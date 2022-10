Leserbrief, die Lektüre der NachDenkSeiten in den USA betreffend

Vorbemerkung: Die wichtigste Zielgruppe der NachDenkSeiten sind die Leserinnen und Leser in Deutschland. Wenn wir darüber hinaus bei recht vielen Lesern in Österreich, in der Schweiz, in Belgien, in den Niederlanden und in Spanien wahrgenommen werden, dann ist das erfreulich, wenn nun offensichtlich auch in den USA, siehe unten, dann ist das ein weiterer Anstoß zum Weitermachen.



An: [email protected]

Betreff: Diane Sare, unabh. NY Kandidatin f. Senat liest die NDS!

Liebe Redaktion,

ich traute gerade meinen Ohren nicht, als Fr. Sare sich ab Min 50:35 in folgendem Interview-Video mit Scott Ritter und Col. Black (ehem Senator – R-) auf den Artikel von Albrecht Müller verwies, v. 29.9.22 “Unser Problem heisst USA”! Das werte ich als weitere Bestätigung der gewachsenen Reichweite der NDS. Außerdem ist das in meinen Augen auch eine Bestätigung der Qualität der Beiträge, und ggf. auch der Referenzen die mit Albrecht Müllers Werdegang verbunden ist.

Danke an dieser Stelle noch für die großartige wichtige Arbeit des gesamten Teams. Insbesondere freut mich als “alter NDS Unterstützer” der Einstieg von Florian Warweg, dessen Arbeit für RT De ich schon sehr wertschätzte! 😁

Viel Erfolg auch weiterhin, ich trommele auch weiterhin für Euch/Sie, speziell bei den zahlreichen Spaziergängen… 😉

youtu.be/ywpxiuYY8_E

(Das Video ist auch bei Scott auf Telegram hier: t.me/ScottRitter/408)

Herzliche Grüße aus Nord-Hessen

Matthias Raub