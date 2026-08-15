Termine und Veranstaltungen der Gesprächskreise

An jedem Samstag informieren wir Sie über die Termine für Veranstaltungen von Gesprächskreisen der NachDenkSeiten. Heute liegen uns Informationen für Termine in Bad Segeberg, Schweinfurt, Darmstadt, Neuwied, Speyer, Würzburg, Werder/Havel und Frankweiler vor. Wenn Sie auch in der weiteren Zeit auf dem Laufenden bleiben wollen, dann schauen Sie hier. Da werden mögliche neue Termine ergänzt. Außerdem bitten wir hiermit auch auf diesem Wege die Verantwortlichen in den Gesprächskreisen, uns rechtzeitig Termine zu melden.



NachDenkSeiten-Gesprächskreis Südholstein (nachdenken-in-suedholstein.de)

Am Samstag, 15. August 2026, um 16:00 Uhr

Thema: Buchvorstellung „Macht neu Verteilen“ und Sommerfest benachbarter NDS-Gesprächskreise

Redner/Diskussionspartner: Ulrike Sumfleth

Ort: Ein privater Garten

23795 Bad Segeberg

Zur Webseite der Veranstaltung

Um Anmeldung wird dringend gebeten unter lets-meet.org/reg/20dd1b6e6a66de7d94. So erfahren Sie die konkrete Adresse und nur so ist gewährleistet, dass Sie bei einer wetterbedingten Verlegung auf Sonntag per Mail informiert werden können.

Der Eintritt ist frei. Um einen angemessenen Beitrag in die Hutkasse für das genutzte Getränke- und Speisenangebot wird gebeten.

Das Buch kann vor Ort erworben und signiert werden.

Informationen zur Veranstaltung gibt es unter nachdenken-in-suedholstein.de/.

Welche Chancen würden Sie einem neuen Parteityp einräumen, der die Interessen konzernunabhängiger, staatsferner und gemeinwohlorientierter Nichtregierungsorganisationen vertritt? Welches Potenzial könnte sich entfalten, wenn konzernkritische Vereine (wie z.B. Oxfam, Greenpeace, Attac, Finanzwende, LobbyControl) eine solche „NGO-Partei” beraten könnten? Themen, Positionen und Forderungen könnten permanent in die Arbeit einer Partei einfließen.

Ein Beispiel: Beim BSW stammen 95 Prozent der Forderungen zur Rente von Reiner Heyses kleinem Verein Renten-Zukunft. Nicht die Interessen der „Vorsorge”-Industrie werden vertreten, sondern die der Bevölkerung. Genau darum geht es: Parteien brauchen konzernunabhängige Politikberatung zu allen Themen!

Diesen Gedanken arbeitet das Politik-Sachbuch aus: „Macht neu verteilen – Wie eine NGO-Partei den Lobbyismus umkehrt” (oekom-Verlag). Ein System Change von innen bietet einen neuen strategischen Ansatz – gleiche Chancen der Interessenvertretung für konzernunabhängige Expertinnen und Experten.

Könnte eine „NGO-Partei” ein Türöffner sein, der den Konzernlobbys in Sachverständigengremien Konkurrenz macht? Markenzeichen der Partei wäre ihre konzernunabhängige Politikberatung. Entdecken Sie, welche Chancen dieses Alleinstellungsmerkmal bietet.

Wenn Sie das Konzept interessant finden, kommen Sie zum Gespräch mit der Autorin.

Ulrike Sumfleth (NDS-GK Hamburg)

Journalistin, Kampagnentrainerin, Autorin

P.S.: Kampagnen gegen NGOs haben deren Ruf beschädigt. Berechtigte Kritik an staatlicher Steuerung wiederum liefert z.B. Norbert Härings Buch „Der Wahrheitskomplex”. Angesichts dieser Gemengelage erscheint es wichtiger denn je, bei Nichtregierungsorganisationen gründlich zu differenzieren! Denn wohl niemand würde bestreiten, dass es auch „gute” NGOs gibt: konzernunabhängige, staatsferne und gemeinwohlorientierte Initiativen.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg & Deutscher Freidenker-Verband Schweinfurt/Würzburg

Am Samstag, 15. August 2026, um 18:00 Uhr

Thema: Reisebericht aus Russland: Zu Gast bei Freunden

Redner/Diskussionspartner: Michael Kraus / Heinz Kölbl

Ort: TV Oberndorf

Hermann-Gräf-Allee 1

97424 Schweinfurt

Informationen zur Veranstaltung

Bilder, Fakten und Erlebnisse von Reisen nach Russland – mit Michael Kraus (Politologe) und Heinz Kölbl (Rentner): Baltikum, Moskau, Sankt Petersburg

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Darmstadt (nachdenken-in-darmstadt.de)

Am Samstag, 15. August 2026, um 19:00 Uhr

Thema: Musik baut Brücken – ein musikalischer Abend

Ort: Restaurant „Die Kraniche”

Elisabeth-Selbert-Str. 27

64289 Darmstadt

Zur Webseite der Veranstaltung

Informationen zur Veranstaltung

Unter diesem Motto möchten wir zukünftig lokale, aber auch regionale & überregionale Künstler unterstützen und ihnen dabei helfen, sich und ihre Programme vorstellen zu können. Sie haben zwar nicht den Bekanntheitsgrad namhafter Kolleginnen und Kollegen aus der Liedermacherszene, z. B. einer Eva Vargas oder eines Hannes Wader, dafür aber viel Engagement und Talent und oftmals genauso viel zu bieten. Ihnen allen fehlt halt manchmal leider nur das berühmte „Quentchen Glück.”

Den Auftakt macht das Duo „KULT-tic” mit Wolfgang und Sonja.

Der Eintritt ist frei – wir bitten um Solidarspenden zur Kostendeckung.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Neuwied

Am Dienstag, 18. August 2026, um 18:00 Uhr

Thema: Gründung eines NachDenkSeiten-Gesprächskreises in Neuwied

Ort: Galerie und Atelier – Kunst im Kiez

Engerser Straße 68

56564 Neuwied

Parkplätze in der Nähe kostenfrei ab 18.00 Uhr

vom (Bus)Bahnhof Neuwied in 15 Min. zu Fuß erreichbar

NachDenkSeiten-Gesprächskreise bieten eine wertvolle Möglichkeit, Leserinnen und Leser der NachDenkSeiten miteinander ins Gespräch zu bringen. Sie schaffen Räume für persönlichen Austausch, neue Kontakte und gemeinsame politische Diskussionen. Im Gegensatz zur reinen Online-Kommunikation entstehen hier direkte Begegnungen, die Vertrauen fördern und die Wirkung der NachDenkSeiten in die Gesellschaft hinein verstärken können.

Ziel des Treffens

Beim ersten Treffen wird es darum gehen, in Neuwied einen Gesprächskreis der NachDenkSeiten ins Leben zu rufen und die Modalitäten zukünftiger, regelmäßiger Treffen gemeinsam zu bestimmen. Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen.

Gesprächsführung / Moderation: Henning Baur, Gesprächskreis Neuwied / [email protected]

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Speyer

Am Mittwoch, 19. August 2026, um 19:00 Uhr

Thema: Das Thema Corona ist nicht vorbei – es ist verdrängt

Redner/Diskussionspartner: Andrej Hunko

Ort: Im Restaurant „Delphi”

Nebenzimmer

Tullastr. 50

67346 Speyer

Am 29. Juli 2026 wurde der oberste medizinische Berater des amerikanischen Präsidenten während der Coronazeit – Anthony Fauci – von einem Senatsausschuss des US-Kongresses zu wichtigen Themen der Coronapolitik befragt. Dabei verweigerte er auf alle 111 Fragen die Aussage und berief sich dabei auf den 5. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten, um sich nicht selbst zu belasten.

Der Organisator der Anhörung – Senator Rand Paul – sagte zu Beginn: „Ich hoffe, dass Dr. Fauci heute reinen Tisch macht, zugibt, dass es ein Fehler war, gefährliche Forschung in China zu finanzieren, einräumt, dass das Risiko dieser gefährlichen Forschung jeden möglichen Nutzen überstieg, um Vergebung bittet und verspricht, unserer Regierung dabei zu helfen, Sicherheitsvorkehrungen zu entwickeln, damit eine vom Menschen verursachte Epidemie nie wieder auftritt.“

Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Aber die Anhörung war ein wichtiger Beitrag, die großen Widersprüche der Coronapolitik und die Fehler der Forschungsförderung öffentlich zu benennen. Es gibt noch viele Fragen zur Coronapolitik. Darüber wollen wir reden.

Beginn des Treffens ist um 18:00 Uhr für Gespräche und ein Abendessen vorab.

Andrej Hunko ist ehemaliger Bundestagsabgeordneter (BSW) und Mitglied des Gesundheitsausschusses des Europarates. Er hat die Corona-Politik parlamentarisch begleitet und ihre Widersprüche früh benannt. Gemeinsam mit Professor Matthias Schrappe arbeitet er heute an einer unabhängigen Aufarbeitung der Corona-Jahre, denn Corona ist ganz und gar nicht aufgearbeitet und erledigt. Denn:

Die politische Verantwortung für Grundrechtseingriffe historischen Ausmaßes wurde nie ernsthaft untersucht.

Der Antrag auf einen echten Untersuchungsausschuss wurde blockiert.

Sanktionen gegen Ärzte und Pflegekräfte wirken bis heute nach.

Ungerechtfertigt verhängte Bußgelder wurden nicht zurückgezahlt.

Impfgeschädigte kämpfen weiterhin um Anerkennung und Unterstützung.

Neue Verträge und Gesetze deuten auf ähnlich gelagerte Reaktionen in der Zukunft hin.

Zentrale Dokumente werfen mehr Fragen auf als sie beantworten.

Andrej Hunko steht für eine sachliche, parlamentarisch fundierte und demokratisch notwendige Aufarbeitung – nicht aus parteitaktischen Gründen, sondern weil ein Rechtsstaat ohne Aufklärung seine Glaubwürdigkeit verliert.

Andrej Hunko wird auch auf wesentliche Aussagen im Buch „Vereinnahmte Wissenschaft – Die Corona-Protokolle des Robert-Koch-Instituts“, herausgegeben von Bastian Barucker, eingehen.

Im Anschluss wird Gelegenheit sein zum Austausch und zur Diskussion.

Die Veranstaltung ist kostenfrei; über eine Spende zur Deckung von Kosten freuen wir uns.

Wegen der begrenzten Sitzplätze bitten wir für den Fall einer Teilnahme um eine kurze und rechtzeitige Anmeldung per Mail an [email protected].

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg & Deutscher Freidenker-Verband Schweinfurt/Würzburg

Am Samstag, 22. August 2026, um 18:00 Uhr

Thema: Reisebericht aus Russland: Zu Gast bei Freunden

Redner/Diskussionspartner: Michael Kraus / Heinz Kölbl

Ort: Stefan Schranner

Frau-Holle-Weg 28

97084 Würzburg

Informationen zur Veranstaltung

Bilder, Fakten und Erlebnisse von Reisen nach Russland – mit Michael Kraus (Politologe) und Heinz Kölbl (Rentner): Baltikum, Moskau, Sankt Petersburg

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Darmstadt (nachdenken-in-darmstadt.de) in Kooperation mit dem Kultursteher e.V. und der Stiftung Friedensmal

Am Donnerstag, 27. August 2026, um 19:00 Uhr

Thema: Nur durch Frieden bewahren wir uns selber – Die Bergpredigt als Zeitenwende

Redner/Diskussionspartner: Eugen Drewermann

Ort: Orangerie Darmstadt

Bessunger Str. 44

64285 Darmstadt

Informationen zur Veranstaltung

Wer Eugen Drewermann kennt, weiß um die Tiefe seiner Gedanken und die Schärfe und Deutlichkeit seiner Reden.

Wer ihn noch nicht kennt, sollte die Möglichkeit nutzen, ihn anzuhören und sich überraschen zu lassen. Niemand, der oder die sich bei dem Thema Frieden angesprochen fühlt und möglicherweise hier und da mit einer eigenen Position zu diesem Thema kämpft, sollte diese Termin verpassen.

Herr Drewermann hat einen klaren „Kompass” und folgt seinem „Nordstern” wie wenig andere. Man kann sicherlich seine Bücher lesen und seinen Reden aus der Konserve folgen, aber „live” jemanden wie ihn zu hören ist schon nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Als religiöser Mensch, der seine Vorträge natürlich auch an Mitmenschen anderer Konfessionen sowie Agnostiker und Atheisten adressiert, beginnt er gerne mit den Worten:

„Ich wäre auch ohne Sie Pazifist, aber mit Ihnen zusammen ist es schöner.”

Eine Anmeldung ist erforderlich unter [email protected]

Der Eintritt ist frei – wir bitten um Solidarspenden zur Kostendeckung.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Berlin | nachdenken-in-berlin.de

Am Montag, 31. August 2026, um 18:30 Uhr

Thema: „Neue Weltmacht China – Konkurrent oder Partner?“

Redner/Diskussionspartner: Uwe Leuschner

Ort: Gemeindezentrum Kemnitz

Kemnitzer Dorfstraße 27b

14542 Werder (Havel) Zunftwirtschaft

Zur Webseite der Veranstaltung

Wir wollen uns an diesem Abend besonders mit China befassen und dazu Fragen an Uwe Leuschner stellen, der dort fünf Jahre gelebt und als Industriemanager gearbeitet hat.

Wie kommunistisch und konfuzianistisch ist China heute?

Wie demokratisch oder totalitär / elitär?

Wie steht es um die Presse- und Meinungsfreiheit?

Was ist von dem Sozialkreditsystem zu halten, wie repressiv ist es?

Milliardäre im Kommunismus – wie passt das?

Wie groß sind die Einkommens- und Vermögensunterschiede und wie entwickeln sie sich?

Gibt es Eliten? Geldeliten, Machteliten?

Ist China noch ein Entwicklungsland?

Unterschiede Stadt / Land

Was macht China besser als der Westen und was können wir von China lernen?

Tritt China in Afrika neokolonialistisch auf? Und nutzt es internationalen Handel zur Schaffung von Abhängigkeiten und Vasallen?

Ist der wachsende Einfluss Chinas für die Menschen im Westen eine Chance, um aus der Umklammerung durch die Macht- und Geldeliten freizukommen?

der Referent:

Uwe Leuschner, geboren am 8. November 1960 in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz. Er lernte dort Maschinenbauer, studierte Außenwirtschaft in Prag, arbeitete als Exportkaufmann im DDR-Außenhandel und ab 1996 als Logistiker in Russland für verschiedene Transportunternehmen, vornehmlich im Containerverkehr zwischen Fernost und Westeuropa. Seine letzte Position war als Chief Executive Officer (CEO) der in Wien ansässigen Far East Land Bridge Ltd., einem weltweit operierenden Logistikunternehmen. Er lebte fünf Jahre in China.

Fahrplan für Teilnehmer aus Berlin

RE1 ab Berlin-Charlottenburg 17:10, Bahnhof Werder an 17:38

Bus 630 ab Bahnhof Werder 17:49, Werder-Kemnitz an 17:59

Der Rücktransfer zum Bahnhof wird mit Privat-PKWs organisiert

Parkplätze sind ausreichend vorhanden

Mehr Informationen und Anmeldung

Über Änderungen bei der Planung können wir nur angemeldete Teilnehmer informieren.

Weitere Infos auf der Webseite: werderstehtauf.de/veranstaltungen

Der Eintritt ist frei, wir bitten um Spenden.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Südpfalz | NachDenken-in-der-Suedpfalz.de

Am Donnerstag, 3. September 2026, um 19:00 Uhr

Thema: Friedensbildung – aber wie? – Über die Tücken der „Kriegsertüchtigung“

Redner/Diskussionspartner: Dr. Heinz Klippert

Ort: Kultur am Dorfbrunnen

Dorfbornstraße 37

76833 Frankweiler

Dr. Heinz Klippert sieht die aktuelle Aufrüstungs-, Sanktions- und Kriegsertüchtigungspolitik als hoch riskantes Spiel mit dem Feuer und plädiert angesichts der damit verbundenen Eskalationsgefahren und Kriegsrisiken für ein entschiedenes Hinterfragen dieses Konfrontationskurses in Schulen und Gesellschaft.

In seinem Vortrag problematisiert Klippert das ausgeprägte „Gut-Böse-Denken“, wirft einen zornigen Blick auf die verheerenden Kriegsfolgen, hinterfragt die aktuelle Kriegslogik und Rüstungsoffensive und tritt für einen reflektierten Pazifismus ein, der vorrangig auf Kriegsprävention und gewaltfreie Konfliktlösung zielt und eine entsprechend akzentuierte Bildungsarbeit vorsieht.

Klippert liefert fundierte Problemanzeigen, Analysen und Denkanstöße, die verdeutlichen, dass Friedensbildung mehr sein muss als einseitige Wehrdienst-Werbung und mentale und emotionale Kriegsertüchtigung.

Kriege sind nie alternativlos! Dafür ein Bewusstsein zu schaffen, ist Ziel und Anspruch des Vortrags.

der Referent:

Dr. Heinz Klippert ist promovierter Ökonom, studierter Soziologe, ausgebildeter Gymnasiallehrer, Lernforscher, Lehrerbildner und Verfasser zahlreicher Bücher zu aktuellen Bildungsfragen, neuen Lernmethoden und sozialethischen Themen – darunter das neue Werk „Frieden sichern?! Anleitung zur Belebung pazifistischen Denkens“.

Eintritt: Frei

Sie wollen zu der Veranstaltung kommen? Das freut uns! Sie erleichtern unsere Planung, wenn Sie uns kurz per E-Mail an [email protected] informieren.