Lisa Fitz – Der Grabscher von gestern & die Messer von heute

Lisa Fitz – Der Grabscher von gestern & die Messer von heute

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Lisa Fitz
10. August 2026 um 12:01 Ein Artikel von Lisa Fitz

Meine Nachbarin sagt, sie hat langsam Angst vor Klassentreffen. Nicht wegen der alten Lehrer – wegen der alten Schülerinnen. Die sind ja gnadenlos gword’n. Früher hat man gefragt: „Was machst du heute so?“ Heute: „Was hast du 1994 gemacht?“ Thomas Gottschalk … ist jetzt zum Bösewicht im Ruhestand geworden. Er ist einer der gefährlichsten Männer Deutschlands. Wenn man den Medien-Bohei so anschaut. Der Mann hat‘s geschafft: Früher Samstagabend, heute Sonderkommission. Von Lisa Fitz.

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Rubriken:

Audio-Podcast Innere Sicherheit Kultur und Kulturpolitik Strategien der Meinungsmache

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