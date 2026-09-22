Anmerkung André Tautenhahn: Gut beobachtet. Es ist beschämend, wie tölpelhaft und dennoch stets eingebildet Hauptstadtjournalisten um den abgenutzten Reformbegriff herumeiern. Sie erkennen wohl, dass die Wähler bestimmte Vorhaben ablehnen, um gleichwohl zu erklären, dass es zu diesen Reformen ja gar keine Alternative gebe. Da erübrigt sich doch die Frage nach Lösungen, die dann trotzdem gestellt wird. Da braucht man sich nicht wundern, wenn Politiker genauso herumeiern und ihnen nichts Besseres einfällt, als den eingeschlagenen Kurs besser zu erklären. Dass aber die Grundannahme einfach falsch sein könnte, wird nicht reflektiert. Eine Leistung wäre es, wenn Hauptstadtjournalisten endlich mal zur Kenntnis nehmen, dass die Demografie nicht die zentrale Frage bei der Rente ist.

dazu auch: USA diskutieren Stopp von Diesel-Exporten: Das wäre hart für Deutschland Ein möglicher Stopp von Diesel-Lieferungen aus den USA in Verbindung mit dem aktuellen Niedrigwasser auf dem Rhein könnte für Deutschland unbequem werden. Was noch vor einigen Wochen als undenkbar galt – jetzt wird es offen diskutiert: Führende Republikaner drängen Donald Trump, die Ausfuhr amerikanischer Kraftstoffe zu begrenzen oder zu stoppen. Für Deutschland käme das zu einem Zeitpunkt, an dem Diesel bereits teuer ist und wichtige Lieferquellen ausgefallen sind. Quelle: World News Monitor

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Mehr Verachtung des Rechtsstaats, von Demokratie (Herrschaft der Bürger) und Gewaltenteilung geht eigentlich gar nicht. Von der Leyen muss weg, und eine EU, die solche Machenschaften (anders kann man es nicht nennen) schützt, gehört ebenfalls weg oder ganz gründlich reformiert. Oder aber die EU legt das Deckmäntelchen “Demokratie” endlich ab und erklärt sich ganz offiziell zu der Autokratie, die sie inoffiziell seit mindestens 20 Jahren ist.

dazu: KI-Fehler führte beinahe zu US-Militäreinsatz

Das US-Militär habe bereits „Maßnahmen eingeleitet, um das Schiff abzufangen“. US-Soldaten standen den Angaben zufolge „bereit, das Schiff zu entern, Militärflugzeuge befanden sich bereits in der Luft“. Der Einsatz im Nahen Osten sei erst abgebrochen worden, nachdem Beamte herausgefunden hätten, dass ein von einem Analysten genutzter KI-Chatbot die Ladung des Schiffes falsch identifiziert habe.

Die Geheimdienstinformationen über eine angebliche Ladung des Schiffes mit Komponenten für Atomwaffen seien „komplett falsch“ gewesen seien, hätten im Frühjahr aber „fast einen Krieg verursacht“, zitiert CNN eine Quelle. Wie der US-Sender festhält, berge jede US-Operation gegen ein chinesisches Schiff das Risiko, zu einem bewaffneten Konflikt zwischen den beiden Nationen zu eskalieren.

Quelle: ORF

dazu auch: Gefahren von KI: Wer vor den eigenen Produkten warnt, will Verantwortung abwälzen

Der Professor für IT-Sicherheit und Gründer der KI-Firma Kiraa, Errol Brandt, sieht in den Mahnungen der KI-Bosse, die Fortentwicklung der künstlichen Intelligenz zu bremsen, den Versuch, die Regierung in die Verantwortung für überzogene Versprechungen und fehlende Geschäftsmodelle zu ziehen.

Am 12. September veröffentlichte der Chef von Anthropic, Dario Amodei, einen langen Essay mit dem Titel „We Must Pace the Frontier“ (etwa: „Wir müssen die Entwicklung verlangsamen“). Die CEOs von Microsoft, Satya Nadella, und xAI, Elon Musk stimmten Amodei ebenso zu wie der Sam Altman, Chef des schärfsten Konkurrenten von Anthropic, Open AI. Vorausgegangen war im Juli ein offener Brief von über 1000 Beschäftigten von Open AI, Anthropic und Google, der unter dem gleichen Slogan die US-Regierung aufforderte, die KI-Entwicklung zu verlangsamen. Noch etwas früher hatten sich die großen KI-Labore gegenseitig mit warnenden Meldungen überboten, wonach ihre KI-Programme sich selbständig gemacht und Dinge getan hatten, die sie nicht tun sollten.

Quelle: Norbert Häring

und: NSA-Reform: Wird Künstliche Intelligenz bald den gesamten Planeten abhören?

Die US-amerikanische National Security Agency (NSA) soll reformiert werden, berichtet die Zeitung Washington Post unter Berufung auf amtierende und ehemalige Beamte. Das Blatt bezeichnet die aktuellen Entwicklungen als “die umfangreichste interne Umstrukturierung seit mindestens einem Jahrzehnt”.

Initiator der Reform ist der Leiter der Behörde, General Joshua Monroe Rudd, der im März dieses Jahres die Leitung der NSA übernahm. Er leitet nebenbei auch das Cyberkommando der US-Armee und ist von Haus aus Spezialeinheitssoldat. Rudds Initiative sieht vor, am Hauptsitz der NSA in Fort Meade, Maryland, fünf neue Abteilungen innerhalb der Behörde einzurichten, die sich jeweils mit den Themen künstliche Intelligenz (KI), China, Cybersicherheit, Unterstützung bei der Kriegsführung sowie globale Nachrichtendienste befassen werden. Nach Angaben ehemaliger Mitarbeiter sollen diese Strukturen jeweils von einem neuen “Direktor für den jeweiligen Aufgabenbereich” oder “Missionsdirektor” geleitet werden.

Quelle: RT DE