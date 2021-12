Videohinweise am Samstag

Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. Auch für die Rubrik „Musik trifft Politik“ gibt es eine eigene Playlist (CG: Christian Goldbrunner)



Sahra Wagenknecht: “Impfdruck als Dank” – “Riesengezeter” um Innenausschuss | WELT Interview

Deutschland debattiert über eine Impfpflicht. Klar dagegen ist Sahra Wagenknecht. Die Bundestagsabgeordnete der Linken erläutert im WELT-Interview, welche Maßnahmen sie jetzt für wichtiger hält. […]

Quelle: WELT Nachrichtensender, 15.12.2021

„Scholz hat gleich am Anfang versagt“ | Viertel nach Acht

In der heutigen Regierungserklärung von Olaf Scholz hat der Bundeskanzler festgestellt, dass es offenbar keine Spaltung der Gesellschaft gibt. Für BILD-Live-Chef Claus Strunz ist das ein absolutes Unding. Im BILD-Talk „Viertel nach Acht“ gibt er zu bedenken: „Wer Probleme zu lange wegredet, wird selbst zu einem“

Quelle: BILD, 15.12.2021

Anmerkung von Rechtsanwalt Dirk Sattelmaier: “Bundeskanzler befindet sich in der Scholz-Blase.” Sehr gute Diskussion u.a. mit Sahra Wagenknecht, die vieles hier auf den Punkt bringt. Sie ist derzeit die einzige namhafte Politikerin, die wirklich differenziert und aufgeräumt wirkt und eben keine Lippenbekenntnisse ablegt. Sie hat als Einzige der „Linken“ gegen die Impfpflicht in der Pflege gestimmt. Anlass ist die Regierungserklärung des neuen Kanzlers mit seiner Ansicht, es gäbe keine Spaltung in der Gesellschaft. Hierüber kann man zu Recht nur fassungslos sein. Darüber hinaus werden hier erstmals im Mainstream endlich die Probleme für das Versammlungsrecht benannt und darauf hingewiesen, wie schnell Demonstranten in eine Ecke gestellt werden. Sehenswert.

Basta Berlin (111) – Seibert, Scholz & Lauterbach: Die Abrechnung

Aktuell geht das Verständnis von Demokratie durchaus weit auseinander: Ist Olaf Scholz nun auch der Kanzler der Ungeimpften, oder macht er sie doch für alles verantwortlich? Will Steffen Seibert die Pressefreiheit fördern, oder doch nur bestimmte Meinungen verbreiten? Und welche Agenda verfolgt Marietta Slomka? Hauptsache Karl Lauterbach weiß Rat.

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und SNA News-Politikchef Marcel Joppa haben noch eine Rechnung offen: Ex-Regierungssprecher Steffen Seibert lebt anscheinend in einem anderen Deutschland, als viele seiner Landsleute. Wir klären ihn sehr gerne über die Realität auf. Ebenso berichtigen wir sehr gerne und wiederholt Neu-Gesundheitsminister Karl Lauterbach bei seiner Einschätzung zu der Gefahr von Omikron für junge Menschen. Diese Gruppe hat im Moment ganz andere Sorgen: Erst kommt der Scholz, dann kommt die Grippe. Basta Berlin – mit dem Zweiten sehen Sie schlechter.

Inhalt: 00:00:00 Teaser und Vorspann 00:01:04 Begrüßung und Themen 00:03:32 Zuschauerpost 00:12:52 Steffen Seiberts Welt 00:23:53 Marietta Slomkas Welt 00:31:20 Kinder-Studie zu Omikron 00:35:11 Grippe statt Corona? 00:37:35 Zwischenfazit 00:41:21 Webtipp: Danser Encore Berlin 00:43:28 Schreddern und Ankündigungen

Quelle: SNA, 16.12.2021



Die Impfpflicht – für Menschenrechte steht die Ampel auf rot! | Dr. med. Steffen Rabe

Zur Aktion #2Ggehtgarnicht.

Statement für Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V.:

„Dass die neue Bundesregierung in einem offensichtlichen Akt verzweifelter Parteiräson den Lauterbock zum Gärtner gemacht hat, ist offenbar ein Menetekel für den Geist der neuen Pandemie-Politik: sein pseudowissenschaftlicher, irrationaler Alarmismus wird offenbar der Rhythmus, in dem die neue Ampel zukünftig hektisch blinken wird:

In einer beispiellosen tour de force peitscht sie innerhalb von vier Tagen ein Gesetzespaket durch die Parlamente, das den bisherigen Grundrechtsaussetzungen eine weitere hinzufügt: das Recht auf körperliche Unversehrtheit wird ausgerechnet für die Menschen ausgesetzt, die es zu ihrer Berufung gemacht haben, die Gesundheit anderer wiederherzustellen, zu wahren und zu schützen.

Menschen, die sich dem Wohlergehen anderer verpflichten, werden gezwungen, sich mit Impfstoffen impfen zu lassen, die bis jetzt – aus gutem Grund – immer noch keine reguläre Zulassung haben. Und diese – wären die Zulassungsstudien nach den üblichen Standards gelaufen –nach Ansicht vieler Fachleute auch nicht erhalten hätten.

Mit Impfstoffen, die genau das nicht können, was die fadenscheinige Begründung dieses Gesetzes ist: die Übertragung von COVID-19 auf Andere in relevantem Maße zu vermindern.

Zu einem Zeitpunkt, an dem klar erkennbar wird, dass diese Impfstoffe, die Krankenschwestern und -pfleger, Ärztinnen und Ärzte und viele andere sich jetzt verabreichen lassen müssen, ein Auslaufmodell, ein Restposten sind – der Schutz vor Omikron selbst für Geimpfte ist fraglich und bis jetzt durch nichts bewiesen.

Es ist ein politischer Akt von Hilf- und Hirnlosigkeit, der die Parlamente in die Geiselhaft der Fraktionsdisziplin zwingt. Wer würde es wagen, gegen dieses erste Projekt der neuen Regierung zu stimmen… Zeit zum Nachdenken, zum Abwägen, zum Beraten? Fehlanzeige – der demokratische Prozess der Gesetzgebung wird durch allein schon durch dieses schwindelerregende Tempo pervertiert.

Der 10.12.2021 ist ein schwarzer Tag für die Menschenreche in Deutschland – er ist aber auch ein schwarzer Tag für die früher vorhandene politische Kultur in diesem Lande, ja, ein schwarzer Tag für die Demokratie.

Vor allem aber ist es ein schwarzer Tag für diejenigen, die dieses Gesetz zu schützen vorgibt: die Kranken, die Alten, die Betreuten. Schon jetzt warnen Patientenschützer vor zu erwartenden massenhaften Kündigungen in genau dem Bereich, der von der Politik ohnehin nie wertgeschätzt, sondern kaputtgespart und systematisch ausgedünnt wurde: den der Pflege von aus welchen Gründen auch immer Pflegebedürftigen.

Was für ein Schildbürgerstreich: eines der Hauptargumente in der Diskussion um die Impfpflicht ist die durch Personalmangel bedingt angespannte Situation in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen – mit diesem Gesetz wird kein alter Mensch, kein Kranker und kein Intensivpatient besser oder sicherer betreut werden; aber viele Betreuende werden sich gezwungen sehen, zu gehen.

Wir werden an der Seite derer stehen, die ihren Beruf nicht kampflos aufgeben wollen, die sich wehren, die vor Gericht ziehen und klagen gegen diese Entrechtung, gegen diesen Irrsinn. Mit unserer ärztlichen Expertise werden wir von unseren erfahrenen Juristen ausgewählte Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht unterstützen.

Das Recht, über medizinische Eingriffe am eigenen Körper selbst zu entscheiden, darf – gerade in Deutschland – nicht zur Disposition stehen. Es ist ein Menschenrecht, ein Grundrecht – und Grundrechte, wie Heribert Prantl so treffend sagt, heißen Grundrechte, weil sie immer gelten.

Deutschland, lieber Karl Lauterbach, braucht keine Impfpflicht – gar keine!“

Sprecher: Dr. med. Steffen Rabe

Quelle: Individuelle Impfentscheidung, 11.12.2021



Enthüllung! Pfizer Unterlagen aufgetaucht – 4,5,6 Impfung kommt!

Heute gibt es hochbrisante Enthüllungen zum Impfstoff von Pfizer. Jetzt ist auch klar, warum die FDA und Pfizer diese Informationen 55 Jahre unter Verschluss halten wollte. Zudem warnt die „American Heart Association“, dass mRNA-Impfstoffe das Risiko, an Herzerkrankungen zu erkranken, dramatisch erhöhen. In Deutschland hat Markus Söder mit falsche Zahlen die Pandemie der Ungeimpften kreiert. Desweiteren ist Omikron da, genauso Karl Lauterbach als Gesundheitsminister und damit die ewige Corona-Krise sowie Impfpflicht und Impfabo. Ein fulminanter Rundumschlag!

Quelle: Marc Friedrich, 13.12.2021

Anmerkung CG: Sehr interessant sind die Fakten, die Marc Friedrich mit Quellenvermerken zusammen gesammelt hat, beispielsweise Min. 12, die “Zahlen” von Schottland und England. Dort sterben derzeit mehr Geimpfte als Ungeimpfte. Ab Min. 13:30 geht es um die Enthüllungen zu #Pfizergate. Bei Min. 25 geht es um die Änderungen der Formulierungen von Seiten des Paul-Ehrlich-Institutes bezüglich der Wirksamkeit der neuartigen genbasierten Covid-Impfstoffe (siehe Screenshot unten); Min. 30:25 über die Schritte zur drohenden digitalen Totalüberwachung mittels Einfallstor “Impfregister”. Datenschutz ade? Zu kritisieren an Marc Friedrichs Video wäre die Einleitung. Da spricht er vom angeblichen “Linksrutsch”, die (jetzige) SPD und Grüne bezeichnet er als “Sozialisten”. Das ist m.E. eine ziemlich unpassende Interpretation, denn eher könnte man von dem weiteren Erstarken eines “Mittenextremismus” sprechen, oder vom gleichen neoliberalen Wein in neuen Schläuchen. An Feindbildaufbau, außenpolitischer Zuspitzung, Aufrüstung und C-Maßnahmen, welche die Spaltung der Bevölkerung vorantreiben, hat sich nicht viel geändert zur Vorgänger-Regierung. Es wird in vielen Bereichen eher noch schlimmer. Die derzeitige Führung der SPD ist von demokratischem Sozialismus weiter entfernt denn je. Einem Sozialismus im dem Sinne, dass man sich um Wohlstand für alle und um die Interessen des ärmeren Teils der Bevölkerung kümmert. Beispielsweise um geregelte Beschäftigungsverhältnisse, um höhere Löhne, um den Wiederaufbau eines gerechteren Sozial- und Rentensystems, und dass man die massiven Privatisierungen von Staatseigentum endlich beendet. Alles andere also, als das, was die neue Regierung derzeit tut.

Klimapolitik ist Friedenspolitik

Heute gibt es ein kurzes Statement von Peter Wahl, dem Mitbegründer von Attac für euch:

Klimapolitik hat die Aura besonderer moralischer Hochwertigkeit. Da geht es um Menschheitsprobleme, um zukünftige Generationen, um die Rettung des Planeten. Im Vorfeld der Klimakonferenz in Glasgow und bei der Konferenz selbst ist allerdings ein anderer, sehr viel schnöderer Aspekt in den Vordergrund getreten. Nämlich als neuste Masche:

Die Instrumentalisierung von Klimapolitik für geopolitische Interessen durch die USA und die EU.”

Der Klimaschutz, von selbstgerechten Flaggelanten als größte Domestizierung missbraucht, wird hier von Peter Wahl, Mitbegründer von Attac, ins Richtige zugespitzt. Nämlich zum Angriff auf die NATO und anderen Klimaverbrechern.

Quelle: weltnetzTV, 15.12.2021



Diffamierung von Ungeimpften – Henriette Piper spricht mit Thomas Dietz

Henriette Piper ist Drehbuchautorin. Thomas Dietz ist Pfarrer.

Abstract Thomas Dietz: Die Hetze gegen Andersdenkende, insbesondere gegen Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten, muss sofort aufhören! Jesus Christus spricht: “Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen!” Jahreslosung 2022 Mit Angst und Panik lösen wir nicht die aktuellen Probleme. “Herr lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf daß wir klug werden!” Ps. 90 Wir müssen endlich lernen mit Krankheit und Tod zu leben.

WIR WOLLEN EINEN RUNDEN TISCH! JETZT PETITION MITZEICHNEN.

Quelle: allesaufdentisch, 19.11.2021





Corona Schutzimpfung für Kinder und Jugendliche – Monika Gruber spricht mit Dr. med. Jost Christian Deerberg

Monika Gruber ist Kabarettistin, Schauspielerin, Buchautorin. Dr. med. Jost Christian Deerberg ist Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin.

Abstract Dr. med. Jost Christian Deerberg: Kinder- und Jugendliche sind keine vulnerable Gruppe in Bezug Long Covid, sondern viel eher im Hinblick auf Long Lockdown. Denn die verschiedenen Lockdowns haben in großem Umfang schwere psycho-soziale Beeinträchtigungen bis hin zu Depressionen und Suizidgedanken nach sich gezogen. Schon vorhandene Probleme haben sich verstärkt, vorbestehende Traumata wurden reaktiviert. Kinder- und Jugendliche werden durch die aktuelle Politik zur Impfung genötigt: Hauptargument ist die – über die Impfung allerdings nicht herstellbare – Herdenimmunität. Die Impfstoffe schützen nicht vor einer Übertragung des Virus, sie schützen lediglich vor einem schweren Krankheitsverlauf. Und der betrifft nur Erwachsene der älteren Jahrgänge. Kein Nutzen, aber mögliche Risken durch die Impfung: Weil dies unverhältnismäßig ist brauchen Kinder und Jugendliche keine Covid-Impfungen. Wir müssen jetzt solidarisch sein mit den Kindern- und Jugendlichen: Alle Corona-Maßnahmen müssen bei ihnen sofort aufgehoben werden – vor allem die Test- und Maskenpflicht. Impfungen dürfen nicht zur Bedingung gemacht werden für ihre soziale Teilhabe an Schul- und anderen Veranstaltungen. Die Politik bzw. der Staat darf in Gesundheitsfragen nicht mit Zwang und Nötigung eingreifen.

Quelle: allesaufdentisch, 19.11.2021



Heilung Nebensache – Die Irrungen der Medizin

Wir haben es mit dem Untergang der evidenzbasierten Medizin zu tun, meint unser heutiger Gesprächspartner Dr. med. Gerd Reuther, ehemalige Chefarzt, heute Universitätsdozent und Facharzt für Radiologie, mit dem wir über die Irrungen der Medizin aus Medizinhistorischer sicht sprechen, über Heilversprechen in religiöser und medizinischer Konkurrenz, über die Herren Robert Koch und Paul Ehrlich und über die Wirkprinzipien und Effekte von neuartigen und althergebrachten Impfideen. Dr. med. Reuther veröffentlichte rund 100 Beiträge in nationalen und internationalen Fachzeitschriften und -büchern, erhielt den Eugenie-und-Felix-Wachsmann-Preis der Deutschen Röntgengesellschaft und veröffentlichte nach den Büchern „Der betrogene Patient“ und „Die Kunst, möglichst lange zu leben“ jüngst den Titel „Heilung Nebensache – Eine kritische Geschichte der europäischen Medizin von Hippokrates bis Corona“. Dr. Gerd Reuther ist heute Medizinhistoriker.

Quelle: Radio München, 29.11.2021



“Schäden viel dramatischer als Infektion” – Was für ein DESASTER!

Organisationen wie das SOS Kinderdorf und Unicef, aber auch Kinderärzte- und Psychologen schlagen Alarm. In der Corona-Krise werde viel zu wenig auf Kinder und Jugendliche geschaut. #Kinder #Depression #Pandemie

Umfangreiche Quellennachweise in der Videobeschreibung. Auszug:

Depressionen Notfall, Deutschland.

Depressionen Notfall, Schweiz.

WDR: “Corona und Weihnachten: Wie umgehen mit ungeimpften Familienmitgliedern?”

Statista: “Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) in Deutschland nach Alter und Geschlecht.”

Welt.de: “Corona, die Jugend – und die fehlenden Nullen.”

[…]

Quelle: Tamara Wernli, 12.12.2021



Talk im Hangar-7: Neue Köpfe, alter Frust: Wer vertraut noch diesen Politikern? | Kurzfassung

Drei von vier Österreichern haben jegliches Vertrauen in die Regierung verloren und sind schwer genervt vom ständigen Hin und Her in der Corona-Politik. Nun bekommen die Österreicher ihren dritten Kanzler innerhalb einer Legislaturperiode, dazu wieder einmal neue Minister.

Und alle fragen sich: Kehren wir jetzt endlich zurück zu einer stringenten Sachpolitik? Endet die bislang auf PR und Marketing ausgerichtete Tagespolitik? Oder bekommen wir alten Wein in neuen Schläuchen und ändert sich wieder einmal gar nichts, während immer mehr Bürgern das Wasser bis zum Hals steht? Die wirtschaftliche Lage für Gastronomen, Hoteliers, oder kleine Handwerker zeigt jedenfalls seit zwei Jahren nur in eine Richtung: nach unten. Wie finden Bürger und Politik wieder zueinander?

Zu Gast bei Moderator Michael Fleischhacker sind: Anna Schneider, Chefreporterin „Die Welt“, die sich eine Rückkehr zu einer ehrlicheren und unideologischeren Politik wünscht. Wie verunsichert die Bürger sind, das weiß der Meinungsforscher Peter Hajek. Die Hotelbetreiberin Bettina Grieshofer wirft jetzt aus tiefer Enttäuschung über fehlende politische Unterstützung das Handtuch und bietet ihr mehrfach ausgezeichnetes Haus in bester Lage zum Kauf an. Der Philosoph Julian Nida-Rümelin kritisiert ein Regieren vorbei an den Bedürfnissen der Bürger, die ständig verhängten Lockdowns sind für ihn mittelalterliche, völlig uninspirierte Reaktionen. Sinnvoller seien dagegen tatsächlich Impfungen der Risikogruppen. Der Landarzt und Schriftsteller Günther Loewit erlebt hingegen in seinem Praxisalltag unendliches Leid ungeimpfter Patienten, die aufgrund der bereits beschlossenen Impfpflicht vor dem gesellschaftlichen Aus stehen.

Moderation: Michael Fleischhacker

Quelle: Servus TV, 11.12.2021



Hamburg: Demonstration gegen eine Impfpflicht, für Selbstbestimmung und Demokratie (11.12.2021)

Jeden Samstag ab 15:00 findet in Hamburg (Hauptbahnhof, Ecke Kunsthalle) eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesländer und der Bundesregierung statt.

Die Menschen, egal ob gegen Covid-19 geimpft oder nicht geimpft, demonstrieren gegen die C-Maßnahmen, gegen eine Impfpflicht (Impfzwang), gegen die Diskriminierung von Menschen, die nicht gegen Covid-19 geimpft werden möchten, gegen die Spaltung der Gesellschaft und für Selbstbestimmung, Grundgesetz und Demokratie.

Auf dem Video ist fast der gesamte Demonstrationszug vom 11.12.2021 zu sehen.

Viele der Menschen vertrauen weder dem RKI, dem Gesundheitsministerium und noch weniger der alten wie der neuen Regierung. Sie sehen extreme Interessenskonflikte nicht nur bei führenden Politikern, die als Pharmalobbyisten und Konzernlobbyisten aktiv sind, sondern insgesamt in der bundesdeutschen Parteienlandschaft.

Quelle: TuWas, 12.12.2021

Anmerkung CG: Sehen so also die “rechtsextremen Schwurbler” aus? Oder mit welchen Zuschreibungen Politiker und viele Leitmedien diese besorgten Menschen sonst so zu diffamieren suchen und sie pauschal aus dem Diskurs ausgrenzen. Man nimmt zu 99 Prozent kritische, selbstdenkende, friedliche Demokraten aus der Mitte der Gesellschaft wahr, die sich für bedingungslose Grund- und Menschenrechte einsetzen. Interessant bei Minute 36:45 das Spruchbanner: “Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst.” Ich glaube, das habe ich, schon mal irgendwo gelesen…