Absage Pleisweiler Gespräch mit Chefredakteur von RT Deutsch. Stattdessen nach dem 21.3. ein Video.

Statt der geplanten großen Versammlung wird es eine Diskussion in einem sehr kleinen Kreis mit Chefredakteur Ivan Rodionov geben. Er wird dort zum vorgesehenen Thema „Warum der russische Sender RT Deutsch für Deutschlands demokratische Willensbildung wichtig ist“ einführen. Einführung und Diskussion wird dann möglichst schnell nach dem Tag der Aufzeichnung, dem 21. März, als Video ins Netz gestellt. Wir machen Sie rechtzeitig darauf aufmerksam. Albrecht Müller.



Sehen Sie uns bitte diese Änderungen nach. Wir haben uns die Absage so genau überlegt, wie man das angesichts der unsicheren und gegensätzlichen Informationen überhaupt tun kann. Hinzu kam, dass Personen, die sich angemeldet hatten, unter dem Eindruck der Corona-Debatte und -Entwicklung wieder absagten, was durchaus verständlich ist.

Wir hätten das richtige Gespräch mit allen interessierten Teilnehmern auch auf einen späteren Zeitpunkt verschieben können. Aber das schien uns angesichts der Tatsache, dass die öffentliche Debatte bei uns zusehends einseitig verläuft und das Feindbild Russland quasi stündlich in deutschen Medien gepflegt wird, nicht gerechtfertigt. Deshalb der jetzt eingeschlagene Weg. Bitte merken Sie sich vor, dass es das Video geben wird.