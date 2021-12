Hinweise des Tages II

Anmerkung Christian Reimann: Erwartet die Entscheidungsträgerschaft der europäischen NATO-Mitglieder durch den Konfrontationskurs gegen Russland ernsthaft mehr Sicherheit für und in Europa? Oder soll neben der Angst vor Corona nun auch noch die Panik vor einer militärischen Konfrontation geschürt werden? Wer die Politik der letzten zwei Jahre beobachtet hat, kann den Eindruck gewinnen, oberstes Ziel auch innerhalb der EU sei es, einen Zustand der größtmöglichen Unsicherheit zu erzeugen.

Interessant ist die Formulierung, die NATO habe “bereits Montenegro und Nordmazedonien übernommen”. Das klingt so als seien die Mitgliedsstaaten des Militärbündnisses nicht souverän, sondern eben “übernommen”. Insbesondere die SPD-Spitze könnte sich an ihr Berliner Programm aus dem Jahr 1989 erinnern, in dem u.a. zu lesen war: “Unser Ziel ist es, die Militärbündnisse durch eine europäische Friedensordnung abzulösen.” Erinnert sei u.a. auch an diese Beiträge: