Videohinweise am Samstag
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Drewermann Friedensrede: Frieden ist nur möglich durch Versöhnung mit Russland. 20. Juni 2026 Berlin
- Flassbeck spricht: Warum Investment Banking keinen Wohlstand schafft | Folge 15
- Mehr als eine rote Linie: Russland reagiert auf Angriffe auf die Schattenflotte
- Meinungsfreiheit Ade! Berufsverbot wegen Israelkritik in Deutschland | Julian Hundt
- Der WIRKLICHE Grund für den Iran-Krieg: Riesige Gewinne für Trumps Insider und die großen Ölkonzerne
- Irans NEUE Bedingungen: US-Belagerungsstrategie wird Verbündete lähmen
- Soziale Herkunft statt Leistung? Warum Aufstieg so schwer ist – MONITOR
- 1941, als die Deutschen kamen
- War Keynes ein (Post-)Liberaler? – Ep. 366
- George Beebe: Der Friedensplan mit Russland, den der Westen ignoriert
- Diether Dehm: Hinter den Fassaden der Macht – Eine Anatomie der politischen Niedertracht
- „Der neue Feudalismus“ – Punkt.PRERADOVIC mit Hermann Ploppa
- Brücken zwischen Menschen, Völkern und Nationen. „Menschen statt Machtinteressen“
- Christian Dorst: Impfen auf dem Prüfstand – Zusammenfassung 12. Sitzung Corona-Enquete | 21.07.2026
- Gibt es ein Recht auf Antilopenkritik? Und warum müssen Linke sich eigentlich immer streiten?
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse videohinweise@nachdenkseiten.de schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Drewermann Friedensrede: Frieden ist nur möglich durch Versöhnung mit Russland. 20. Juni 2026 Berlin
Drewermann Friedensrede bei der Demo “Frieden: Russland ist nicht unser Feind” am Brandenburger Tor in Berlin, 20. Juni 2026 (Drewermanns 86. Geburtstag!).
Die Kundgebung fand anlässlich des 85. Jahrestages des Überfalls des faschistischen Naziregimes Deutschlands auf die Sowjetunion statt. Am 22. Juni 1941 begann mit dem “Unternehmen Barbarossa“ einer der verheerendsten Kriege der Menschheitsgeschichte. Der deutsche Vernichtungskrieg im Osten forderte unzählige Opfer. Allein in der damaligen Sowjetunion verloren rund 27 Millionen Menschen ihr Leben – Soldaten, Frauen, Kinder und Zivilisten.
Mit dieser Kundgebung wurde an die Opfer erinnert und zugleich ein Zeichen für Frieden, Verständigung und Völkerfreundschaft gesetzt.
Die vollständige Demo kann hier angeschaut werden [LINK]
Buch dazu: Eugen Drewermann, “Nur durch Frieden bewahren wir uns selber. Die Bergpredigt als Zeitenwende”. Erhältlich bei Patmos Verlagsgruppe [LINK] und überall im Buchmarkt.
Drewermanns Website [LINK] oder [LINK]
Quelle 1: Drewermann Kanal (54.700 Abonnenten), 30.06.2026
Drewermann: Amerika will Krieg zwischen Deutschland und Russland!
Basiert unsere Russland-Politik nur auf Lügen? Gibt es gar keine Bedrohung, wie die Herrschenden uns eintrichtern wollen? Eugen Drewermann deckt schonungslos auf: “Der Russe kommt? Er ist nie gekommen, solange ich denken kann.” Ganz im Gegenteil: Russland wollte Deutschland immer nur helfen. Doch genau diese Zusammenarbeit wollen die USA um jeden Preis verhindern. Für den Theologen und leidenschaftlichen Pazifisten steht fest: “Ohne Amerika hätten wir längst Frieden mit Russland!”
Quelle 2: Gegenpol, 13.08.2026
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- Flassbeck spricht: Warum Investment Banking keinen Wohlstand schafft | Folge 15
Die Deutsche Bank hat im 2. Quartal einen schönen Milliardengewinn gemacht. Das fühlt sich gut an. Die Medien vermelden es als Erfolg und manch einer wird denken, dass wir in Deutschland doch noch erfolgreich wirtschaften können. Der Pferdefuss kommt im Nachsatz: Der Gewinn geht hauptsächlich auf das Investment Banking zurück. Da war doch was. War es nicht 2008 und 2009 das Investment Banking, das die ganze Welt in eine große Krise gestürzt hat? Genau so war es und gelernt haben wir – nichts. Investment Banking ist Wetten im großen Stil. Man sucht sich irgendein Objekt und wettet mit einem, der eine andere Vorstellung hat, darum, wer am Ende recht behält. Das wäre nicht so schlimm, aber diese Wetten haben die Eigenart, die Preise für die Produkte, um die es geht, massiv zu verzerren. Investment Banking produziert systematisch falsche Preise. Wenn ganz viele Marktteilnehmer mit ganz viel Geld auf einen steigenden Preis für Öl oder für eine Währung setzen, dann steigt der Preis tatsächlich. Geht es um Aktien, fühlen sich alle reicher, obwohl sie nichts getan haben, was sie in Wirklichkeit reicher gemacht hätte. Wetten machen jedenfalls nicht reicher bzw. nur gefühlt reicher, weil sich alle Zucker einbilden, sie hätten einen Wert geschaffen. In Wirklichkeit haben sie Wert vernichtet, weil falsche Preise bei Rohstoffen oder Währungen große ökonomische Schäden verursachen.
Im neuen Format auf dem Kanal des Westend Verlags analysiert Flassbeck wöchentlich die entscheidenden Entwicklungen der Weltwirtschaft – ruhig, präzise und jenseits gängiger Narrative.
Quelle: Westend Verlag, 30.07.2026
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- Mehr als eine rote Linie: Russland reagiert auf Angriffe auf die Schattenflotte
Mehr als eine rote Linie: Russische Politik wird Angriffe auf die Schattenflotte spiegeln
The Duran: Folge 2595
00:00:00 Putins Warnung vor der Beschlagnahmung von Schiffen des kollektiven Westens
00:00:54 Ist dies eine echte rote Linie oder eine leere Drohung
00:03:41 Russlands Muster einer massiven Eskalation gegen den Westen
00:04:22 Warum das Vereinigte Königreich ausflippt
00:07:08 Die Royal Navy gibt zu, Russland unterlegen zu sein
00:08:09 Lloyds of London steht vor einer massiven Versicherungskrise
00:10:19 Das mysteriöse Treffen in Wien mit einem ehemaligen Kreml-Beamten
00:10:44 Russlands mächtige und hochmoderne U-Boot-Flotte
00:11:33 Warum Europa ohne die Vereinigten Staaten machtlos ist
00:14:26 Werden die Amerikaner in diese Krise hineingezogen
00:16:46 Was passiert, wenn Europa Russlands rote Linie testet
00:21:23 Russlands Fähigkeit, europäische Volkswirtschaften zu zerschlagen
00:22:25 War der Drohnenangriff auf Noworossijsk eine Botschaft an Russland
00:26:44 Hinter dem milliardenschweren Betrug rund um den Drohnenkrieg
00:32:48 Wie Putin Waffenlieferungen in die Ukraine unterbinden kann
The Duran #1 Geopolitics Podcast on X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Duran Deutsch, 14.08.2026
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Alastair Crooke: Iran und Russland geben Diplomatie auf und gehen in die Offensive
Alastair Crooke ist ein ehemaliger britischer Diplomat und Gründer des in Beirut ansässigen Conflicts Forum. Zuvor war er Berater für Nahostfragen von Javier Solana, dem außenpolitischen Chef der EU.
Folgen Sie dem Substack von Alastair Crooke [LINK]
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 14.08.2026
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- Meinungsfreiheit Ade! Berufsverbot wegen Israelkritik in Deutschland | Julian Hundt
Timestamps:
0:00 Julian Hund: Lehrer, Aktivist und seine Zwangsbeurlaubung
2:20 Welche Social-Media-Beiträge werden ihm vorgeworfen?
5:04 Suspendierung, Beamtenrecht und juristische Verfahren
11:19 Reaktionen der Schule, Kollegen und persönliche Folgen
18:40 Ist das Vorgehen politisch motiviert?
41:29 Weitere Berufsverbote gegen Lehrkräfte
49:31 Schlussbotschaft: Solidaritat und gemeinsamer Widerstand
Neutrality Studies Substack [LINK]
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 14.08.2026
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- Der WIRKLICHE Grund für den Iran-Krieg: Riesige Gewinne für Trumps Insider und die großen Ölkonzerne
Insider der Regierung von Donald Trump wurden vielfach der Korruption, des Insiderhandels und der Marktmanipulation im Zusammenhang mit dem Krieg der USA gegen den Iran beschuldigt. Ben Norton analysiert die Beweise und zeigt auf, warum dies Washingtons widersprüchliche Politik und das Hin und Her zwischen Bombenangriffen und Friedensgesprächen erklären könnte.
Themen: 0:00 Trumps „TACOs“ zum Iran-Krieg 1:40 Die USA haben keine klare Strategie 2:49 Marktmanipulation 4:30 Volatilität am Ölmarkt 5:50 Optionshandel 6:49 Der Iran wirft den USA Korruption vor 8:31 Steve Witkoff & Jared Kushner 9:56 Vorwürfe des Insiderhandels 10:57 Zwielichtige Geschäfte an der Wall Street 11:28 Korruption im US-Kongress 12:43 Trump verkauft Vorabzugang 14:12 Die großen Ölkonzerne verzeichnen Rekordgewinne 14:42 Die USA verlieren den Krieg 15:22 Reiche Oligarchen gewinnen 17:27 Outro
Geopolitical Economy Report auf X [LINK]
Ben Norton auf X [LINK]
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton),, 10.08.2026
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- Irans NEUE Bedingungen: US-Belagerungsstrategie wird Verbündete lähmen
Irans NEUE Bedingungen. Die US-Belagerungsstrategie wird Verbündete lahmlegen
The Duran: Folge 2594
00:00:00 Trump signalisiert, dass er bereit ist, den Iran-Konflikt zu verlassen
00:00:52 Iran legt neue Bedingungen für die Wiedereröffnung der Straße von Hormus fest
00:01:31 Der Konflikt verlagert sich von der Urananreicherung nach Hormus
00:02:42 Warum den USA die Mittel fehlen, um Hormus gewaltsam zu öffnen
00:03:11 Wie die Waffenstillstandsvereinbarung zerbrach
00:05:05 Trump ohne einen Sieg erwischt, den er verkünden könnte
00:07:32 Irans Dilemma, die Straße von Hormus geschlossen zu halten
00:09:26 Trumps tatsächlicher Plan: köcheln lassen, nicht lösen
00:10:32 Trumps neue Siegeserzählung: Irans zusammenbrechende Wirtschaft
00:12:17 Warum Trump jetzt keinen Deal mit dem Iran abschließen wird
00:16:11 Die langfristige Belagerungsstrategie gegen den Iran
00:17:17 Saudi-Arabien und die Golfstaaten bleiben schutzlos zurück
00:17:53 Neue Allianz zwischen Saudi-Arabien, Pakistan und der Türkei erklärt
00:23:29 Europa rast auf eine Wirtschaftskrise zu
00:24:25 Europas Erdgasengpass verschärft sich
Neutrality Studies Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 12.08.2026
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- Soziale Herkunft statt Leistung? Warum Aufstieg so schwer ist – MONITOR
Kann man sich in Deutschland wirklich aus eigener Kraft hocharbeiten? Zum Beispiel über Bildung? Politiker haben über Jahrzehnte versprochen: Bildung schafft Chancengleichheit und sozialen Aufstieg. Aber stimmt das?
Die Realität zeigt oft ein anderes Bild. In kaum einem anderen Industrieland hängt der Bildungserfolg so stark von der sozialen Herkunft ab wie in Deutschland. Wer aus einer einkommensschwachen Familie kommt, muss häufig deutlich größere Hürden überwinden.
MONITOR begleitet junge Menschen an einer Gesamtschule in einem von hoher Arbeitslosigkeit geprägten Kölner Stadtteil. Dort geht es längst nicht nur um Unterricht: Lehrkräfte schmieren Brote für Kinder ohne Frühstück, unterstützen Jugendliche mit finanziellen Sorgen und helfen denen, deren Noten unter Nebenjobs leiden.
Einer von ihnen ist Can. Trotz schwieriger Lebensumstände arbeitet er neben der Schule – und kämpft für sein Abitur. Wie groß sind die Chancen auf sozialen Aufstieg in Deutschland wirklich?
In diesem Video erfahrt ihr:
Warum sind in Deutschland noch immer so viele Menschen von Armut betroffen?
Wer schafft in Deutschland den sozialen Aufstieg?
Wovon hängt es ab, ob Menschen ihr Leben lang in Armut bleiben oder es schaffen sich herauszukämpfen?
Wie kämpfen Schulen für Chancengleichheit?
Und was tut eigentlich die Politik dafür?
Hier geht’s zur ganzen Doku [LINK]
Stand der Recherche: 18.06.2026
Quelle: WDR Monitor (139.000 Abonnenten), 20.07.2026
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- 1941, als die Deutschen kamen
Ich habe im April 2025 in Moskau Frauen interviewt, die als Kinder aus dem Kaluga-Gebiet, südwestlich von Moskau, von der Wehrmacht und ukrainischen Hilfspolizisten ins Baltikum verschleppt wurden, wo sie in Konzentrationslager gefangen gehalten wurde. Dort wurde ihnen zwangsweise Blut für deutsche Soldaten abgezapft.
In Deutschland ist kaum bekannt, dass es in Russland, im Baltikum, in Weißrussland und der Ukraine zahlreiche Konzentrationslager für Kinder gab. Der Zweck dieser Konzentrationslager war die Blutgewinnung für deutsche Soldaten und die Suche nach geeigneten jungen Arbeitskräften, die man nach Deutschland schickte.
Die für die besetzten Territorien zuständigen Behörden des NS-Regimes, hatten angeordnet, möglichst Alles, was die Armee brauchte, im besetzten Territorium zu beschlagnahmen, nicht nur Lebensmittel, sondern auch das Blut von Kindern. Da den Kindern mehrmals Blut entnommen wurde, war die Sterblichkeitsrate hoch.
In diesem Video berichtet die 86jährige Ewdakija Anikanowa, wie sie als Vierjährige das erste Mal für einen deutschen Soldaten Blut spendete.
Anikanowa berichtet auch über die Besetzung ihres Dorfes, Iwankowo, im Kaluga-Gebiet, von 1941 bis 1943 durch die deutsche Wehrmacht.
Die von mir interviewte Dame konnte nach dem Krieg eine Ausbildung als Agronomin machen. Sie lehrte dann an der Moskauer Lomonossov-Universität.
Sie berichtete in mehreren Büchern über ihre Erfahrungen als “Blutspenderin” und Kind einer deportierten Zwangsarbeiterin.
Schließlich geht es in diesem Video um ein von der Partei “Die Linke” im Bundestag im Januar 2019 gefordertes Denkmal in Berlin, zur Erinnerung an den deutschen Vernichtungskrieg in der Sowjetunion. Der Antrag der Linken wurde von allen anderen Parteien im Bundestag abgelehnt.
Nach russischen Angaben starben im Zweiten Weltkrieg 14 Millionen sowjetische Zivilisten.
Die schriftliche Fassung meines Interviews mit Ewdakija Anikanowa kann man auf den NachDenkSeiten lesen [LINK]
Quelle: Ulrich Heyden, 14.08.2026
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- War Keynes ein (Post-)Liberaler? – Ep. 366
Schon lange wurde nicht mehr so intensiv über das mögliche Ende des Liberalismus diskutiert. Unter dem Begriff Postliberalismus finden sich rechte wie linke Denker ein, die die liberale Demokratie kritisieren, ihre Institutionen reformieren oder abschaffen und das Wählervotum aufwerten wollen. Auch fragen sie, ob eine auf Individualismus gegründete Gesellschaft ausreichend sein kann, oder ob es doch so etwas wie Gemeinschaft braucht.
Auffallend ist dabei, dass schon John Maynard Keynes sich die Frage stellte: Bin ich liberal? Keynes erteilte dem Laissez-Faire-Kapitalismus ebenfalls eine Absage, nicht jedoch dem Liberalismus an sich. Dieser sei allerdings zu reformieren, um dem modernen Kapitalismus gewachsen zu sein. Individuelle Freiheiten wollte Keynes durchaus erweitern, aber auch die Hand des Staates gelte es zu stärken und vom Parlament unabhängige Institutionen sollten mehr Macht zugesprochen bekommen.
Damit ist selbst im Keynesianismus schon ein Liberalismus angelegt, den die Postliberalen heute kritisieren, wenngleich sie auch mitunter einen starken Staat wünschen. Mehr dazu von Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt in der neuen Folge von „Wohlstand für Alle“!
Quelle: Wohlstand für Alle, 12.08.2026
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- George Beebe: Der Friedensplan mit Russland, den der Westen ignoriert
George Beebe ist der ehemalige CIA-Direktor für Russland-Analyse und derzeit Direktor für Grand Strategy am Quincy Institute.
Lesen Sie Responsible Statecraft [LINK]
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 08.08.2026
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- Diether Dehm: Hinter den Fassaden der Macht – Eine Anatomie der politischen Niedertracht
Der Liedermacher, Autor und Politiker Diether Dehm analysiert in diesem Gespräch die tiefen Verwerfungen in der Geschichte der Bundesrepublik. Im Fokus steht seine Romantrilogie „Aufstieg und Niedertracht“, in der er aus marxistischer Sicht beschreibt, wie kritische Impulse der 68er-Generation vom System absorbiert wurden und welche Rolle Geheimdienste sowie wirtschaftliche Eliten dabei spielten.
Im Gespräch mit Diether Dehm geht es um:
Die DDR als „besseres Deutschland“? Warum Dehm den Osten trotz aller Defizite als notwendiges Gegengewicht zum westdeutschen „Verbrecherstaat“ der Nachkriegszeit sieht.
Karriere vs. Charakter: Wie der Drang nach individuellem Aufstieg zur Isolation führt und warum die „Diagonalkarriere“ von links unten nach rechts oben oft mit moralischer Niedertracht erkauft wird.
Geheimdienstlich-medialer Komplex: Dehm berichtet über die Zusammenarbeit von Journalisten mit Diensten wie dem BND und wie linksliberale Organe gezielt unterwandert wurden.
Die Rolle der SPD und der Grünen: Eine kritische Abrechnung mit dem „Umkippen“ einstiger Friedensparteien hin zu einer Politik der Aufrüstung und des Krieges.
Bürgerlicher Realismus: Warum Dehm sich in der literarischen Tradition von Tolstoi und Balzac sieht, um den Zerfall und die Widersprüche der heutigen Gesellschaft zu erzählen.
Sexuelle Revolution und Kommerz: Wie aus den emanzipatorischen Experimenten der Jugendbewegung kommerzielle Produkte und neue Abhängigkeiten entstanden.
„Wenn du dich auf deine Karriere einlässt – nur auf die Karriere – hast du schon den ersten Schritt zur Individualisierung, zur Isolation getan.“
Diether Dehm blickt auf ein bewegtes Leben als Musikmanager (u.a. von Katarina Witt und Wolf Biermann) und Politiker zurück. Er plädiert leidenschaftlich für eine Rückbesinnung auf kollektive Werte und zeigt auf, warum der Weg der Vereinzelung das Individuum für die Macht brechbar macht.
Ein Gespräch über die Anatomie des Verrats, die Kontinuität alter Eliten und den Versuch, durch Literatur die Wahrheit hinter den Kulissen der Macht freizulegen.
„KATHARINA” von Diether Dehm, erschienen beim Krasser Guru Verlag [LINK]
Hier geht es zum YouTube-Kanal von Diether Dehm [LINK]
Kapitel: 00:00 – Einleitung: Auf den Spuren der Partisanen 02:03 – Die Trilogie „Aufstieg und Niedertracht“ 04:03 – Rudi Hermann: Das „schlechte Alter Ego“ 05:58 – War die DDR das bessere Deutschland? 07:44 – Zwei Lebensstile: West-Gönnerhaftigkeit vs. Ost-Skepsis 09:52 – Russlandfreundlichkeit im Westen und Osten 11:51 – In jeder Hilfe lauert der Übergriff 13:17 – Die Jagd auf die Deutsche Bank und die Asse-Affäre 15:44 – Der Pakt mit dem Mephisto: Deals mit der Stasi 18:29 – Journalisten am Gängelband der Geheimdienste 21:19 – Der Fall Heribert Schwan und die Unterwanderung der Medien 22:34 – Die Diagonalkarriere: Von links unten nach rechts oben 24:51 – Das Verstellungstheater der parlamentarischen Demokratie 28:35 – Wie man einen Parteitag manipuliert 31:51 – Wolf Biermann und der Verkauf der Seele 35:20 – Zwischen Puff und Ortsverein: Die Moral der Macht 38:12 – Tolstois „Auferstehung“ als literarische Matrix 43:58 – Die Zukunft des Bürgertums und der Humanismus 46:17 – Billiges Gas und die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung 50:58 – Der Moment, in dem Parteien kippen 55:08 – Abschied von der SPD und der Jugoslawienkrieg 58:58 – Ausblick auf Band 3: Die Zeit nach der Einheit
Hinweis: Dieses Interview dient der politischen Meinungsbildung und freien Meinungsäußerung gemäß Art. 5 GG.
Website Patrik Baab [LINK]
Quelle: Patrik Baab, 13.08.2026
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- „Der neue Feudalismus“ – Punkt.PRERADOVIC mit Hermann Ploppa
Politologe Hermann Ploppa ist sicher: „Wir sind im neuen Feudalismus.“ Tec-Millionäre schafften Monopole und diktierten Preise. Mächtige Netzwerke und Stiftungen bestimmten Politik und unser Leben. Der Autor des Buchs „Der neue Feudalismus“ sieht uns alle in der Pflicht. „Wir müssen lernen, strategisch zu denken, genau wie Elon Musk und Peter Thiel. Wir sollten die Vogelperspektive einnehmen – nicht die Froschperspektive – und die Netzwerke studieren und analysieren.“ So hätten wir eine Chance gegen die Feudal-Elite, die in Wirklichkeit nicht allmächtig sei.
Quelle: Punkt.PRERADOVIC, 10.07.2026
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- Brücken zwischen Menschen, Völkern und Nationen. „Menschen statt Machtinteressen“
Mit Botschaften von Rajmohan Gandhi, Daniele Ganser, Eugen Drewermann und Helga Zepp-LaRouche
Musik: Paul Burmann und Tochter – BEI MEINEM LEBEN
Friedensaufzug und Menschenkette, Frankfurt am Main 20.06.2026
Video von Dominik Stapf
Quelle: Die entfesselte Kamera, 20.07.2026
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- Christian Dorst: Impfen auf dem Prüfstand – Zusammenfassung 12. Sitzung Corona-Enquete | 21.07.2026
Unser Abgeordneter Christian Dorst zeigt, warum die 12. Sitzung der Corona-Enquete-Kommission zahlreiche Widersprüche rund um die Corona-Impfpolitik offengelegt hat und weshalb die rbb-Berichterstattung diesem Thema erneut nicht gerecht wurde.
Kurz nach der Sitzung hob die STIKO ihre allgemeine Corona-Impfempfehlung auf – Zufall oder längst überfällige Konsequenz?
Die SafeVac2.0-Daten zu Impfnebenwirkungen liegen seit Jahren vor – wurden aber nie veröffentlicht
Der behauptete Fremdschutz durch die Impfung widerspricht späteren Aussagen von Karl Lauterbach
Die Kinderimpfung war unnötig
Die Impfempfehlung für Schwangere wirft bis heute viele Fragen auf
Wurde für die Massenproduktion von Pfizer/BioNTech ein anderer Impfstoff hergestellt als der, der in der Zulassungsstudie untersucht wurde?
Die Corona-Aufarbeitung ist noch lange nicht abgeschlossen. Auch nach der 12. Sitzung bleiben zahlreiche Fragen offen, die in den kommenden Sitzungen weiter aufgearbeitet werden müssen.
Fragen oder Anmerkungen zur Corona-Enquete-Kommission per Mail an [LINK] [email protected]
Quelle: BSW-Fraktion im Landtag Brandenburg, 21.07.2026
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- Gibt es ein Recht auf Antilopenkritik? Und warum müssen Linke sich eigentlich immer streiten?
Eine der häufigsten linksliberalen Klagen gegen die revolutionäre Linke ist der Vorwurf des bösen “linken Infightings”: Warum müssen Linke sich aus Rechthaberei und Eitelkeit immer streiten statt von Habeck und den Antilopen bis zu kommunistischen Kaderorganisationen einen homogenen gesamtlinken Block “gegen Rechts” zu bilden? Beim aktuellen Danger Dan-Skandal hat diese Wut der Linksliberalen auf die Kritiklust der revolutionären Linken besonders schillernde Blüten getrieben, und darum will ich am Beispiel dieses Falls einmal kurz darlegen, warum die Forderung “WIR alle sollten uns einfach vertragen statt zu streiten” so eine völlig unsinnige ist, hinter der sich letztlich ein autoritärer Führungsanspruch verbirgt.
Quelle: Fabian Lehr, 25.07.2026
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- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
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Auf ein Wort zu Fauci, Ceuta und Wasser mit Michael Sailer | MANOVA
In der neuen Folge von Auf ein Wort kommentiert Michael Sailer die Debatte über präventive Polizeiarbeit und Haft für Gefährder, die Aussagen von Navid Kermani beim Bundeswehr-Gelöbnis und die neuen KI-Helme für chinesische Zweirad-Kuriere.
Sie finden uns hier [LINK]
Musik: Jan Fabricius [LINK] ; Jens Fischer Rodrian [LINK]
Inhaltsverzeichnis:
00:00 Intro
00:53 Thema #1: Münchner Wasserrestriktionen werden nicht verlängert
04:40 Thema #2: Waldbrände in Südeuropa
07:27 Thema #3: Anthony Faucis Aussagen vor dem US-Senat
12:23 Thema #4: Geschehnisse in Ceuta
14:34 Thema #5: Debatte über präventive Haft/Polizeiarbeit
17:32 Thema #6: Boy George rechtfertigt israelisches Vorgehen in Reggae-Song
19:04 Thema #7: Navid Kermani spricht bei Bundeswehr-Gelöbnis über Befehlsverweigerung
22:02 Thema #8: Oldenburg wählt keine Populisten
23:18 Thema #9: Chinesische Zweirad-Kuriere bekommen KI-gestützten Helm
Quelle: Manova und Michael Sailer, 04.08.2026
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“Arm! Na und?”” “Total von der Rolle” Wahnsinn, Krisen & Satire
Ist es wirklich so, das ‘der Deutsche’ immer nur am Rumjammern ist, sich gar nicht auf positive Entwicklungen einlassen kann und vor allem ständig an der hart arbeitenden jeweiligen Regierung rumnörgelt? Alles gar nicht so schlimm? Die Wirtschaft wurde an die Wand gefahren, Industrie-Betriebe wandern nach Indien ab. Lebensmittelpreise und Mietkosten explodieren. Alles soll “kriegstüchtig” werden. Man traut sich nicht mehr auszusprechen, was man denkt. Denn dann ist man nicht mehr ‘gut’. Ist das wirklich so? Nein – alles Quatsch. In diesem Video erfolgt von einem nachgewiesenen Experten die korrekte Einordnung. Wer schenken möchte, Bankverbindung in der Videobeschreibung
Quelle: Bengt Kiene, 12.08.2026
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