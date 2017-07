Anmerkung Paul Schreyer: Die reißerische Überschrift passt hier nicht recht zum eher nüchternen und sachlichen Artikel. Häufiger werden bei Spiegel Online Überschriften im Nachhinein von der Redaktion schärfer formuliert, als der Autor es vorgeschlagen hat. Ein Hinweis für solche Änderungen ist es, wenn in der Browser-Adresszeile des Textes etwas anderes steht als in der Überschrift – wie auch im vorliegenden Fall. Offenbar gibt es in der Redaktion Leute, welche die informellen Sprachregelungen bei Bedarf deutlich, teilweise brachial durchdrücken – was erheblich zum Eindruck der Propaganda beiträgt.

Was die Banken seit der Finanzkrise umtreibt, lässt sich wohl auf ein Wort verdichten: Kulturwandel. Krumme Geschäfte, so versprechen sie, sollen der Vergangenheit angehören. Das hielt viele deutsche Kreditinstitute und Investoren trotzdem nicht von Aktiengeschäften zulasten der Staatskasse ab. Als „Cum-Ex“ und „Cum-Cum“-Geschäfte sind diese Transaktionen rund um den Dividendenstichtag von Aktien inzwischen auch jenseits der Fachwelt bekannt. Kein Wunder: Sie haben die Steuerzahler wohl mehrere Milliarden Euro gekostet. Im Falle von „Cum-Cum“-Geschäften müssen sich viele Banken nun auf die Rückzahlungen von Kapitalertragsteuern einstellen, was wiederum die Finanzaufsicht Bafin alarmiert. Für die Behörde stehen weniger steuerliche Fragen im Vordergrund als vielmehr die Finanzstabilität. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung gingen daher am Dienstag bei allen rund 1800 deutschen Banken und Sparkassen Fragebögen ein, welche die Institute spätestens bis Ende Oktober beantworten müssen. Quelle: Süddeutsche Zeitung

Dazu: Flüchtlingskrise? Bitte erst wieder nach der Wahl

Immer mehr Flüchtlinge aus Afrika kommen in diesem Sommer in Italien an. Doch das Thema spielt in Deutschland keine Rolle. Die Krise an Italiens Küste wird vertagt – bis nach der Bundestagswahl. (…) Seit Wochen landen immer mehr Flüchtlinge an Italiens Küsten. In diesem Jahr waren es bereits 90.000, sie stechen mit Booten, die meist von Schleppern gestellt werden, über Libyen ins Mittelmeer und werden – wenn sie nicht ertrinken – von den Schiffen der EU-Mission „Sophia“ aufgenommen und nach Italien gebracht. (…) Die Große Koalition – vor allem die Kanzlerin – will alles vermeiden, was nur den Anschein haben könnte, der Sommer 2015 würde sich wiederholen, die Zeit, als eine Million Flüchtlinge in den Norden kamen, vor allem nach Deutschland. Im angelaufenen Bundestagswahlkampf wird das Thema fast nicht mehr erwähnt.

Quelle: Spiegel Online