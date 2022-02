dazu: Grenzen verändert In der aktuellen Debatte spielt das russische Vorgehen auf der Krim eine entscheidende Rolle. Ausgerechnet eine – auch ansonsten lesenswerte – aktuelle Analyse aus dem Haus der Stiftung Wissenschaft und Politik erinnert daran, dass der damalige Vorgang, keineswegs so einmalig war, wie westlicherseits gerne betont wird: „Als westliche Staaten die im Februar 2008 ausgerufene Unabhängigkeit Kosovos an­erkannten, wurden erstmals seit der Char­ta von Paris Grenzen in Europa nach vorheriger Gewalt­anwendung und ohne Zustimmung des Sicherheitsrates verändert.“ Quelle: Informationsstelle Militarisierung e.V.

dazu auch: Die USA brauchen die Ukraine-Krise, um der europäischen Wirtschaft zu schaden und ihre militärische Präsenz zu legitimieren Eigene Übersetzung: Chinesische Analysten sagten am Sonntag, dass die Aufrechterhaltung der Krise den USA in mehreren Bereichen zugutekommt: Legitimierung ihrer militärischen Präsenz in Europa durch Dämonisierung Russlands und Vergiftung der Beziehungen zwischen Russland und der EU, Erhöhung der Unsicherheiten und Sorgen, um der Wirtschaft der Eurozone zu schaden, so dass es zu einer verstärkten Kapitalflucht vom Kontinent in die USA kommt und somit der Inflationsdruck in den USA nachlässt, und Nutzung der Spannungen, um die Beziehungen zwischen China und Russland zu stören. Daher setzen die USA alle Mittel ein, um die erhöhten Spannungen aufrechtzuerhalten, einschließlich der Verbreitung von Desinformationen und der Verstärkung von Militäraufmärschen, um Russland zu provozieren – mit anderen Worten, die USA opfern die Sicherheit der Ukraine, um ihrer eigenen Strategie zu dienen, mit Russland zu konkurrieren, so Experten. […] Analysten zufolge kann keine Partei die Folgen einer völlig außer Kontrolle geratenen Situation tragen, und wenn ein Konflikt ausbricht, wären die USA nicht die Verlierer, sondern könnten sogar davon profitieren, wenn der Konflikt begrenzt bleibt. In diesem Szenario würden sie der Ukraine und ihren Nachbarn schaden, so dass Washington derjenige ist, der einen Konflikt möglicherweise begrüßt, nicht Moskau, Kiew, Paris oder andere Parteien. Quelle: Global Times

dazu: Trucker-Blockade in Ottawa – Kanadas Premier Trudeau aktiviert Notstandsgesetz

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau setzt angesichts der seit Wochen anhaltenden Trucker-Proteste Sonderbefugnisse in Kraft. Er wende das Notstandsgesetz an, einschließlich der Unterbrechung der Finanzierung, um die Proteste zu beenden, kündigte Trudeau an. Mit dem Schritt können Bürgerrechte vorübergehend außer Kraft gesetzt werden.

«Die Blockaden schaden unserer Wirtschaft und gefährden die öffentliche Sicherheit», begründete Trudeau den Schritt. «Wir können und werden nicht zulassen, dass illegale und gefährliche Aktivitäten fortgesetzt werden». Die Maßnahmen würden «örtlich begrenzt sein und nur dort greifen, wo sie benötigt werden». Sie seien auch zeitlich beschränkt.

Finanzministerin Chrystia Freeland erklärte, dass sich alle Crowdfunding-Programme und die von ihnen genutzten Zahlungsanbieter ab sofort bei der kanadischen Anti-Geldwäscherei-Behörde Fintrac registrieren und verdächtige Aktivitäten melden müssen.

Quelle: SRF

Anmerkung Marco Wenzel: Es ist schwer, bei den Demonstranten in Kanada die Spreu vom Weizen zu trennen. Wie immer bei großen Massendemonstrationen versuchen Trittbrettfahrer, die öffentliche Aufmerksamkeit und den Zorn der Demonstranten für ihre Zwecke zu nutzen. Aber das delegitimiert nicht die Bewegung an sich und ihren berechtigten Zorn über die autoritären Maßnahmen der Regierung Trudeau. Wie so oft bei Massendemos auf dem Nordamerikanischen Kontinent schwingt auch hier in Kanada eine falsch verstandene Cowboyromantik von Freiheit und Abenteuer mit, die in der Trucker Szene viel verbreitet, aber aufgrund der Geschichte der Eroberung des Kontinents mit der Ausrottung der indigenen Bevölkerung einen reaktionären Beigeschmack hat. Die amerikanische Freiheit gründet auf der Ausrottung der Indianer. Es ist die Freiheit des Einzelnen, des „lonesome Cowboys“, der sich seine eigenen Gesetze in der weiten Steppe macht, die hier romantisch verklärt wird, sie hat nichts mit der Utopie einer freien sozialistischen Gesellschaft gemein. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit und nicht das Wesen der Proteste. Ein Teil der kanadischen Bourgeoisie hatte den „Freedom Convoy“ anfangs noch unterstützt, um nationalistische Parolen zu verbreiten und die Regierung von Trudeau zu destabilisieren, deren neoliberaler Kurs ihr nicht hart genug erschien. Auch die US-amerikanische Rechte und Donald Trump feierten anfangs noch den „Freedom Convoy“. Sie hatten den Convoy als „Stimme des kleinen Mannes“ gefeiert. Erst als die Autobahn- und Grenzblockaden schwere wirtschaftliche Folgen zu zeigen begannen und die Profite des Großkapitals schädigten, wechselten sie die Seite. Die Automobilfabriken im US-amerikanischen Detroit und Umgebung mussten wegen Verzögerungen bei der Lieferung von Fertigungsteilen ihre Produktion zurückfahren, was auch Biden auf den Plan rief, der dazu aufrief, die illegalen Proteste zu beenden.

dazu auch: Polizei versucht, kanadische Protestblockade zu räumen

(Eigene Übersetzung) Verkehrsreichster Grenzübergang zwischen Kanada und den USA lahmgelegt, ein weiterer “Freiheitskonvoi” bei Paris abgewiesen

Die kanadische Polizei begann am Samstag mit der Räumung von Demonstranten, die eine wichtige Brücke zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten blockierten, mehr als 12 Stunden nachdem ein Gerichtsbeschluss zur Beendigung der Blockade in Kraft getreten war. […]

Die Proteste gegen die strengen Pandemiemaßnahmen der Regierung, zu denen auch Impfvorschriften gehören, gehen in Kanada bereits in die dritte Woche.

Die Lastwagenfahrer, die die Ambassador Bridge blockierten, hatten sich der Aufforderung eines Richters widersetzt, die Brücke zu verlassen, und die zunehmenden Proteste setzten Premierminister Justin Trudeau zunehmend unter Druck.

Die tagelange Blockade der Brücke hat eine wichtige nordamerikanische Handelsroute lahmgelegt, und Trudeau versucht, eine Krise zu lösen, die sich zu einer populistischen Bewegung auszuweiten droht. […]

Inspiriert von den kanadischen Truckern setzten Tausende von Demonstranten, die am frühen Samstag am Stadtrand von Paris kampierten, ihren Weg in die französische Hauptstadt in Fahrzeugkolonnen fort und trotzten damit einem Verbot der Behörden, die eine Blockade der Stadt verhindern wollen. […]

Doch die Polizei handelte schnell und verhängte bis zum Vormittag 283 Bußgelder wegen “Teilnahme an einer nicht genehmigten Demonstration”.

Unter den Demonstranten befanden sich sowohl Gegner der Covid-19-Impfung als auch Menschen, die über schnell steigende Energiepreise verärgert waren – ein Echo auf die Beschwerden der “gelben Westen”, die 2018 und 2019 weitreichende Proteste auslösten. […]

In Neuseeland hat sich unterdessen in Wellington vor dem neuseeländischen Parlament ein behelfsmäßiges Protestcamp gebildet, das Anfang der Woche Schauplatz gewaltsamer Zusammenstöße war, als die Polizei versuchte, die Impfgegner zu vertreiben.

Quelle: Bangkok Post

und: Die Gelbwesten 2.0 kommen…

Nach Paris ist auch Brüssel zum Ziel einer Sternfahrt von empörten Bürgern geworden. Mehrere hundert Teilnehmer eines sogenannten “Freiheits-Konvois” protestierten am Montag gegen Corona-Maßnahmen und Energiepreis-Erhöhungen. Doch im Europaviertel stießen die Gelbwesten 2.0 auf taube Ohren.

Quelle: Lost in Europe