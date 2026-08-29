Videohinweise am Samstag

Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)



Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:

Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse videohinweise@nachdenkseiten.de schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.

Eugen Drewermann: Warum wir für den Frieden kämpfen müssen!

Frieden beginnt nicht mit Abschreckung, sondern mit dem Mut, den Kreislauf der Angst zu durchbrechen.

Es darf nicht sein, dass wir weiter machen mit einer Politik, die uns Aufrüstung und militärische Logik als Stärke und Sicherheit verkauft.

Ein eindringliches Gespräch über Krieg, Kirche, Macht und die Frage, welchen Weg wir wählen müssen, wenn wir wirklich Frieden wollen.

Eugen Drewermann ist Theologe, Psychoanalytiker, Schriftsteller und einer der bekanntesten Stimmen der deutschen Friedensbewegung.

Das Gespräch führte Mathias Tretschog.

Quelle: eingeSCHENKt.tv und Mathias Tretschog – Freier Journalist, 25.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Ist die AfD wirklich die neue Arbeiterpartei? – Speakeasy #35

[Diesmal] beschäftigen wir uns mit der Frage: Ist die AfD die neue Arbeiterpartei? Sieht man sich an, wer sie wählt, mag man zu diesem Schluss kommen. Jedoch sind die Wahlprogramme marktliberal – und interessanterweise wissen das viele AfD-Wähler auch, wie eine neue Studie herausgefunden hat.

Eine NDR-Panorama-Reportrage hat zwei Freunde begleitet: beide wählten sie einst die SPD, nun wählt der eine die Linke, der andere die AfD. Mehr dazu in der neuen Speakeasy-Bar!

Quelle: Wohlstand für Alle, 23.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Alternative für Arbeiter? Mein Kumpel wählt AfD | Doku

Thomas und Andreas sind beste Freunde und Schalke-Fans. Politisch trennen sie Welten: Andreas wählt AfD, Thomas Die Linke. Früher haben beide die SPD gewählt. Die zwei Freunde verbindet die Enttäuschung über diese Partei. Sie finden, die SPD habe in den vergangenen Jahren zu wenig für ihre Wähler getan. Lange galt die SPD als Arbeiterpartei. Bei der vergangenen Bundestagswahl erreichte sie laut Nachwahlbefragungen unter Arbeitern nur noch 16 Prozent. Die AfD kam dagegen auf 30 Prozent der Stimmen – nachdem sie anfangs nur fünf Prozent der Arbeiter gewählt hatten.

Ein zentraler gesellschaftlicher Konflikt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verschoben: von „oben gegen unten“ hin zu „innen gegen außen“. Statt um Löhne und Vermögensverteilung geht es zunehmend um die vermeintliche Ausnutzung des Sozialstaats und um Fragen der Zugehörigkeit. Die AfD stellt die soziale Frage – aber anders.

Kapitel: 0:00 Intro 0:53 Schalke verbindet 2:50 Der Fall der SPD und der Aufstieg der AfD 5:36 Arbeiterpartei AfD? 8:20 Die Verschiebung der sozialen Frage 13:51 Agenda 2010 und die Schröder-SPD 18:41 Neue Zielgruppe: Arbeiter 20:29 AfD-Wirtschaftsprogramm 24:30 „Wir gegen die anderen“ 26:23 Aufstieg vs. Abstieg

Quelle: ARD team.recherche und WDR, 27.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Deep State: Maximaler Druck auf Russland, während die Ukraine zerbricht

Maximaler Druck des Tiefen Staates auf Russland, während die Ukraine zerbricht

The Duran: Episode 2609

00:00:00 Einführung Warum war CIA-Direktor Ratcliffe in Moskau

00:00:54 Die offizielle Geschichte, die alle verkaufen

00:01:46 Warum dies kein routinemäßiger diplomatischer Besuch war

00:04:59 Die zwei wahren Gründe hinter der Moskau-Reise

00:07:24 Das Angebot einer Pufferzone im Donbass enthüllt

00:08:19 Putin und Lawrow weigern sich, Ratcliffe zu treffen

00:10:56 Die verborgenen Drohungen hinter der Diplomatie

00:13:05 Vatikan, Kellogg und Pence alle entsandt

00:18:14 Der gefährlichste Moment des Krieges

00:21:05 Eilmeldung Autobombe nimmt Beamten in St. Petersburg ins Visier

The Duran #1 Geopolitics Podcast on X [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: The Duran Deutsch, 27.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Anmerkung CG: Mercouris Analysen zum Ukraine-Krieg, zur NATO und der US-Außenpolitik stehen häufig im Gegensatz zur westlichen Mainstream-Berichterstattung. Kritiker werfen ihm vor, russische Positionen zu stark zu übernehmen; Unterstützer sehen in ihm einen wichtigen Gegenstimmen-Kommentator. CIA-Chef in Moskau – Rätselbesuch

Der CIA-Direktor John Ratcliffe fliegt miteiner Militärtransportmaschine so überraschend nach Moskau, dass nicht einmal die Kreml-Pressestelle über den Besuch informiert ist. Über das Ziel seiner Reise und den Inhalt des Gesprächs mit seinem russischen Vis-à-vis Sergej Naryschkin werden sowohl redliche Vermutungen geäußert als auch unredliche Gerüchte gestreut. Wir trennen für Sie das eine von dem anderen.

Quelle: InfraRot – dein Durchblick im Nachrichtennebel, 27.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Der wichtige politische Skandal, von dem Sie noch nichts gehört haben

In Lateinamerika spielt sich derzeit ein gewaltiger Skandal ab, der alles über die Politik des 21. Jahrhunderts aussagt. Der argentinische Rechtsextreme und Spezialist für Wahlmanipulationen, Fernando Cerimedo, wurde in Bolivien festgenommen, nachdem er Auftragskiller angeheuert hatte, um seine schwangere Ex-Freundin Nadia Beller zu ermorden. Der Anschlag schlug fehl, und nun bringt sie die Wahrheit ans Licht.

Cerimedo unterhält enge Verbindungen zur US-Regierung und zu Donald Trumps engsten Verbündeten, wie beispielsweise Marco Rubio. Cerimedo arbeitete für zahlreiche von den USA unterstützte rechte Politiker in Lateinamerika, darunter Javier Milei aus Argentinien, Rodrigo Paz aus Bolivien, die Familie Bolsonaro aus Brasilien und Nasry „Tito“ Asfura aus Honduras. Gegen Cerimedo wird derzeit auch wegen Drogenhandels ermittelt.

Ben Norton erläutert diesen wahnwitzigen Skandal, der aufdeckt, wie mächtige, von den USA unterstützte rechte Gruppen mit Finanzmitteln reicher Oligarchen Wahlen manipulieren und die Demokratie zerstören.

Themen: 0:00 Riesiger Skandal um Wahlbeeinflussung 1:05 Der Kriminelle Fernando Cerimedo 1:40 „La Derecha Diario“ 3:06 Angriff auf Nadia Beller 4:18 Vorwürfe des Drogenhandels 5:26 Bot-Farmen verbreiten Desinformation 7:36 Bots funktionieren nach der Festnahme nicht mehr 8:49 Propaganda der US-Regierung 9:36 „Shield of the Americas“ 11:03 Neokoloniale „Donroe-Doktrin“ 11:33 Operation gegen die lateinamerikanische Linke 13:29 Javier Milei aus Argentinien 13:57 Elon Musk in Argentinien 14:42 Korruption in Argentinien 18:42 Rodrigo Paz aus Bolivien 21:01 Nasry „Tito“ Asfura aus Honduras 21:42 Trump begnadigt Drogenbaron JOH 22:17 Einmischung in die Wahlen in Honduras 24:22 Wahlbeeinflussung 25:18 Putschversuch in Brasilien 26:41 Die Familie Bolsonaro 28:15 Mar-a-Lago & die lateinamerikanische Wall Street 30:48 Cerimedos Verbindungen zur US-Regierung 31:35 Damián Merlo, Lobbyist 32:50 Mauricio Claver-Carone, Trump-Berater 33:50 Lobbyarbeit in Washington 35:02 Marco Rubio & María Elvira Salazar 36:20 Brad Parscale, Trumps Wahlkampfleiter 39:58 „La Derecha Diario“ vernichtet Beweismaterial 40:58 Javier Negre, neuer Eigentümer 42:17 Fake News von „La Derecha Diario“ 44:18 Javier Negre schreibt sich den Wahlsieg zu 45:31 US-Neokolonialismus in Lateinamerika 46:23 Das ist KEINE „Demokratie“ 47:33 Outro

Geopolitical Economy Report auf X [LINK]

Ben Norton auf X [LINK]

[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]

[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]

Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 28.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Israel-Lobby putscht die Demokraten – Max beim Judge

Website The Grayzone [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: The Grayzone Deutsch, 28.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Anmerkung CG: Interessante Analysen und Einschätzungen von Max Blumenthal zu Sachverhalten, die im Mainstream kaum wahrgenommen werden.

Peter Kuznick: Wir treten ins Zeitalter der Atomkriege ein

Peter Kuznick ist Professor für Geschichte und Direktor des Nuclear Studies Institute an der American University.

Nuclear Insanity Substack [LINK]

Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 27.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Epstein, Big Tech & KI: Der neue Überwachungsstaat

In diesem Video spricht der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Chris Hedges mit der investigativen Journalistin Whitney Webb über die Netzwerke hinter dem Ausbau von Rechenzentren, künstlicher Intelligenz und öffentlich-privaten Partnerschaften in den USA. Im Mittelpunkt steht dabei Leslie Wexner, Jeffrey Epsteins prominentester Förderer, und die Frage, wie private Akteure zunehmend Einfluss auf staatliche Strukturen, Steuergelder und wirtschaftspolitische Entscheidungen gewinnen.

Hedges und Webb diskutieren zudem die Rolle von Big Tech, Geheimdiensten, Rüstungskonzernen, Peter Thiels Umfeld sowie internationale Technologieverflechtungen. Dabei geht es um die größere Frage, ob sich hinter dem Boom der Rechenzentren eine neue Infrastruktur entwickelt, in der Staat, Konzerne und Überwachung immer stärker miteinander verschmelzen.

Dieses Video wurde von dem Chris Hedges Report produziert und am 5. August 2026 auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um in Deutschland und darüber hinaus zur Meinungsbildung zu diesem Thema beizutragen.

Original-Video [LINK]

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.

ÜBER WHITNEY WEBB: Whitney Webb ist eine investigative Journalistin und seit 2016 als Autorin und Forscherin tätig. Sie hat für verschiedene Websites geschrieben und war von 2017 bis 2020 als festangestellte Autorin und leitende investigative Reporterin bei Mint Press News tätig.

Quelle: acTVism Munich, 27.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Das Attentat von Stockholm: Neue Spuren zum Mörder – Henry Söderström (DEUTSCH)

In diesem fesselnden Gespräch mit Henry Söderström, dem Sohn des ranghöchsten Polizeibeamten in der Mordnacht von Olof Palme, tauchen wir tief in eines der größten ungelösten Rätsel der politischen Zeitgeschichte ein. Henry Söderström präsentiert Beweise und Augenzeugenberichte, die der offiziellen Version des „Einzeltäters“ massiv widersprechen und stattdessen auf eine komplexe, internationale Verschwörung hindeuten.

Im Gespräch mit Henry Söderström geht es um: Die manipulierten Minuten: Warum der Polizeialarm in der Tatnacht gezielt um sechs Minuten verzögert wurde und wie dies dem Attentäter die Flucht ermöglichte. Gefälschte Beweise: Die mysteriöse Geschichte der erst Tage später gefundenen Projektile und warum Experten sowie Söderströms Vater überzeugt sind, dass diese am Tatort platziert wurden. Der „Deep State“ und die Waffenrunden: Palmes Rolle als Hindernis für den illegalen internationalen Waffenhandel (Iran-Contra-Affäre) und die daraus resultierenden tödlichen Motive. Die „Stay Behind“-Armeen und die NATO: Dokumente und Spuren, die zu geheimen Netzwerken innerhalb der NATO und zu einer konzertierten Operation unter dem Codenamen „Tree“ führen. Südafrika und die rechte Polizei: Die Verstrickung des südafrikanischen Geheimdienstes und schwedischer Polizeigruppen mit rechtsextremer Gesinnung (die „Baseball-Gang“). 40 Jahre Vertuschung: Warum die schwedische Justiz und der Geheimdienst SÄPO eine echte Aufklärung bis heute behindern und warum Henry Söderström nun eine internationale Wahrheitskommission fordert.

„Mein Vater wusste von Anfang an, dass hier etwas nicht stimmt. Die Zeit ist reif, die Wahrheit ans Licht zu bringen, solange noch Zeitzeugen leben.“

Henry Söderström führt das Vermächtnis seines Vaters fort und kämpft für eine vollständige Öffnung der Archive. Er zeigt auf, wie ein Geflecht aus Geheimdiensten, Militär und Polizei den schwedischen Ministerpräsidenten als „Sicherheitsrisiko“ einstufte und schließlich eliminierte.

Ein Gespräch über den Mut zur Wahrheit, die Anatomie eines Staatsverbrechens und den Appell für Gerechtigkeit, fast 40 Jahre nach den tödlichen Schüssen in Stockholm.

Hier finden Sie die originale Version des Interviews [LINK]

Film Olof Palme 40 Jahre [LINK]

Kapitel: 00:00 – Die Alarmverzögerung: 6 Minuten für den Attentäter 02:00 – Die Mordnacht in Stockholm: Henrys persönliche Erinnerung 03:30 – Das Schweigen der Zentrale: Söderströms Vater am Tatort 07:40 – Die Diskrepanzen im Polizeiprotokoll 13:15 – Die Theorie der Polizeiverstrickung 14:40 – Manipulation der Tonbänder: Die verschwundenen Beweise 16:50 – Die Walkie-Talkie-Männer: 80 ignorierte Zeugen 18:50 – Ohne Leibwächter: Eine Einladung zum Mord? 19:50 – Die Bullet-Story: Warum die Magnum-Munition ein Fake war 24:20 – Hans Holmér: Ein Bürokrat übernimmt die Ermittlungen 27:00 – Die Spur der Kurden (PKK) als Ablenkungsmanöver 30:30 – Iran-Contra und Oliver North: Palmes gefährliches Eingreifen 38:40 – Das „Traitor Track“: Warum Palme für die NATO ein Problem war 42:00 – Operation „Tree“: Das geheime Treffen in Wiltshire 45:40 – Mysteriöse Todesfälle: Der Fall Algernon und Frankovich 47:15 – Die P2-Loge und das Telegramm: „Der schwedische Baum wird gefällt“ 50:15 – Der südafrikanische Hit-Team-Track: Craig Williamson in Stockholm 54:15 – Die Übung zum Staatsstreich: Tarnung für das echte Attentat? 58:00 – Der Cover-up der schwedischen Justiz 1:01:00 – Die „Baseball-Gang“: Rechte Netzwerke innerhalb der Polizei 1:06:00 – Der „Scandia-Mann“: Die letzte schwache Lösung der Staatsanwaltschaft 1:10:00 – Der Appell für eine Wahrheitskommission (Palme 40)

Hinweis: Dieses Interview dient der politischen Meinungsbildung und freien Meinungsäußerung gemäß Art. 5 GG.

Website Patrik Baab [LINK]

Quelle: Patrik Baab, 24.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Was ich bei CNN erlebt habe, hat mich schockiert | Ana Maria Monjardino

Ana Maria Monjardino verließ CNN im Oktober 2023, nachdem sie zu dem Schluss gekommen war, dass sie ihre ethischen Grundsätze nicht mehr mit der Berichterstattung der Organisation über Israel und Palästina in Einklang bringen konnte.

In dieser Folge von „The Walkout“ reflektiert Ana Maria über ihre Zeit bei CNN, die Herausforderungen, palästinensischen Stimmen in den Mainstream-Medien Gehör zu verschaffen, warum sie letztendlich gekündigt hat und was sie über Journalismus gelernt hat, nachdem sie eine der weltweit größten Nachrichtenorganisationen verlassen hatte.

Wir sprechen außerdem über unabhängigen Journalismus, Unparteilichkeit und Objektivität sowie über Ana Marias anschließende Berichterstattung über den Palästina-Israel-Konflikt in Lateinamerika.

00:00 Intro 02:37 Warum CNN 05:09 Ein Blick in die CNN-Nachrichtenredaktion 06:30 Das CNN-Gästebuch wurde von israelischen Stimmen dominiert 09:22 Wie palästinensische Gäste auf Sendung behandelt wurden 12:38 Palästinensische Journalisten in Gaza: „Die Besten unseres Berufsstands“ 14:12 Die Doppelmoral gegenüber palästinensischen Journalisten 16:12 Junge Journalisten suchen nach Alternativen 18:10 Die Entscheidung, CNN zu verlassen 19:03 Der CNN-Bericht, der alles veränderte 27:03 War der Austritt bei CNN eine vorschnelle Entscheidung? 29:16 „Ich habe erst nach meinem Weggang von CNN gelernt, was Journalismus ist“ 31:03 Ana Marias brisante Kündigungs-E-Mail an CNN 34:12 Wie CNN-Journalisten auf ihre Kündigung reagierten 37:45 Eine ganze Karriere hinter sich lassen 41: 23 Israels Rolle in Lateinamerika 43:01 Die palästinensische Diaspora in Lateinamerika 44:40 Lateinamerikas politischer Kurswechsel in Bezug auf Israel 49:19 Ana Marias persönliche Verbindung zu Lateinamerika 53:35 Objektivität ist nicht gleich Neutralität 55:23 Warum falsche Ausgewogenheit scheitert

[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]

[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]

Quelle: Palestine Deep Dive (119.000 Abonnenten), 19.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Pohlmann und Wellbrock: #2 Ceuta, Iran und die Pläne der Türkei mit Interview

Vorbemerkung: Wir hatten den richtigen Riecher. MIt einem Interview des türkisch-aserbaidschanischen Journalisten Tehran Orucoglu zu der Sicht in der Türkei auf die Entwicklungen im Nahen Osten (Westasien). Aufgenommen unmittelbar VOR dem Angriff Israels auf eine türkische Basis in Syrien.

Ceuta kam und ging so schnell, dass man kaum verstanden hat, was da eigentlich passiert ist. Und die Tatsache, dass Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni noch während die Menschen nach Ceuta kamen, mal eben das Schengen-Abkommen mit Spanien ausgesetzt hat, spricht nicht für die eindrucksvolle Weitsicht der Politikerin, sondern eher für ihre Ahnungslosigkeit. Wir haben mit dem türkischen Analysten und Journalisten Tehran Orucoglu gesprochen, der sich nicht nur zu Ceuta, sondern auch zu Fragen nach der EU-Mitgliedschaft, der Krise im Gazastreifen und der geopolitischen und wirtschaftlichen Zukunft der Türkei geäußert hat. Herausgekommen ist eine Sendung mit interessanten Einblicken, was wir unter anderem unserem Gast zu verdanken haben.

Mit Dirk Pohlmann und Tom J. Wellbrock.

Inhalt: 00:01 Verunglückte Begrüßung 00:20 Danksagung 03:00 Der türkische Kollege Tehran Orucoglu 04:00 Finnlands wirtschaftliche Probleme 06:30 Interview mit Tehran Orucoglu 19:00 Anmerkungen zum Interview: Turksprachige Gemeinschaften, BRICS und mehr, Chinas Sträke, Türkei, Aserbaidschan, Israel 42:00 Ausblick: Burkina Faso, BDN, China

Quelle: wohlstandsneurotiker – der podcast, 21.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

UKRAINE-KRIEG: Warum Deutschland verliert | Verstehen im Konfliktfall V

Deutschland hat im Ukraine-Krieg so ziemlich alles missachtet, was man über Konflikte wissen kann. Im letzten Video meiner Reihe „Das Verstehen im Konfliktfall” lege ich das Handwerkszeug der Konfliktforschung an diesen Krieg an – Positionen, Interessen, Kräfteverhältnisse, BATNA und WATNA. Keine Parteipolitik, sondern eine Konfliktanalyse.

Aus dem Inhalt:

Verstehen ist nicht Verständnis: warum „Putin-Versteher” das gefährlichste Schimpfwort ist

Die Vorgeschichte: Bukarest 2008, Merkels Memoiren, der Umsturz 2014

Die Positionen und Interessen beider Seiten – und was die Kuba-Krise damit zu tun hat

Eskalationsdominanz: den Konflikt selbst verstehen

Istanbul, Frühjahr 2022: die Verhandlungslösung, die auf dem Tisch lag

Warum Verhandeln keine Kapitulation ist, sondern die wichtigste Regel der Konfliktforschung

Dies ist das fünfte und letzte Video der Reihe. Die ersten vier: die Grundlagen des Verstehens, ein Arbeitsrechtsfall, ein Totschlagsprozess und die Strategie bei Geldforderungen.

Den ausführlichen Blogbeitrag mit allen Belegen und Quellen finden Sie auf meiner Homepage

Quelle: hans theisen | rechtsanwalt, 21.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Kulturelle Enteignung – Hauke Ritz

Sabine Kebir spricht mit Hauke Ritz über sein Buch ´Warum der #Weltfrieden von Deutschland abhängt`. Nicht nur der Hass auf Migranten, sondern auch der um sich greifende Hass auf Russland, China und den Iran beschwören Kriegsbereitschaft herauf. Dass es acht Jahrzehnte nach dem 2. Weltkrieg soweit kommen konnte, hängt mit dem zurückgedrängten Wertesystems der europäischen Aufklärung zusammen, die den Freiheitsbegriff sowohl an die juristische Gleichheit als auch die Brüderlichkeit der Menschen band. Damit war auch die Perspektive des Völkerfriedens gemeint. Ritz zeigt, dass das Zurückdrängen der Aufklärung, deren Erbe auch die Arbeiterbewegung war, zunächst auf einer vom #CIA finanziell stark unterstützten kulturellen Offensive basierte, dem ´Kongress für kulturelle Freiheit`, der das Engagement der europäischen Intellektuellen fort vom Gemeinwohl und hin zu den Werten der individuellen Freiheit, d. h. des #Liberalismus führen sollte. Dieser Initiative entsprang dann auch eine „Neue Linke“, die berechtigte Gruppeninteressen wie die der Frauen, der LGBT, der Migranten jeweils isoliert hervorhebt, ohne auf ihre gemeinsamen Interessen als Lohnabhängige zu fokussieren. Diese Spaltungen sollten den #Klassenkampf limitieren.

Diskutiert wird auch die durch #Horkheimer und #Adorno ausgearbeitete ambivalente Funktion der historischen Aufklärung sowie über ihre Analyse der Kulturindustrie, der sie ähnlich autoritäres Potential zusprachen wie dem Faschismus.

Ritz legt dar, dass nur die Länder dem alten und dem neuen #Kolonialismus widerstehen konnten, die sich das Bewusstsein ihrer eigenen langen kulturellen Tradition bewahrt haben, z. B. China, Russland, Iran und sogar Äthiopien. Auch auf die Gefahr hin, als altmodisch und konservativ zu gelten, muss ein linker Aufbruch der ArbeiterInnenbewegung in Deutschland, die

Entkulturalisierung überwinden, indem sie wieder an das humanistische kulturelle Erbe der Zwischenkriegszeit, aber auch früherer Epochen anknüpft. Nur so kann sie Widerstand gegen die völkischen Kulturangebote der extremen Rechten leisten.

Und das gilt für auch für die anderen europäischen Länder.

Quelle: weltnetzTV, 14.06.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

„Fauci würde ich gerne im Knast sehen“ – Punkt.PRERADOVIC mit Heinrich Habig

Arzt Heinrich Habig hatte in der Corona-Zeit entschieden, seine Patienten zu schützen. Dafür wurde er zu mehr als drei Jahren Haft verurteilt. Jetzt ist er wieder frei. Wirtschaftlich ruiniert, aber ungebrochen. Wir sprechen u.a. über Angst bei nächtlichen Geräuschen, Rechtsbrüche bei der Praxis-Razzia, verzweifelte Patienten, die ihn auf Knien um einen Impfnachweis anbettelten und über seine Erfahrung im Knast, wo Mafia- und Clan-Mitglieder offen darüber sprachen, dass sie schnell wieder rauskämen, weil es so abgesprochen sei. „Und so ist es dann auch passiert“, sagt Habig.

Quelle: Punkt.PRERADOVIC, 31.07.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten “Der Fall Fauci bringt die Corona-Debatte zurück” [LINK]

„Herr Lüders, sind Sie Mitglied einer Sekte?“ | Michael Lüders bei Tilo Jung

Der Journalist Tilo Jung von „Jung & Naiv“ fragt den renommierten Nahostexperten Michael Lüders im Interview ironisch, ob er Mitglied einer Sekte sei. Dabei spielte er darauf an, dass Teile der BSW-Fraktion in Thüringen offenbar meint, es könne keine Entscheidungen selbstständig treffen. Das vollständige Interview vom 26. August 2026 ist auf dem YouTube-Kanal „Jung & Naiv“ verfügbar.

Quelle: AKTUALITUM, 26.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Hier das vollständige Interview: Michael Lüders, Spitzenkandidat des BSW | Berlin-Wahl 2026 – Jung & Naiv: Folge 847

Zu Gast im Studio: Michael Lüders. Er war von 2015 bis 2022 Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft. Außerdem war er Beiratsmitglied des Nah- und Mittelost-Vereins (NuMOV) und stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Orient-Stiftung. Er gehört seit Januar 2024 dem Parteivorstand des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) an, seit Dezember 2025 als einer von sieben stellvertretenden Bundesvorsitzenden. Er war Spitzenkandidat des BSW Sachsen-Anhalt zur Bundestagswahl 2025. Zur Berliner Abgeordnetenhauswahl 2026 bildet er mit Alexander King das Spitzenkandidaten-Duo seiner Partei.

Ein Gespräch über Michaels Weg ins BSW und in dessen Parteivorstand, das BSW-Chaos um Thüringen und Mario Voigts Plagiatsaffäre, die Ermöglichung eines AfD-Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt durch das BSW-Abstimmungsverhalten in einem möglichen dritten Wahlgangs, den Unterschied zwischen der AfD und den etablierten Parteien wie Union, SPD, Grüne und FDP, die BSW-Bundespartei als “Sekte”, Michael und die “Fleischtöpfe” in den Parlamenten, die BSW-Positionen zu den drängensten Fragen in Berlin wie Mieten & Wohnen, mehr Polizei, Berlins Weg zu Klimaneutralität, die hohe Arbeitslosigkeit in Berlin, Integration, Verkehrspolitik, Rüstungsindustrie in Berlin sowie die KI-generierten BSW-Plakaten + eure Fragen via Hans

Das BSW-Berlin-Wahlprogramm 2026 [LINK]

Quelle: Jung & Naiv (619.000 Abonnenten), 26.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Anmerkung CG: Hier lohnt es sich, allein in den Yoututbe-Kommentaren zu stöbern… Jungs Journalismus-Stil wird Menschen gegenüber, die nicht seinen Vorstellungen entsprechen, immer unerträglicher und selbstgefälliger. Hans Jessen hingegen bleibt zwar scharf bei den Fragen, aber sachlich und fair. Wir erinnern uns noch: »Tilo Jung will dafür „kämpfen“, dass Florian Warweg aus der BPK ausgeschlossen wird« [LINK]

Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co. “Entmenschlicht!”

“Total von der Rolle” Wahnsinn, Krisen & Satire

“Russische Untermenschen”, “bösartige palästinensische Raubtiere”, “zu vernichtende Corona-Seuchentreiber” – wir werden überflutet von Versuchen, Menschen das grundsätzlich Menschliche zu entziehen. Damit man sie ohne Gewissensbisse vernichten kann. Deutschlands Stammmedien sind auch bei diesem Thema vorneweg, also völlig hinten runter gefallen. Das ist alles nicht neu, wird aber immer schlimmer. Also – gut aufpassen. Und uns ein Beispiel an den Tieren nehmen.

#Satire #BengtKiene #Kabarett #Gaza #Armut #Merz #Regierung #Reptiloide #Russophobie #FAZ #Coronamaßnahmen

Quelle: Bengt Kiene, 27.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

“Total von der Rolle” Wahnsinn, Krisen & Satire “Russische Untermenschen”, “bösartige palästinensische Raubtiere”, “zu vernichtende Corona-Seuchentreiber” – wir werden überflutet von Versuchen, Menschen das grundsätzlich Menschliche zu entziehen. Damit man sie ohne Gewissensbisse vernichten kann. Deutschlands Stammmedien sind auch bei diesem Thema vorneweg, also völlig hinten runter gefallen. Das ist alles nicht neu, wird aber immer schlimmer. Also – gut aufpassen. Und uns ein Beispiel an den Tieren nehmen. #Satire #BengtKiene #Kabarett #Gaza #Armut #Merz #Regierung #Reptiloide #Russophobie #FAZ #Coronamaßnahmen Quelle: Bengt Kiene, 27.08.2026 Friedrich Merz und die Verlängerung des Ukraine-Kriegs

Quelle: _horizont_, 25.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen