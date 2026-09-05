Videohinweise am Samstag
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Sie tanzen, während das Land brennt – Sahra Wagenknecht
- BSW-Zoff in Thüringen: Was sagt Wagenknecht? | MDR AKTUELL live
- Mearsheimer, Folge 6: Warum die Ukraine zum Scheitern verurteilt ist
- Alexander Mercouris: Ukraine zerfällt – Krieg tritt in neue, gefährliche Phase ein
- Lawrence Wilkerson: NATO und EU sind tot – eine neue Welt entsteht
- DROHNEN IN LEIPZIG: Russland war’s, sagt die Regierung – wo sind die Beweise?
- Die transatlantischen Drahtzieher: Hinter den Kulissen der Macht – Rafael Lutz
- USA ohne Optionen: Irans neue Null-Toleranz-Strategie | Dr. Arta Moeini
- Reparationen, her damit!
- Verdrängung statt Aufarbeitung? | Ulrikes Panoptikum
- Walter van Rossum über den neuen Mainstream und die mediale Unterwelt
- Warum ist “Krieg” (so) normal? (ein Appell)
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Musik und Lyrik trifft Politik
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Sie tanzen, während das Land brennt – Sahra Wagenknecht
“Todesengel der Demokratie”, “Modergeruch der Zerstörung” — so wird Sahra Wagenknecht in diesen Tagen in deutschen Leitmedien beschrieben. Markus Lanz widmet ihr gar eine ganze Sendung und diskutiert 77 Minuten lang mit Journalisten über sie — ohne sie einzuladen.
Bei {ungeskriptet} spreche ich 3 Stunden MIT ihr, ohne Agenda.
“Wir haben keine plurale Presse mehr. Wir haben eigentlich in weiten Teilen auch keinen Journalismus mehr. Wir haben Propaganda”, sagt die Gründerin des BSW im Gespräch mit mir.
Sahra Wagenknecht hat Die Linke verlassen, das BSW gegründet und damit etwas ausgelöst, was Medien und Altparteien offenbar nicht verzeihen: eine echte Alternative zur Brandmauer-Politik des bröckelnden “Machtkartells”.
Selbst die Fraktion ihrer eigenen Partei in Thüringen fiel ihr in den Rücken, biederte sich als Appendix der CDU an und verkaufte die eigene Haltung für etwas Regierungsverantwortung. Den Rücktrittsforderungen Wagenknechts gegenüber dem amtierenden Ministerpräsidenten Mario Voigt folgte das BSW unter Katja Wolf naturgemäß nicht.
Björn Höcke weiß diese interne Krise medienwirksam zu nutzen und unterbreitet der streitbaren Spitzenpolitikerin ein taktisches Angebot. Der Einladung zu einer offenen Diskussion in unserem Studio folgte der Thüringer AfD-Chef diesmal leider nicht.
Wie führt man ein so brisantes Gespräch möglichst, ohne zwischen die Fronten des Polit-Geschäfts zu geraten? Ich habe es versucht wie immer: mit Zuhören. Und Sahra Wagenknecht hat uns für 3 Stunden die Tür in ihre Welt geöffnet.
Im Gespräch mit mir erzählt sie, wie sie in Teilen zur Ausgestoßenen ihrer eigenen Partei wurde, warum Björn Höcke die öffentliche Debatte mit ihr meidet, warum sie die Grünen für die “gefährlichste Partei” hält, vor der zweiten Reihe der AfD warnt und weite Teile der Medien als Propaganda bezeichnet — und was sie in Sachsen-Anhalt anders machen will.
KAPITEL:
00:00:00 – Intro
00:02:30 – BSW in der Krise: Thüringen, Höcke und die Ursprungsfehler
00:23:43 – Der Wahlabend 2024 und der Zerfall der Parteiloyalität
00:33:05 – Macht, Privilegien und die Korruption des politischen Systems
00:52:29 – Das Misstrauensvotum und die mediale Hetzkampagne gegen Wagenknecht
01:12:21 – Zwei autoritäre Lager: Kriegsgefahr, Hass und Radikalisierung
01:27:43 – Sachsen-Anhalt vor der Wahl: AfD, Umfragen und Koalitionsfragen
02:02:43 – Der dysfunktionale Staat: Wirtschaft, Gesundheit und Bildung
02:32:47 – Lösungswege: Direkte Demokratie, KI-Politik und Parteien-Ranking
Quelle: {ungeskriptet} by Ben (1,21 Mio. Abonnenten), 02.09.2026
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Anmerkung CG: Ab 1:51:00 geht’s um einige der Kernkompetenzen von Sahra Wagenknecht: Außenpolitik, Wirtschaftspolitik. Ab 2:06:00 geht’s um ökonomische Interessen in der Gesundheitspolitik und das leidige Merit-Order-Prinzip in der Energiepolitik. Wenn sie mal ausreden darf, kann sie brillieren. Das sind auch die Themen, die viele ehemaligen Linken-Wähler interessieren dürften und die im Bundestag fehlen.
- BSW-Zoff in Thüringen: Was sagt Wagenknecht? | MDR AKTUELL live
Der BSW-Zoff in Thüringen ist am Freitag eskaliert: Zehn Fraktionsmitglieder und der komplette Landesvorstand haben ihren Austritt aus der Partei erklärt. Die bisherige BSW-Landeschefin Katja Wolf sagte, die Partei habe sich von der Gruppe entfernt, nicht umgekehrt. Zudem seien rote Linien überschritten worden. An der Regierungskoalition von CDU, SPD und eben BSW – auch Brombeer-Koalition genannt – wollen die abtrünnigen Abgeordneten aber festhalten. Wie äußert sich die Bundespartei dazu? Wir zeigen es euch live bei MDR AKTUELL live.
Quelle: MDR Aktuell (13.000 Abonnenten), 4.9.2026
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Fabio De Masi: „Frau Wolf spielt im Team CDU, nicht im Team BSW. […] Wer so Politik macht, darf sich nicht wundern, dass die AfD von Höhenflug zu Höhenflug eilt.“
- Mearsheimer, Folge 6: Warum die Ukraine zum Scheitern verurteilt ist
In den letzten Monaten vermittelt uns die westliche Berichterstattung über den Ukraine-Krieg den Eindruck, dass Russland auf dem Schlachtfeld enorme Verluste erleidet und dabei kaum Fortschritte bei der Eroberung ukrainischen Territoriums macht. Gleichzeitig richten die Langstrecken-Drohnenangriffe der Ukraine auf das russische Festland verheerenden Schaden an, was die Position der Ukraine am Verhandlungstisch stärken wird. Kurz gesagt: Russland steckt in großen Schwierigkeiten, während die Lage der Ukraine kaum als dramatisch zu bezeichnen ist. Diese Folge erklärt, warum diese Sichtweise falsch ist. Russland gewinnt auf dem Schlachtfeld – wenn auch langsam – und seine intensivierte Bombardierungskampagne fügt der ukrainischen Wirtschaft, die für Kiew zur Aufrechterhaltung des Krieges an der Front unerlässlich ist, enormen Schaden zu. Diese Situation ist nicht überraschend, da es sich um einen Zermürbungskrieg handelt, in dem die Seite mit einem Vorteil an Personal und Waffen unweigerlich gewinnt. In dieser Hinsicht haben die Russen einen überwältigenden Vorteil. Wären da nicht die Auswirkungen, die Drohnen auf dem Schlachtfeld haben, hätten die Ukrainer schon längst verloren.
Kapitel: 0:00 Einleitung 0:34 Was in dieser Folge behandelt wird 0:50 Die Geschichte, die die westlichen Medien erzählen 3:25 Das Schlachtfeld: Ein Zermürbungskrieg 4:20 Das Kräfteverhältnis 6:41 Verhältnis von Truppenstärke zu Raum: Lücken in der Linie 8:13 Das Feuerkraftverhältnis: Artillerie 10:51 Drohnen: Was die Ukraine im Kampf hält 12:02 Russische Verluste: Die Zahlen gehen nicht auf 15:01 Ukrainische Verluste: 30.000 pro Monat 18:18 Warum Russland so langsam Gebiete erobert 20:11 Der Luftkrieg: Russlands Bestände 28:45 Warum Bestrafungsfeldzüge nicht funktionieren 29:35 Russland ändert seine Strategie 33:49 Lagerhäuser und das Stromnetz 36:11 Die Drohnenkampagne der Ukraine kann den Krieg nicht gewinnen 37:40 Unterstützung für die Ukraine von außen 38:12 Trump und die sich verlagern Last 42:29 In der Ukraine: Kriegsmüdigkeit 43:51 Selenskys politische Probleme 45:31 Der aktuelle Stand des Krieges 47:48 Die Kosten des Wiederaufbaus 49:16 Das Beste, worauf die Ukraine hoffen kann 50:34 Fazit
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: John Mearsheimer – Offensive Realism (157.000 Abonnenten), 02.09.2026
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Anmerkung unseres Lesers Joachim Seffrin: Laut Mearsheimer ist die Ukraine dem Untergang geweiht. Warum sollen dann noch weitere junge Männer an der Front oder Zivilisten zuhause sterben? Wofür? Für Selenskyj? Was fordert er seinen Mitbürgern ab, von denen die große Mehrheit kriegsmüde ist? Weitere unvorstellbare Zerstörungen im Land und Entvölkerung wären die Folge. Mearsheimer sagt, wer noch an einen Sieg der Ukraine glaubt, wer noch an Rückeroberung oder günstige Verhandlungsergebnisse für die Ukraine glaubt, der lebe in einer Traumwelt. Mearsheimer rät, den Medien, welche immer noch Siegpropaganda verbreiten, nicht zu glauben. Meist unerwähnt, aber höchst bedeklich sind die Umweltschäden lokal, aber auch global. Von Frau Neubauer oder den Grünen habe ich dazu auch noch nichts gehört.
- Alexander Mercouris: Ukraine zerfällt – Krieg tritt in neue, gefährliche Phase ein
Alexander Mercouris erörtert, wie die Euphorie der NATO bald durch Panik und Eskalation ersetzt werden wird.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 04.09.2026
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- Lawrence Wilkerson: NATO und EU sind tot – eine neue Welt entsteht
Colonel Lawrence Wilkerson ist ein pensionierter Colonel der US Army und der ehemalige Stabschef des US-Außenministers.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 03.09.2026
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Lesen Sie auch auf den NachDenkSeiten von Jens Berger „Trumps Venezuela-Deal – in der EU sollten die Alarmglocken schrillen“ [LINK]
- DROHNEN IN LEIPZIG: Russland war’s, sagt die Regierung – wo sind die Beweise?
„Sie werden dafür bezahlen”, sagt der Bundeskanzler über die Urheber der Drohnenvorfälle am Flughafen Leipzig/Halle. Die Bundesregierung macht Russland offiziell verantwortlich – als „Ergebnis einer Gesamtbetrachtung”. In diesem Video behandle ich den Fall so, wie ich jeden Fall behandle: Fakten, Maßstab, Hypothesen, Interessen. Keine Parteinahme – eine Konfliktanalyse.
Aus dem Inhalt:
– Die Fakten: drei Drohnen, ein defekter Zünder, eine DHL-Kollision, 50 Gramm Hexogen
– Der Maßstab: Wer beschuldigt, muss beweisen – was „kein rauchender Colt” juristisch bedeutet
– Die Hypothesen: der Kreml, russische Kräfte unterhalb des Staates – oder Dritte?
– Die Merkwürdigkeiten des Falls
– Die Interessen und Folgen: Was liest Moskau in der deutschen Antwort?
– Was ein Gericht täte – und was ein kluger Staat
Den ausführlichen Blogbeitrag mit allen Quellen – und einem aktuellen Nachtrag zu den identifizierten Verdächtigen – finden Sie auf meiner Homepage [LINK]
Quelle: hans theisen | rechtsanwalt, 04.09.2026
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Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten:
- Die transatlantischen Drahtzieher: Hinter den Kulissen der Macht – Rafael Lutz
Der Journalist und Buchautor Rafael Lutz analysiert in diesem Gespräch die schleichende Abkehr der Schweiz von ihrer jahrhundertealten Neutralität. Im Fokus steht sein neues Buch „Das NATO-Netzwerk in der Schweiz“, in dem er detailliert beschreibt, wie transatlantisch orientierte Eliten in Politik, Medien und Militär das Land systematisch in Richtung des westlichen Militärbündnisses drängen und dabei die verfassungsmäßige Grundlage der Eidgenossenschaft aufs Spiel setzen.
Im Gespräch mit Rafael Lutz geht es um:
– Die Erosion der Neutralität: Wie der Bundesrat seit 2022 unter internationalem Druck die EU-Sanktionen gegen Russland fast lückenlos übernimmt und damit die Rolle der Schweiz als glaubwürdiger Vermittler zerstört.
– Das NATO-Netzwerk in Bern: Eine Analyse über den Einfluss von Denkfabriken, Rüstungslobbyisten und Spitzenbeamten in den Departementen für Äußeres und Verteidigung, die einen Kurswechsel ohne demokratische Legitimation vorantreiben.
– Rüstungsgeschäfte und Abhängigkeiten: Warum die Beschaffung von US-Waffensystemen wie dem F-35 Kampfjet die Schweiz in eine gefährliche technologische und politische Abhängigkeit von Washington führt.
– Cognitive Warfare und Zensur: Der Versuch, durch NATO-Handbücher und „Grundlagenpapiere zum Informationsraum“ kritische Stimmen zu marginalisieren und die Pressefreiheit im Falle von Konflikten einzuschränken.
– Säuberungen im Staatsapparat: Wie neutrale Diplomaten und Militärs durch mediale Kampagnen und geheimdienstliche Intrigen – teilweise unter Mitwirkung ukrainischer Stellen – aus ihren Ämtern gedrängt werden.
– Die Rolle der Rüstungskonzerne: Die engen Verflechtungen zwischen dem schweizerischen Verteidigungsapparat und Firmen wie Elbit sowie die Profiteure des globalen „Kriegsrausches“.
„Wir machen die Schweiz zur Zielscheibe, anstatt sie als neutralen Mediator in Stellung zu bringen.“
Rafael Lutz warnt vor einer gefährlichen Sackgasse, in der die Schweiz ihre Souveränität globalen Machtinteressen opfert. Er plädiert für eine Rückbesinnung auf den „Sonderfall Schweiz“ und eine eigenständige Außenpolitik, die sich nicht als Anhängsel transatlantischer Strategien versteht.
Ein Gespräch über die Anatomie der Macht in der modernen Schweiz, die Instrumentalisierung von Krisen und die Vision einer souveränen, neutralen Zukunft im Herzen Europas.
Kapitel: 00:00 – Einleitung: Die Schweiz am Scheideweg 01:40 – Das NATO-Netzwerk: Wer drängt in das Bündnis? 06:10 – Neutralität unter Beschuss: Die Zäsur von 2022 09:40 – Druck aus Washington: Die Rolle von Wendy Sherman 12:50 – Milliarden für die Ukraine: Kosten und Konsequenzen 14:40 – Einmischung: Ukrainische Diplomatie als Zensurorgan 17:00 – Geheimdienstliche Intrigen: Attentate auf Schweizer Boden? 21:20 – Die Neutralitätsinitiative: Diffamierung als „Putin-Propaganda“ 24:00 – Waffenbrüderschaft: Gemeinsame Übungen mit der NATO 26:30 – Der F-35 Skandal: Fixpreis-Lügen und Abhängigkeiten 29:40 – Munitionspartnerschaften: Von einer Abhängigkeit in die nächste 33:20 – Cognitive Warfare: Der Krieg um die Köpfe in der Schweiz 37:10 – Kausa Jean-Daniel Ruch: Wenn die Israel-Lobby Personalpolitik macht 41:10 – Denunziation bei der OSZE: Ein Militärdiplomat im Visier 44:50 – Pelli Pulli: Die finnische Handschrift in der Sicherheitspolitik 48:20 – Rekrutierung aus Think Tanks: Die akademische NATO-Reserve 50:40 – Rüstungsgiganten: Elbit und die Drehtüreffekte in Bern 53:50 – BlackRock & Co: Die Profiteure des Rüstungsbooms 55:40 – Journalisten im Kampfanzug: Die Rolle der NZZ 57:30 – Fazit: Zwischen Hochverrat und Demokratieverlust
Hinweis: Dieses Interview dient der politischen Meinungsbildung und freien Meinungsäußerung gemäß Art. 5 GG.
Website Patrik Baab [LINK]
Quelle: Patrik Baab, 03.09.2026
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- USA ohne Optionen: Irans neue Null-Toleranz-Strategie | Dr. Arta Moeini
Während die Operation „Economic Furry“ oder „Economic D-Day“ noch im Entstehen begriffen ist, greifen die USA erneut auf Angriffe gegen Zivilisten zurück, um die Nation Iran zu terrorisieren. Doch Teheran hat bereits seine Antworten gegeben, indem es US-Stützpunkte in Jordanien angegriffen hat, in „heißer Verfolgung“ der fliehenden Verlegungen US-amerikanischer Truppen.
Dr. Arta Moeini, Geschäftsführer für US-Operationen am Institute for Peace and Diplomacy, bewertet den Iran-USA-Krieg, konkurrierende iranische Ansätze zu Abschreckung und Eskalation, die Straße von Hormus und Irans strategische Widerstandsfähigkeit. Er stellt außerdem Reclaiming America First vor, eine Initiative, die eine realistische US-Außenpolitik und eine postamerikanische regionale Ordnung im Nahen Osten untersucht.
Zeitstempel: 00:00:00 Einführung und Update zum Iran-Krieg 00:01:10 Festung Iran und US-Strategie 00:05:47 Verstöße gegen das MOU und Blockade von Hormus 00:13:41 Irans Einflussmöglichkeiten und Eskalationsoptionen 00:21:44 Konkurrierende iranische strategische Ansätze 00:28:20 Verhältnismäßigkeit, Abschreckung und Initiative 00:37:42 Kann Iran einen langen Krieg durchhalten? 00:45:25 Strategische Einsamkeit und externe Partner 00:56:45 Reclaiming America First
Neutrality Studies Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 04.09.2026
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- Reparationen, her damit!
In meiner neuen Gesprächsrunde mit dem ostdeutschen Filmregisseur Wilhelm Domke-Schulz geht es um den Besuch des CIA-Chefs, John Ratcliffe, in Moskau, den russischen Vorstoß auf Slawjansk, die Proteste Jugendlicher in der Westukraine gegen die Zwangsmobilisierung, die Anziehungskraft, welche die AfD auf Ostdeutsche ausübt und die Reparationen, die Westdeutschland 81 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs immer noch nicht an Russland gezahlt hat.
Inhalt: 00:00 Einleitung 01:27 Warum flog CIA-Direktor, John Ratcliffe, nach Moskau? 05:14 Russischer Vorstoß auf Slawjansk 06:19 Proteste gegen Mobilisierung in der Westukraine 10:08 Militärisch antwortet Russland spiegelbildlich 17:52 Moskau droht mit Kappen der Rohstoffe an den Westen 19:50 Größenwahnsinniger Imperialismus 20:11 Warum gehen die Deutschen nicht auf die Straße? 22:23 Die Schuldumkehrung oder wer hat Ostdeutschland zu Grunde gerichtet? 23:13 Von Reparationen will Westdeutschland seit 1945 nichts wissen 27:13 Warum hat die AfD Zulauf in Ostdeutschland? 37:24 Wenn der Souverän sich ermächtigt … 38:38 Statt Abtrennung – Wiederaufbau von Ostdeutschland 42:55 Reparationen für den Wiederaufbau von Ostdeutschland 47:35 Reparationen in Westdeutschland unbekannt 52:38 Zielgerichtete Vernichtung der ostdeutschen Wirtschaft 56:37 Buchempfehlungen 56:50 Das Wirken des “Ostbüros” der SPD in den 1950er Jahren 01:03:42 Parteiführer regieren gegen den Willen ihrer Wähler 01:05:21 Medien: Damals gegen die Grünen, jetzt gegen AfD 01:07:22 Die Fixierung auf das Parlament 01:08:36 Es gibt keine linke Volkspartei
Quelle: Ulrich Heyden, 28.08.2026
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- Verdrängung statt Aufarbeitung? | Ulrikes Panoptikum
Ex-Pfizer-Toxikologe Helmut Stertz über Corona, Pharma & Aufarbeitung
Nach der Sommerpause ist das Panoptikum mit Ulrike Guérot zurück. Zu Gast ist diesmal der Veterinärmediziner und ehemalige Pfizer-Mitarbeiter Helmut Stertz, Autor des Buches „Die Impfmafia“.
Im ausführlichen Gespräch geht es um die noch immer kontroverse Aufarbeitung der Corona-Jahre, die Entwicklung und Sicherheit der mRNA-Technologie sowie die Rolle von Pharmaindustrie, Politik, Behörden und Ärzteschaft. Stertz erläutert dabei seine Sicht auf toxikologische Untersuchungen, Herstellungsverfahren und mögliche Verunreinigungen von Impfstoffen.
Darüber hinaus diskutieren Ulrike Guérot und Helmut Stertz die gesellschaftlichen und politischen Folgen der Pandemie: Warum findet aus ihrer Sicht keine ausreichende Aufarbeitung statt? Welche Interessen verbinden Politik und Wirtschaft? Und was bedeuten solche Strukturen für Vertrauen, Meinungsfreiheit und Demokratie?
Das Gespräch schlägt schließlich einen größeren Bogen – von Corona und Pharma über Rüstungsindustrie und politische Machtstrukturen bis hin zur Frage, wie viel Widerspruch eine demokratische Gesellschaft braucht.
*Hinweis:* In diesem Interview äußern die Gesprächspartner persönliche Einschätzungen und teilweise kontroverse Behauptungen zu medizinischen und politischen Themen. Diese geben die Positionen der jeweiligen Sprecher wieder.
Quelle: Ulrike Guérot (60.800 Abonnenten), 01.09.2026
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- Walter van Rossum über den neuen Mainstream und die mediale Unterwelt
Walter van Rossum spricht mit Michael Meyen über seine Karriere beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den Journalismus der alten Bundesrepublik und eine neue Medienwelt, in der es wieder Große und Kleine gibt. Was hat sich verändert, seit Apollo, Nius und andere neue Medien um Aufmerksamkeit und Deutungshoheit kämpfen? Und was sagt das über den Zustand des Journalismus und der Gesellschaft?
Kapitelübersicht: 00:00 – Worum geht es? 00:51 – Walter van Rossum: Journalist, Kritiker, Grenzgänger 03:52 – „Corona war ein Erdrutsch“ 07:17 – Journalismus in der alten Bundesrepublik 15:58 – 9/11 als Bruch 22:27 – Medienkritik in den Nullerjahren 26:15 – ZAPP 2015: „Da kann man wirklich Lügenpresse sagen“ 29:50 – Schlüsselerlebnis: Die Tagesschau als Manufaktur 38:26 – Alternativmedien und der neue Mainstream 46:42 – Die Probleme der neuen Medienwelt: Geld und Qualität 48:44 – Bilanz und Ausblick
[Umfangreiche Quellenangaben in der Youtube-Videobeschreibung]
Quelle: Michael Meyen (27.000 Abonnenten), 01.09.2026
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- Warum ist “Krieg” (so) normal? (ein Appell)
Man gewöhnt sich an alles, heißt es. Es gibt aber Dinge, an die man sich nicht gewöhnen sollte, und um sich nicht daran zu gewöhnen, sollte man auch bedenken, welche Begriffe man benutzt.
Quelle: Michael Sailer, 29.08.2026
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- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Anschläge vor Wahlen: Muster, Zufall oder nur ein Gefühl? – Küppersbusch TV
Warum wird ausgerechnet wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt so deutlich über russische Verantwortung gesprochen, obwohl Ermittlungen noch laufen?
Wir sind zurück und schauen auf Anschläge vor Wahlen, Vermutungen über ausländische Einflussnahme, den Drohnen-Vorfall am Flughafen Leipzig und die Frage, wo belastbare Erkenntnis aufhört und politische Kommunikation beginnt.
Und wann ist eine Brandmauer eigentlich wirklich „gescheitert“?
Viel Spaß und gute Unterhaltung!
0:00 Was ein Zufall
6:06 Brandmauer
7:11 Küppis musikalisches Quiz (feat. @Friesenhahn)
Die gezeigten Quellen findet ihr hier [LINK]
Quelle: Küppersbusch TV, 03.09.2026
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Friedrich Merz und das Alter
Quelle: _horizont_, 31.08.2026
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- Musik und Lyrik trifft Politik
-
Bertolt Brecht LAUF, LAUF, PROLET!
In vielen deutschen Städten fehlen bezahlbare Wohnungen. In Berlin hat sich in den letzten zwei Jahren die Zahl der Menschen ohne Wohnung mehr als verdoppelt. Sie wird weiter steigen, weil es zu wenig freie Wohnungen gibt, die für Menschen mit niedrigem Einkommen bezahlbar sind. Im Kapitalismus ist die Wohnung eine Ware. Das Finanzkapital hat großen Einfluss auf die Entwicklung der Wohnsituation. Sein Interesse ist eine hohe Rendite. Das sowie die Profitmacherei der Immobilienkonzerne lässt die Mieten stetig steigen.
Der Ausweg ist die Vergesellschaftung der Immobilienkonzerne. Solange Wohnungen zum Zwecke des Profits gebaut werden, kann es keine für die Mehrheit der Bevölkerung erträglichen Mieten geben.Text: Bertolt Brecht, Musik: Christof Herzog, Gesang: Christa Weber, Fotos: Beate Bräutigam, Videos: Christa Weber
Quelle: GEGENSTIMMEN – HERZOG-WEBER-MUSIKTHEATER, 01.09.2026
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Anmerkung: In dieser Rubrik wollen wir Ihnen Songs mit politischen und gesellschaftskritischen Texten vorstellen, die vielleicht noch nicht jeder Leser kennt oder die nicht in Vergessenheit geraten sollten. Wenn auch Sie Musiktipps für uns haben, mailen Sie uns Ihre Empfehlungen bitte an unsere Mailadresse für die Videohinweise videohinweise(at)nachdenkseiten.de mit dem Betreff: Musik.
- Bertolt Brecht LAUF, LAUF, PROLET!