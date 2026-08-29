Termine und Veranstaltungen der Gesprächskreise
An jedem Samstag informieren wir Sie über die Termine für Veranstaltungen von Gesprächskreisen der NachDenkSeiten. Heute liegen uns Informationen für Termine in Schiffweiler, Werder/Havel, Schweinfurt, Frankweiler, Kiel, Lübeck-Moisling, Hanau, Rostock,, Wiesbaden, Karlsruhe, Würzburg, Nürnberg und Diespeck vor. Wenn Sie auch in der weiteren Zeit auf dem Laufenden bleiben wollen, dann schauen Sie hier. Da werden mögliche neue Termine ergänzt. Außerdem bitten wir hiermit auch auf diesem Wege die Verantwortlichen in den Gesprächskreisen, uns rechtzeitig Termine zu melden.
NachDenkSeiten-Gesprächskreis Saarland
Am Samstag, 29. August 2026, um 18:00 Uhr
Thema: Gründung eines NachDenkSeiten-Gesprächskreises Saarland und erstes Kennenlernen
Redner/Diskussionspartner: Andrea Wolf-Schuler
Ort: 66578 Schiffweiler
Der genaue Veranstaltungsort wird auf Anfrage mitgeteilt.
Ziel ist es, eine Lücke zu füllen und nun auch im Saarland einen NachDenkSeiten-Gesprächskreis zu gründen. Es soll ein Raum geschaffen werden, wo:
- man über aktuelle Themen miteinander spricht (Themen: aus Gesellschaft und Politik und alles, was „besprochen werden will” und passt)
- es Raum gibt für die eigene Meinung. Wo man frei sprechen kann, ohne Scheuklappen, ohne vorsichtiges Abtasten, Tabuisierung oder Angst vor negativen Reaktionen;
- es Raum gibt für andere Meinungen, wo man aktiv einander zuhört, den anderen ausreden lässt
- man sich des Problems von Gruppendenken und anderen Gruppenprozessen bewusst ist und sich immer wieder selbst reflektiert
- man es wagt und kultiviert, zu widersprechen und zu hinterfragen und wo man Widerspruch nicht nur aushält, sondern sucht
- Meinungsverschiedenheiten und Dissonanzen die Chance eröffnen, Lösungen zu finden oder sich eigener Begrenzungen gewahr zu werden und den eigenen Horizont zu erweitern
- man anständig, wertschätzend und respektvoll miteinander umgeht …
- … und wo so demokratische Mündigkeit, menschliches Miteinander und respektvolle Auseinandersetzung im besten Sinne gelebt werden.
Dieser Gesprächskreis ist gedacht als ein Raum, wo es um das Miteinander, um Themen und Argumente und Lösungen geht statt um Schubladen und Rechthaberei.
An diesem ersten Termin soll es darum gehen, die Modalitäten künftigen Austauschs miteinander zu besprechen und eigene Ideen einzubringen. Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen.
Ansprechpartnerin und Moderation: Andrea Wolf-Schuler
Kontakt: [email protected]
NachDenkSeiten-Gesprächskreis Berlin | nachdenken-in-berlin.de
Am Montag, 31. August 2026, um 18:30 Uhr
Thema: Neue Weltmacht China – Konkurrent oder Partner?
Redner/Diskussionspartner: Uwe Leuschner
Ort: Gemeindezentrum Kemnitz
Kemnitzer Dorfstraße 27b
14542 Werder (Havel) Zunftwirtschaft
Zur Webseite der Veranstaltung
Wir wollen uns an diesem Abend besonders mit China befassen und dazu Fragen an Uwe Leuschner stellen, der dort fünf Jahre gelebt und als Industriemanager gearbeitet hat.
- Wie kommunistisch und konfuzianistisch ist China heute?
- Wie demokratisch oder totalitär/ elitär?
- Wie steht es um die Presse- und Meinungsfreiheit?
- Was ist von dem Sozialkreditsystem zu halten, wie repressiv ist es?
- Milliardäre im Kommunismus – wie passt das?
- Wie groß sind die Einkommens- und Vermögensunterschiede und wie entwickeln sie sich?
- Gibt es Eliten? Geldeliten, Machteliten?
- Ist China noch ein Entwicklungsland?
- Unterschiede Stadt / Land
- Was macht China besser als der Westen und was können wir von China lernen?
- Tritt China in Afrika neokolonialistisch auf? Und nutzt es internationalen Handel zur Schaffung von Abhängigkeiten und Vasallen?
- Ist der wachsende Einfluss Chinas für die Menschen im Westen eine Chance, um aus der Umklammerung durch die Macht- und Geldeliten freizukommen?
Uwe Leuschner
Geboren am 8. November 1960 in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz. Er lernte dort Maschinenbauer, studierte Außenwirtschaft in Prag, arbeitete als Exportkaufmann im DDR-Außenhandel und ab 1996 als Logistiker in Russland für verschiedene Transportunternehmen, vornehmlich im Containerverkehr zwischen Fernost und Westeuropa. Seine letzte Position war als Chief Executive Officer (CEO) der in Wien ansässigen Far East Land Bridge Ltd., einem weltweit operierenden Logistikunternehmen. Er lebte fünf Jahre in China.
Fahrplan für Teilnehmer aus Berlin
RE1 ab Berlin-Charlottenburg 17:10, Bahnhof Werder an 17:38
Bus 630 ab Bahnhof Werder 17:49, Werder-Kemnitz an 17:59
Der Rücktransfer zum Bahnhof wird mit Privat-PKWs organisiert
Parkplätze sind ausreichend vorhanden
Mehr Informationen und Anmeldung
Über Änderungen bei der Planung können wir nur angemeldete Teilnehmer informieren.
Weitere Infos auf der Webseite: werderstehtauf.de/veranstaltungen
Der Eintritt ist frei, wir bitten um Spenden
NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg – Deutsche Friedensgesellschaft/Vereinte Kriegsdienstgegner/-innen – DGB Schweinfurt – Deutsche Freidenker-Verband Schweinfurt/Würzburg
Am Dienstag, 1. September 2026, um 18:00 Uhr
Thema: 2026 – Das Jahr der Entscheidung – Entweder Frieden und Solidarität oder Hochrüstung und Kriegsvorbereitung
Redner/Diskussionspartner: Tobias Pflüger
Ort: Disharmonie
Gutermannpromenade 7
97421 Schweinfurt
Informationen zur Veranstaltung
2026 ist ein Jahr existenzieller Entscheidungen für die Zukunft unseres Landes, die uns alle angehen. 2026 sollen US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland stationiert werden, nur in Deutschland. Es geht um die Grundentscheidung: Entweder wir setzen uns für ein friedliches, soziales und nachhaltiges Deutschland ein oder wir rutschen ab in eine lähmende und selbstzerstörende „Kriegstüchtigkeit”.
Wenn es um den Frieden geht, haben wir alle ein Recht, uns einzumischen. Wir rufen deshalb auf zur großen Weigerung unserer Gesellschaft gegen die neuen Mittelstreckenwaffen in unserem Land!
Wir sagen Nein zur Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Süddeutschland.
Sie sind Erstschlagwaffen. Sie machen Deutschland zu einem vorrangigen Kriegsziel und setzten einen neuen Rüstungswettlauf in Gang. Die geplanten Hyperschallraketen Dark Eagle steigern die Spannungen und sind insbesondere für Deutschland eine Gefahr, zum Ziel eines Präventivangriffs zu werden. Überdies fördern die geringen Vorwarnzeiten das Risiko von Fehlreaktionen.
Die Stationierung wurde ohne jede öffentliche und parlamentarische Diskussion entschieden. Abrüstungsverhandlungen sind nicht vorgesehen.
NachDenkSeiten-Gesprächskreis Südpfalz | NachDenken-in-der-Suedpfalz.de
Am Donnerstag, 3. September 2026, um 19:00 Uhr
Thema: Friedensbildung – aber wie? – Über die Tücken der „Kriegsertüchtigung“
Redner/Diskussionspartner: Dr. Heinz Klippert
Ort: Kultur am Dorfbrunnen
Dorfbornstraße 37
76833 Frankweiler
Dr. Heinz Klippert sieht die aktuelle Aufrüstungs-, Sanktions- und Kriegsertüchtigungspolitik als hoch riskantes Spiel mit dem Feuer und plädiert angesichts der damit verbundenen Eskalationsgefahren und Kriegsrisiken für ein entschiedenes Hinterfragen dieses Konfrontationskurses in Schulen und Gesellschaft.
In seinem Vortrag problematisiert Klippert das ausgeprägte „Gut-Böse-Denken“, wirft einen zornigen Blick auf die verheerenden Kriegsfolgen, hinterfragt die aktuelle Kriegslogik und Rüstungsoffensive und tritt für einen reflektierten Pazifismus ein, der vorrangig auf Kriegsprävention und gewaltfreie Konfliktlösung zielt und eine entsprechend akzentuierte Bildungsarbeit vorsieht.
Klippert liefert fundierte Problemanzeigen, Analysen und Denkanstöße, die verdeutlichen, dass Friedensbildung mehr sein muss als einseitige Wehrdienst-Werbung und mentale und emotionale Kriegsertüchtigung.
Kriege sind nie alternativlos! Dafür ein Bewusstsein zu schaffen, ist Ziel und Anspruch des Vortrags.
der Referent:
Dr. Heinz Klippert ist promovierter Ökonom, studierter Soziologe, ausgebildeter Gymnasiallehrer, Lernforscher, Lehrerbildner und Verfasser zahlreicher Bücher zu aktuellen Bildungsfragen, neuen Lernmethoden und sozialethischen Themen – darunter das neue Werk „Frieden sichern?! Anleitung zur Belebung pazifistischen Denkens“.
Eintritt: frei
Sie wollen zu der Veranstaltung kommen? Das freut uns! Sie erleichtern unsere Planung, wenn Sie uns kurz per E-Mail an [email protected] informieren.
NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg – Deutsche Friedensgesellschaft/Vereinte Kriegsdienstgegner/-innen – DGB Schweinfurt – Deutsche Freidenker-Verband Schweinfurt/Würzburg
Am Freitag, 4. September 2026, um 17:00 Uhr
Thema: 2026 – Das Jahr der Entscheidung – Entweder Frieden und Solidarität oder Hochrüstung und Kriegsvorbereitung
Redner/Diskussionspartner: Tobias Pflüger
Ort: Marktplatz
97421 Schweinfurt
Informationen zur Veranstaltung
2026 ist ein Jahr existenzieller Entscheidungen für die Zukunft unseres Landes, die uns alle angehen. 2026 sollen US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland stationiert werden, nur in Deutschland. Es geht um die Grundentscheidung: Entweder wir setzen uns für ein friedliches, soziales und nachhaltiges Deutschland ein oder wir rutschen ab in eine lähmende und selbstzerstörende „Kriegstüchtigkeit.
Wenn es um den Frieden geht, haben wir alle ein Recht, uns einzumischen. Wir rufen deshalb auf zur großen Weigerung unserer Gesellschaft gegen die neuen Mittelstreckenwaffen in unserem Land!
Wir sagen Nein zur Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Süddeutschland.
Sie sind Erstschlagwaffen. Sie machen Deutschland zu einem vorrangigen Kriegsziel und setzten einen neuen Rüstungswettlauf in Gang. Die geplanten Hyperschallraketen Dark Eagle steigern die Spannungen und sind insbesondere für Deutschland eine Gefahr, zum Ziel eines Präventivangriffs zu werden. Überdies fördern die geringen Vorwarnzeiten das Risiko von Fehlreaktionen.
Die Stationierung wurde ohne jede öffentliche und parlamentarische Diskussion entschieden. Abrüstungsverhandlungen sind nicht vorgesehen.
NachDenkSeiten-Gesprächskreis KielRegion
Am Samstag, 5. September 2026, um 19:00 Uhr
Thema: Lesung und Diskussion: Ins Moralgefängnis und wieder heraus
Redner/Diskussionspartner: Michael Andrick
Ort: Haus der Heimat
Wilhelminenstr. 47-49
Kiel 24103
Wieso enden unsere Meinungsverschiedenheiten in erbitterten Fehden, die uns entzweien? Warum können wir nicht mehr gesittet streiten?
Über die Ursachen einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft und immer enger werdende Debattenräume referiert unser Gast Dr. Michael Andrick, der in Berlin lebt.
Wie immer schließt sich eine hoffentlich lebhafte Diskussion an.
NachDenkSeiten-Gesprächskreis Lübeck
Am Sonntag, 6. September 2026, um 11:00 Uhr
Thema: Ins Moralgefängnis und wieder heraus
Redner/Diskussionspartner: Michael Andrick
Ort: Sportgastatätte „Anpfiff“ der Spvg Rot Weiss Moisling
Brüder-Grimm-Ring 4b
23560 Lübeck-Moisling
„Ins Moralgefängnis und wieder heraus”
Dr. Michael Andrick (derandrick.de/)
Wir wollen mit dem Berliner Philosophen und Publizisten ins Gespräch kommen über die Ursachen einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft und die enger werdenden Debattenräume.
NachDenkSeiten-Gesprächskreis Frankfurt am Main in Kooperation mit der Hanauer Friedensplattform
Am Donnerstag, 10. September 2026, um 19:00 Uhr
Thema: Deutschland auf dem Weg in den Krieg mit Russland?
Redner/Diskussionspartner: Oberstleutnant a. D. Jürgen Rose
Ort: Bürgerhaus Hanau-Südost,
Alfred-Delp-Str. 8-10,
63450 Hanau
Zur Webseite der Veranstaltung
Info- und Diskussionsveranstaltung mit Oberstleutnant a. D. Jürgen Rose
Wie weit kann Deutschland die Ukraine militärisch unterstützen, ohne selbst zur Kriegspartei zu werden? Und wo verläuft die Grenze zwischen Waffenhilfe und einer direkten Beteiligung am Krieg?
Angesichts der zunehmenden Lieferung und Produktion weitreichender Waffensysteme für die Ukraine stellt sich diese Frage immer dringlicher. Welche Risiken entstehen daraus für Deutschland? Wie real ist die Gefahr einer direkten Konfrontation mit Russland? Und welche Alternativen gibt es zu einer weiteren militärischen Eskalation?
Über diese Fragen spricht Oberstleutnant a. D. Jürgen Rose. Seine Perspektive ist dabei besonders interessant: Rose war Berufsoffizier der Bundeswehr und gehört zu den Mitgründern des „Darmstädter Signal“, eines Zusammenschlusses von Zeit- und Berufssoldaten, der sich seit 1983 kritisch mit der deutschen Sicherheitspolitik auseinandersetzt und für Abrüstung und den Vorrang friedlicher Konfliktlösungen eintritt.
Ein Abend über die zunehmende deutsche Beteiligung am Ukraine-Krieg, die damit verbundenen Gefahren und die Frage, welchen Weg Deutschland in der gegenwärtigen Situation einschlagen sollte.
Vortrag und Diskussion mit Jürgen Rose – eine Veranstaltung, die gerade wegen der aktuellen Entwicklung zur Auseinandersetzung einlädt.
Angesichts der Brisanz des Themas und der Bedeutung der aktuellen Entwicklungen freuen wir uns über eine zahlreiche Teilnahme. Bitte weisen Sie auch Freunde, Bekannte und Kollegen auf diese Veranstaltung hin.
Im Anschluss besteht Gelegenheit zu Fragen und Diskussion.
Der Eintritt ist frei. Um Spenden zur Deckung der Kosten wird gebeten.
NachDenkSeiten-Gesprächskreis Rostock
Am Samstag, 12. September 2026, um 10:00 Uhr
Thema: Frieden in schwierigen Zeiten: Herausforderungen für die Friedensbewegung
Gesprächsführung: Gudrun Suckel, Teilnehmerin des Gesprächskreises
Ort: Druckerei Blaudruck Reinhard Haase
Bei der Petrikirche 7
18055 Rostock
- Wem nützt eine gespaltene Friedensbewegung?
- Ist der Wunsch nach Frieden populistisch?
- Gibt es einen falschen Frieden?
- Welche Mutter trauert nicht um ihren gefallenen Sohn?
- Verliert das Völkerrecht seine universelle Gültigkeit?
- Wo bleibt die starke, massenhafte Stimme für den Frieden?
Gäste sind wie immer herzlich willkommen! Wir freuen uns auf einen spannenden Vormittag und einen offenen Dialog mit euch.
Der Eintritt ist frei, Spenden sind jederzeit willkommen.
NachDenkSeiten-Gesprächskreis Wiesbaden
Am Mittwoch, 16. September 2026, um 18:00 Uhr
Thema: Gewerkschaften vor der Zerreißprobe?
Redner/Diskussionspartner: Ulrike Eifler
Ort: Konrad-Arndt-Haus
Wellritzstraße 49
65197 Wiesbaden
Informationen zur Veranstaltung
Ulrike Eifler stellt ihr neues Buch vor und berichtet über den politischen Kampf in den Gewerkschaften.
Ulrike Eifler ist aktive Gewerkschafterin, Publizistin und Buchautorin. Sie kennt die innergewerkschaftlichen Debatten aus eigener Erfahrung und setzt sich seit Jahren mit der politischen Rolle der Gewerkschaften auseinander.
Mit ihrem Vorwort zum neuen Buch „Politischer Streik“ unterstreicht sie die grundsätzliche Bedeutung einer politischen Gewerkschaftsarbeit.
Gewerkschaften vor der Zerreißprobe?
Krieg, Aufrüstung, Sozialabbau – wohin steuern die DGB-Gewerkschaften?
Die DGB-Gewerkschaften stehen vor einer gewaltigen Zerreißprobe. Die enge politische und personelle Verzahnung mit der deutschen Sozialdemokratie bringt die bisher privilegierte Partnerschaft zunehmend auseinander.
In der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte war die Frage von Krieg, Hochrüstung und Sozialabbau kaum jemals so zugespitzt wie heute.
Kriegstüchtigkeit oder Diplomatie?
Während die Bundesregierung die Forderung nach „Kriegstüchtigkeit“ zum politischen Leitbegriff macht und weiter an der Eskalationsschraube dreht, wird die Notwendigkeit einer vorrangigen diplomatischen Lösung zunehmend verdrängt.
Wer Kriegstüchtigkeit herstellen will, muss sich der Frage stellen, ob damit nicht letztlich die Bereitschaft zum Krieg vorbereitet wird.
Der DGB und seine Gewerkschaften müssen sich deshalb eindeutig positionieren und den politischen Widerstand aus den Betrieben heraus unterstützen.
Butter oder Panzer!
Während in der Automobilindustrie Arbeitsplätze abgebaut werden, stellen Unternehmen ihre Produktion zunehmend auf Rüstungsgüter um.
Für die Konzerne klingeln die Kassen – die Beschäftigten fürchten um ihre Arbeitsplätze.
Gleichzeitig wird der Sozialstaat weiter unter Druck gesetzt. Die aktuellen Kürzungen und Einsparungen im sozialen Bereich werden maßgeblich auch von der SPD mitgetragen.
Wenn die Gewerkschaften sich nicht wieder stärker auf ihr politisches Mandat und ihre eigene gesellschaftliche Verantwortung besinnen, drohen sie zunehmend an Einfluss und Handlungsfähigkeit zu verlieren.
Neue Impulse aus den Gewerkschaften
Erste Lichtblicke gab es beim DGB-Bundeskongress im Mai dieses Jahres. Die für den Herbst geplanten dezentralen Aktionen können nun zu einem wichtigen Auftakt werden.
Doch wohin führt dieser Weg?
Welche Möglichkeiten haben Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, innerhalb ihrer Organisationen Einfluss zu nehmen? Wie kann der politische Widerstand aus den Betrieben heraus organisiert werden? Und welche Rolle kann dabei der politische Streik spielen?
Diskutieren wir gemeinsam über die Zukunft der Gewerkschaften.
Die Veranstaltung ist kostenfrei; eine Spende zur Deckung der anfallenden Kosten ist willkommen.
Wir freuen uns auf den Abend mit Euch in Wiesbaden
Jörg Jungmann und Peter Kubentz
NachDenkSeiten-Gesprächskreis Karlsruhe
Am Dienstag, 22. September 2026, um 19:00 Uhr
Thema: Gibt es Menschen in Deutschland, die die Demokratie aushöhlen?
Redner/Diskussionspartner: Prof. i.R. Michael Hartmann
Ort: Restaurant „Treffpunkt 1721″
Adenauerring 32
76131 Karlsruhe
Liebe NachDenkerinnen, liebe NachDenker und politisch Interessierte! Liebe Freunde der NachDenkSeiten!
Gibt es in Deutschland und nicht nur hier eine Gruppe von Menschen, die die Demokratie und die Gesellschaft aushöhlt?
Gibt es in Deutschland eine Gruppe von Menschen, die sich von der Gesellschaft absondert und damit eine viel größere Gefahr für das Land darstellt?
Gibt es in Deutschland eine Gruppe, die dem Neo-Liberalismus, damit dem Rechtspopulismus und der Politikverdrossenheit immer mehr Vorschub leistet?
Gibt es in Deutschland eine Gruppe, die nach eigenen Regeln lebt?
Die Eliten!
– Wer sind diese Eliten?
– Wie erneuern sie sich
– Wie hängen ihre Haltung und ihre Herkunft zusammen?
– Was haben Eliten mit Macht zu tun?
– Was ist mit der Erbschaftssteuer?
– Wäre eine durchgreifende soziale Öffnung der Eliten möglich?
Prof. i.R. Michael Hartmann setzt ein klares Statement zu diesen brisanten Themen. Fundierte Forschungen zu diesem Thema in Deutschland, Großbritannien, USA und Frankreich brachten ihm diese Erkenntnisse. Prof. i.R. Michael Hartmann war bis Herbst 2014 Professor für Soziologie an der TU Darmstadt. Seine Erkenntnisse wird er an diesem Abend mit uns erörtern. Anschließend wird er für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung stehen.
Der Eintritt ist frei. Da durch solche Veranstaltungen immer wieder Kosten entstehen, bitten wir Euch, die Hutkasse in Euer Denken einzubeziehen.
Alle sind dazu recht herzlich eingeladen, auch Freunde und Bekannte sind willkommen. Bitte kommt ab 16:30 Uhr, so ihr Speisen zu Euch nehmen wollt. Ab 19:00 Uhr sollten wir die Veranstaltung möglichst nicht mehr durch Bestellungen stören.
Bitte meldet Euch bei Interesse nur unter der Adresse [email protected] für die Teilnahme an diesem Abend an. Vielen Dank.
NachDenkSeiten-Gesprächskreis Karlsruhe
Am Donnerstag, 8. Oktober 2026, um 18:30 Uhr
Thema: Freie Meinungsäußerung und Kunstfreiheit
Redner/Diskussionspartner: Eugen Zentner
Ort: Restaurant „Treffpunkt 1721″
Adenauerring 32
76131 Karlsruhe
In unserem Grundgesetz sind die freie Meinungsäußerung und die Kunstfreiheit garantiert!
Dennoch
- wird nicht seit der Coronazeit die Kunstfreiheit und freie Meinungsäußerung eingeschränkt?
- mutierte damit die vorherrschende Kultur zu einer Kultur der Herrschenden?
- gibt es eine „Main-Stream-Kultur“?
Eugen Zentner thematisiert am 8. Oktober in Karlsruhe die Fragen der letzten Jahre, mal journalistisch, mal literarisch. Es geht um die zerstörerische Wirkung der Coronapolitik auf unsere Gesellschaft und das Aufleben einer alternativen Kunst- und Kulturszene! Nach der Lesung diskutieren wir über dieses Thema.
Aus den NachDenkSeiten ist uns Eugen Zentner bestens bekannt. Er studierte Philosophie sowie Germanistik und promovierte 2016 in Oldenburg in der Literaturwissenschaft zum Thema Autofiktion. Er lebt und arbeitet als freier Kulturjournalist und Schriftsteller in Berlin.
Der Eintritt ist frei. Aber bedenkt bitte unsere Hutkasse, da wir bei Veranstaltungen dieser Art nicht ohne Kosten auskommen. Solltet Ihr etwas essen wollen, könnt ihr das ab 16:30 Uhr tun, da während der Veranstaltung kein Service laufen sollte.
NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg – Deutsche Freidenker-Verband Schweinfurt/Würzburg
Am Donnerstag, 8. Oktober 2026, um 19:30 Uhr
Thema: Armut, Krieg und Diktatur – Das politische Programm von BlackRock, Merz und Co.
Redner/Diskussionspartner: Werner Rügemer
Ort: Buchladen Neuer Weg
Sanderstr. 23-25
97070 Würzburg
Informationen zur Veranstaltung
Der von den USA beherrschte westliche Finanzmarktkapitalismus fördert Sozialabbau, Kriege und autoritäre politische Herrschaft. Vorreiter dieser Tendenzen ist der weltgrößte Finanzkonzern BlackRock aus den USA, für den Bundeskanzler Merz jahrelang gearbeitet hat. Dr. Werner Rügemer, bundesweit bekannter Publizist und Philosoph aus Köln, ist ein Spezialist für BlackRock. Er klärt über die Zusammenhänge auf, entwickelt Alternativen und ermuntert zur Gegenwehr. Herzliche Einladung zur Diskussion!
Eintritt frei, Spenden erwünscht!
NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg – Deutsche Freidenker-Verband Schweinfurt/Würzburg
Am Freitag, 9. Oktober 2026, um 19:00 Uhr
Thema: Armut, Krieg und Diktatur – Das politische Programm von BlackRock, Merz und Co.
Redner/Diskussionspartner: Werner Rügemer
Ort: Nachbarschaftshaus Gostenhof
Adam-Klein-Str. 6
90429 Nürnberg
Informationen zur Veranstaltung
Der von den USA beherrschte westliche Finanzmarktkapitalismus fördert Sozialabbau, Kriege und autoritäre politische Herrschaft. Vorreiter dieser Tendenzen ist der weltgrößte Finanzkonzern BlackRock aus den USA, für den Bundeskanzler Merz jahrelang gearbeitet hat. Dr. Werner Rügemer, bundesweit bekannter Publizist und Philosoph aus Köln, ist ein Spezialist für BlackRock. Er klärt über die Zusammenhänge auf, entwickelt Alternativen und ermuntert zur Gegenwehr. Herzliche Einladung zur Diskussion!
Eintritt frei, Spenden erwünscht!
NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg – Deutsche Freidenker-Verband Schweinfurt/Würzburg
Am Samstag, 10. Oktober 2026, um 18:00 Uhr
Thema: Armut, Krieg und Diktatur – Das politische Programm von BlackRock, Merz und Co.
Redner/Diskussionspartner: Werner Rügemer
Ort: TV Oberndorf
Hermann-Gräf-Allee 1
97424 Schweinfurt
Informationen zur Veranstaltung
Der von den USA beherrschte westliche Finanzmarktkapitalismus fördert Sozialabbau, Kriege und autoritäre politische Herrschaft. Vorreiter dieser Tendenzen ist der weltgrößte Finanzkonzern BlackRock aus den USA, für den Bundeskanzler Merz jahrelang gearbeitet hat. Dr. Werner Rügemer, bundesweit bekannter Publizist und Philosoph aus Köln, ist ein Spezialist für BlackRock. Er klärt über die Zusammenhänge auf, entwickelt Alternativen und ermuntert zur Gegenwehr. Herzliche Einladung zur Diskussion!
Eintritt frei, Spenden erwünscht!
NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg – Deutsche Freidenker-Verband Schweinfurt/Würzburg
Am Sonntag, 11. Oktober 2026, um 18:00 Uhr
Thema: Armut, Krieg und Diktatur – Das politische Programm von BlackRock, Merz und Co.
Redner/Diskussionspartner: Werner Rügemer
Ort: Gasthaus Goldener Löwe
Bamberger Str. 37
91456 Diespeck
Informationen zur Veranstaltung
Der von den USA beherrschte westliche Finanzmarktkapitalismus fördert Sozialabbau, Kriege und autoritäre politische Herrschaft. Vorreiter dieser Tendenzen ist der weltgrößte Finanzkonzern BlackRock aus den USA, für den Bundeskanzler Merz jahrelang gearbeitet hat. Dr. Werner Rügemer, bundesweit bekannter Publizist und Philosoph aus Köln, ist ein Spezialist für BlackRock. Er klärt über die Zusammenhänge auf, entwickelt Alternativen und ermuntert zur Gegenwehr. Herzliche Einladung zur Diskussion!
Eintritt frei, Spenden erwünscht!