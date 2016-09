Anmerkung Lutz Hausstein: Neben der Demonstration des breiten Widerstands in der Bevölkerung – trotz des teils wirklich lausigen Wetters – gegen einen weiteren Versuch, Politik für die großen Konzerne ein weiteres Mal mit aller Macht durchzudrücken, ist das Folgende ebenfalls bemerkenswert. Nach der einmaligen Bezifferung der Teilnehmerzahl jeweils am Anfang ihrer Berichterstattung auf die oben genannten 320.000 verwendeten die Medien anschließend durchgängig die unbestimmte Zahl „Zehntausende“. Wohlgemerkt, in denselben Beiträgen, nur wenige Sekunden später. Öffentlich-rechtliche Medien ebenso wie private. Siehe nur exemplarisch hier, gleichfalls aber auch hier. Das ist zwar keine Lüge in klassischen Sinne, aber der Wahrheit entspricht es ebenfalls nicht.

Merke: Die zukünftige Sprachregelung für mehrere Hunterttausend lautet „Zehntausende“.

Dazu: Zehntausendfacher Protest gegen TTIP und CETA

Der Protest war bunt und laut – doch die Beteiligung an den bundesweiten Demonstrationen gegen die Handelsabkommen TTIP und CETA blieb nach Polizei-Schätzungen hinter den Erwartungen zurück. Die Veranstalter widersprachen – sie zählten 320.000 Menschen.

Aus Protest gegen die geplanten Handelsabkommen TTIP und CETA sind in Deutschland mehr als 100.000 Menschen auf die Straße gegangen. Sie machten ihrem Unmut mit bunten Plakaten, Luftballons und Trillerpfeifen Luft. Allerdings blieb die Zahl der Teilnehmer nach Zählungen der Polizei hinter den Erwartungen der Veranstalter zurück.

In Berlin waren laut Polizei ungefähr 70.000 Menschen zusammengekommen, in Hamburg 30.000, in München 20. 000 und in Köln laut Schätzungen 40.000. Demonstrationen gab es auch in Frankfurt, Leipzig und Stuttgart. In einigen Städten wie in München und zeitweise in Berlin mussten die Demonstranten dem Regen trotzen. Überall blieb es laut Polizei friedlich.

Quelle: tagesschau.de

Anmerkung unseres Lesers G.S.: Sollte(n) die Tagesschau (Tagesthemen) nicht versuchen, objektiv über die Demonstrationen zu berichten?

Das ist sowohl in der Schriftform als auch im TV-Beitrag mißlungen.

In Bezug auf den im Artikel verlinkten Tagesthemen Beitrag:

(1) Die TTIP Gegener dürfen 3 Kommentare (14 Sekunden) in die Kamera sprechen. Raum für Kritik an den Demos hingegen wird im Beitrag reichlich eingeräumt (18 + 21 = 39 Sekunden). Sollte es in dem Beitrag nicht in erster Linie um die (Inhalte/Ziele/Kritik der) Demos gehen?

Diese werden in dem Beitrag aber kaum benannt. Zum Beispiel fehlen Hinweise auf Schiedsgerichte, Ratchet Effect, Verlust des Vorsorgeprinzips, Living Agreement, Geheimverhandlungen, … .

(2) Ein einseitiger Experten-Bericht, wie der Anti-TTIP Kampagne aufgezogen wurde, wird includiert. Wie Pro-TTIP Lobbyverbände Politiker und TTIP-Verhandlungen beeinflussen wird hingegen nicht thematisiert. Das ist auch keine ausgewogene Berichterstattung.

(3) Der Schluß-Kommentar des Berichtes könnte suggestiver kaum sein, u.A. liegt das auch an seiner Intonation/Betonung: „Inzwischen sagen selbst TTIP Gegner, daß die Chlorhühnchen längst vom Tisch sind – aber das spielt keine Rolle mehr – der Massenprotest ist da.“

In meinem Kopf suggeriert dieser Satz die Haltung: „Eigentlich gibt es keinen Grund mehr zu demonstrieren, aber die urprünglichen Kritiker können die dummen Massen jetzt auch nicht mehr aufhalten. Seufz.“

Fazit: Was für ein Stück Meinungsmache!

Anmerkung unseres Lesers A.P.: Was sich zuerst seriös liest – im Artikel selbst wird der Bertug deutlich. Veranstalter sprechen von 320.000(!)

Auch wenn die Zahl zu hoch ist, „zehntausende“ ist hart an der Lüge!

Und natürlich darf im Artikel eine „Mählström“ nicht fehlen, die den Gegnern Unwissenheit und Lügen unterstellt – wie immer „Haltet den Dieb!“…

Zudem: Heute am So. 18.09.16, 15Uhr40 steht die Meldung auf der Homepage ganz weit unten – auf Platz 9 von 10!

Oben geht es um die Berlinwahl wo es noch gar nix zu melden gibt.