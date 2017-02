Anmerkung Paul Schreyer: Das Armdrücken zwischen derjenigen Fraktion in den USA, die bessere Beziehungen zu Russland sucht und dem „Deep State“-Geheimdienstkomplex geht in die nächste Runde. Auf dem Spiel steht nicht weniger, als das Feindbild Russland, das in den letzten Jahren mit großem Aufwand etabliert wurde und das Trump nun in Frage stellt. Die Affäre um Flynn wirft dabei viele Fragen auf. Die Washington Post berichtet, dass das FBI „routinemäßig“ den russischen Botschafter abhört. Anscheinend ist niemand empört über diesen offenen Bruch diplomatischer Regeln (z.B. das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen, Artikel 22: „Die Räumlichkeiten der Mission sind unverletzlich“, Artikel 27: „Die amtliche Korrespondenz der Mission ist unverletzlich“). Flynns mitgeschnittenes Telefongespräch mit dem Botschafter fand im Dezember statt, also in der Übergangsphase von der Regierung Obama zur Trump-Administration. Die Annahme, dass eine gewählte, in wenigen Wochen ins Amt kommende Regierung keinerlei Hintergrundgespräche mit ausländischen Diplomaten führen dürfe, erscheint absurd und weltfremd. Die Kritik an Flynn fokussiert darauf, er habe sich von Russland „erpressbar“ gemacht. Doch der Erpresser in diesem Spiel ist nicht Moskau – wo man sich mit Flynn ja gut versteht – sondern der vermeintlich „besorgte“ US-Geheimdienstapparat selbst, dem Trumps russlandfreundlichere Linie nicht passt. Heuchelei und Doppelstandards in Reinkultur.