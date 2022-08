Leserbriefe zu „Tagesschau ruft zum „Kampf gegen die Lüge“ auf und bringt „Strafverfolgung“ von RT-Journalisten ins Spiel“

Florian Warweg macht hier auf den als „exklusiv“ gekennzeichneten Beitrag mit dem Titel „Russische Propaganda – Kampf gegen die Lüge“ auf der Tagesschau-Seite aufmerksam. Mit „völlig vagen Verweisen auf BND und Verfassungsschutz“ werde für noch mehr Zensur gegen russische Medien und für „die Möglichkeiten der Strafverfolgung“ geworben. Nicht thematisiert werde jedoch „die eigentlich auf der Hand liegende Frage, wie Strafverfolgung von journalistischer Tätigkeit und Meinungsäußerung auch nur im Ansatz mit einer mutmaßlich demokratisch verfassten Gesellschaft, im konkreten Fall der Bundesrepublik Deutschland, zu rechtfertigen wäre“. Danke für die interessanten E-Mails. Eine Auswahl der Leserbriefe hat Christian Reimann für Sie zusammengestellt.



1. Leserbrief

Lieber Herr Warweg,

vielen Dank für diesen ebenso spannenden wie erschreckenden Bericht, der aufzeigt, wie problemlos und elegant der Weg in die Zensur eingeschlagen werden kann. Ein wenig beruhigen könnten zwar Ihre abschließend ausgesprochene Hoffnung, bei dem Ruf nach strafrechtlicher Verfolgung von RT-Journalisten handele sich eher um den Wunsch des Autors oder der Tagesschau-Redaktion. Nach allen bisherigen Erfahrungen gehe ich davon aus, dass so die nächsten Schritte – nach bewährtem Muster mit verteilten Rollen – propagandistisch vorbereitet werden können/sollen. Da die Verantwortlichen in Politik und Medien mit den vielbeschworenen „Werten“ offenkundig immer weniger überzeugen, ziehen sie eben andere Saiten auf. Danke, dass Sie und die NDS helfen gegenzusteuern.

MfG Heiko Schlottke

P.S.: @ VS & andere ‘geheime Mit-Leser’: Ich habe übrigens auch an Putin viel zu kritisieren und würde mich auch nicht von ihm oder Ihnen oder Anderen ‘bezahlen’ lassen – Ich ‘denke noch selbst’ und nicht ‘im Auftrag von wem auch immer’ (!) …

2. Leserbrief

Lieber Herr Warweg,

warum die massive Kampagne gegen RT-DE von der EU-Kommission kommt und nicht aus Deutschland? Ein uralter Trick. Deutschland dominiert die EU und benutzt die Kommission dazu, um Dinge durchzusetzen, die in Deutschland nur schwer vermittelbar sind.

Was Tagesschau und “Faktenchecker” so über angebliche “russische Propaganda” erzählen, ist mehr als peinlich. Aber auch das ist ein alter Hut der US-Propaganda, der heißt “haltet den Dieb” oder “werfe deinem vermeintlichen Feind genau das vor, was du selber tust”.

Es ist lange her, dass ich mir zum letzten Mal die “Tagesschau” angetan habe. Um so verdienstvoller, dass aufrechte Journalisten wie Sie immer noch aus diesem schmierigen Sumpf berichten. Hat mir schon gut gefallen, als Sie noch für RT bei der Bundespressekonferenz aktiv waren.

And now for something completely different, für die Historiker:

Wer hat Deutschland gegründet: Bismarck ein rechter Reaktionär. Wer hat in Deutschland den Sozialstaat eingeführt? Bismarck, ebenda. Wer hat ihn wieder abgeschafft? Schröder, ein Sozialdemokrat. Wer ist gerade dabei, Deutschland zu zerstören? Scholz, Sozialdemokrat.

Ist das noch mein Land?

Mit freundlichen Grüßen,

K.H.

3. Leserbrief

Ist das dieselbe Tagesschau, die am 13. Juni die Lüge fabrizierte, russische Artillerie hätte einen Marktplatz in Donezk (!! Separatistengebiet !!) angegriffen, wobei es zahlreiche Opfer gab?

Und ja, man muß hier von einer Lüge, und nicht nur von einem Irrtum sprechen, da man sich auf die Agenturmeldung samt Bildern von Reuters bezog, die korrekt gemeldet hatten, daß es die ukrainische Armee war, die dies getan hatte. Aber das paßte wohl nicht ins Tagesschau-Narrativ, und mußte “korrigiert” werden…

Wie sich das Ganze jetzt wiederholt, sieht man an den unsäglichen Dauermeldungen über den inakzeptablen Beschuß des AKWs Saporishija durch die ukrainische Armee (nur diese Version ergibt einen Sinn), dessen sich laut Tagesschau aber “Russland und die Ukraine gegenseitig beschuldigen”?

O.B.

4. Leserbrief

Hej, Florian Warweg,

ich fürchte, die meinen das verdammt ernst. Das dazu passende Gesetz ist irgendwo im Gesetzesdschungel unter “Rechtfertigung eines Angriffskrieges” versteckt.

Dass gegen Journalisten inzwischen massiv vorgegangen wird, davon können bereits einige Journalisten ein Lied singen.

Siehe z.B. Alina Lipp. Neueste Wendung: Ihrer Mutter in Tyskland wurde das Konto gesperrt.

Bei Alina Lipp selbst lief es ja auch nicht besser.

Schon länger bekannt ist der “Fall” von “Ken Jebsen”.

Das Alles sind also keine Fantasien oder “feuchte Träume” der totalitären Staatsorgane, sondern es wird gelebt und umgesetzt!

Also: Maul halten oder auswandern!

Viele Grüsse aus dem Exil

Rainer Kowallik

5. Leserbrief

Hallo liebes NDS-Team,

das EU-Amtsblatt, das am 02.03.22 veröffentlicht wurde ist auf den 01.03.22 datiert.

Am 24.02.22 begann die russische sogenannte Spezialoperation in der Ukraine.

Also man hat nicht mal eine Woche gebraucht, um ein rigoroses EU-weites Zensurregime gegenüber russischen Sender zu errichten.

Da kann man davon ausgehen, dass es wie bei den Sanktionen lange im voraus ausgearbeitet wurde und nur noch der richtige Moment gefehlt hat, um es anschließend durchzuziehen.

Und zu Pierre Omidyar folgendes: Dieser Oligarch der Angelsachsen ist der Gründer der Stiftung “Democracy Fund”.

Diese Stiftung unterstützt und finanziert nach dem CIA-Vorbild des “Kongress für kulturelle Freiheit” aus dem Kalten Krieg unter anderem Künstler wie z.B. Bob Moran. Bob Moran schafft es merkwürdigerweise problemlos Regierungs-, Globalismus-, Neoliberal-, Kriegs- und technokratisch-kritische Zeichnungen zu veröffentlichen. Dieser Bob Moran hat bei Regierungs- und Kriegskritischen eine immer größere werdende Fanbase.

Währenddessen sein Chef Omidyar gleichzeitig Mitglied und Geldgeber ist von zahlreichen neoliberalen bis hin zu marktfundamentalistischen und pro-technokratischen Stiftungen wie z.B. Ethics and Governance of Artificial Intelligence Fund und Stiftung Neue Verantwortung.

Dabei unterstützt er das neokonservative Portal The Bulwark, das von dem Kriegshetzer und Marktfundamentalisten William Kristol gegründet wurde – William Kristol, der gemeinsam mit Robert Kagan (Ehemann von Victoria Nuland) für “Project for the New American Century” und die Bush-Politik verantwortlich war.

Das nenne ich mal ein Paradebeispiel von subversiver Geheimdienstarbeit.

Die von George Soros geführte Open Society Foundations existiert in ihrer heutigen Form erst seit 1993. Diese ging 1991 aus der europäischen Tochterorganisation des “Kongress für kulturelle Freiheit” hervor. Was ohne CIA-Zustimmung sicherlich nicht möglich gewesen wäre.

BG

E

6. Leserbrief

Die Nachdenkseiten haben ja schon viel berichtet im Zusammenhang mit der Propaganda westlicher und den deutschen Leitmedien.

Man kann sich jetzt mal die Frage stellen, was wäre denn für Russland die am meisten effiziente Art Propaganda zu betreiben? Ganz einfach: Die Wahrheit verbreiten mit der Einschränkung, dass bei Zahlen Vorsicht geboten ist, da sollte man nachprüfen.

Die Vehemenz, mit der im Westen auf russische Medienberichte reagiert wird, dürfte gleich bleiben, ob sie nun Lügen oder Wahrheit verbreiten.

Im Zusammenhang mit sowohl Propaganda als auch Kriegsgeschehen dürfte auch die Unfähigkeit von Regierungen und Politikern,sein, Fehlentscheidungen einzugestehen und zurückzudrehen.

Ebenfalls wichtig, die Tatsache wie unkritisch die Bürger sind gegenüber ihren eigenen Politikern und Medien.

Ziemlich deutlich ist auch, wie die Regierungen Opfer ihrer eigenen Propaganda werden, dies äußert sich daran, dass ihren Kommunikationen jede Logik fehlt, komplettes fehlen jedes rationalen Denkens.

Unabhängig von der Selbstbetäubung durch eigene Propaganda fällt auf, wie schlecht unsere Politiker die eigene Position verstehen in dem Machtspiel zwischen den Großmächten USA, Russland und China.

Sie befinden sich im gefährlichen Irrglauben, die USA sei ihr großer transatlantischer Freund, der sie niemals im Stich lassen würde. Wer die Kriegsgeschichte kennt der letzten 200 Jahre sieht dass solche Freundschaften nur halten solang sie der Großmacht nutzen mit der man eine Allianz eingegangen ist.

Da Kriegsbeteiligung und welcher Art diese auch sein mag,der Zivilbevölkerung nur große Nachteile bringt, hat dies zur Folge dass massiver Einsatz von Propaganda untrennbar verbunden ist mit kriegerischen Auseinandersetzungen und zwar bei allen beteiligten Staaten. Wie sonst soll die Bevölkerung dazu gebracht werden, das Leiden und das Elend eines Krieges zu akzeptieren.

Die Entscheidungsträger, die Regierungspolitiker also, befinden sich in einer komfortablen Position was man ganz brutal wie folgt ausdrücken kann:

Die Söhne und Töchter der Bevölkerung sterben an der Front, die Politiker im eigenen Bett. Holzkreuze für die Soldaten aller kriegsführenden Staaten, Ritterkreuze für ihre Politiker.

Abschließend eine Buchempfehlung:

Prof John J. Mearsheimer: Why Leaders lie, The Truth about Lying in International Politics.

Oxford University Press ISBN 978-0-19-9755873-9

Mit freundlichem Gruß

Patrick Janssens

7. Leserbrief

Sehr geehrtes NDS Team,

es macht Spaß aber gleichzeitig auch Angst, Ihre Artikel zu lesen.

Angst in dem Sinne, welche Richtung wir hinsichtlich Demokratie, Meinungs- und Pressefreiheit eingeschlagen haben.

Russische Propaganda… Aha…

Was leben wir jetzt? Amerikanische Propaganda mit neuem (alten) Feindbild? Wir sind ja so toll und super, sorry, reiner Sarkasmus.

Eigentlich müssten diejenigen, die öffentlich zu so einer “Hexenjagd ” aufrufen mit sofortiger Wirkung entlassen werden. Ich fasse es nicht!

Wir können den Spieß mal umdrehen. Vielleicht sollten wir diejenigen verfolgen, die mit unterstützen, uns für dumm zu verkaufen. Und wo führt das hin? Moderne Inquisition?

Was passiert hier? Was wird uns verschwiegen?

Klimakrise, Energiekrise, Bildungskrise, …

Hier passiert wesentlich mehr – im Hintergrund.

Wenn wir nicht bald aufstehen, wird es ein böses Erwachen geben. Vogel-Strauß-Taktik hilft nicht mehr. Sondern der Sand in den Augen, weil der Kopf darin steckte, verhindert die klare Sicht und reibt nur in den Augen.

J.G.

8. Leserbrief

Moin, lieber Florian Warweg ~

wie wäre es dann damit:

‘Einfach mal den Spieß umdrehen’, d.h. den ÖRR (= Tagesschau etc.) anzeigen – im Sinne des von ihnen propagierten „Kampf gegen die Lüge“. Wer weiß ob dafür nicht doch schon straf-gesetzliche Grundlagen vorhanden sind (?!?).

‘Beweise’ für Ihre „Lügen“ gibt es ja eigentlich ‘zu Hauf’ …

Aber wahrscheinlich „tun sich die sogenannten Bundesbürger bislang sichtlich schwer mit dem Kampf gegen Lügen des ÖRR und der MSM“ …

Auf jeden Fall das Lachen nicht verlieren und sich nicht von diesen ‘armen Hanseln’ einschüchtern und ‘verarschen’ lassen (!) …

Herzlichst leewe Jrüße ut Ostfreesland, Ulrich

9. Leserbrief

Sehr geehrtes Nachdenkseiten Team,

verzeihen Sie mir meine Offenheit, aber ich frage mich, soll ich schon mal üben, den rechten Arm zu heben oder nehmen wir diesmal den linken Arm, weil der Rechte vorbelastet ist ?

“(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.”

Schön, dass man sich rausreden kann, dass das nicht Erteilen einer Rundfunklizenz keine Zensur darstellt.

Aber wir können uns ja alle freuen, statt nur einen Karl-Eduard von Schnitzler, haben wir heute die Auswahl aus 100 davon. Alle erzählen dasselbe, aber man hat die Wahl, wie es erzählt wird, das ist doch mal ein echter Gewinn für die Meinungsfreiheit.

Das Beste ist, man bleibt bei RT ja konkrete Beispiele schuldig. Eine Aufgeklärte Gesellschaft würde sich auf jede “angebliche” russische Propaganda Meldung stürzen und darlegen, warum es Propaganda ist. Dass wir dies nicht tun, was ja ein Leichtes sein sollte, zeigt doch, was für ein Spiel hier wirklich gespielt wird.

Man verliert langsam aber sicher die Hoffnung.

Mit freundlichen Grüßen,

Ronny Dietzsch

10. Leserbrief

Liebe Nachdenkseiten-Redaktion,

es ist ein beschämender und zynischer Offenbarungseid und ein dreister Versuch, dass ausgerechnet die ARD-Anstalten und die restlichen Medien in Deutschland und im Westen nun den Aufruf starten „Russische Propaganda – Kampf gegen die Lüge“ ; denn damit entlarven und entblößen sie sich in Wahrheit in bester Manier selbst!

Ausgerechnet Deutschland und die westliche Länder mit ihrer umfangreichen gewaltigen und vielfältigen Propaganda-Maschinerie, die selbst in allen geostrategischen wichtigen außenpolitischen Fragen der letzten Jahrzehnte und bei allen verbrecherischen Kriegen der USA-Nato weltweit – besonders in den letzten 20 Jahren in vielen Ländern im Nahen-Osten und in Nordafrika – eine Hinterlassenschaft der verbrannte Erde verursacht haben, unter dem selbst gebastelten Motto” Kampf gegen den Terror und Islamisten”, und die Menschen im Westen tagtäglich offen und subtil manipuliert und irregeführt haben, spielen sich nun diese Herrschaften im Westen als das Zentrum der Wahrheit und Wahrhaftigkeit auf. Was für ein unbeschreiblicher und beispielloser Zynismus und ein Schauspiel der geistigen Umnachtung und Perversion!

Die ganze Medienlandschaft in Deutschland und im Westen folgt im Grunde blind und gehorsam den bewußt gesteuerten Perspektiven der us-amerikanischen Doktrin und deren geostrategischen Zielen. Mit den puren und zynischen Desinformationen und mit Lügenpropaganda wurden und werden die Menschen im Westen tagtäglich ungeniert ganz offen und subtil von den gesteuerten Medienkonzernen und ihren gewissenlosen Schreibtischtäter gefüttert und manipuliert. Nun drehen diese Herrschaftsmedien und Meinungsmacher im Westen, wie immer nach ihrer bewährten Methode einfach den Spieß um, um sich reinzuwaschen und um damit ein noch stärkeres mediales Feindbild – als es bis jetzt schon der Fall gewesen war und ist – mit dem Motto gegen „Russische Propaganda – Kampf gegen die Lüge“ aufzubauen, auch um von ihren eigenen medialen Schandtaten in den letzten Jahrzehnten abzulenken.

Die bewußte Massenmanipulation im Westen gegen Russland ist ein trauriges Kapitel für sich selbst und dies ist über Jahre das unermüdliche Werk dieser skrupellosen Medienherrschaften.

Der US-Schriftsteller Mark Twain beschrieb einmal dieses seltsame Phänomen der manipulativen Massenpsychlogie mit Worten:

“Es ist viel leichter die Menschen, zu manipulieren, als der Versuch, sie zu überzeugen, dass sie manipuliert werden.”

Dies ist nicht nur eine totale Zensur gegenüber andersdenkenden Menschen und besonderes gegen unliebsame Journalisten aus der ganzen Welt (nicht nur gegen russische Journalisten), sondern es ist auch ein Beispiel für den beschämenden geistigen Verfall des kulturellen, scheinheiligen und teilweise geistig deformierten Charakters des Westens.

Dieser Charakter des Westens wurde – sicherlich unbewußt und ungewollt – deutlicher als je zuvor im Zusammenhang mit dem us-westlichen Krieg (mittels Ukraine) gegen Russland.

Darüber hinaus verursacht dieser ungeheure Vorgang ein beklemmendes Gefühl und erinnert uns schmerzhaft an das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte und an die geostrategischen Ziele des imperialistischen Krieges der Nazi-Regimes in Deutschland, die die Welt in Brand gesetzt haben…, d.h. der pure Faschismus, sowohl im Innen und als auch nach Außen für eine totalitäre Weltherrschaft.

Und nun seit 1945 haben diese Rolle und Aufgabe die USA-Nato-Imperialisten in Europa übernommen (mit dem Unterschied, im Innen unter des Denkmantels “Demokratie und Freiheit”). Die meisten Menschen auf dem Globus haben im 20-Jahrhundert bis heute mit Schaudern, Fassungslosigkeit und Entsetzen diese weltweite Barbarei und die unendlichen Kriege der USA und der Nato und das Herbeiführen von den unzähligen Bürgerkriegen und Regierungsumstürzen vom Volk demokratisch gewählten Regierungen in vielen Ländern leidvoll miterlebt.

Und stets wurden in den 75 Jahren des Kalten Krieges durch die USA und die Nato weltweit der “Kampf gegen den Kommunismus und für die Demokratie und die Freiheit” und andere übliche Phrasen als Vorwand und Rechtfertigung verkündet.

Seit dem 11.9.2001 geschieht dies auch unter dem Motto “Kampf gegen den Terror und Islamisten”, wobei fast alle diese großen islamistischen Terrorgruppen (Taliban, Al-kaida in Afghanisten, IS, Al-Nosrah, und, und in Syrien und im Irak, etc…) das Werk der USA und der Nato selbst waren und sind und die alle von der CIA und befreundeten Diensten in den Nato-Ländern und in den anderen despotischen Vasallenländern in der Region (Saudi Arabien, V.A. Emirate, Türkei als Natomitglied, Ägypten, Jordanien, etc.. ) mit schweren Waffen versorgt und logistisch hervorragend ausgestattet und ausgebildet wurden, um einen Regime Change im Sinne der USA und des Westens, z.B. nach den gelungenen Umsturz 2011 in Libyen/Gaddafi durch die USA und die Nato selbst, in Syrien, im Irak, im Sudan, im Libanon, im Iran mittels dieser Terrorgruppen herbeizuführen, finanziert mit Dutzenden von Milliarden Petro-Dollar durch die despotischen Golfmonarchen.

Für diese Terror-Operationen in den Ländern des Nahen Ostens war – nach der gescheiterten Invasion im Irak 2003 durch G.W. Bush – ab 2011 die Regierung Obama (der Herr Nobelpreisträger!) mit Frau Clinton und mit Vizepräsident Biden, dem derzeitigen US-Präsidenten, zuständig und federführend.

Das Desaster in Afghanistan und das unbeschreibliche Leid und Elend des afghanischen Volkes nach 20 Jahren Okkupation und Zerstörung des Landes in jeder denkbaren Hinsicht durch die USA und die Nato ist inzwischen allgemein bekannt. Etwa 2000 Milliarden US-Dollar wurden von der USA und der Nato in 20 Jahren in Afghanistan “investiert”, um dieses Elend zu so gut wie möglich zu vollenden!

Nun geht es geostrategisch um den selbst mehrfach postulierten Kampf gegen die Hauptfeinde Russland (Ukraine), China (Taiwan) und Iran (das Atomprogramm) für eine totale Weltherrschaft der USA, in enger Zusammenarbeit mit ihren europäischen Vasallen-Staaten und mit Australien, Japan, Südkorea, etc… im pazifischen Raum gegen China mit dem Vorwand Taiwan und im Falle der Ukraine mit der Nazi-Bande in Kiew (CIA-Putsch 2014 in Kiew) gegen die elementarsten Sicherheitsinteressen Russlands. Immer das gleiche zynische und schmutzige Schauspiel der USA-Nato!!!

Nach Z.Brzenzinski und G. Friedmann und anderen Figuren in US-Denkfabriken (ob Demokraten oder Republikaner) ging es und geht es (vor allem nach der Zerfall der Sowjetunion) um die langangelegte globale Geostrategie im Sinne der alleinigen absoluten Hegemonie der USA in der Welt. Dabei erklären “diese Figuren des Finsternis” selbst und sehr deutlich die Ziele und die Methode dieser Herrschaft US-Nato Ambitionen:

„Wir müssen alle von uns postulierten Feinde in der Welt (kleine oder große Mächte) durch Kriege, Bürgerkriege, militärisch-geheimdienstliche Sabotagen und Terroroperationen, Wirtschaftssanktionen und mit Hilfe unserer medialen Propaganda und anderen zerstörerischen Instrumenten diese Feinde in einer Art und Weise politisch, ökonomisch, militärisch und medial so schwächen, zerstören und ihre geografischen Territorien zerstückeln, dass sie sich Jahrzehnte lang nicht mehr davon erholen können und mit sich selbst beschäftigt sind und dass sie sich für längere Zeit nicht mehr aufrichten zu können. Dann haben wir unsere gesteckten Ziele mit Erfolg erreicht.“

Ein Reporter der New York Times erklärte am Mittwoch, den 06.Januar 2021 vor und in dem Kapitol in Washington, D.C.:

“We may be shocked by pictures of a mob invading the capitol, but check out the paintings hanging behind them in the rotunda. We shouldn`t be surprised, because we`ve always been America is a nation built on stolen land by stolen people.

And if Wednesday`s rampage feels historic, it`s because violence is in our national DNA.”

Zusammenfassend:

Besser und zutreffender kann man die US-History von 400 Jahren mit diesen wenigen Sätzen nicht erklären. Im Gegensatz zu den vielen Mainstream-Medien und den Politiker-Ignoranten und den gehorsamen und blinden Vasalen im Westen, die immer noch die USA permanent als “das Herz und das Zentrum der westlichen Demokratien” gebetsmühlenartig zelebrieren und bejubeln und sich und die Anderen bewußt täuschen und belügen.

Aber dies ist eigentlich auch ihr Job, nach der bewährten Methode:

“Wessen Brot ich ess, dessen Lied ich sing”!!!

Mit besten Grüßen

M.D.

Anmerkung zur Korrespondenz mit den NachDenkSeiten

Die NachDenkSeiten freuen sich über Ihre Zuschriften, am besten in einer angemessenen Länge und mit einem eindeutigen Betreff.

Es gibt die folgenden E-Mail-Adressen:

leserbriefe(at)nachdenkseiten.de für Kommentare zum Inhalt von Beiträgen.

hinweise(at)nachdenkseiten.de wenn Sie Links zu Beiträgen in anderen Medien haben.

videohinweise(at)nachdenkseiten.de für die Verlinkung von interessanten Videos.

redaktion(at)nachdenkseiten.de für Organisatorisches und Fragen an die Redaktion.

Weitere Details zu diesem Thema finden Sie in unserer „Gebrauchsanleitung“.