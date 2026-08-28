Hinweise des Tages II

dazu auch: Aktuelle Lage der Gasversorgung in Deutschland

Die Füllstände der Speicher in Deutschland liegen derzeit deutlich niedriger als in den Vergleichszeiträumen vergangener Jahre. Die Bundesnetzagentur nimmt diese Entwicklung sehr ernst. Für die Versorgungssicherheit entscheidend ist ein Zusammenspiel von Pipelineimporten, Speichern, LNG-Importen, Infrastruktur und Nachfrage.

Die Wintervorsorge und Befüllung der Speicher sind grundsätzlich eine Aufgabe der Gashändler. Sie haben Lieferverpflichtungen gegenüber Stadtwerken, Versorgern, Industrie und anderen Kunden und müssen sich ausreichend absichern. Dabei greifen sie auf Pipelineimporte, LNG-Importe und eingespeicherte Mengen zurück und nehmen eine preisliche Optimierung ihrer Beschaffung vor. Auf dem Weltmarkt ist ausreichend Gas verfügbar, und es sind ausreichend Importmöglichkeiten vorhanden.

Die Bundesnetzagentur beobachtet aufmerksam die Entwicklungen im Nahen Osten. Die Preiseffekte auf den Weltmärkten wirken sich auch auf die europäischen Großhandelspreise aus. Ob und in welchem Ausmaß diese Preise bei den Kunden ankommen, ist von der Länge des Konfliktes, der Beschaffungsstrategie der Lieferanten sowie den vertraglichen Regelungen abhängig.

Die Gasversorgung in Deutschland ist stabil. Die Versorgungssicherheit ist aktuell gewährleistet. Die Bundesnetzagentur schätzt die Gefahr einer angespannten Gasversorgung nach aktuellem Erkenntnisstand weiterhin als gering ein. Die Bundesnetzagentur beobachtet die Lage fortlaufend und bewertet sie mit einem besonderen Fokus auf die Füllstandsvorgabe von 30 % zum 1. Februar 2027. Ein sparsamer Umgang mit Gas bleibt angesichts des weiterhin erhöhten Preisniveaus für Haushaltskunden sinnvoll.

Quelle: Bundesnetzagentur

Anmerkung Christian Reimann: Die Bundesregierung schaut bisher tatenlos zu, obwohl die Vorgabe zur Befüllung von Gasspeichern wohl kaum mehr zu schaffen ist und die Bundesnetzagentur die Vorgaben zur Gaspeicher-Füllständen abschaffen möchte. Dem Absenken der Füllstandsvorgaben für Gasspeicheranlagen als eine der letzten Amtshandlungen von Herrn Habeck im Bundesministerum für Wirtschaft und Klimaschutz soll die Abschaffung der staatlichen Vorgaben folgen. Dann droht die Gefahr, dass die “Gesetze des Marktes” zum Wirken kommen und die Betreiber erst dann Gas einkaufen, wenn sie bei einem Verkauf während der Heizperiode mit einem Gewinn rechnen können. Und genau das scheint ja auch angesichts hoher Gaspreise aktuell das Problem zu sein. Die Bundesregierung möchte dennoch nicht unterstützend eingreifen – sie verpulvert offensichtlich lieber Milliarden im Rahmen der Ukraine-“Hilfe“.