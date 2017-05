Videohinweise der Woche

Anmerkung JK: Offenbar ist man bei der ARD oder mindestens beim Hessischen Rundfunk doch noch zu einer differenzierten Position zu Michael Lüders fähig. Hier muss man wissen, dass Anne Will, die Sendung in der versucht wurde Michael Lüders öffentlich zu diffamieren, durch die Will Media GmbH im Auftrag der ARD produziert wird. Man kann nur vermuten ob es hierbei einen Auftrag von „oben“ gab und vehement an der journalistischen Neutralität von Anne Will zweifeln.

Anmerkung des Lesers Martin Löffler: Die letzten Tage musste man ja auf einigen (öffentlich-rechtlichen) Kanälen die Demontage von Michael Lüders erleben. In diesem Video wird allerdings einiges geradegestellt, wie man es auch bei Nachdenkseiten nachverfolgen konnte. Insofern ein fairer Beitrag, der der Leserschaft nicht vorenthalten werden sollte, damit sie nicht vollends das Vertrauen in die Medienlandschaft verliert.

Hierzu auch: Stellungnahme von Michael Lüders zu Vorwürfen aus der Presse (PDF), 24. April 2017

passend dazu: Fragen an den Autor vom 23.04.2017 – Michael Lüders: Die den Sturm ernten – Wie der Westen Syrien ins Chaos stürzt

Beim Krieg in Syrien sieht man die Schuld oft einseitig bei Assad und seinen Verbündeten, insbesondere Russland. Dass auch der Westen einen erheblichen Anteil an Mitschuld trägt, ist kaum zu hören oder zu lesen. Freigegebene Geheimdienstdokumenten und Emails von Entscheidungsträgern zeigen nun, wie und warum die USA und ihre Verbündeten seit Beginn der Revolte ausgerechnet Dschihadisten mit Waffen beliefern in einem Umfang wie seit dem Ende des Vietnamkrieges nicht mehr. Liegt hier ein Ansatz, den Konflikt zu entschärfen?

Quelle: SR 2 KulturRadio