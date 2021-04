Wenn schon nicht reisen – wenigstens dran denken. Ein politischer Blick auf die Ruinen

Im Gegenteil: Die Macht der Könige hing auch davon ab, dass Heerscharen von Kriegern ernährt wurden. Also mussten alle Erkenntnisse über effizientere Anbaumethoden so schnell wie möglich auf großen Anbauflächen unterschiedlicher Qualität Anwendung finden. Die hohen Kosten und Anstrengungen, die zum Bau auf den Steilhängen von Machu Picchu erforderlich waren, hätten bei dieser Zweckbestimmung anderswo sehr viel wirkungsvoller eingesetzt werden können. Es ist schwer, sich dieser Logik zu entziehen. Und trotzdem verschwindet diese These nicht im Papierkorb. Sollte man nicht auf den Gedanken kommen, ob mit der These <landwirtschaftliche Versuchsanstalt> den Schreckensherrschern von damals heute ganz gern der Mantel des fürsorglichen Landesvaters um die Schultern gelegt wird?

Auch zur kämpfenden Grenzsicherung hätten die Krieger direkt am Fluss schneller eingreifen und leichter versorgt werden können. Wenn an dieser Stelle überhaupt etwas lag, was man heute als „Grenze“ bezeichnen würde.

Auch dagegen spricht der gesunde (und das heißt <kritische>) Menschenverstand. Der dichte Urwald unten am Fluss hätte es unmöglich gemacht, Feinde von der Berghöhe aus zu erkennen. Militärische Wächter hätten also unten am Fuß der Berge leben müssen, dort, wo heute der Ort Aguas Calientes liegt. Wenn es sicherer und schneller gewesen sein sollte, militärische Nachrichten statt durch das reißende Flusstal oben über die Berge zu übermitteln, dann hätte dies nicht die Ansiedlung von etwa 1000 Menschen in einer kleinen Stadt auf dem Berghang erforderlich gemacht.

Es heißt, über die hochgelegenen, engen Inkapfade hätten Wachtposten von Machu Picchu nach Cusco in der Tat in 24 Stunden Kunde von fremden Eindringlingen in das Tal des Flusses Urubamba übermitteln können.

Darüber hinaus sollte man sich vergegenwärtigen, dass Inkaherrscher gefährlich lebten. Rivalen gerade aus dem eigenen Familienkreis oder aus dem höfischen Umfeld wären gern selbst König geworden. Die an den steilen Berghängen entlangführenden sogenannten Inkawege zwischen Cusco und Machu Picchu sind aber für unerwartete Überfälle wie geschaffen. Ein Königsmörder hätte nur im richtigen Moment einige größere Felsbrocken ins Rollen bringen müssen. Für einen sicherheitsbewussten Herrscher mussten diese schmalen Wege also ein No-Go-Gebiet sein.

Noch gewichtiger sind zwei andere Einwände: Die Ruinen der kleinen Stadt sind so gut erhalten, dass der gesamte Grundriss der Anlage eindeutig erkennbar ist. Von einem irgendwie als königlicher Palast herausgehobenen größeren Gebäude ist keine Spur zu sehen. Das weitgehende Gleichmaß der Häuser lässt vielmehr eine egalitäre Gesellschaftsordnung der dort lebenden Gemeinschaft vermuten, ohne irgendeine in der Architektur ausgedrückte Hierarchisierung.

Auch für diese These gibt es Anhaltspunkte. In den letzten Jahren wurde gern auf die geografische Morphologie des Ortes hingewiesen: Das am Fuß des Berges in einer engen Schlucht sich überstürzende Wasser des Urubambaflusses, die gewaltige Berggipfellandschaft, die Kraft des Sonnenlichts und der weite Blick auf den Sternenhimmel – das alles steht nicht nur für Ehrfurcht einflößende Landschaftsszenerien, sondern zugleich für die drei wichtigsten damals als heilig verehrten Naturwunder, konzentriert an einem Ort: Wasser in reißenden Flüssen – steile Berggipfel – die Sonne und der gestirnte Himmel.

Doch bleibt andererseits die Frage: Welche Funktion hat eine Stadt an einem solchen Ort für das große Inkareich, wenn außer den wenigen Bewohnern niemand etwas merkt von solchen Heiligtümern? Für Pilgerscharen wäre dort kein Platz gewesen.

Und wem ist warum heute daran gelegen, religiöse Rituale als moralische Reinigung zu preisen? In diesem Zusammenhang muss daran erinnert werden, dass der Machtwechsel von den heimischen Peruanern zu den fremden Spaniern bezogen auf die Rituale kein großer Bruch gewesen ist. In der Inkamystik wie in der katholischen Kirche waren Gesten der Unterwerfung gefragt. In Mexiko gibt es an einem beliebten Wallfahrtsziel vor der Kirche einen großen Platz, dessen Steinbelag immer glänzend glatt gescheuert spiegelt. Das liegt an den Pilgern, die die letzte Strecke vor dem Heiligtum am Kreuz barfuß und auf allen Vieren kriechen.

Wer immer im Peru der Gegenwart katholische Politik betreiben will, tut gut daran, den Wert solcher Demutsgesten als nationales kulturelles Erbe herauszustellen.