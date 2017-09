Wichtige Leitmedien helfen der AfD. Sie präsentieren die AfD-Kandidaten und propagieren ihre Hauptthemen.

Bei „Hart aber fair“ ging‘s am Montag um Sicherheit und Zuwanderung. Spiegel Online und Zeit Online stellten am Mittwoch und Donnerstag die Kandidaten vor, mit Foto und Einzelheiten. Bei anderen Parteien machen sie das nicht. Die Berufsangaben vermitteln ein durchaus seriöses Bild. Ein NachDenkSeiten-Leser machte auf dieses seltsame Gebaren von Spiegel Online und Zeit Online aufmerksam. Er machte sich Gedanken über die Hintergründe und Absichten dieser seltsamen Präsentation. Albrecht Müller.



Zunächst einmal Informationen und Links zu den drei Medienprodukten, alles wörtlich zitiert:

Dazu eine erste Anmerkung: Vollkommen ohne Not hat Plasberg wieder direkt vor der Wahl die AfD-Themen in den Mittelpunkt gestellt (das hatte er vor der Landtagswahl in NRW auch schon gemacht) und seine Fragen waren wieder einmal Steilvorlagen für die AfD.

Die große Zahl von Flüchtlingen verändert unsere Gesellschaft und wühlt die Menschen auf. „hart aber fair“ konfrontiert Politiker mit Forderungen der Wähler. Was wird für die Integration der Zuwanderer getan, was für die Sicherheit der Bürger?

Die Vermutungen des NachDenkSeiten-Lesers, der uns auf die Produkte von Spiegel Online und Zeit Online aufmerksam gemacht hat, sind ziemlich schlüssig. Wir zitieren Sie deshalb unverändert:

„Wenn doch vor der AfD gewarnt werden soll in den sogenannten Leitmedien, und wenn doch eigentlich ihre Unwählbarkeit aufgezeigt werden soll, weshalb bekommt sie dann soviel Raum und weshalb werden sogar alle Kandidaten einzeln vorgestellt? Diese werden den Lesern auf dem Silberteller serviert. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Kandidaten der anderen Parteien in dieser Weise popularisiert wurden?!

Meine Vermutung lautet – so der NachDenkSeiten-Leser – , dass der AfD zu einem Wahlsieg (also einem Ergebnis, das die Erwartungen übertrifft) verholfen werden soll, damit danach die CDU/CSU sich ihrer Themen annehmen kann, die Themen und Forderungen also in der „moderaten Mitte“ aufgefangen werden können und somit ein Stück weit konsensfähig werden.“