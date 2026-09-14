dazu auch: »Das BSW ist jetzt konsequent als Systemopposition aufgestellt« Das BSW will neu anfangen – als Systemopposition und ohne Brandmauer. Sevim Dagdelen spricht über die AfD, den Sozialstaat, den Bruch in Thüringen und die Zukunft ihrer Partei. Für das BSW könnten die kommenden Wochen entscheidend werden. Nach dem Bruch in Thüringen und vor den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern will die Partei zurück zu ihren ursprünglichen Positionen. Sevim Dagdelen ist Mitglied im BSW-Bundesvorstand und Kandidatin für das Berliner Abgeordnetenhaus. Sie spricht im großen Sonntagsinterview über Fehler der Vergangenheit, den Umgang mit der AfD, ihre Kandidatur in Berlin, soziale Politik und darüber, warum das BSW künftig »Systemopposition« sein will. Quelle: Overton Magazin

Anmerkung Christian Reimann: Den Vertretern der Brandmauer gegen die AfD fällt offensichtlich nicht auf, dass sowohl die Brandmauer an sich (gegen AfD und Linkspartei) als auch die immer stärkere Einschränkung des Meinungskorridors nichts mit Demokratie zu tun haben. Anstatt die Probleme in Deutschland, für die nicht die AfD verantwortlich ist, endlich zu lösen, wird kräftig abgelenkt – u.a. mit “einem Kampf gegen Rechts” und zunehmender Konfrontation gegen Russland. Wer jedoch dafür sorgt, dass der Sozialstaat in zahlreichen Bereichen abgebaut sowie immer mehr Geld für Militär und Rüstung ausgegeben wird, sollte sich nicht über magere Wahlergebnisse wundern.

dazu auch: Hubig erinnert Beamte an Widerspruch bei rechtswidrigen Weisungen

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) hat Beamte in Sachsen-Anhalt dazu aufgerufen, rechtswidrigen Weisungen einer möglichen AfD-Landesregierung zu widersprechen. »Beamtinnen und Beamte schwören einen Eid auf die Verfassung«, sagte Hubig den Zeitungen der Funke Mediengruppe. »Sie müssen sich an Recht und Gesetz halten. Wenn ein Beamter den Eindruck hat, dass ihm rechtswidrige Weisungen erteilt werden, muss er die Bedenken intern klar äußern.«

Ein Beamter könne »sich nicht einfach darauf zurückziehen, dass man nur tue, was ihm gesagt wurde«, sagte Hubig. Sie erinnerte gleichzeitig an die Unabhängigkeit der Justiz: »Ich bin mir sicher, dass sich die Justiz gegen jeden Versuch von Einflussnahme versperren würde.«

Bei Staatsanwaltschaften sei der rechtliche Rahmen allerdings anders, sagte die Ministerin. »Als Teil der Exekutive unterliegen sie einem ministeriellen Weisungsrecht. Allerdings ist das natürlich begrenzt.« Sie habe »keinen Zweifel daran, dass sich auch Staatsanwältinnen und Staatsanwälte rechtswidrigen Weisungen widersetzen würden«.

Quelle: Zeit Online

Anmerkung Christian Reimann: Die Vertreter „unserer Demokratie“ scheinen verzweifelt zu sein. „Erinnerungen“ der Beamten an die Möglichkeit des Widerspruchs bei rechtswidrigen Weisungen wären während der merk-würdigen Coronazeit angemessen gewesen. Dann hätten vielleicht z.B. auch mehr Lehrerinnen und Lehrer davon Gebrauch gemacht. Erstaunlich und bedenklich ist auch die bereits vor der Landtagswahl offen angestoßene Diskussion über den Bundeszwang. Zu klären wäre allerdings noch, wer den Bund daran erinnert, geltendes Recht anzuwenden.

und: Gauck: “Brauchen eine Politik, die näher bei den Menschen ist”

Mit Blick auf den Zustand der Koalition und die Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt sagte der frühere Bundespräsident, es gebe eine große Zahl von Menschen, “die die Politik der liberalen Mitte nicht erreicht” habe. Das sei ein Problem. Die Parteien der demokratischen Mitte seien gut beraten, dieses Gefühl, “nicht ausreichend beachtet und gehört” zu werden, ernster zu nehmen. (…) Deswegen, so der frühere DDR-Bürgerrechtler, “brauchen wir natürlich eine Politik, die näher bei den Menschen ist”. Im ZDF sagt er: “Die Menschen müssen sehen, dass die Gewählten den Ernst der Lage erkannt haben. Und dass sie nicht nur entscheiden in die Richtung, was nützt meiner Partei, sondern was nützt meinem Land.”

Quelle: ZDF heute

Anmerkung unseres Lesers A.S.: Herr Gauck möchte “eine Politik, die näher bei den Menschen ist”, aber von ihm stammt auch die Aussage: “Wir können auch einmal frieren für die Freiheit”.