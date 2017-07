Im ARD-Sommerinterview zeigte sie wieder ihre Unbedarftheit: „Wir können das Geld, das wir haben, zur Zeit nicht ausgeben. Wir müssen unbedingt die Planungsverfahren beschleunigen“, gab sie zum Besten. Das zieht einem die Schuhe aus. Lange war es für Bürgermeister und Ministerpräsidenten selbstverständlich, fertige Pläne in der Schublade zu haben, falls wieder mal, wie das in früheren Jahren öfter der Fall war, ein öffentliches Konjunkturprogramm aufgelegt würde. Wenn es Brei regnet, musst du den Löffel hinhalten (sprich fertige Pläne haben), hieß es damals. Aber die „schwäbische Hausfrau“ Merkel mit ihrem „Hohepriester der schwarzen Null“ Schäuble sind verantwortlich dafür, dass die öffentliche Hand in Deutschland seit Jahren weniger investiert als andere Industriestaaten und die Infrastruktur verfallen lässt. So wurstelt die Merkel. Zuerst werden 17.000 Polizeistellen abgebaut. Wenn in der Folge von Anschlägen dann deutlich wird, welcher Fehler damit gemacht wurde, wirbt man in Wahlkämpfen damit, man wolle wieder mehr Polizisten einstellen. Vielleicht kapiert sie mit vielen Gleichgesinnten, dass es ein ebenso großer Fehler war, die Zahl der Planungsingenieure vor allem bei Ländern und Gemeinden deutlich zu verringern. Aber das kann, wie ihr einfältiges Lächeln, als sie ihre Weisheiten im Sommerinterview von sich gab zeigte, noch dauern. Aber wir sind ja Export-Weltmeister! Diese jetzt Merkel zugeschriebene „Glanztat“ bezahlen fast die Hälfte der Deutschen mit weniger Kaufkraft im Vergleich zu den 90er Jahren und viele Europäer – vor allem Jugendliche – mit Arbeitslosigkeit. Aber dass, wer mehr exportiert, als er bei anderen einkauft, auch Arbeitslosigkeit exportiert, wird die Durchwurstel-Kanzlerin wohl nie begreifen. Das ist, davon ist sie, wie viele ihrer Hofberichterstatter, fest überzeugt, alternativlos. Quelle: Oskar Lafontaine

Anmerkung JK: Dahinter, hinter Schulz‘ Zukunftsplan, steckt immer ein kluger Kopf und hier ahnt man es bereits: „Henrik Enderlein lehrt als Wirtschaftsprofessor an der Hertie School of Governance“. „2012 sprach sich Enderlein in einem kontrovers diskutierten Gutachten für die Landesregierung Baden-Württemberg mit Koautoren für einen harten Konsolidierungskurs und die Aufnahme einer Schuldenbremse in die Landesverfassung aus.“ Es sollte klar sein, die Schuldenbremse ist ein zentrales Instrument zur Durchsetzung der neoliberalen Agenda. Dem Staat soll durch die Schuldenbremse jeder finanzielle Handlungsspielraum genommen werden, um dann die öffentliche Infrastruktur an private Investoren auszuliefern, da ja nun zu wenig öffentliche Mittel zur Verfügung stehen. Hier manifestiert sich wieder einmal die Unausgegorenheit und Widersprüchlichkeit des SPD-Programms. Die SPD kann und will sich nicht von der neoliberalen Ideologie verabschieden. Arbeitslosengeld Q anstatt Abschaffung des Hartz-IV Systems, eine staatliche Investitionspflicht, die nichts wert ist ( SPD-Wahlkampfknaller Investitionspflicht – nur oberflächlich betrachtet eine tolle Sache ) anstatt Aufhebung der Schuldenbremse. In der SPD scheint man eines immer noch nicht zu begreifen, wenn es überhaupt noch eine Chance gibt verlorene Glaubwürdigkeit zurück zu gewinnen, dann muss sich die SPD klar von der neoliberalen Ideologie verabschieden. Allerdings wird dieses Mal die Rechnung der Oppermanns, Zypries, Kahrs nicht mehr aufgehen, die daraufsetzen, dass die SPD auf ewig als Juniorpartner in einer großen Koalition fungiert. Nach den jüngsten Umfragen zur Bundestagswahl rückt sogar eine schwarz-gelbe Mehrheit in den Bereich des Möglichen. Welche politische Rolle bleibt dann noch für die SPD? Im Übrigen zeichnet sich das Interview durch die übliche neoliberale Phraseologie aus, welche die Durchsetzung der neoliberalen Agenda hinter wohlfeilen Floskeln, „mit einer offensiven Strategie auf die Herausforderungen der Globalisierung reagieren“, verschleiert. Aber wie sieht die „offensiven Strategie“ eines Emmanuel Macrons denn aus? Wie üblich, Steuersenkungen für Unternehmen, staatliche Ausgabenkürzungen, Abbau von Arbeitnehmerrechten, Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, usw. (siehe auch „Macron will stärker in Kommunen sparen“). Das soll das Vorbild für das Wirtschaftsprogramm der SPD sein?

Anmerkung Christian Reimann: Es stellt sich die Frage, wann endlich auch die SPD-Basis aufwacht, dieses leicht zu durchschauende Vorhaben erkennt und dagegen rebelliert – oder zumindest einen inhaltlichen Politikwechsel einleitet. Oder ist die SPD keine Mitgliederpartei mehr? Oder ist die Mehrheit der Mitglieder wirklich so leicht zu beeinflussen? So jedenfalls wird das mit der Kanzlerschaft eines SPD-Mitgieds nichts.

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Man muß nur hart genug sparen, dann blühen irgendwann die Landschaften… Im Ernst: was soll gut werden, wenn die Kommunen (voraussichtlich) an der Daseinsvorsorge sparen müssen und an Sozialleistungen für die Ärmsten? Und dann noch eine Steuer streichen? „Die Kommunen würden bei so weitgehenden Kürzungen „untergehen“.“ – Schön formuliert – von einem *konservativen* Bürgermeister. Und der IWF lobt die Macron-Pläne (die gleichzeitig massive Steuergeschenke nach oben beinhalten), die das Land weiter ruinieren werden, als „ehrgeizig und mutig“ – wirklich verrückt.

Dazu nochmals: So will Hamburg gegen G20-Gegner vorgehen

Und: Die Mär vom stets korrekten Polizisten

Es ist nicht Missgunst, wenn man feststellt, dass die Benefizaktionen, in deren Genuss die beim Hamburger Gipfel verletzten Polizisten gerade kommen, übertrieben, ja, befremdlich wirken: Die Elbphilharmonie hatte sie schon zu einem Gratis-Konzert eingeladen, der Bericht davon in der „Bild“-Zeitung las sich, als kämen die Beamten gerade von der Front; dazu soll es nun noch einen Gratis-Urlaub mit Hotel nach Wahl geben, für den die „Bild“ schon gesammelt hat und die Bahn Hin- und Rückfahrttickets spendiert, Erster Klasse natürlich.

Das betrifft „rund fünfhundert“ Beamte – so die seit einer Woche kursierende Zahl, offiziell hieß es 476. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Bilanz übertrieben war: Wie nun auch Polizeisprecher und das bayerische Innenministerium bestätigen, wurden während der Gipfeltage 231 Beamte verletzt, der Rest im „erweiterten Einsatzzeitraum vom 22.Juni bis 10.Juli“; zu mehreren Dutzend waren das Kreislaufprobleme infolge von Dehydrierung, also ohne Fremdeinwirkung; 95 Prozent der behandelten Polizisten konnten ihre Arbeit offenbar sogleich wieder aufnehmen.

Und das soll ein „Inferno“, eine „Horrornacht“ gewesen sein? Wie man aber linke Gewalt auf keinen Fall relativieren und einordnen darf, etwa, indem man auf die Todesopfer rechter Gewalt verweist, so darf man wahrscheinlich auch nicht relativierend darauf hinweisen, dass Hamburg schon Schlimmeres erlebt hat, und zwar beim Bombardement der „Operation Gomorrha“ im Hochsommer 1943, nachzulesen bei Hans Erich Nossack („Der Untergang“, 1948).

Woher kommt wohl das staatstragende Getue, das jetzt wieder um die Polizei gemacht wird? Kann man sie, wie jede andere Berufsgruppe auch, nicht einfach als eine Ansammlung von Personen betrachten, in der es, wie unter Ärzten, Bäckern, Sportlern, Juristen oder Journalisten, solche und solche gibt, die ihrer ja freiwillig gewählten Arbeit nachgehen, die einen gut bis sehr gut, die anderen weniger? Offenbar nicht. Was die Polizei tut und lässt, scheint über jeden Zweifel erhaben, auch wenn auf Videos zu sehen ist, wie eine unbewaffnete, auf einem Einsatzwagen stehende Frau mit Wasserwerfern traktiert wird oder am Boden liegende Personen noch geprügelt und getreten werden. Weiß Bürgermeister Scholz nichts von den 35 Ermittlungsverfahren, die meisten davon wegen „Körperverletzung im Amt“?

Quelle: FAZ

Anmerkung JK: Es ist die alte Propagandaleier jede Blessur die Polizisten im Rahmen solcher Einsätze erleiden, egal ob in direkter Konfrontation mit Demonstranten oder durch „friendly fire“, wenn diese also das eigene Tränengas abbekommen haben, undifferenziert in der Statistik auszuweisen, um die Angelegenheit für die Öffentlichkeit dramatischer aussehen zu lassen und politisch besser ausschlachten zu können.