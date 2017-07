Anmerkung unseres Lesers F.P.: Dies ist angesichts der Arbeitsmarktrealität in Deutschland eine ungeheuerliche Aussage. Schließlich steigt die Arbeitslosigkeit selbst unter den angeblich „händeringend gesuchten“ MINT-Akademikern seit Jahren. In Deutschland arbeiten mehr als 100.000 Ingenieure mittlerweile als Leiharbeiter und zehntausende weitere in oft prekären Solo-Selbstständigkeiten. Akademiker aller Fachrichtungen sehen sich mittlerweile mit prekären Beschäftigungsformen wie Praktika, Volontariaten, sogenannten „Traineeships“, der Leiharbeit und vor allem mit kettenbefristeten Jobs zu sehr niedrigen Löhnen konfrontiert. Nicht nur in der Leiharbeit müssen viele Arbeitnehmer deutlich unterhalb ihrer eigenen Qualifikation, also „unterwertig“ arbeiten. Wer sich arbeitslos melden muss und in die Mühlen des „Hartz-IV“-Systems gerät, wird ohnehin ganz schnell in prekäre Beschäftigungsformen und den Niedriglohnsektor gedrängt. Schließlich wurde mit der Einführung von „Hartz-IV“ ganz gezielt jeder Qualifikationsschutz abgeschafft und jede Tätigkeit für „zumutbar“ erklärt, damit jeder Arbeitslose ganz unabhängig von seinem Qualifikationsniveau in jeden noch so unqualifizierten und noch so gering entlohnten Job gezwungen werden kann – auch unter Androhung sogenannter „Sanktionen“. Und der größte Zynismus ist: Den Menschen, die in prekäre Jobs und in den Niedriglohnsektor abgeschoben wurden, wird vonseiten der Politik auch noch vorgeworfen, an ihrer Situation selbst schuld zu sein.