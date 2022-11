Hinweise des Tages II

dazu: Bürgergeld: Markus Söder droht mit Blockade des Bürgergelds im Bundesrat

Die Union – allen voran CSU-Chef Markus Söder – will das von der Ampel beschlossene Bürgergeld im Bundesrat stoppen. Grund: Es benachteilige untere Einkommensgruppen.

Quelle: Zeit Online

Anmerkung unseres Lesers J.A:: Was Söder so populistisch daherredet, geht wirklich auf keine Kuhhaut. Zunächst einmal bedeutet die (geplante!) nominale Steigerung der Regelsätze höchstens einen Inflationsausgleich, ist eher zu niedrig dafür. Dann sind Armuts- und Niedriglöhner keineswegs benachteiligt durch das Bürgergeld – was wird denen denn weggenommen? Wenn Söder die Interessen der Niedriglöhner wirklich am Herzen lägen, wovon natürlich in Wahrheit keine Rede sein kann, dann könnte er sich für höhere Bruttolöhne und ein Ende des deutschen Lohndumpings der letzten 20-30 Jahre einsetzen; dann hätte er u. a. die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro zum 1. Oktober 2022 nicht ablehnen, sondern als viel zu niedrig kritisieren und sich für einen höheren Mindestlohn einsetzen müssen. Dort, wo er als Regierungschef selber die Aufsicht hat, also z. B. bei den bayerischen Beamten und Angestellten, u. a. den von ihm erwähnten “Polizeimeister”, kann er sogar direkt für höhere Einkommen sorgen, anstatt immer wieder die berechtigten Ansprüche der Gewerkschaften abzubügeln, um die wirklich Reichen und die Großunternehmen vor Steuererhöhungen schützen zu können. Traurig, dass Söders so offensichtliche Masche immer noch und immer wieder bei einem großen Teil des Publikums verfängt.