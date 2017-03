dazu: Wahl in Frankreich – Was noch nie versucht wurde Frankreich ist reformunfähig, sagt Emmanuel Macron gleich am Anfang. Er steht auf der blau hinterlegten Bühne im Pavillon „Gabriel“, einem schmucken Veranstaltungssaal nur einen Steinwurf vom Elysée-Palast entfernt. Rechts und links von ihm blenden Bildschirme in roter Schrift „Emmanuel Macron Président“ ein. Der 39 Jahre alte Favorit für die Präsidentenwahlen schluckt nur kurz: „Deshalb schlagen wir auch nicht vor, Frankreich zu reformieren. Wir schlagen einen radikalen Umbau vor.“ Tatsächlich kommt das Programm, das Macron dann in groben Zügen vorstellt, einer Anleitung zur radikalen Veränderung gleich. Er will ausprobieren, was noch nie versucht wurde. Einschneidend ist der Wandel, den Macron bei den sozialen Sicherheitssystemen plant. Er will eine universelle Arbeitslosenversicherung begründen, die nicht mehr paritätisch von Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen, sondern direkt vom Staat verwaltet wird. Tatsächlich funktioniert die noch vom „Résistance-Rat“ bei Kriegsende eingeführte Selbstverwaltung nicht mehr. Macrons Grundidee beruht darauf, gleiche Rechte und Pflichten für alle zu schaffen. Auch bei der Rentenversicherung leitet ihn diese Idee. Frankreich leistet sich 25 Rentenkassen mit erheblichen Beitrags- und Leistungsunterschieden. Dies fördert eine Kultur des Sozialneids und ist der beruflichen Mobilität abträglich. Macron will nun binnen zehn Jahren die Rentensysteme angleichen und damit auch die Unterschiede zwischen Beamten und in der freien Wirtschaft Beschäftigten nivellieren. Im Beamtenstaat Frankreich ist das ein revolutionäres Unterfangen. „Mein Vertrag mit der Nation“ nennt Macron sein mehr als 300 Seiten umfassendes Projekt. Es beinhaltet auch ambitionierte Vorstellungen für die EU. Macron will die Verteidigungszusammenarbeit in der EU stärken. Für die Euro-Zone arbeitet er auf einen eigenen Haushalt, ein Parlament und eine Regierung hin. Zuvor aber will er die Glaubwürdigkeit Frankreichs in Brüssel wieder herstellen. Deshalb plant er, die die Staatsausgaben um 60 Milliarden Euro zu senken. Er will etwa 120000 Stellen im öffentlichen Dienst streichen. „Aber wir wollen kein Strafprogramm“, sagt er. Quelle: FAZ

dazu: Nach Vorwürfen im FAZ-Leitartikel: „Freiheit für Deniz“-Organisatoren verwahren sich gegen „Spielchen“

Mit seinem Leitartikel hat FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube das Organisations-Komitee von „Freiheit für Deniz“ hart kritisiert und den Initiatoren „Spielchen“ vorgeworfen. Die Verantwortlichen reagieren mit einem offenen Brief und wehren sich gegen die Unterstellung, die FAZ vor der Schaltung einer Anzeige nicht kontaktiert zu haben. Den Artikel habe man „mit einiger Bedrückung zur Kenntnis genommen“.

Quelle: Meedia

und: Intellektueller und moralischer Auffahrunfall

Der „FAZ“-Redakteur Michael Martens ist eigentlich ein exzellenter Auslandskorrespondent, der über eine gewisse Berufserfahrung in Gebieten verfügt, in denen man es mit Grundrechten nicht so genau nimmt. Er war viel in Russland, in Afghanistan, auf dem Balkan und nicht zuletzt in der Türkei unterwegs.

Umso unverständlicher und erschütternder ist es, wenn ein bislang geschätzter Kollege einen derart spektakulären intellektuellen und moralischen Auffahrunfall hinlegt wie Martens mit seinem Kommentar „Einmal Türke, immer Türke“ in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ (Dort hat er die Überschrift „Für immer Türke“).

Um die Thesen des Stücks kurz und grob zusammenzufassen: Martens findet es zwar falsch, dass der Türkei-Korrespondent der „Welt“, Deniz Yücel, in Istanbul im Gefängnis sitzt, suggeriert aber zugleich, sein Arbeitgeber (also: wir hier bei der „Welt“ im Verlag Axel Springer) trügen indirekt eine Art Mitschuld, weil wir ihn als „Türken vom Dienst“ überhaupt erst dort hingeschickt hätten – statt beispielsweise nach Russland. So hätten wir Yücel aufs Türke-Sein reduziert.

Quelle: Welt Online

Anmerkung Jens Berger: Mir ist völlig unklar, was da plötzlich in die FAZ gefahren ist. Die Vorwürfe sind taktlos und hanebüchen. Will man etwa Angela Merkel, deren Flüchtlings-Deal nun wieder ins Kreuzfeuer der Kritik gerät, etwa „proaktiv“ schützen? Anders ist das schäbige Verhalten der Herren Kaube und Martens jedenfalls nicht zu erklären.