden erschwert und Konsumsteuererhöhungen sind geplant. Es steigen die Rüstungsausgaben um 100 Milliarden Euro, sonst ist aber kein Geld vorhanden.
Die Behauptung aus linksliberalen Kreisen, es gehe doch beides zusammen – Aufrüstung und Sozialstaat –, entpuppt sich endgültig als die Illusion derer, die bei Bluesky oder den Jusos sind. Besonders erschreckend ist, wie Yasmin Fahimi, die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, auf die Reformen reagiert – nämlich „konstruktiv“. Die Gewerkschaftsspitze weiß offenbar nicht, dass sie die Interessen der arbeitenden Klasse vertreten soll.
In der neuen Folge von „Wohlstand für Alle“ sprechen Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt über die furchtbaren Reformen.
Quelle: Wohlstand für Alle, 08.07.2026
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- Dunkle Verhandlungstricks: Wie die EU die Chatkontrolle durchdrückte
Wie gewinnt man eine Abstimmung, obwohl eine Mehrheit dagegen ist? Durch unfaire Tricks. Erfahren Sie hier, wie im EU-Parlament für die Chatkontrolle getrickst wurde. Es ist haarsträubend.
[Umfangreiche Quellenangaben in der Youtube-Videobeschreibung]
Quelle: Prof. Dr. Christian Rieck (558.000 Abonnenten), 11.07.2026
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- Gaza: Der Sieg, den niemand kommen sah | Prof. Ziad Medoukh
In diesem Gespräch berichtet Ziad Medouk, Französischlehrer in Gaza, von einer schrecklichen Realität: einer vertriebenen, ausgehungerten, erschöpften Bevölkerung, die gezwungen ist, Tag für Tag unter unmenschlichen Bedingungen zu überleben. Doch er erzählt auch von etwas anderem – etwas, das die Bomben nicht zerstören konnten.
Die Kinder lernen weiter.
Die Lehrer unterrichten weiter.
Die Familien helfen weiter.
Die Dichter schreiben weiter.
Die Menschen stehen weiter aufrecht.
Das ist der Sieg von Gaza: der Sieg eines Volkes, das sich weigert, auf den Zustand eines passiven Opfers reduziert zu werden. Der Sieg derjenigen, die, selbst wenn ihnen fast alles genommen wurde, ihre Menschlichkeit bewahren.
Interviewt für Neutrality Studies von Felix Marquardt von @TheBlackElephantExperience.
Neutrality Studies Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 06.07.2026
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Anmerkung CG: Die Überschrift erscheint auf den ersten Blick fast zynisch. Wenn man genauer hineinhört, konkretisiert sich aber, wie es eigentlich gemeint ist.
- Die USA sind KEIN wohlhabendes Land: Das zeigen die tatsächlichen Daten
Viele westliche Ökonomen und Medien behaupten, dass die Amerikaner wohlhabender seien als die Europäer, doch das stimmt nicht; diese Behauptung beruht auf einem Missverständnis des Unterschieds zwischen Durchschnittsvermögen und Medianvermögen. Ben Norton erklärt, wie die extreme Ungleichheit in den USA das Durchschnittsvermögen irreführend hoch erscheinen lässt und warum das Pro-Kopf-BIP kein guter Maßstab ist. Er entlarvt den Mythos der „Europoors“, der oft von Anhängern Donald Trumps verbreitet wird.
Themen:
0:00 Der Mythos, dass Amerikaner wohlhabend sind
1:15 Durchschnittsvermögen vs. Medianvermögen
3:50 Daten zum Medianvermögen in den USA
6:42 Vermögensungleichheit (Gini-Koeffizient)
9:31 Armut und Obdachlosigkeit
10:19 USA vs. Europa
12:02 Vermögenskonzentration der US-Eliten
13:28 Verteilung des Einkommenswachstums
15:01 Das Pro-Kopf-BIP ist irreführend
21:18 US-BIP nach Sektoren
23:13 Imputierte Mieten und das BIP
25:05 Lebenserwartung, Sterblichkeit usw.
27:10 Das US-Gesundheitssystem
28:40 Das US-Gesundheitssystem im Vergleich zur OECD
32:58 Der lächerliche Mythos der „Euro-Armen“
33:32 Trump senkt die Steuern für Reiche
34:27 Korruption in der Trump-Familie
36:20 Insiderhandel
36:56 Der Mythos vom amerikanischen Traum
38:18 Outro
Geopolitical Economy Report auf X [LINK]
Ben Norton auf X [LINK]
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 11.07.2026
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- Bericht aus Havanna: Kuba leidet, bleibt aber ungebrochen | K.E. Ekman
Bericht vor Ort aus Havanna von der schwedischen Journalistin und Aktivistin Kajsa Ekis Ekman.
Neutrality Studies Substack [LINK]
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Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 09.07.2026
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- „Ein Blick hinter die Kulissen des geheimen Netzwerks, das den Krieg im Sudan antreibt“: Die Filmemacherin Julia Steers über die Unterstützung der Verbrechen der RSF durch die VAE
Eine neue Untersuchung hat aufgedeckt, wie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ein geheimes Netzwerk von militärischen Ausbildungslagern für die paramilitärischen „Rapid Support Forces“ (RSF) unterstützen, das es diesen ermöglicht, ihren tödlichen Krieg im Sudan fortzusetzen.
„Dieser Krieg, der in den internationalen Medien oft als Bürgerkrieg bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit ein Stellvertreterkrieg“, sagt die preisgekrönte Journalistin und Dokumentarfilmerin Julia Steers. „Wir sprechen hier von einem wirklich umfangreichen Netzwerk aus Logistik, Ausbildung und finanzieller Unterstützung durch die VAE.“
Die Untersuchung ist eine Zusammenarbeit zwischen Lighthouse Reports, Evident und Sudan War Monitor.
Unterdessen warnt der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, dass sich in El Obeid, der Hauptstadt des Bundesstaates Nord-Kordofan, wo die RSF und die sudanesische Armee um die Kontrolle kämpfen, eine weitere humanitäre Katastrophe abzeichnet. „Es steht außer Frage, dass die RSF ohne die wirklich massive Unterstützung der VAE nicht so weit gekommen wären und nicht annähernd so viel Territorium hätten erobern können“, sagt Steers.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Democracy Now!, 08.07.2026
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- GKV-Spargesetz: Praxen und Patienten tragen die Folgen
Die geplanten Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen treffen vor allem die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Dr. Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der KBV, erklärt, warum das Spargesetz aus seiner Sicht erhebliche Folgen für Praxen und Patientinnen und Patienten haben wird.
Quelle: kbv4u (Kassenärztliche Bundesvereinigung), 10.07.2026
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- Im Gespräch: Kay Klapproth | Schulunterricht als Werbeveranstaltung für Impfungen!
Schulen werden zunehmend von Ideologieprojekten vereinnahmt.
Das Zeigen von pornografischen Inhalten für Schüler ist dabei nur eine Facette dieses illegalen Ansturms auf die Schulen.
Man versucht die Kinder in immer jüngeren Jahren einer Tiefenindoktrination zu unterziehen.
Auch die Pharmaindustrie erlangt mit reichhaltiger staatlicher Unterstützung Zutritt zu Schulen und kann unter dem Vorwand von Informationsveranstaltungen Werbung für verschreibungspflichtige Medikamente machen.
Ist das nicht strafbar? Ja, für jeden anderen wäre das so, aber nicht für diese staatlich geförderte Propaganda.
Der Biologe und Immunologe Dr. Kay Klapproth berichtet im Interview mit Markus Fiedler, wie genau die Masche funktioniert, dass man Siebtklässlern z. B. HPV-Impfungen wärmstens ans Herz legt.
Quelle: apolut, 19.6.2026
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- Albaniens „Flamingo-Revolution“: Proteste gegen das Luxusresort von Kushner und Trump könnten die Regierung zu Fall bringen
Pläne für ein Luxusresort in einem ökologisch sensiblen Gebiet haben in Albanien seit mehr als einem Monat Proteste ausgelöst, bei denen Tausende auf die Straße gegangen sind, um gegen das von Ivanka Trump und Jared Kushner unterstützte Megaprojekt zu demonstrieren. Die „Flamingo-Revolution“ – benannt nach den befürchteten Auswirkungen auf Zugvögel – begann als Umweltprotest, hat sich nun aber zu einer Wut auf das gesamte politische System entwickelt und droht, die Regierung von Ministerpräsident Edi Rama zu Fall zu bringen.
Quelle: Democracy Now!, 09.07.2026
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Geburtstagstorte aus Beton: “Flamingo Revolution” in Albanien zieht immer mehr Menschen an
Am Geburtstag von Albaniens Ministerpräsident Edi Rama gab es den bisher größten Protestmarsch der sogenannten “Flamingo Revolution” – mit einer Torte aus Beton für den Regierungschef.
Quelle: euronews (deutsch), 06.07.2026
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- Artilleriemunition im Wohngebiet: Aktionstage gegen Rüstungswerk im Berliner Wedding
Aktionstage gegen die Waffenfabrik: Wenige hundert Meter weiter im Volkspark Humboldthain hat das Berliner Bündnis gegen Waffenproduktion ein Protestcamp errichtet. Mehrere Zelte, Infopoints, Essensausgabestellen. Bei einer Pressekonferenz am Freitag morgen können Journalisten Fragen stellen. Die Aktivisten und Sprecher des Berliner Bündnisses gegen Waffenproduktion prangern Sozialkahlschlag im Sinne der Kriegstüchtigkeit an. Danach findet eine Diskussionsrunde gegen die Wehrpflicht statt. Für diesen Sonnabend ist eine Demonstration geplant, die jedoch nicht am Werk vorbeilaufen darf. »Ein klarer Einschnitt in unser Versammlungsrecht«, kritisiert Milla Mallikas, Pressesprecherin des Berliner Bündnisses gegen Waffenproduktion, am Freitag gegenüber junge Welt. Mehrere Blockadeversuche an der Zufahrt der Waffenfabrik am Donnerstag wurden von der Polizei brutal aufgelöst.
Quelle: junge Welt, 10.07.2026
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- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- EU-Chatkontrolle – Kinderschutz oder digitale Massenüberwachung? #Störfaktor
Quelle: Der Störfaktor, 10.07.2026
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- Schwächlinge an die Macht! | Der Wegscheider
Im neuen Wochenkommentar werfen wir vor der Sommerpause noch einen Blick auf die erfreulichsten und wichtigsten aktuellen Themen – von Budgets über Kriegskassen bis hin zur totalen Überwachung – damit wir alle beruhigt und unbeschwert den Sommer genießen können.
Quelle: ServusTV On, 11.07.2026
- Vier Jahre befristet – Flexibilität oder Unsicherheit? #störfaktor
Quelle: Der Störfaktor, 07.07.2026
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- Die Flaggen aller “Herren Länder” – Ursula von der Leyen | GANZE FOLGE
Das Beste aus Februar 2024. Maschek redet drüber, wie EU Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihren kleinen Fetisch für Flaggen aus aller Herren Länder pflegt. Die Synchron-Satiriker Peter Hörmanseder und Robert Stachel blicken auch noch einmal zurück auf den Fasching, den 60. Geburtstag von Johanna Mikl-Leitner und das traurige Jubiläum von zwei Jahren Krieg in der Ukraine. Auf welchem Weg kann die Ukraine Teil der EU werden und was hat das alles mit der Social Media Sucht von Ministerin Edtstadler zu tun? Maschek wissen mehr darüber und auch über ein großes Heldenepos zu Ehren unseres Kanzlers Karl Nehammer.
Live synchronisiert und parodiert von Robert Stachel und Peter Hörmanseder.
Quelle: Maschek, 22.06.2026
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Anmerkung: Die Videohinweise machen eine kurze Pause. Die nächste Ausgabe erscheint am 25. Juli 2026.
- EU-Chatkontrolle – Kinderschutz oder digitale Massenüberwachung? #Störfaktor