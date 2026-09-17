dazu auch: Ist Deutschland wirklich kein Kriegsbeteiligter? Inzwischen ist es Deutschland, das am meisten Geld und Waffen liefert. 11,5 Milliarden sind für dieses Jahr angesetzt. Im Verteidigungsministerium sitzt, so jüngst die Financial Times, eine kleine Truppe namens “Sonderstab Ukraine” und sorgt dafür, dass diese Lieferungen nicht durch die Vorgaben des deutschen Haushaltsrechts verzögert werden. Freihandvergabe also. Und die Verträge laufen mit ukrainischen Firmen. Angesichts dessen, was man alles über Korruption in der ukrainischen Rüstungsindustrie weiß, eine unheimliche Mischung, die geradezu nach dem Rechnungshof schreit, aber das ist ein anderes Thema. Weitgehend unbeachtet ist die Frage der militärischen Planung, die eigentlich eine klare Beteiligung wäre. Von Anbeginn an lag sie eben nicht bei der Ukraine, sondern bei EUCOM in Wiesbaden, also dem Kommando der US-Armee in Europa und Afrika. Auf deutschem Boden, aber anfänglich zumindest mit geringer deutscher Beteiligung. Britische und US-Generäle waren für die strategische Planung der ukrainischen Armee verantwortlich, was auch bei verschiedenen Gelegenheiten bestätigt wurde. Nun haben sich die USA auch hier zumindest partiell zurückgezogen. Quelle: Dagmar Henn auf RT DE

dazu: EU-Parlament lockert Regeln für Rüstungsindustrie Genehmigungen für Rüstungsprojekte werden erleichtert, Umwelt- und Chemikalienregeln teilweise ausgenommen. Umweltverbände warnen vor der Aushöhlung von Standards. Mit breiter Mehrheit verabschiedete hat das EU-Parlament am Mittwoch das Omnibus-Paket zur Verteidigungsbereitschaft beschlossen. Die die drei Gesetzesvorhaben des sogenannten „Defence Readiness Omnibus“ könnten Genehmigungen für Rüstungsprojekte deutlich erleichtern. Eine weitere Neuerung: EU-geförderte Rüstungstechnik darf künftig in der Ukraine getestet werden. Quelle: World News Monitor

dazu: Thermischer Teufelskreis der KI

Während wir diesen Sommer historisches Niedrigwasser in Donau und Enns erleben, erbaut Google ein neues Rechenzentrum, das täglich so viel Wasser verwendet wie 40.000 Menschen. Rechenzentren und Klimakrise heizen sich gegenseitig auf. Dieser Beitrag diskutiert, wie dieser „thermische Teufelskreis der KI“ entsteht und warum der derzeitige massive Ausbau von hochskalierten Rechenzentren keine technisch notwendige, sondern vielmehr eine fragwürdige politische Entscheidung ist.

„So schlimm wie 2026 war es noch nie“ – so betitelte Die Zeit ihre Recherche zum Niedrigwasser in Donau, Elbe und Rhein. Das betrifft nicht nur touristische Kreuzschifffahrten, sondern auch den industriellen Schiffsverkehr, wo Schiffe entweder gar nicht oder nur mit stark reduzierter Frachtmenge verkehren können. In Deutschland wird bereits mit einem Rückgang von 0,4 % des BIPs allein aufgrund des Niedrigwassers gerechnet. In Österreich sind derweil 90 Prozent der Grundwasser-Pegel niedrig bzw. sehr niedrig.

Quelle: A&G blog

dazu auch: Wie realistisch ist eine Verlangsamung der KI-Entwicklung?

Anthropic-Chef Amodei will die KI-Entwicklung bremsen. Die Konkurrenz stimmte binnen Stunden zu, Fachleute vermissen verbindliche Regeln

Es ist inzwischen fast ein Ritual der KI-Branche: Die Unternehmen überbieten einander mit immer leistungsfähigeren Modellen – und warnen zugleich davor, dass genau diese Entwicklung außer Kontrolle geraten könnte. Schon 2023 forderten über 1000 Fachleute und Tech-Größen eine sechsmonatige Pause für besonders leistungsfähige KI-Systeme.

Gebremst haben solche Aufrufe das Wettrennen bekanntlich nicht. Seither sind die Modelle leistungsfähiger, autonomer und wahrscheinlich auch gefährlicher geworden. Geblieben ist dagegen die eigentümliche Situation, dass ausgerechnet jene, die an der Spitze dieses Rennens stehen, regelmäßig erklären, dass es so eigentlich nicht weitergehen könne.

Quelle: der Standard

und: Kampf gegen KI bringt Bernie Sanders und Steve Bannon auf Pro-Mensch-Konferenz zusammen

Den progressiven Politiker und den ultrarechten Publizisten vereint scheinbar der Ruf nach einem KI-Moratorium

Bernie Sanders vertritt den Bundesstaat Vermont im US-Senat, bezeichnet sich selbst als demokratischen Sozialisten und ist so links, wie es das Umfeld der US-Demokraten zulässt. Steve Bannon unterhielt das rechtsradikale Breitbart News Network, arbeitete als Chefstratege von Donald Trump und lädt in seinen, bei dessen Anhängern äußerst einflussreichen, Podcast “War Room” regelmäßig Verschwörungstheoretiker und Alt-Right-Mitglieder ein. Am Dienstag sind sie beide auf der Bühne der “Pro-Human Assembly” zugegen. Ein weiteres Beispiel dafür, wie KI-Technologie weit entfernte Lager vereint.

Quelle: der Standard