Videohinweise am Mittwoch
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Karla Wolf, Schülerin bei Rede gegen Wehrpflicht gefeiert | Demo für Frieden Berlin | 3. Oktober 2026
- Die USA drohen damit, alle ausländischen Regierungen zu stürzen, die sich ihnen widersetzen
- Schulstreik gegen Wehrpflicht BERLIN / 25. Sept. 2026 / Merz, leck’ Eier
- Martin Sonneborn bei “unzwingbar” – Demo gegen Wehrpflicht, Berlin am 2.10.2026
- Prof. Mearsheimer: USA und China auf Kollisionskurs
- „Merz ist ein Kriegstreiber“: Demonstranten in Münster kritisieren den deutschen Bundeskanzler wegen seiner Taurus-Politik gegenüber der Ukraine
- Massaker von Minab: Jeremy Scahill untersucht US-Bombenangriff, bei dem über 120 iranische Kinder ums Leben kamen
- Putins düstere Waldai-Rede; Kaliningrad-Warnung; Chruschtschows Drehbuch kehrt zurück
- BPK: In Russland lebenden deutschen Rentnern wird seit 2026 monatlich 200 Euro von ihrer gesetzlichen Rente abgezogen.
- “Wir wissen heute alles …” Fauci-Tagebücher und der Fall David Morens geben Aufschluss
- Laura Loomer gibt „der größten Neo-N@zi der Ukraine“ PR-Tipps
- Israel hat eine Journalistin bei der Arbeit bombardiert und offenbar auch Rettungswagen angegriffen, die ihr zu Hilfe eilten, sagen NGOs – Hintergrundbericht
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Karla Wolf, Schülerin bei Rede gegen Wehrpflicht gefeiert | Demo für Frieden Berlin | 3. Oktober 2026
Die Auftaktkundgebung in Berlin beginnt um 13:00 Uhr am Brandenburger Tor. Schon zuvor beginnt ab 12:30 Uhr ein Musikprogramm mit Peace DC (Reggay, Afrobeat, Dancehall, Friedenslieder Hannover). Im Anschluss gibt es einen Beitrag des Berliner Kabarettisten Arnulf Rating. Für das Aktionsbündnis eröffnen dann Jutta Kausch-Henken und Wiebke Diehl die Kundgebung. Dem folgen Monika Koops (aktiv im AK Frieden und im Fachgruppenvorstand Öffentlicher Dienst, ver.di Hamburg), Christian Leye (Stellvertretender Vorsitzender des BSW), Prof. Dr. Johannes Varwick (Politikwissenschaftler, Lehrstuhl für Internationale Beziehungen und europäische Politik, Universität Halle-Wittenberg), der Musiker Pablo Miró (argentinisch – deutscher Liedermacher Berlin), Karla Wolf (Schulstreik gegen Wehrpflicht aus Kiel) und Sören Pellmann (Fraktionsvorsitzender der Partei Die Linke im Bundestag).
Quelle: Grebensikov Dmitrij, 04.10.2026
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Anmerkung Carsten Weikamp: Karla Wolf auf der Berliner Friedensdemo am 3. Oktober 2026: Die 17-jährige Schülerin Karla Wolf spricht sich auf der Berliner Friedensdemo am 3. Oktober 2026, entschieden gegen Krieg, Wehrpflicht und Militarisierung aus. Wolf beschreibt Repressionen gegen die bundesweite Schülerstreikbewegung, darunter Kontaktaufnahmen durch BKA und Verfassungsschutz, Einschüchterungen an Schulen sowie Polizeigewalt bei Protesten.
Marcus Klöckner zitiert Karla Wolf auf X [LINK] “Ich wurde bei meinem Schulpraktikum vom BKA angesprochen….ein Freund wurde auf seinem Schulweg vom Verfassungsschutzbeamten angehalten und unter Druck gesetzt.” Wenn das stimmt: Schwerer Angriff auf freien politischen Formationsprozess.
Die gesamte Veranstaltung in Berlin ist im Folgenden als Livestream zu sehen. Die Eröffnung machte bei Minute 32:50 Arnulf Rating:
Live aus Berlin: Friedensdemo & kleiner Gegenprotest in Berlin – 03.10.2026
Am Tag der Deutschen Einheit berichte ich von einer der bundesweiten Friedensdemos in Berlin.
Quelle: Berlin Berlin TV, Live übertragen am 03.10.2026
„Nie wieder Krieg“: Massive Demonstration in Berlin gegen Deutschlands militärischen Ausbau | AC1G
Tausende Demonstranten versammelten sich in Berlin zur Kundgebung „Nie wieder Krieg“, um gegen höhere Verteidigungsausgaben und die Aussicht auf eine Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland zu protestieren. Die Kundgebung fand vor dem Hintergrund einer breiten nationalen Debatte über Militärpolitik, NATO-Verpflichtungen und Deutschlands Sicherheitsrolle in Europa statt, während die Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz auf eine Stärkung der Streitkräfte drängt.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: DRM News (964.000 Abonnenten), 03.10.2026
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DEUTSCHLAND IN AUFRUHR: Tausende strömen gegen den militärischen Ausbau auf die Straßen Berlins | Times Now World
Tausende Friedensaktivisten, Gewerkschafter und politische Gruppen marschierten am Tag der Deutschen Einheit durch die Berliner Innenstadt, um gegen die steigenden Militärausgaben Deutschlands, Aufrüstungspläne und das neue Wehrdienstsystem zu protestieren. Mehr als 270 Gruppen unterstützten die Demonstrationen in Berlin und Stuttgart, bei denen die Demonstranten Parolen gegen die Wehrpflicht, die NATO, Atomwaffen und die von ihnen als „kriegstreiberisch“ bezeichnete Politik der Regierung trugen. Deutschland hat die Wehrpflicht 2011 ausgesetzt, doch neue, 2026 eingeführte Regelungen sehen vor, dass 18-jährige Männer einen Fragebogen der Bundeswehr ausfüllen müssen, während die Teilnahme für Frauen freiwillig ist. Der Wehrdienst bleibt vorerst freiwillig, obwohl der Bundestag unter bestimmten Bedingungen eine Wehrpflicht einführen könnte. Die Demonstranten forderten, dass Deutschland Diplomatie und soziale Belange vor militärischer Aufrüstung priorisieren solle, während die Regierung argumentiert, dass angesichts der verschärften Sicherheitslage in Europa stärkere Verteidigungsfähigkeiten notwendig seien.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Times Now World | Times Now Welt (1,29 Mio. Abonnenten), 04.10.2026
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„HÖRT AUF MIT DER PANIKMACHEREI!“: Deutsche LEHNEN sich gegen Merz’ militärischen Aufbau auf; „Putin wird uns nicht verschonen“
Tausende Demonstranten versammelten sich am Berliner Brandenburger Tor unter dem Motto „Nie wieder Krieg“ und protestierten gegen Deutschlands militärischen Aufbau sowie gegen Warnungen vor einer möglichen zukünftigen Konfrontation mit Russland. Die Berliner Polizei schätzte die Teilnehmerzahl der Demonstration, an der Friedensinitiativen aus ganz Deutschland teilnahmen, auf rund 5.800 Personen. Die Demonstranten warfen den westlichen Regierungen vor, sich auf Aufrüstung, Drohungen und militärische Bereitschaft zu konzentrieren, anstatt auf Verhandlungen und Kompromisse zu setzen. Einige wiesen zudem Warnungen zurück, Russland könnte Deutschland irgendwann angreifen, und verwiesen auf Moskaus wiederholte Erklärungen, dass es nicht die Absicht habe, Krieg gegen das Land zu führen. Die Demonstration fand statt, während europäische Regierungen über höhere Verteidigungsausgaben und Vorbereitungen für eine mögliche umfassendere Konfrontation mit Russland debattieren. Die Ukraine und ihre westlichen Partner machen Moskau für den Krieg und die weitreichenden Zerstörungen in der Ukraine verantwortlich. Die Demonstranten in Berlin forderten jedoch stattdessen eine Deeskalation und argumentierten, Europa solle einen Weg weg von einem weiteren Konflikt suchen, anstatt seine Bevölkerung darauf vorzubereiten.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Times Of India (6,02 Mio. Abonnenten), 04.10.2026
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- Die USA drohen damit, alle ausländischen Regierungen zu stürzen, die sich ihnen widersetzen
Die CIA hat in Ländern auf der ganzen Welt Staatsstreiche organisiert. Doch dies ist nicht nur Geschichte; es geschieht auch heute noch. Die US-Botschafterin in Griechenland, Kimberly Guilfoyle, eine enge Verbündete von Donald Trump (und ehemalige Verlobte seines Sohnes), drohte einem griechischen Minister, indem sie auf den Sturz der rumänischen Regierung hinwies und sagte: „Wir können das mit jedem Land machen, das wir wollen. Das können wir auch hier tun.“ Ihre Äußerungen erinnerten an einen Kommentar des Oligarchen Elon Musk, der erklärte: „Wir werden jeden stürzen, den wir wollen! Finden Sie sich damit ab.“ Ben Norton analysiert den US-Imperialismus.
Themen:
0:00 US-Interventionen und Staatsstreiche
1:39 US-Botschafterin bedroht Griechenland
4:56 Sturz der rumänischen Regierung
5:52 Von den USA unterstützter Staatsstreich in Griechenland 1967
6:48 Europa wird zum Vasallen der USA
7:43 EU kapituliert vor Trump in Handelsfragen
9:10 Trump fordert, dass die EU US-Gas kauft
10:26 Vertikaler Gaskorridor in die Ukraine
11:48 EU-Importe von US-Flüssigerdgas (LNG)
12:40 Korruption und Imperialismus
14:13 Elon Musk kündigt weitere Staatsstreiche an
15:43 Von den USA unterstützter Staatsstreich in Bolivien im Jahr 2019
16:36 CIA-Staatsstreich in Chile im Jahr 1973
17:05 CIA-Staatsstreich in Guatemala im Jahr 1954
17:47 US-Putsche in Brasilien und Argentinien
18:48 US-Putsche in Venezuela
20:05 (CLIP) John Bolton prahlt mit Putschen
21:14 US-Putsch in Honduras
22:13 Putsch gegen Pakistans Imran Khan
22:52 US-Blockade gegen Kuba
23:39 Globale imperialistische Diktatur
Geopolitical Economy Report auf X [LINK]
Ben Norton auf X [LINK]
[Automatisierte Youtube-Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 762.000 Abonnenten, 01.10.2026
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- Schulstreik gegen Wehrpflicht BERLIN / 25. Sept. 2026 / Merz, leck’ Eier
Seit Januar werden „Wehrdienst-Erfassungsbögen“ an alle 18-Jährigen verschickt, nächstes Jahr sollen die Musterungen beginnen. Die Bundesregierung droht mit der Wehrpflicht, wenn ihnen die Zahlen derjenigen, die sich freiwillig melden, nicht reichen. Doch wir wollen nicht zur Wehrpflicht gezwungen werden und nicht in den Krieg ziehen. Das zeigen 99,82% der Jugendlichen, die trotz Fragebogen nicht zum Wehrdienst wollen – 28% der Männer haben ihn sogar ignoriert, obwohl ihnen Bußgelder drohen. Das zeigen die drei Schulstreiks gegen die Wehrpflicht mit rund 50.000 Teilnehmer:innen und das zeigen die Aktionen gegen den Veteranentag in ganz Deutschland. Wir kämpfen weiter gegen die Wehrpflicht und Militarisierung! […]
Quellenangabe: schulstreikgegenwehrpflicht.com
Musik im Vorspann: Ton Steine Scherben
Quelle: KIEKE MA FILM BERLIN 2.0 (2750 Abonnenten), 25.09.2026, WEDDING
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- Martin Sonneborn bei “unzwingbar” – Demo gegen Wehrpflicht, Berlin am 2.10.2026
Quelle: KIEKE MA FILM BERLIN 2.0 (2750 Abonnenten), 03.10.2026
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- Prof. Mearsheimer: USA und China auf Kollisionskurs
In diesem Video analysiert Professor John Mearsheimer das Gipfeltreffen vom September 2026 zwischen Donald Trump und Xi Jinping, bei dem Taiwan, der Iran, die Ukraine, künstliche Intelligenz und der Handel im Mittelpunkt standen. Doch warum brachte das Treffen trotz dieser brisanten Themen kaum greifbare Ergebnisse?
Mearsheimer beleuchtet die Interessen beider Seiten, die größeren geopolitischen Zusammenhänge hinter dem Gipfel und die Frage, was die begrenzten Ergebnisse dieses Treffens über das Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und China verraten.
Dieses Video wurde von John Mearsheimer produziert und am 29. September 2026 auf dessen YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um in Deutschland und darüber hinaus zur Meinungsbildung zu diesem Thema beizutragen.
Original Video [LINK]
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER JOHN MEARSHEIMER: John J. Mearsheimer ist R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor für Politikwissenschaft an der University of Chicago und ein führender Vertreter des Realismus in internationalen Beziehungen. Als Absolvent der Militärakademie West Point und ehemaliger Offizier der US-Luftwaffe ist er Autor zahlreicher einflussreicher Werke zur US-Außenpolitik und zur Machtpolitik.
Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.
Quelle: acTVism Munich, 04.10.2026
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- „Merz ist ein Kriegstreiber“: Demonstranten in Münster kritisieren den deutschen Bundeskanzler wegen seiner Taurus-Politik gegenüber der Ukraine
Hunderte von Antikriegsdemonstranten versammelten sich am Donnerstag in Münster, als die NATO den Internationalen Westfälischen Friedenspreis entgegennahm, und kritisierten sowohl die Auszeichnung als auch die Verteidigungspolitik des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz. Die Demonstranten trugen Transparente mit Aufschriften wie „Kein Friedenspreis für die NATO“ und protestierten gegen steigende Verteidigungsausgaben und Waffenlieferungen an die Ukraine. Mehrere Demonstranten kritisierten Merz wegen seiner Haltung zu den Taurus-Marschflugkörpern für die Ukraine; einer bezeichnete ihn als „Kriegstreiber“ und forderte seinen Rücktritt. Andere Demonstranten warfen der NATO vor, die Eskalation und ein Wettrüsten anzuheizen, und forderten gleichzeitig eine stärkere Betonung der Diplomatie sowie eine Abkehr von einer Politik, die ihrer Meinung nach zu einer Konfrontation mit Russland führen könnte. Friedens- und Antikriegsgruppen, darunter DFG-VK, Pax Christi und die Osnabrücker Friedensinitiative, organisierten die Demonstrationen in Münster.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Times Now World | Times Now Welt (1,29 Mio. Abonnenten), 02.10.2026
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„SCHICKT POLITIKER AN DIE FRONT“ – Dresdner Demonstranten kritisieren Berlin scharf wegen seiner Rolle im Ukraine-Krieg | N18G
DRESDEN, Deutschland (Reuters) – Tausende Antikriegsdemonstranten strömten am Tag der Deutschen Einheit auf die Straßen Dresdens, um gegen die Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz wegen der rekordhohen Aufstockung der Verteidigungsausgaben und umstrittener Reformen bei der Rekrutierung für die Bundeswehr zu protestieren. Demonstranten, die Transparente mit der Aufschrift „Diplomaten statt Granaten“ trugen und Friedensfahnen schwenkten, kritisierten die steigenden Verteidigungsausgaben Berlins – die bis 2026 108,2 Milliarden Euro erreichen sollen – sowie die neuen Registrierungsvorschriften der Bundeswehr, nach denen 18-jährige Männer Fragebögen zur Wehrtauglichkeit ausfüllen müssen. Die Demonstranten warnten, dass anhaltende NATO-Waffenlieferungen an die Ukraine und die zunehmende Konfrontation mit Moskau die Gefahr direkter Vergeltungsmaßnahmen gegen europäische Städte bergen. Die Kundgebung in Dresden – unterstützt durch gleichzeitige Demonstrationen in Berlin und Stuttgart – verdeutlichte den wachsenden Widerstand der Bevölkerung in Ostdeutschland gegen die für junge Bürger geplanten obligatorischen Wehrdienst-Eignungsprüfungen.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: moneycontrol (2,54 Mio. Abonnenten), 04.10.2026
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- Massaker von Minab: Jeremy Scahill untersucht US-Bombenangriff, bei dem über 120 iranische Kinder ums Leben kamen
Drop Site News veröffentlichte diese Woche eine umfassende Untersuchung zum US-Bombenangriff auf die Shajareh-Tayyebeh-Kinderschule in der iranischen Stadt Minab am 28. Februar, dem ersten Tag des US-israelischen Krieges gegen den Iran. Drop Site sprach mit Überlebenden, Rettungskräften, Eltern und Zeugen in einem der bislang ausführlichsten Berichte über das Massaker. Bei dem Luftangriff kamen mindestens 156 Menschen ums Leben – 120 der Opfer waren Kinder, 26 waren Lehrer und der Rest waren Eltern. Eine Untersuchungskommission der Vereinten Nationen kam kürzlich zu dem Schluss, dass der US-Angriff ein Kriegsverbrechen darstellte, doch die Trump-Regierung hat die Verantwortung der USA bislang noch nicht einmal anerkannt.
„Das war kein einzelner Bombenangriff oder Kollateralschaden“, sagt Jeremy Scahill von Drop Site News, der Hauptautor der Untersuchung. „Es gab mindestens zwei direkte Treffer auf eine Schule voller Kinder … und ein paar Stunden nach diesen ersten Treffern, als die Rettungskräfte eintrafen und die Eltern kamen, führte die USA weitere Angriffe durch.“
Scahill weist darauf hin, dass das Gebiet, in dem sich die Schule befindet, bis 2013 eine von der iranischen Revolutionsgarde betriebene Einrichtung war. Doch auf Satellitenfotos, die nur wenige Wochen vor dem Angriff aufgenommen wurden, „konnte man die Wandmalereien an der Wand sehen. Man konnte den Fußballplatz sehen. Auf einigen der Satellitenfotos sind die Schatten kleiner Kinder zu erkennen, die draußen spielen.“
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Democracy Now! (3,41 Mio. Abonnenten), 02.10.2026
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Der Bericht von Drop Site News ist hier zu finden [LINK]
Die Geschichte des Bombenangriffs auf die Schule in Minab
In den ersten Stunden des Krieges gegen den Iran, am 28. Februar 2026, feuerte das US-Militär Tomahawk-Marschflugkörper direkt auf eine Schule in der südlichen Stadt Minab ab. An diesem Morgen kamen in der Shajareh-Tayyebeh-Schule mindestens 156 Menschen ums Leben – 120 davon waren Kinder und 26 Lehrer. Dies wird als eines der schwersten Kriegsverbrechen der US-Regierung seit dem Vietnamkrieg in die Geschichte eingehen.
Drop Site News führte eine zweimonatige Untersuchung des Angriffs durch und sprach mit Überlebenden, Rettungskräften, Eltern, Ärzten, Lehrern, Psychologen und anderen Zeugen. Einige von ihnen hatten noch nie zuvor über ihre Erlebnisse an jenem Tag berichtet. Dies ist ihre Geschichte.
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Drop Site News (225.000 Abonnenten), 02.10.2026
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- Putins düstere Waldai-Rede; Kaliningrad-Warnung; Chruschtschows Drehbuch kehrt zurück
Putin hat gerade seine bislang ernüchterndste Valdai-Rede gehalten, und in dieser Folge erläutern wir, warum er glaubt, dass die Welt einem allgemeinen Konflikt näher ist als jemals seit 1945. Von der Kaliningrad-Warnung, die an jede westliche Regierung gesandt wurde, und dem CIA-Bericht, der behauptet, Russlands Wirtschaft werde zusammenbrechen, bis hin zur Wahl zwischen Putins China- und BRICS-Strategie der Multipolarität und Medwedews härterer Linie im Stil Chruschtschows lautet die Botschaft aus Moskau, dass gute Beziehungen zum kollektiven Westen beendet sind. Steht Russland kurz davor, Europa und den Vereinigten Staaten endgültig die Tür zu verschließen?
The Duran: Folge 2637
00:00:00 Putins beunruhigende Valdai-Rede
00:01:29 Eine Welt in der Krise, während die westliche Dominanz endet
00:03:24 Ratcliffes Moskau-Besuch und der CIA-Bericht über den Zusammenbruch
00:05:14 Kaliningrad-Warnung an westliche Regierungen gesandt
00:10:03 Wer treibt den Drang zur Konfrontation voran
00:13:26 Europas Zeitplan bis 2030 und die lange verdeckte Kampagne
00:15:07 Kein Rückwärtsgang und das Ziel, Russland zu zerschlagen
00:17:37 Bereut Putin seine Annäherung an den Westen
00:19:43 Rutte und Litauen treten nach der Warnung einen Schritt zurück
00:22:41 Putins Weg mit China, BRICS und Multipolarität
00:24:42 Medwedew und das Chruschtschow-Handbuch
00:28:18 Kann Russland beides tun? Der Russland-China-Block
00:30:10 Sollte Russland dem Westen die Tür verschließen
00:32:51 Warum China begrenzt, wie weit Russland gehen kann
00:39:01 Abschreckung, nicht Freundschaft, ist das neue Ziel
The Duran #1 Geopolitics Podcast on X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Duran Deutsch, 03.10.2026
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Kiew abgeschnitten, Brücken im Visier; EU greift nach 200 Mrd. $ russischem Vermögen
Russland ist dabei, Kiew zu isolieren, und in dieser Folge erklären wir, wie Angriffe auf das Energienetz der Hauptstadt, Stromleitungen, Bahnverbindungen und Dnjepr-Brücken auf einen Plan hindeuten, die Stadt unbenutzbar zu machen. Angesichts des freien Falls der ukrainischen Wirtschaft und eines Finanzbedarfs, der auf 200 Milliarden zusteuert, argumentieren sie, dass der EU nur noch eine Karte bleibt: die bei Euroclear gehaltenen eingefrorenen russischen Vermögenswerte zu beschlagnahmen – trotz Einwänden aus Belgien und Putins Warnungen in Waldai. Wenn Kiew abgeschnitten wird und die Regierung gezwungen ist zu gehen, was genau würde dieses Geld Europa kaufen?
The Duran: Folge 2638
00:00:00 Die Ukraine braucht 200 Milliarden und es wird mehr
00:01:46 Russische Angriffe zielen auf Kiews Energienetz und Brücken
00:04:06 Der Plan, Kiew zu isolieren
00:06:20 Russischer Truppenaufbau in Brjansk und Sumy
00:07:26 Würde Russland eine neue Regierung in Kiew einsetzen
00:10:00 Putin verknüpft das Diesel-Exportverbot mit Sanktionen
00:12:52 Ukrainische Industrie und Luftverteidigung brechen zusammen
00:14:21 Die letzte Karte der EU ist die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte
00:19:46 Update von der Frontlinie: Orechow, Dobropillja, Charkow, Liman
00:23:07 Der lange Konflikt zwischen Russland und dem Westen
The Duran #1 Geopolitics Podcast on X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Duran Deutsch, 04.10.2026
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- BPK: In Russland lebenden deutschen Rentnern wird seit 2026 monatlich 200 Euro von ihrer gesetzlichen Rente abgezogen.
Die verantwortliche Bank verweist auf EU-Geldwäschekontrolle als Begründung.
Ich wollte von @AuswaertigesAmt wissen, ob sie davon weiß & was sie den Betroffenen rät sowie was die gesetzliche Grundlage dafür ist, Zahlungen der Deutschen Rentenversicherung an deutsche Rentner in Russland, einer Geldwäschekontrolle zu unterziehen. Die “Antworten”…
Quelle: Florian Warweg via X, 2.10.2026
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In Russland lebenden 🇩🇪Rentnern wird seit 2026 monatlich 200 Euro von ihrer gesetzlichen Rente abgezogen. Die verantwortliche Bank verweist auf EU-Geldwäschekontrolle als Begründung.
Ich wollte von @AuswaertigesAmt wissen, ob sie davon weiß & was sie den Betroffenen rät sowie was die gesetzliche Grundlage dafür ist, Zahlungen der Deutschen Rentenversicherung an deutsche Rentner in Russland, einer Geldwäschekontrolle zu unterziehen. Die "Antworten"…
— Florian Warweg (@FWarweg) October 2, 2026
Wollt Ihr die #Bundesregierung im vollen Empathielos- und Zynismus-Modus sehen? Voilà:
Auf meine Nachfrage zur ausbleibenden Nachlieferung @AuswaertigesAmt zu 200 Euro Abzug bei 🇩🇪Rentnern in 🇷🇺 wegen EU-Order – antwortete der AA-Sprecher: „Nicht zuständig“, „nichts schuldig“…
Quelle: Florian Warweg via X, 7.10.2026
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Wollt Ihr die #Bundesregierung im vollen Empathielos- und Zynismus-Modus sehen? Voilà:
Auf meine Nachfrage zur ausbleibenden Nachlieferung @AuswaertigesAmt zu 200 Euro Abzug bei 🇩🇪Rentnern in 🇷🇺 wegen EU-Order – antwortete der AA-Sprecher: „Nicht zuständig“, „nichts schuldig“… https://t.co/tDvwLtvhhQ
— Florian Warweg (@FWarweg) October 7, 2026
- “Wir wissen heute alles …” Fauci-Tagebücher und der Fall David Morens geben Aufschluss
Schon am 5. Mai 2020 wies Prof. Dr. Roland Wiesendanger in einer ersten Pressemitteilung auf die im Kontext der Corona-Pandemie hochproblematischen Aktivitäten am Wuhan Institute of Virology in China hin.
Prof. Dr. Roland Wiesendanger erklärte gegenüber dem NIUS-Magazin: „SARS-artige Coronaviren wurden an menschliche Zellrezeptoren angepasst; insbesondere Genmanipulationen wurden durchgeführt, die diese Viren befähigten, leichter in menschliche Zellen einzudringen und in der Folge überhaupt Anlass für eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung gaben.“
Es bleibt die Frage, warum man es durch die Gain-of-Function-Forschung erst möglich machte, dass das Virus für den Menschen erst gefährlich werden konnte. Aber auch der Virologe Drosten forscht an der Berliner Charité mitten in Berlin an den noch gefährlicheren MERS Viren, so Prof. Dr. Wiesendanger.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Frage, weshalb Russland kurz nach seinem Angriff auf die Ukraine dort ca. 50 Bio-Labore zerstörte. Ist die Gain-of-Funktion-Forschung in Wahrheit eine Biowaffen-Forschung?
Anthony Fauci in den USA speicherte seine Tagebücher auf einem Regierungsrechner. Als es für ihn brenzlig wurde, hat er sie gelöscht. Doch der neue Gesundheitsminister Kennedy lies die Daten wieder herstellen. Diese Tagebücher geben Aufschluss darüber, was Fauci wirklich wusste und glaubte. Sein enger Berater David Morens wurde wegen der Vertuschungsaktion bereits angeklagt und hat inzwischen ein umfangreiches Geständnis abgelegt.
Aber Wiesendanger berichtet nicht nur über den Ursprung des Virus sondern auch, wie es um die wissenschaftliche Meinungsfreiheit in Deutschland bestellt ist.
Aus eigener Erfahrung berichtet Dr. Ulrike Guérot und bestätigt die Aussagen von Prof. Dr. Wiesendanger.
Hinweis: Dieser Vortrag dient der politischen Meinungsbildung und freien Meinungsäußerung gemäß Art. 5 GG. Der Vortrag wurde am 03. September 2026 im Rudolf-Steiner-Haus in Hamburg aufgezeichnet.
00:00 Einleitung
01:56 Statement zu Uni Hamburg
05:37 Meinungsfreiheit in Deutschland
10:38 1. Zensur
13:56 2. Ausgrenzung und Diffamierung
16:45 3. Juristische Angriffe
34:11 Pandemie-Simulation 2019 in Griechenland
35:39 Abhängigkeit von Richtern und Staatsanwälten
39:45 medizinische Aufarbeitung in Japan
40:27 Aufdeckung Laborursprung des Virus
50:57 Streeck und die Heinsberg-Studie
59:14 Die Impfgeschädigten
1:02:08 Zensurbericht Deutschland liber-net.org
1:15:20 Wir sind dem Frieden verpflichtet
1:22:39 Entschuldigung von Lanz-Redaktion bei Guérot
1:26:14 Alterskohorten unter 30 am antipluralistischsten
1:28:27 Bildungsproblem
1:38:04 Ist das Virus reinen US-Ursprungs?
1:54:20 Waren die Bio-Labore in der Ukraine eine Bedrohung für Putin?
Quelle: Harald Kaufmann, 20.09.2026
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- Laura Loomer gibt „der größten Neo-N@zi der Ukraine“ PR-Tipps
Katie und der ukrainische Journalist Lev Golinkin reagieren auf Laura Loomers Interview mit dem größten Neonazi der Ukraine und Gründer des Asow-Bataillons, Adriy Biletsky, dem sie PR-Tipps gibt.
Für mehr von der Diskussion könnt ihr uns bitte auf Patreon beitreten unter – / full-broadcast-168364324
00:00 Intro
00:14 Laura Loomer traf sich mit dem größten Neonazi der Ukraine
00:41 Loomer sagte, Muslime sollten nicht bei der TSA arbeiten
01:58 Biletsky wird unter seinen Anhängern „weißer Anführer“ genannt
02:54 Von Selenskyj mit einer Ehrenmedaille ausgezeichnet
03:38 Loomers Interview mit Biletsky
07:29 Loomer ist eine „Verrückte“, aber die westlichen Medien haben keine Entschuldigung
Lev Golinkin ist der Autor von A Backpack, a Bear, and Eight Crates of Vodka, Amazons Debüt des Monats, einer Auswahl des Barnes & Noble-Programms Discover Great New Writers und Gewinner des Premio Salerno Libro d’Europa. Golinkin ist Absolvent des Boston College und kam 1990 als Flüchtlingskind aus der ostukrainischen Stadt Charkow, heute Charkiw genannt, in die USA. Seine Beiträge über die Ukraine-Krise, Russland, die extreme Rechte sowie die Identität von Einwanderern und Flüchtlingen sind unter anderem in The New York Times, The Washington Post, der Los Angeles Times, bei CNN, NBC, The Boston Globe, Politico Europe und Time.com erschienen; er wurde von MSNBC, NPR, ABC Radio, WSJ Live und HuffPost Live interviewt.
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Katie Halper German, 11.09.2026
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- Israel hat eine Journalistin bei der Arbeit bombardiert und offenbar auch Rettungswagen angegriffen, die ihr zu Hilfe eilten, sagen NGOs – Hintergrundbericht
Die Journalistin Amal Khalil kam im April bei einem Vorfall ums Leben, den Kollegen als anhaltenden Angriff durch israelische Streitkräfte beschrieben.
Rettungskräfte versuchten, sie aus den Trümmern eines Gebäudes zu bergen, das von israelischen Streitkräften ins Visier genommen worden war; diese hatten die Rettungskräfte zudem daran gehindert, lebensrettende Hilfe zu leisten.
Der in Beirut ansässige „Guardian“-Korrespondent Will Christou erläutert, wie Untersuchungen von Human Rights Watch (HRW), Amnesty International und Legal Agenda zeigen, dass Israel Khalil und ihre Kollegin Zeinab Faraj bewusst und direkt angegriffen hat, offenbar in dem Wissen, dass es sich um Journalistinnen handelte. Die Organisationen forderten, die Angriffe als Kriegsverbrechen zu untersuchen, während HRW die Staaten dazu aufrief, Waffenverkäufe an Israel einzustellen und gezielte Sanktionen gegen israelische Amtsträger zu verhängen, die für die anhaltenden Verbrechen verantwortlich sind.
Das gezielte Angreifen von Journalisten ist ein Kriegsverbrechen. Nach Angaben des UN-Menschenrechtsbüros hat Israel seit 2023 mindestens 15 Journalisten im Libanon und 210 im Gazastreifen getötet.
Israel erklärte, es „bedauere jeglichen Schaden, der Journalisten zugefügt wurde“, und dass diese „im Rahmen einer Reihe von Ereignissen“ getötet worden seien, bei denen zwei militärische Aktivisten der Hisbollah ums Leben kamen.
Israelischer Angriff, bei dem ein Journalist im Libanon getötet wurde, war ein Kriegsverbrechen, sagen Menschenrechtsgruppen [LINK]
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Guardian News (4,05 Mio. Abonnenten), 06.10.2026
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- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Deutscher Zaster
Mit KI erstellt. Audioinhalte oder visuelle Inhalte wurden verändert oder vollständig mithilfe von KI generiert.
Quelle: Snicklink, 04.10.2026
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