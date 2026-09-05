Empfehlung: Der russische Botschafter im Interview bei Ben Berndt

Empfehlung: Der russische Botschafter im Interview bei Ben Berndt

Empfehlung: Der russische Botschafter im Interview bei Ben Berndt

05. September 2026 um 11:31 Ein Artikel von: Redaktion

Eigentlich sollte dieses Interview gar keine Besonderheit sein. Dass deutsche Journalisten mit dem russischen Botschafter Sergej J. Netschajew sprechen, sollte in Zeiten einer gefährlichen Konfrontation zwischen Deutschland und Russland journalistische Selbstverständlichkeit sein. Doch bei ARD, ZDF und den großen Zeitungen und Magazinen redet man lieber über Russland als mit russischen Vertretern. Umso wichtiger ist es, dass Ben Berndt vom Kanal {ungeskriptet} diese Lücke füllt und Netschajew ausführlich zu Wort kommen lässt.

Gerade in einer Situation, in der wieder über Kriegstüchtigkeit, Aufrüstung und eine mögliche direkte Konfrontation gesprochen wird, ist Dialog kein Zeichen von Schwäche, sondern eine Notwendigkeit. Aus Krisen führt am Ende nur das Gespräch. Dass „ausgerechnet“ ein alternativer YouTube-Kanal daran erinnern muss, während die großen Medien diese ureigene journalistische Aufgabe weitgehend anderen überlassen, sagt einiges über den Zustand unserer Medienlandschaft aus. Eine klare Empfehlung, die Sie gerne auch Ihren Freunden und Kollegen weiterleiten sollten.

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Titelbild: Screenshot aus dem YouTube-Video von Benjamin Berndt

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