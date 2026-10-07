Videohinweise am Mittwoch

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Anmerkung Carsten Weikamp: Karla Wolf auf der Berliner Friedensdemo am 3. Oktober 2026: Die 17-jährige Schülerin Karla Wolf spricht sich auf der Berliner Friedensdemo am 3. Oktober 2026, entschieden gegen Krieg, Wehrpflicht und Militarisierung aus. Wolf beschreibt Repressionen gegen die bundesweite Schülerstreikbewegung, darunter Kontaktaufnahmen durch BKA und Verfassungsschutz, Einschüchterungen an Schulen sowie Polizeigewalt bei Protesten.

Marcus Klöckner zitiert Karla Wolf auf X [LINK] “Ich wurde bei meinem Schulpraktikum vom BKA angesprochen….ein Freund wurde auf seinem Schulweg vom Verfassungsschutzbeamten angehalten und unter Druck gesetzt.” Wenn das stimmt: Schwerer Angriff auf freien politischen Formationsprozess.

Die gesamte Veranstaltung in Berlin ist im Folgenden als Livestream zu sehen. Die Eröffnung machte bei Minute 32:50 Arnulf Rating:

Live aus Berlin: Friedensdemo & kleiner Gegenprotest in Berlin – 03.10.2026

Am Tag der Deutschen Einheit berichte ich von einer der bundesweiten Friedensdemos in Berlin.

Quelle: Berlin Berlin TV, Live übertragen am 03.10.2026

„Nie wieder Krieg“: Massive Demonstration in Berlin gegen Deutschlands militärischen Ausbau | AC1G

Tausende Demonstranten versammelten sich in Berlin zur Kundgebung „Nie wieder Krieg“, um gegen höhere Verteidigungsausgaben und die Aussicht auf eine Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland zu protestieren. Die Kundgebung fand vor dem Hintergrund einer breiten nationalen Debatte über Militärpolitik, NATO-Verpflichtungen und Deutschlands Sicherheitsrolle in Europa statt, während die Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz auf eine Stärkung der Streitkräfte drängt.

[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: DRM News (964.000 Abonnenten), 03.10.2026

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DEUTSCHLAND IN AUFRUHR: Tausende strömen gegen den militärischen Ausbau auf die Straßen Berlins | Times Now World

Tausende Friedensaktivisten, Gewerkschafter und politische Gruppen marschierten am Tag der Deutschen Einheit durch die Berliner Innenstadt, um gegen die steigenden Militärausgaben Deutschlands, Aufrüstungspläne und das neue Wehrdienstsystem zu protestieren. Mehr als 270 Gruppen unterstützten die Demonstrationen in Berlin und Stuttgart, bei denen die Demonstranten Parolen gegen die Wehrpflicht, die NATO, Atomwaffen und die von ihnen als „kriegstreiberisch“ bezeichnete Politik der Regierung trugen. Deutschland hat die Wehrpflicht 2011 ausgesetzt, doch neue, 2026 eingeführte Regelungen sehen vor, dass 18-jährige Männer einen Fragebogen der Bundeswehr ausfüllen müssen, während die Teilnahme für Frauen freiwillig ist. Der Wehrdienst bleibt vorerst freiwillig, obwohl der Bundestag unter bestimmten Bedingungen eine Wehrpflicht einführen könnte. Die Demonstranten forderten, dass Deutschland Diplomatie und soziale Belange vor militärischer Aufrüstung priorisieren solle, während die Regierung argumentiert, dass angesichts der verschärften Sicherheitslage in Europa stärkere Verteidigungsfähigkeiten notwendig seien.

[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: Times Now World | Times Now Welt (1,29 Mio. Abonnenten), 04.10.2026

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„HÖRT AUF MIT DER PANIKMACHEREI!“: Deutsche LEHNEN sich gegen Merz’ militärischen Aufbau auf; „Putin wird uns nicht verschonen“

Tausende Demonstranten versammelten sich am Berliner Brandenburger Tor unter dem Motto „Nie wieder Krieg“ und protestierten gegen Deutschlands militärischen Aufbau sowie gegen Warnungen vor einer möglichen zukünftigen Konfrontation mit Russland. Die Berliner Polizei schätzte die Teilnehmerzahl der Demonstration, an der Friedensinitiativen aus ganz Deutschland teilnahmen, auf rund 5.800 Personen. Die Demonstranten warfen den westlichen Regierungen vor, sich auf Aufrüstung, Drohungen und militärische Bereitschaft zu konzentrieren, anstatt auf Verhandlungen und Kompromisse zu setzen. Einige wiesen zudem Warnungen zurück, Russland könnte Deutschland irgendwann angreifen, und verwiesen auf Moskaus wiederholte Erklärungen, dass es nicht die Absicht habe, Krieg gegen das Land zu führen. Die Demonstration fand statt, während europäische Regierungen über höhere Verteidigungsausgaben und Vorbereitungen für eine mögliche umfassendere Konfrontation mit Russland debattieren. Die Ukraine und ihre westlichen Partner machen Moskau für den Krieg und die weitreichenden Zerstörungen in der Ukraine verantwortlich. Die Demonstranten in Berlin forderten jedoch stattdessen eine Deeskalation und argumentierten, Europa solle einen Weg weg von einem weiteren Konflikt suchen, anstatt seine Bevölkerung darauf vorzubereiten.

[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: Times Of India (6,02 Mio. Abonnenten), 04.10.2026